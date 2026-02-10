Sector 6 | S-a lansat licitația pentru reabilitarea podului de acces pe Insula Lacul Morii
Buletin de București, 10 februarie 2026 07:20
S-a lansat licitația pentru reabilitarea podului de acces pe Insula Lacul Morii. Recent, administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a lansat în SEAP licitația pentru executarea lucrărilor de reabilitare la podul de acces pe insula Lacul Morii. Cât va costa reabilitarea podului de acces pe Insula Lacul Morii Podul ca acces are o […]
• • •
Acum 5 minute
07:50
Polei și deszăpezire cu dedicație pe drumurile și autostrăzile din jurul Capitalei: Contractele au ajuns la cultivatori de orez și firme din „curtea” PSD # Buletin de București
Autostrăzile și drumurile naționale din jurul Bucureștiului sunt deszăpezite în acest sezon de firme cu puternice conexiuni politice sau specializate în agricultură, în timp ce infrastructura critică de intervenție lipsește cu desăvârșire. Valoarea totală a acordurilor-cadru semnate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București, […]
Acum o oră
07:20
07:10
Zeci de străzi din București, pline de gropi după zăpadă. Când încep reparațiile anunțate de PMB # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că a început astuparea gropilor ce s-au format pe străzile din Capitală în sezonul rece. Până la acest moment au fost identificare sute de gropi care trebuie să fie plombate, conform anunțului transmis de instituție. După finalizarea acestor lucrări, Administrația Străzilor se va ocupa de identificarea și remedierea altor […]
Acum 4 ore
05:50
Amenzi de până la 1.000 de lei pentu cei care nu plătesc parcările de pe domeniul PMB. Doar 2.000 de constatări, de la finalul lunii ianuarie # Buletin de București
Primăria Capitalei verifică zilnic mașinile aflate în parcările de pe domeniul PMB. Cine nu achită tarifele riscă amenzi de până la 1.000 de lei. De la finalul lunii ianuarie 2026, Compania Municipală de Parking lucrează împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București. Primii pun la dispoziție mașinile dotate cu camere video, care […]
05:30
Sector 2 | Persoanele cu handicap nu mai pot deconta direct cheltuielile pentru carburant. Cetățenii pot opta pentru transport gratuit sau bonuri valorice # Buletin de București
Persoanele cu handicap nu mai pot deconta direct cheltuielile pentru carburant. Măsura a intrat în vigoare în luna ianuarie 2026 iar primăria precizează că este în conformitate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor acestora. Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru una dintre următoarele facilități: Bonurile valorice (cardurile) pot fi folosite […]
05:00
Palatul Parlamentului, iluminat în roșu de Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 # Buletin de București
De Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, Palatul Parlamentului va fi luminat în roșu. Evenimentul are loc pe 11 februarie. Iluminarea Palatului Parlamentului va avea loc între orele 18:00-23:00. Gestul este unul simbolic, care responsabilizează cetățenii să utilizeze responsabil Numărul de Urgență 112. Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, sărbătorită pe 11 februarie Ziua […]
Acum 8 ore
00:50
Sector 5 | O școală a oprit o licitație pentru închirierea sălii de sport, apoi a obținut doar 1.000 de lei tot anul. Banii nu au ajuns la Primărie # Buletin de București
Conducerea Şcoli Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu" a oprit o licitație pentru închirierea sălii de sport, deși exista o societate interesată. Apoi, în tot anul 2024, a obținut puțin peste 1.000 de lei din aceeași activitate, bani pe care a uitat să-i mai livreze Primăriei Sectorului 5, în subordinea căreia funcționează școala, arată un raport al Curții […]
00:10
