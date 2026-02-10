R. Moldova - Maia Sandu anunţă iniţierea unui dialog la nivel naţional pentru a reduce riscurile la care sunt expuşi copiii şi tinerii în spaţiul digital: Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru ei, ci un spaţiu în care să se poată dezvolta
News.ro, 10 februarie 2026 08:50
Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu anunţă iniţierea unor consultări cu părinţi, profesori, medici, psihologi şi reprezentanţi ai tinerilo prentru a reduce riscurile la care sunt expuşi copiii şi tinerii în spaţiul digital, ea apreciind că internetul nu trebuie să fie un pericol pentru ei, ci un spaţiu în care să se poată dezvolta.
• • •
Acum 10 minute
09:20
Va reveni Serena Williams? Marea jucătoare americană se poate întoarce în tenis de la 22 februarie # News.ro
Serena Williams poate reveni în competiţiile la tenis începând de duminică, 22 februarie - dar nu este clar dacă sau când va reveni marea jucătoare americană.
Acum 30 minute
09:10
Jon Stewart a criticat indignarea conservatorilor faţă de spectacolul lui Bad Bunny din pauza Super Bowl: Trump crede că „Bad Bunny este singurul om din lume care vorbeşte fluent spaniola” - VIDEO # News.ro
Jon Stewart a abordat subiectul indignării conservatorilor faţă de spectacolul lui Bad Bunny din pauza Super Bowl, în emisiunea „The Daily Show”.
09:00
Trump ameninţă că va bloca proiectul unui pod între Statele Unite şi Canada: „Ar trebui să fim proprietari!”. # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni că va bloca proiectul unui pod între Canada şi Statele Unite, considerând că Statele Unite ar trebui să deţină „cel puţin jumătate” din această infrastructură, relatează AFP.
Acum o oră
08:50
OpenAI, producătorul ChatGPT, a început să testeze afişarea reclamelor în (încă) cel mai mai populat chatbot de inteligenţă artificială.
08:50
08:50
Jocurile Olimpice: Controversă privind o cască de la skeleton care aduce un omagiu sportivilor ucraineni ucişi / Ce spune Zelenski # News.ro
Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a participat, luni, la o sesiune de antrenament de skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, purtând o cască gri pe care erau imagini cu mai mulţi dintre compatrioţii săi care au murit în război, înainte, potrivit lui, să i se interzică să o poarte.
08:50
Renault vizează preluarea integrală a joint-venture-ului de vehicule electrice Flexis, potrivit Le Monde # News.ro
Renault intenţionează să cumpere participaţiile deţinute de Volvo Group şi de compania de transport maritim CMA CGM în proiectul lor comun pentru vehicule comerciale uşoare electrice, Flexis, relatează Le Monde.
08:40
Serviciile de informaţii ale Coreei de Sud au fost percheziţionate în cadrul unui dosar deschis după trimiterea de drone în Coreea de Nord # News.ro
Autorităţile sud-coreene au declarat că au percheziţionat marţi serviciile de informaţii şi comandamentul informaţiilor militare ale ţării în cadrul unei anchete în care sunt implicaţi trei civili acuzaţi că au trimis drone în Coreea de Nord în luna ianuarie, relatează AFP.
08:40
Şeful Sony Pictures califică drept „josnic” videoclipul rasist al lui Trump care îi înfăţişa pe soţii Obama drept maimuţe # News.ro
Şeful studioului hollywoodian Sony Pictures, Tom Rothman, a calificat drept „josnic” videoclipul rasist postat de Donald Trump, în care apar fostul preşedinte american Barack Obama şi fosta primă doamnă Michelle Obama.
08:30
Judecătorii americani au respins procesele în care Neil Gaiman era acuzat de agresiune sexuală # News.ro
Judecătorii federali au respins trei procese în care autorul de bestselleruri fantasy Neil Gaiman era acuzat că ar fi agresat-o sexual pe bona copiilor săi în Noua Zeelandă, în urmă cu patru ani, scrie The Guardian.
