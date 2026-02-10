Paisprezece morţi în Liban, în urma surpării unui imobil la Tripoli, declarat de primar oraş ”sinistrat”. 114 imobile care ameninţă să se prăbuşească urmează să fie evacuate în decurs de o lună, iar familiile evacuate să primească alocaţie de locuinţă pe

23:30

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, ca răspuns la acuzaţiile că a ”USR-izat” Partidul Naţional Liberal şi Guvernul, că a căutat să se înconjoare de oameni competenţi. ”PNL, dacă doreşte să rămână un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesionişti, trebuie să susţină oameni performanţi, nu trebuie nici să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”, a subliniat Bolojan. El a precizat că nu are semnale conform cărora Guvernul nu ar mai avea susţinere parlamentară sau că el ar urma să fie înlocuit.