De ce pleacă la Budapesta una dintre cele mai importante jucătoare ale CSM București # Buletin de București
Una dintre cele mai importante jucătoare ale echipei de handbal CSM București, Elizabeth Omoregie (29 de ani) va pleca la echipa Ferencvaros, din Budapesta, după 8 ani în capitala României. Transferul va avea loc în această vară. Jucătoarea a acordat un interviu acordat publicației Nemzeti Sport, citat de GSP, și a explicat motivul pentru care pleacă […]
Acum 12 ore
22:40
Bolojan despre acuzațiile lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov: „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze” # Buletin de București
Ilie Bolojan a răspuns luni la acuzațiile lui Hubert Thuma, făcute duminică, în cadrul unui interviu tv. Premierul a respins faptul că PNL „se userizează", așa cum a susținut președintele Consiliului Județean Ilfov. „Am căutat mereu să mă înconjor de profesioniști. Dacă PNL vrea să fie un partid relevant trebuie să se bazeze pe profesioniști. PNL […]
20:40
De cele mai multe ori îmi place autobuzul, chiar dacă sunt foarte vigilent când urc într-unul. Sunt multe mirosuri. Pantofi obosiți, plase cu mâncare, haine ude și multe alte lucruri de adulmecat. Eu stau de fiecare dată jos, în șezut sau chiar întins pe jos, deși nu e cel mai curat, și mă gândesc la […]
20:00
Erbașu și partenerii săi resping acuzațiile companiei turcești care-i acuză de înșelăciune în licitația pentru extinderea magistralei M4 | Club Feroviar # Buletin de București
Asocierea Construcții Erbașu – Concelex – Bog'Art, cea care a fost desemnată să efectueze lucrările pentru extinderea magistralei M4 respinge acuzațiile companiei turcești Gulemark privind nereguli în atribuirea contractului potrivit Club Feroviar. Reprezentanții asocierii au transmis că acuzațiile turcilor sunt „false, denigratoare și profund tendențioase". Compania Gulemark a depus o contestație la Consiliul Național de […]
20:00
Candidații pentru șefia super-parchetelor din Capitală. Ministerul a transmis lista procurorilor care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT # Buletin de București
Ministerul Justiției a transmis care sunt candidații pentru Parchetul General, DNA și DIICOT, cele mai importante parchetele din București. Până la data de 16 februarie urmează să fie transmisă lista cu persoanele ce îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea acestor funcții. Astăzi a fost data limită până la care procurorii au putut depune candidaturile pentru una […]
Acum 24 ore
17:50
Autostrada Bucureștiului, plină de gropi la doi ani și jumătate de la inaugurare: șoferii reclamă cauciucuri tăiate și jante distruse | Digi24 # Buletin de București
La doi ani și jumătate de când a fost inaugurată, pe Autostrada Bucureștiului au apărut gropi pe mai multe porțiuni, în special pe tronsonul din sud, unde șoferii au semnalat numeroase astfel de probleme, scrie Digi 24. Mai exact, pe tronsonul care leagă DN6 (București – Giurgiu) de Autostrada Soarelui, conducătorii auto spun că sunt […]
16:00
De ce s-a opus PSD realizării unui audit la STB și Termoenergetica. Băluță: „Nu putem arbitra o astfel de reglare de conturi în stil mafiot în PNL” # Buletin de București
Primarul Sectorului 4 și președinte al PSD București, Daniel Băluță, a explicat luni, într-o conferință de presă, de ce consilierii generali ai acestui partid au refuzat să aprobe auditele externe cerute de noul primar general Ciprian Ciucu pentru STB și Termoenergetica. În ședința Consiliului General din 29 ianuarie, consilierii generali ai PSD s-au abținut să […]
14:30
Sector 1 | Consultare publică pentru bugetul local 2026. Primăria îi sună pe cetățeni # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat că reia campania de consultare publică, urmând ca locuitorii să răspundă la întrebări în ceea ce privește bugetul local al anului 2026. Prin acest demers, administrația publică își dorește ca deciziile bugetare să fie în conformitate cu nevoile bucureștenilor, conform anunțului transmis. Locuitorii din Sectorul 1 urmează să fie contactați […]