08:30
UE avertizează Meta cu măsuri provizorii pentru a bloca schimbarea politicii WhatsApp privind asistenţii AI # News.ro
Comisia Europeană a notificat Meta Platforms că intenţionează să impună măsuri provizorii pentru a opri compania ă excludă asistenţii AI terţi din WhatsApp, după ce a concluzionat preliminar că aceasta ar fi încălcat regulile antitrust ale UE, transmite CNBC.
08:30
Sportivii români vor evolua, marţi, în probele de schi fond, biatlon şi sărituri cu schiurile, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Acum 2 ore
08:00
Paul Thomas Anderson şi Jonny Greenwood de la Radiohead vor să fie eliminată muzica „Phantom Thread” din documentarul „Melania”: utilizarea acesteia - o „încălcare a acordului cu compozitorul” # News.ro
Regizorul filmului „Phantom Thread”, Paul Thomas Anderson, şi Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au solicitat ca o parte din coloana sonoră a filmului din 2017 să fie eliminată din controversatul documentar „Melania”. Greenwood a compus coloana sonoră pentru „Phantom Thread”.
07:50
Ferrari a publicat luni primele imagini-teaser ale noului său model sport 100% electric, dezvăluind numele, Luce, şi o parte din designul interior al maşinii, relatează Reuters.
07:30
Sam Altman anunţă creşterea ChatGPT, pe măsură ce OpenAI se apropie de o rundă de finanţare de 100 miliarde de dolari # News.ro
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, le-a transmis angajaţilor că ChatGPT revine la un ritm de creştere de peste 10% lunar, în contextul intensificării competiţiei cu rivali precum Anthropic. Mesajul intern, citat de CNBC, arată că OpenAI pregăteşte lansarea „unui model Chat actualizat” în această săptămână, relatează CNBC.
Acum 4 ore
06:50
Instanţa supremă, aşteptată să decidă dacă poate începe judecata în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a lovit şi zgâriat pe colegul său de partid, liberalul Florin Roman # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este aşteptată să ia o decizie, marţi, după mai multe amânări, în privinţa dosarului în care fostul deputat Dan Vîlceanu, fost ministru al Investiţiilor, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru ultraj, purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce, în 2024, l-ar fi lovit şi zgâriat pe colegul său de partid, deputatul PNL Florin Roman. Dosarul este în faza de cameră preliminară, când judecătorii decid dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru ca judecata să poată începe.
06:50
Oficial de la Trezoreria Italiei, responsabil de companii de stat, suspectat de insider trading - surse # News.ro
Un oficial al Trezoreriei Italiei, Stefano Di Stefano, responsabil de gestionarea companiilor controlate de stat este investigat sub suspiciunea de folosirea de informaţii confidenţiale în tranzacţii (insider trading), au declarat două surse cu informaţii directe despre caz, transmite Reuters.
06:30
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să decidă în cazul cererii de suspendare a hotărârii de reorganizare a ASF, depusă de 155 de angajaţi/ Decizii diferite ale instanţei în cazul unor cereri similare ale unor salariaţi ANRE şi ANCOM # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să ia, marţi, o decizie în cazul cererii de suspendare a hotărârii de reorganizare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care includea diminuări salariale şi reduceri de posturi, cerere înaintată de 155 de angajaţi ai instituţiei. Acest dosar a fost înregistrat la CAB în 13 ianuarie. O cerere similară făcută de peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) a fost respinsă de instanţă în 29 ianuarie, în timp ce o alta, depusă de peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a avut câştig de cauză tot la Curtea de Apel Bucureşti, blocând aplicarea măsurilor de restructurare.
