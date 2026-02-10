Curtea de Apel Bucureşti ar urma să decidă în cazul cererii de suspendare a hotărârii de reorganizare a ASF, depusă de 155 de angajaţi/ Decizii diferite ale instanţei în cazul unor cereri similare ale unor salariaţi ANRE şi ANCOM

06:10

O grevă de avertisment de două ore este programată să se desfăşoare, marţi, în peste 1.500 de primării de comune din ţară, în timp ce edilii vor participa la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor. La şedinţa care va avea loc la Palatul Parlamentului va participa şi premierul Ilie Bolojan. De altfel, Bolojan a afirmat, luni seară, că, dacă primăriile nu vor face dovada că pot funcţiona în actuala organizare şi cu personal redus şi cheltuieli mai puţine, a doua ipoteză este cea a unei reorganizări administrativ-teritoriale. ”Este doar o problemă de timp până când România nu mai poate suporta aceste transferuri şi se va ajunge la o reorganizare administrativă”, spune şeful Guvernului, adăugând că acest lucru se va întâmpla când autorităţile vor fi ”cu spatele la zid”.