13:50
CFR Călători modifică circulația a două trenuri pe ruta București Nord – Budapesta # Buletin de București
CFR Călători a anunțat că modifică circulația a două trenuri care circulă pe ruta București Nord – Budapesta, pentru realizarea de lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Lugoj – Recaş, potrivit unui comunicat al companiei feroviare. Cum vor circula cele două trenuri de pe ruta București Nord – Budapesta Joi, 12 februarie 2026, vor interveni […]
13:30
Daniel Băluță propune Consiliului General să schimbe modul cum se plătește apa caldă. De când ar intra în vigoare noul sistem # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat luni că a convocat Consiliul General al Municipiului București, într-o ședință extraordinară, ce va avea loc pe 24 februarie, pentru a schimba modul cum se plătește apa caldă atunci când aceasta ajunge în blocuri mai mult rece. „Ideea este că atunci când în scara blocului apa caldă nu […]
13:20
Linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției ar putea fi gata în aprilie. Progres semnificativ și pe Bulevardul Chișinău # Buletin de București
La începutul anului 2026, lucrările la linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției au fost reluate în forță, iar constructorul PORR România a accelerat ritmul intervențiilor, potrivit Mobilitate.eu. La finalul anului 2025, șantierul era deja într-un stadiu destul de avansat. Odată cu predarea amplasamentului pe un tronson de aproximativ 80 de metri din zona lucrărilor […]
13:20
PMB a lansat licitația pentru modernizarea depourilor Colentina și Titan. Contractul este estimat la peste 120 de milioane de euro # Buletin de București
A fost lansată licitația publică pentru proiectare și lucrările de execuție în ceea ce privește modernizarea depourilor de tramvai Colentina și Titan. Contractul este împărțit în două loturi, valoarea totală a acestuia fiind de aproximativ 130 de milioane de euro (fără TVA), conform anunțului publicat pe platforma SEAP. Modernizarea celor două depouri de tramvai din […]
13:20
Elevii Colegiului Național „Iulia Hașdeu”, evacuați în urma unei alerte false de incendiu # Buletin de București
Elevii Colegiului Național „Iulia Hașdeu" au fost evacuați în cursul zilei de luni, 9 februarie, după o alertă falsă de incendiu. La fața locului au intervenit echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au stabilit că incidentul a fost provocat de spargerea unei conducte de termoficare, fapt ce a generat degajări semnificative de abur. […]
10:20
Când vor începe tratamente împotriva țânțarilor în Voluntari. Proiectul, discutat în Consiliului Local # Buletin de București
Primăria Voluntari vrea să încheie un acord de cooperare cu Consiliul Județean Ilfov privind campania „Ilfov fără țânțari". Proiectul de hotărâre cu privire la calendarul de tratamente împotriva țânțarilor în Voluntari va fi discutat în următoarea ședință a Consiliului Local, conform convocatorului publicat de administrația publică. Ședința extraordinară a Consiliului Local Voluntari este stabilită pentru […]
08:50
Primăria Capitalei lansează o consultare a pieței privind proiectul de lărgire a bulevardului Dimitrie Pompeiu # Buletin de București
Primăria Municipiului București a publicat în SEAP un anunț de consultare a pieței privind conținutul caietului de sarcini pentru proiectul ce vizează lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu, extinderea infrastructurii de tramvai și realizarea unei noi conexiuni rutiere între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și Strada Fabrica de Glucoză. Proiectul include și construirea unei parcări de tip […]
Ieri
07:10