06:30
Yenul aproape de 160 unităţi pentru un dolar, Nikkei 225 la nivel record, randamente în creştere: ce aşteaptă experţii după victoria zdrobitoare a lui Sanae Takaichi # News.ro
Yenul apropiindu-se de pragul de 160 pentru un dolar, noi maxime pentru indicele Nikkei 225 şi randamente mai ridicate ale obligaţiunilor guvernamentale japoneze sunt printre scenariile anticipate de analişti după victoria covârşitoare a premierului Sanae Takaichi în alegerile anticipate din Japonia, transmite CNBC.
06:10
Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, pe fondul relaţiilor transatlantice tensionate / Secretarul de stat va merge în Ungaria şi Slovacia # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio va conduce o delegaţie numeroasă a SUA la Conferinţa de securitate de la München, care începe vineri, subliniind importanţa relaţiilor transatlantice în ciuda unei „crize de încredere”, a declarat şeful forumului, potrivit Reuters. De asemenea, secretarul de stat va călători săptămâna viitoare în Ungaria, după ce preşedintele Donald Trump şi-a exprimat sprijinul pentru liderul de dreapta Viktor Orban.
06:10
Grevă de avertisment de două ore, în peste 1.500 de primării de comune/ Premierul Bolojan, la o dezbatere pe tema reformei administrative, organizate de Asociaţia Comunelor/ Ce a afirmat Bolojan despre reorganizarea administrativă # News.ro
O grevă de avertisment de două ore este programată să se desfăşoare, marţi, în peste 1.500 de primării de comune din ţară, în timp ce edilii vor participa la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor. La şedinţa care va avea loc la Palatul Parlamentului va participa şi premierul Ilie Bolojan. De altfel, Bolojan a afirmat, luni seară, că, dacă primăriile nu vor face dovada că pot funcţiona în actuala organizare şi cu personal redus şi cheltuieli mai puţine, a doua ipoteză este cea a unei reorganizări administrativ-teritoriale. ”Este doar o problemă de timp până când România nu mai poate suporta aceste transferuri şi se va ajunge la o reorganizare administrativă”, spune şeful Guvernului, adăugând că acest lucru se va întâmpla când autorităţile vor fi ”cu spatele la zid”.
06:10
Curtea de Apel Bucureşti are programat marţi primul termen în cazul cererii de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş la CCR, depusă de Silvia Uscov/ Anterior, avocata ceruse suspendarea actelor vizându-i pe Dragoş şi Busuioc # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti are programat, marţi, 10 februarie, primul termen în cazul cererii de anulare a decretului privind numirea lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, depusă de avocata Silvia Uscov în 12 ianuarie. La aceeaşi dată, Uscov a depus o cerere similară în care cere anularea unei hotărâri a Senatului prin care era numit judecător la CCR Mihai Busuioc, această cerere având însă termenul fixat pentru data de 20 martie. Anterior, avocata depusese două cereri care vizau suspendarea executării actelor administrative referitoare la cei doi magistraţi.
06:10
Organizaţia Naţiunilor Unite declară că aşteaptă confirmarea din partea administraţiei Trump cu privire la suma pe care aceasta intenţionează să o plătească din cei aproape 4 miliarde de dolari datoraţi de Statele Unite şi la data transferului fondurilor, întrucât organismul mondial avertizează că ar putea să se confrunte cu un deficit de lichidităţi până la jumătatea anului, relatează France24.
06:00
Înalt diplomat rus: Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia # News.ro
Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, care durează de aproape patru ani, trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia, a declarat marţi dimineaţă un înalt diplomat rus, citat de Reuters.
06:00
Cuba anunţă că liniile aeriene internaţionale nu mai pot realimenta din cauza lipsei de combustibil, pe fondul presiunilor lui Trump # News.ro
Guvernul cubanez a anunţat că liniile aeriene internaţionale nu vor mai putea realimenta aeronavele în Cuba, din cauza unei penurii acute de combustibil, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat cu tarife orice ţară care furnizează petrol statului insular, transmite CNBC.
05:50
Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, pe fondul relaţiilor transatlantice tensionate # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio va conduce o delegaţie numeroasă a SUA la Conferinţa de securitate de la München, care începe vineri, subliniind importanţa relaţiilor transatlantice în ciuda unei „crize de încredere”, a declarat şeful forumului, potrivit Reuters.
