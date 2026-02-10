Polei și deszăpezire cu dedicație pe drumurile și autostrăzile din jurul Capitalei: Contractele au ajuns la cultivatori de orez și firme din „curtea” PSD

16:30

Au apărut noi contre între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, după ce primarul general a vorbit despre bugetul Capitalei și l-a acuzat pe primarul Sectorului 4 de „parșivenie”, menționând că acesta nu vine cu soluții. Cei doi edili au avut contre și săptămâna trecută, după ședința CGMB din 29 ianuarie, în care majorarea biletelor STB […] The post Noi contre între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe tema bugetului Capitalei: „Este un comportament foarte parșiv.”. Primarul general, acuzat de Băluță că are „apucături de baron” appeared first on Buletin de București.