Aerul Capitalei, „vândut” pe sancțiuni modice: amenzi cât două apartamente pentru praful generat de „industria” imobiliară. Raportul Gărzii de Mediu „închide ochii” la deversările ilegale din regiune # Buletin de București
Calitatea aerului în Municipiul București și județul Ilfov a rămas în 2025 sub „zodia" particulelor PM 2.5 și PM10, potrivit celui mai recent raport al Gărzii Naționale de Mediu. Analiza oficială confirmă o realitate pe care locuitorii din București și Ilfov o resimt zilnic: depășiri constante ale limitelor admise pentru aceste particule fine. Cu concentrații […]
06:10
Cazurile de gripă scad în Capitală. Numărul infecțiilor respiratorii este însă, în creștere # Buletin de București
Numărul infecțiilor respiratorii a crescut, în perioada 26 ianuarie-2 februarie 2026. Totuși, în București, însă, au fost mai puține cazurile de gripă, față de intervalul anterior. INSP a raportat 9.039 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 8.499 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 12.583 în aceeași săptămână a sezonului precedent și de 1,6 […]
05:50
Spectacolul pentru copii, cu mascote si personaje, „Elsa și prietenii", va avea loc la Sala Luceafărul pe 22 februarie. Reprezentația începe la ora 11:00, la sediul din Str. Ion Ghica nr. 3. Cei mici se vor întâlni cu personajele preferate, din regatul de gheață din Arendalle și pot dansa și cânta alături de actorii din […]
05:40
Târgul Bounty Fair revine în București în weekend, cu ateliere creative și cadouri pentru vizitatori # Buletin de București
Târgul Bounty Fair, ediția cu numărul 62, denumită „De primăvară. Sau nu. Cum vrei TU", revine în București în weekend, pe 14 și 15 februarie, iar evenimentul aduce laolaltă creatori române, ateliere creative și zone de relaxare pentru vizitatori. Evenimentul este organizat la Maison 13, Str. Dumbrava Roșie nr. 2, lângă Grădina Icoanei & Parcul […]
05:30
Cum arată noul sediu de 2 miliarde de lei al spitalului special al Ministerului de Interne. Construit pe bani naționali, după ce au fost pierduți cei din PNRR # Buletin de București
Noul sediu al spitalului special al Ministerului de Interne se construiește în nordul Capitalul și va costa, când va fi gata, peste 2 miliarde de lei. Firma care se ocupă de construcția campusului medical a prezentat fotografii cu stadiul șantierului. Noul sediul al Spitalului de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota" trebuia să fie inițial […]
05:10
Lista completă a spectacolelor, expozițiilor și atelierelor din Capitală, de Valentine’s Day # Buletin de București
În săptămâna 9 – 15 februarie, au loc mai multe spectacole, expoziții și ateliere în instituțiile de cultură ale Primăriei Capitalei, inclusiv de Valentine's Day, sărbătorită pe 14 februarie. Administrația locală a transmis programul evenimentelor pentru toată săptămâna. Sunt activități pentru toate gusturile, destinate mai multor categorii de vârstă, inclusiv pentru copii, la Opera Comică […]
04:10
Continuă răfuiala lui Hubert Thuma cu premierul Ilie Bolojan. „A userizat PNL” # Buletin de București
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, continuă răfuiala cu președintele partidului din care face parte
8 februarie 2026
19:50
Schemă de înșelăciune în Ilfov: un bărbat din Mangalia și-a vândut mașina în Tunari, apoi a furat-o folosind cheia de rezervă # Buletin de București
Un bărbat din Mangalia și-a vândut mașina, un BMW X6, înmatriculat în Bulgaria, în Tunari, județul Ilfov, și ar fi păstrat cheia de rezervă, folosită ulterior pentru a fura autoturismul. Ismail Sali Alcin, bărbatul acuzat, ar fi pus planul la cale împreună cu soția și cu unchiul său, Suleyman. Aceștia au păstrat o cheie a […] The post Schemă de înșelăciune în Ilfov: un bărbat din Mangalia și-a vândut mașina în Tunari, apoi a furat-o folosind cheia de rezervă appeared first on Buletin de București.