05:40
Armata SUA anunţă că două persoane au fost ucise într-un atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, iar una a supravieţuit # News.ro
Armata SUA a efectuat luni un atac asupra unei alte ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând două persoane şi lăsând un singur supravieţuitor, potrivit Comandamentului Sud al SUA, anunţă CNN.
05:40
Documentele DOJ dezvăluie legături extinse ale lui Jeffrey Epstein cu personalităţi din Silicon Valley, dincolo de Gates şi Musk # News.ro
Noile documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA despre Jeffrey Epstein arată legături mult mai ample cu personalităţi din sectorul tehnologiei decât se cunoştea anterior, incluzând persoane precum Elon Musk, Bill Gates, Sergey Brin, Peter Thiel, Steven Sinofsky şi Reid Hoffman, relatează CNBC.
Acum 6 ore
05:10
Preţurile petrolului au urcat luni, după un avertisment al SUA pentru navele americane care tranzitează zona Iranului # News.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 1% luni, după ce Departamentul de Transport al Statelor Unite a emis un avertisment pentru navele sub pavilion american să evite pe cât posibil apele iraniene atunci când traversează Strâmtoarea Hormuz şi Golful Oman.
Acum 8 ore
01:30
Paisprezece morţi în Liban, în urma surpării unui imobil la Tripoli, declarat de primar oraş ”sinistrat”. 114 imobile care ameninţă să se prăbuşească urmează să fie evacuate în decurs de o lună, iar familiile evacuate să primească alocaţie de locuinţă pe # News.ro
Paisprezece persoane au murit în urma surpării unui imobil la Tripoli, duminică, în nordul Libanului, un oraş declarat de către primar ”sinistrat” din cauza nesiguranţei clădirilor, şi în care operaţiunile de căutare s-au încheiat, a anunţat luni şeful Apărării Civile, relatează AFP.
Acum 12 ore
01:20
Un furgon blindat, atacat cu explozivi într-un jaf ratat, pe o autostradă, între automobile, în Italia, de către un comando cu cagule şi o Alfa Romeo cu girofar. Schimb de focuri cu carabinierii, fără răniţi. Fugă cu maşini furate. Doi bărbaţi, arestaţi î # News.ro
Un furgon blindat a fost atacat de un comando înarmat, luni, pe autostrada 613, care asigură o legătură între Lecce şi Brindisi, în sudul Italiei, într-un jaf demn de o scenă de film, la nivelul comunei Tuturano.
00:50
Paisprezece persoane au murit în urma surpării unui imobil la Tripoli, duminică, în nordul Libanului, un oraş declarat de către primar ”sinistrat” din cauza nesiguranţei clădirilor, şi în care operaţiunile de căutare s-au încheiat, a anunţat luni şeful Apărării Civile, relatează AFP.
00:30
Hotelul Dobrogea, închis temporar de comisarii CJPC Constanţa/ Aceştia au găsit băi murdare, robineţi plini de calcar şi rugină, aşternuturi şi prosoape cu aspect murdar, probleme la instalaţiile electrice - FOTO, VIDEO # News.ro
Hotelul Dobrogea din Constanţa a fost închis temporar de comisarii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC), pentru mai multe nereguli, printre care băi murdare, robineţi plini de calcar şi rugină, mochetă murdară, instalaţii electrice nesecurizate în camere, aşternuturi şi prosoape degradate, cu aspect şi miros de murdar.
00:30
Argeş: Restricţii privind consumul apei potabile în patru localităţi, după ce bacteria Clostridium perfringens a fost descoperită în apa furnizată populaţiei. Oamenii, avertizaţi prin mesaje RO-Alert/ Stare de alertă, la Curtea de Argeş # News.ro
Apa furnizată în sistem centralizat în patru localităţi ale judeţului Argeş este interzisă consumului, după ce analizele pe probe prelevate din reţea au indicat prezenţa Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă. Locuitorii din Curtea de Argeş, Băiculeşti, Valea Danului şi Valea Iaşului au fost avertizaţi prin mesaje RO-Alert să nu consume apa de la robinet. În municipiul Curtea de Argeş a fost instituită starea de alertă.