18:20
CFR Călători introduce rame Alstom Coradia din București către Timișoara prin Brașov și Craiova, de la 1 martie. Programul de circulație al trenurilor # Buletin de București
Începând cu 1 martie, CFR Călători operează două perechi de trenuri InterRegio cu rame Alstom Coradia pe relația București Nord – Timișoara Nord, oferind legături directe între Capitală și vestul țării, scrie Mobilitate.eu. Trenurile IR 16099 și IR 16021 sunt programate zilnic și vor asigura conexiuni pe un traseu de peste 670 de kilometri. Acestea vor avea […] The post CFR Călători introduce rame Alstom Coradia din București către Timișoara prin Brașov și Craiova, de la 1 martie. Programul de circulație al trenurilor appeared first on Buletin de București.
17:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru București, care se va afla sub o avertizare de vremea rea în intervalul 8 – 10 februarie. Astfel, vin ninsorile de luni. Meteorologii au emis prognoza meteo actualizată pentru intervalul 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00, în zona București. Astfel, de duminică, […] The post Și totuși vin ninsorile de luni. Prognoza meteo actualizată pentru București appeared first on Buletin de București.
15:10
VIDEO | Noi imagini de pe Autostrada A0 Nord, lotul 3: stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80% # Buletin de București
Au apărut noi imagini de pe Autostrada Bucureștiului A0 Nord, cu porțiunea construită de o firmă chineză, iar lucrările au avansat semnificativ. Lotul 3 Nord Afumați – Pantelimon, de 8,60 kilometri, este construit de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). Pentru acest lot, durata contractului este de 30 de luni, dintre care 12 luni de […] The post VIDEO | Noi imagini de pe Autostrada A0 Nord, lotul 3: stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80% appeared first on Buletin de București.
13:50
Contestație la extinderea magistralei M4: turcii de la Gulemark acuză asocierea Erbașu de nereguli în atribuirea contractului | Club Feroviar # Buletin de București
Compania turcă Gulemark a depus o contestație privind atribuirea contractului de realizare a prelungirii magistralei M4 spre Gara Progresul, atribuit asocierii Erbașu – Concelex – BogArt, scrie Club Feroviar. Contestația poate fi consultată AICI și a fost depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Reprezentanții Gulemark susțin că ar fi fost înșelați de […] The post Contestație la extinderea magistralei M4: turcii de la Gulemark acuză asocierea Erbașu de nereguli în atribuirea contractului | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
12:20
Prognoza meteo actualizată pentru București. Vremea se răcește semnificativ de luni # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru București, care se va afla sub o avertizare de vremea rea în intervalul 8 – 10 februarie 2026. Meteorologii au emis prognoza meteo actualizată pentru intervalul 08.02.2026, ora 10:00 – 10.02.2026, ora 20:00, în zona municipiului București. În intervalul 08.02.2026, ora 10:00 – 09.02.2026, ora […] The post Prognoza meteo actualizată pentru București. Vremea se răcește semnificativ de luni appeared first on Buletin de București.
11:00
ASPA | Bilanțul primului târg de adopții din 2026: 10 căței și-au găsit familie # Buletin de București
Sâmbătă, 7 februarie, mai mulți căței au fost adoptați la primul târg de adopții din 2026, organizat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București, la Veranda Mall. Evenimentul a avut loc între orele 10:00 – 16:00. Reprezentanții ASPA București au transmis că târgul a fost „un real succes”, întrucât au fost adoptați cei […] The post ASPA | Bilanțul primului târg de adopții din 2026: 10 căței și-au găsit familie appeared first on Buletin de București.
10:10
Controversă privind redenumirea stației STB „Popa Tatu” în „Mircea Vulcănescu”. Dragoș Radu, consilier general USR, cere retragerea deciziei # Buletin de București
Intenția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) de a redenumi stația „Popa Tatu” în „Mircea Vulcănescu” a stârnit controverse în Consiliul General al Municipiului București. Dragoș Radu, consilier din partea USR, solicită retragerea deciziei. Într-un comunicat recent, TPBI a anunțat că 24 de stații STB vor fi redenumite începând din […] The post Controversă privind redenumirea stației STB „Popa Tatu” în „Mircea Vulcănescu”. Dragoș Radu, consilier general USR, cere retragerea deciziei appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
„Chirurgie rutieră” la 170 de grade pe străzile din Sectorul 6, în așteptarea noului buget pentru reparații. Lista arterelor unde s-a intervenit cu raze infraroșii # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 anunță că repară asfaltul cu raze infraroșii, o metodă prezentată ca o inovație tehnologică în contextul unei infrastructuri rutiere care cedează sistematic la fiecare ciclu de îngheț. Administrația locală a început utilizarea panourilor radiante pentru a acoperi gropile din cartierele Militari și Brâncuși, unde asfaltul clasic turnat la rece pare să nu […] The post „Chirurgie rutieră” la 170 de grade pe străzile din Sectorul 6, în așteptarea noului buget pentru reparații. Lista arterelor unde s-a intervenit cu raze infraroșii appeared first on Buletin de București.
06:40
„Maestrul Sinecurilor” a ajuns președinte interimar al filialei PSD Sector 4. În trecut a fost consilierul baronului PNL Hubert Thuma # Buletin de București
Alexandru Hazem Kansou, secretar general al organizației PSD București și consilier general, a fost validat recent de Consiliul Politic Național al PSD în funcția de președinte interimar al filialei Sectorului 4. Decizia marchează o nouă bornă în ascensiunea unui politician care a colecționat până în prezent diverse funcții publice, un personaj care a gravitat în […] The post „Maestrul Sinecurilor” a ajuns președinte interimar al filialei PSD Sector 4. În trecut a fost consilierul baronului PNL Hubert Thuma appeared first on Buletin de București.
06:30
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 10-13 februarie 2026. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sector 1 10 februarie, în intervalul orar 09:00 – 17:00 11 februarie, în intervalul orar 09:00 – 18:00 12 februarie Apa rece se întrerupe și […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
06:20
Sprijin pentru copiii cu părinți bolnavi de cancer. Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, lansează un program local destinat familiilor aflate în dificultate. Este vorba despre situația în care unul dintre părinți este diagnosticat cu o afecțiune oncologică. Proiectul, implementat pentru o perioada de trei ani, „Solidaritate pentru educație […] The post Sector 2 | Program de sprijin pentru copiii cu părinți bolnavi de cancer appeared first on Buletin de București.
05:50
În această vară, un spectacol, adus din Chișinău, ajunge la București, într-o producție în aer liber. Pe 12 iunie, în cadrul celei de-a două ediții O Seară în Parc, „Lacul Lebedelor”,de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, va fi prezentată pentru prima dată în aer liber, la teatrul de vară, din Parcul Herăstrău. Spectacolul îmbină baletul clasic cu tehnologia de ultimă generație […] The post „Lacul Lebedelor”, spectacol inedit, în Parcul Herăstrău appeared first on Buletin de București.
05:30
Bucureștenii sună responsabil la 112. Cele mai puține apeluri nejustificate, în 2025 # Buletin de București
Anul 2025 a fost perioada în care bucureștenii au apelat de cele mai puține ori serviciul 112, nejustificat. Anul trecut, operatorii STS ai 112 au gestionat 8.809.009 apeluri. Reprezentanții Serviciului de Transmisiuni Speciale precizează că anul 2025 marchează un reper important: cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 în țara noastră […] The post Bucureștenii sună responsabil la 112. Cele mai puține apeluri nejustificate, în 2025 appeared first on Buletin de București.
05:00
Jandarmeria Capitalei a dat amenzi de peste 70.630 de lei (14.126 de euro) după meciul Rapid – Petrolul. 18 sancțiuni contravenționale au fost aplicate. Trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancțiuni contravenționale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate […] The post Meciul Rapid – Petrolul s-a încheiat cu amenzi de peste 14.000 de euro appeared first on Buletin de București.