00:20
Bolojan afirmă că rezultatul referendumului din Bucureşti ar trebui să se vadă, într-o formă sau alta, în legea bugetului # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că rezultatul referendumului votat de locuitorii municipiului Bucureşti se va regăsi, ”sub o formă sau alta”, în legea bugetului de stat din acest an, în ceea ce priveşte alocarea fondurilor pentru Capitală. El spune că oricine ar fi fost primar al Bucureştiului s-ar fi bucurat de sprijinul Guvernului.
00:20
Mesaj emoţionant transmis de Lindsey Vonn: Visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Am încercat. Am visat. Am sărit # News.ro
Marea schioare americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoţionant în social media, după căzătura de duminică, de la Jocurile Olimpice. Vonn spune că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.
00:20
Bolojan: Sunt conştient că oamenii care au nevoi trebuie să fie sprijiniţi într-o măsură sau alta. Ceea ce trebuie să facem este să analizăm de unde identificăm resursele pentru a acoperi orice cheltuială suplimentară # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu respinge ideea lansată de PSD de acordare a unor ajutoare pensionarilor cu venituri mici, însă subliniază că, înainte ca o astfel de decizie să fie adoptată, trebuie identificată sursa acestui tip de sprijin.
00:20
Bolojan, despre interzicerea reţelelor sociale sub o anumită vârstă: E greu de presupus că vom putea restricţiona pentru tineri accesul la aceste sisteme # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă este greu de presupus că vor putea fi impuse restricţii pentru tineri în ceea ce priveşte accesul la reţelele de socializare, el arătând că mai eficiente sunt acţiunile prin care aceştia să fie ”lămuriţi” cu privire la efectele nocive ale expunerii la dezinformare şi manipulare.
00:10
Ucraina dizolvă pe ascuns Legiunea Internaţională şi provoacă îngrijorare în rândul combatanţilor voluntari străini # News.ro
Armata ucraineană a decis să dizolve ”Legiunea Internaţională”, înfiinţată la 27 februarie 2022, dezvăluie The Kyiv Independent.
00:10
Bolojan, lămuriri despre scrisoarea adresată CCR: Aici nu e vorba de o presiune, nu le-am cerut să dea o sentinţă sau alta, dar mi s-a părut de bun simţ să ştie că, în momentul în care vom pierde banii sau orice altfel de bani, se vor căuta responsabili # News.ro
Premierul Ilie Bolojan aduce lămuriri despre scrisoarea adresată Curţii Constituţionale prin care anunţa că România riscă să piardă sute de milioane de euro din fonduri europene din cauză că nu a făcut reforma pensiilor magistraţilor. ”Aici nu e vorba de o presiune, nu le-am cerut să dea o sentinţă sau alta, dar mi s-a părut de bun simţ să se ştie aceste lucruri, pentru că, în momentul în care vom pierde banii sau orice altfel de bani, se vor căuta responsabili”, spune prim-ministrul.
00:00
Meciul Dinamo - Universitatea Craiova: Jandarmii au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 31.330 de lei # News.ro
Jandarmii au aplicat 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 31.330 de lei, după meciul Dinamo - Universitatea Craiova, scor 1-1, din Superliga.
00:00
Gruparea spaniolă Villarreal a învins luni seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Espanol Barcelona, în etapa a 23-a din La Liga.
00:00
Premierul Bolojan nu exclude ipoteza unei recesiuni economice, dar susţine că aceasta nu poate dura mult # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu exclude ipoteza unei recesiuni economice, pe fondul scăderii consumului în urma măsurilor adoptate în ultimele luni. Bolojan afirmă că perioada de scădere a economiei nu poate dura mult, amintind că toate ţările care au luat măsuri similare cu cele adoptate de România au avut contracţii ale economiei.