04:40
Expoziție de pictură la Palatele Brâncovenești. Lucrările, parte dintr-o cercetare artistică # Buletin de București
Palatele Brâncovenești găzduiesc o expoziție de pictură până la finalul lunii februarie. Este vorba despre colecția „Structuri vegetale”, semnată de Cristina Maria Lupescu și curatoriată de dr. Silvia Stoica, lector universitar, potrivit unui comunicat de presă. Expoziția reunește lucrări realizate în 2024 și 2025, picturi care fac perte dintr-o cercetare artistică în domeniu. Sursele creațiilor […] The post Expoziție de pictură la Palatele Brâncovenești. Lucrările, parte dintr-o cercetare artistică appeared first on Buletin de București.
7 februarie 2026
20:10
Cum se împărțea mita la Primăria Sectorului 5: tranzacțiile aveau loc și în toaleta instituției | Referat DNA # Buletin de București
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au demarat ancheta de la Primăria Sectorului 5 după ce un polițist local, cu porecla „Pedro”, a primit suma de 18.000 de euro de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar, pentru ca angajații municipalității locale să grăbească recepția unui ansamblu rezidențial. Referatul DNA arată că o parte din banii primiți de […] The post Cum se împărțea mita la Primăria Sectorului 5: tranzacțiile aveau loc și în toaleta instituției | Referat DNA appeared first on Buletin de București.
18:30
TERMOFICARE | Sistemul funcționează aproape complet: doar 4 blocuri nu au căldură, în alte 26 funcționarea e deficitară # Buletin de București
Doar 4 blocuri nu au căldură, iar agentul termic funcționează deficitar în alte 26 de imobile sâmbătă, 7 februarie, potrivit aplicației Termoalert. Blocurile afectate sunt în Sectoarele 1, 2 și 3. Este vizat și un bloc din Sectorul 6. Cu doar două zile în urmă, din cauza unei avarii la CET Sud, aproape 4.000 de […] The post TERMOFICARE | Sistemul funcționează aproape complet: doar 4 blocuri nu au căldură, în alte 26 funcționarea e deficitară appeared first on Buletin de București.
17:50
Explozie la o casă din Sectorul 2, cu două victime. Două mașini au fost avariate de elementele de tâmplărie desprinse # Buletin de București
Sâmbătă, 7 februarie 2026, a avut loc o explozie la o casă din Sectorul 2, neurmată de incendiu. Din locuința afectată au fost extrase două victime. Cele două victime sunt conștiente, iar echipajele medicale prezente la fața locului le-au acordat îngrijiri. Două elemente de tâmplărie ale casei au fost desprinse în urma incidentului. Explozie la […] The post Explozie la o casă din Sectorul 2, cu două victime. Două mașini au fost avariate de elementele de tâmplărie desprinse appeared first on Buletin de București.
16:30
Noi contre între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe tema bugetului Capitalei: „Este un comportament foarte parșiv.”. Primarul general, acuzat de Băluță că are „apucături de baron” # Buletin de București
Au apărut noi contre între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, după ce primarul general a vorbit despre bugetul Capitalei și l-a acuzat pe primarul Sectorului 4 de „parșivenie”, menționând că acesta nu vine cu soluții. Cei doi edili au avut contre și săptămâna trecută, după ședința CGMB din 29 ianuarie, în care majorarea biletelor STB […] The post Noi contre între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe tema bugetului Capitalei: „Este un comportament foarte parșiv.”. Primarul general, acuzat de Băluță că are „apucături de baron” appeared first on Buletin de București.
14:50
METEO | Vremea se încălzește în București, de săptămâna viitoare. Temperaturile rămân scăzute luni și marți # Buletin de București
Vremea se încălzește în București începând cu mijlocul săptămânii viitoare, după scăderile de temperatură de luni și marți, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Începând de luni, 9 februarie, vremea se va răci semnificativ în Capitală și se va menține rece inclusiv marți, 10 februarie. Temperaturile vor crește începând de miercuri, 11 februarie. Până […] The post METEO | Vremea se încălzește în București, de săptămâna viitoare. Temperaturile rămân scăzute luni și marți appeared first on Buletin de București.