9 februarie 2026
23:50
Echipa italiană AS Roma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a 24-a din Serie A.
23:50
Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educaţiei, le răspunde profesorilor care îi solicită revenirea la norma didactică de 18 ore pe săptămână, el spunând că, în opinia sa, acest lucru nu este posibil. El subliniază necesitatea creşterii calităţii învăţământului şi a unor schimbări prin care unităţile şcolare cu absolvenţi care profesează în domeniul de activitate pentru care s-au instruit să fie recompensate.
23:30
Cum răspunde Ilie Bolojan acuzaţiilor că a ”USR-izat” PNL: PNL, dacă doreşte să rămână un partid relevant, nu trebuie nici să se USR-izeze, nici să se PSD-izeze/ Nu am semnale că Guvernul nu mai are susţinere parlamentară # News.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, ca răspuns la acuzaţiile că a ”USR-izat” Partidul Naţional Liberal şi Guvernul, că a căutat să se înconjoare de oameni competenţi. ”PNL, dacă doreşte să rămână un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesionişti, trebuie să susţină oameni performanţi, nu trebuie nici să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”, a subliniat Bolojan. El a precizat că nu are semnale conform cărora Guvernul nu ar mai avea susţinere parlamentară sau că el ar urma să fie înlocuit.
23:30
Meciul Dinamo - U.Craiova: Baiaram a fost implicat într-un conflict cu un suporter: Aceştia sunt fanii dinamovişti. M-au jignit foarte urât # News.ro
Jucătorul Universităţii Craiova, Ştefan Baiaram, a fost implicat într-un conflict cu un suporter la finalul meciului cu Dinamo, scor 1-1.
23:30
Bolojan: Rezultatele şi minima coerenţă ale coaliţiei le vom testa în perioada următoare. E vorba de câteva săptămâni/ Inevitabil se va ajunge într-o manieră sau alta la anumite voturi în Parlament şi testarea coaliţiei se va face la aceste voturi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că săptămânile care urmează vor arăta ”în ce măsură funcţionează sau nu” coaliţia de guvernare. El spune că îşi doreşte ca actualul Guvern să îşi continue misiunea, argumentând: ”Cu cât o coaliţie funcţionează mai coerent, cu cât îşi urmăreşte obiectivele care sunt necesare datorită situaţiei dificile în care este România, cu atât putem scoate România din această situaţie mai repede, cu costuri mult mai reduse pentru cetăţeni şi cu o perioadă de revenire mult mai scurtă”.
23:20
Bolojan: Pentru mine, în momentul în care nu voi mai fi premier, va fi o uşurare, pentru că este o activitate foarte solicitată şi foarte dificilă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan admite, întrebat dacă s-a gândit să demisioneze, că sunt situaţii în care, în faţa nedreptăţii, oamenii iau în calcul să facă ”un pas în lateral”, însă subliniază că în toate funcţiile pe care le-a ocupat a încercat să ducă lucrurile la bun sfârşit. ”Pentru mine, în momentul în care nu voi mai fi premier, va fi o uşurare, pentru că este o activitate foarte solicitată şi foarte dificilă, dar am considerat că, dacă în această conjunctură am avut onoarea să-mi asum această răspundere, trebuie să fac ce trebuie pentru ţara noastră”, subliniază Bolojan.
23:10
Bolojan: Discuţiile din interiorul PNL au fost generate de aspecte care ţin de reînnoirea partidului şi de înlocuirea unor colegi care nu au făcut performanţă/ Românii au decis cine a intrat în turul 2 şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale # News.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, afirmă că aşa-numitul ”puci” din interiorul partidului nu a avut legătură cu decizii luate la nivelul Guvernului, ci cu faptul că el a propus o reorganizare internă, în cadrul căreia şefii de filiale neperformante să facă ”un pas în lateral”.
