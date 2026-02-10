Bolojan: Rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului
Economica.net, 10 februarie 2026 08:50
Premierul Ilie Bolojan afirmă că rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta, subliniind că Primăria Capitalei are venituri subdimensionate.
Acum 30 minute
09:10
Grevă de avertisment în peste 1.300 de primării din ţară, între orele 10:00 şi 12:00 # Economica.net
Peste 1.300 de primării din ţară vor fi, marţi, în grevă de avertisment, între orele 10:00 şi 12:00, salariaţii din administraţia locală fiind nemulţumiţi de măsurile anunţate de Guvernul Bolojan.
Acum o oră
08:50
08:50
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio va călători în Ungaria săptămâna viitoare, după ce preşedintele Donald Trump i-a oferit "întregul" sprijin naţionalistului Viktor Orban şi în contextul în care relaţiile transatlantice ajung la un punct tensionat, a indicat luni purtătorul său de cuvânt, scrie AFP.
08:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu ştie dacă România va intra sau nu în recesiune, explicând că există o contracţie economică, urmare a măsurilor de corecţie a deficitelor bugetare, dar şi posibilitatea unei reveniri economice anul acesta prin păstrarea unor investiţii la un nivel ridicat.
Acum 12 ore
22:20
Cum merge unul dintre proiectele mari ale lui Ceaușescu, canalul Siret-Bărăgan? Când vor începe lucrările de construcție # Economica.net
Agenția Națională de Îmbunătățiri Financiare (ANIF) evaluează în momentul de față cele două oferte pentru proiectarea tehnică și execuția lucrărilor la prima etapă a proiectului de investiții Canal Siret Bărăgan.
22:20
Orange, liderul pieței de comunicații mobile din România, scumpește abonamentele din cauza inflației. De când și cu cât # Economica.net
Orange România va majora prețul abonamentelor pentru persoanele fizice cu 6,8% din cauza inflației, potrivit unui anunț al companiei.
22:20
Băncile din România, sub presiune. Risc de trecere pe pierderi. Taxa pe venituri, marea problemă – ING # Economica.net
Despre principalele provocări din 2026 pentru sistemul bancar, despre tendințele de dezvoltare ale ING Bank și riscurile privind profitabilitatea băncilor în acest an ne vorbește Mihaela Bîtu, CEO ING.
22:20
Cererea de energie electrică va crește până în 2030 în lume, cu peste 3% pe an. Nuclearul și regenerabilele ar urma să asigure 50% din producție – prognoză IEA # Economica.net
Cererea globală de energie electrică ar urma să crească, în medie, cu 3,6% pe an până în 2030, impulsionată în principal de industrie, vehiculele electrice și inteligența artificială. Sursele regenerabile, gazele naturale și energia nucleară sunt așteptate să acopere întreaga cerere suplimentară, în timp ce producția de electricitate pe bază de cărbune este prognozată să scadă ușor, iar emisiile de CO₂ să stagneze. Până în 2030, energiile regenerabile și energia nucleară ar urma să reprezinte jumătate din mixul global de producție de electricitate, potrivit ultimului raport de prognoză al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).
22:10
Daniel Băluță: Ciucu încearcă să-și regleze conturile în propriul partid prin propunerile de efectuare a unor audituri externe la Termoenergetica și STB # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, urmăreşte să-şi "regleze conturile în interiorul propriului partid" prin propunerile de audit la Societatea de Transport Bucureşti (STB) şi Termoenergetica, a declarat luni primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.
22:10
Fostă platformă industrială din Galați se transformă în turnuri cu locuințe de 11 etaje, cu vedere la Dunăre # Economica.net
O fostă platformă industrială din Galați se transformă în proiect imobiliar. Pe lângă un parc de retail, aici vor fi construite și turnuri de locuințe.
22:00
Cum vede o deputată rusă soluția pentru scăderea natalității în țară. Cuplurilor fără copii să le fie interzis accesul la site-uri porno # Economica.net
Rusia ar trebui să restricţioneze accesul cetăţenilor fără copii la site-uri cu conţinut pornografic, a declarat luni deputata rusă Tatiana Butskaia (foto), citată de agenţia de presă EFE, transmite Agerpres.
21:40
NATO ar urma să lanseze misiunea Arctic Sentry (Santinela Arctică) în zilele următoare care ar putea consolida supravegherea şi resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru Reuters, în urma tensiunilor dintre preşedintele american Donald Trump şi aliaţii europeni cu privire la Groenlanda, relatează Reutersm transmite Agerpres.
21:20
SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian după o vânătoare care a început în zona Caraibelor # Economica.net
Ministerul Războiului din SUA a anunţat luni că a sechestrat în Oceanul Indian un petrolier care, potrivit Washingtonului, încălca restricţiile impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru transferurile de ţiţei în Caraibe, restricţii ce afectează Venezuela şi Cuba, potrivit EFE şi AFP, transmite Agerpres.
20:50
Acum 24 ore
20:20
Bursa de la București a încheiat în creștere ședința de tranzacționare de luni. Rulajul a depășit 100 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii prima şedinţă de tranzacţionare din această săptămână, iar rulajul total a urcat la 101,585 de milioane de lei (19,944 de milioane de euro), de la 88,1 milioane de lei (17,3 milioane de euro), vineri, transmite Agerpres.
20:10
Norofert începe operațiunea de majorare de capital. Banii vor fi folosiți epntru extinderea operațiunilor # Economica.net
Producătorul de inputuri organice Norofert anunță că a început operațiunea de majorare a capitalului social prin aport în numerar ca urmare a aprobării prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
19:40
Cum își construiesc noile platforme de cazinou, precum Swiper Casino, portofoliul de jocuri # Economica.net
Construirea unui portofoliu de jocuri într-un casino online modern presupune decizii tehnice clare, care merg dincolo de simpla adăugare de titluri. Acesta este de fapt unul dintre cele mai importante aspecte în construirea unui brand puternic de cazinou.
19:00
Ministerul Finanțelor: România a finalizat cu succes evaluarea în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale # Economica.net
Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a adoptat Avizul Formal în urma evaluării României în cadrul procesului de aderare la Organizaţie, fapt care confirmă alinierea politicilor şi practicilor fiscale naţionale la cele mai bune standarde şi practici ale organizaţiei, a anunţat luni Ministerul Finanţelor, relatează Agerpres.
18:30
Petrisor Peiu (AUR): După eșecul de la Ișalnița, coaliția de guvernare a căzut în propria capcană cu licitația de la Turceni, unde a venit un singur ofertant din Odorheiu Secuiesc # Economica.net
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat luni că, în timp ce pentru construirea centralei de la Işalniţa este o licitaţie eşuată, pentru cea de la Turceni este un singur ofertant, situaţie în care "Coaliţia a căzut în propria capcană".
18:10
UE condamnă pedeapsa cu închisoarea contra lui Jimmy Lai şi cere eliberarea imediată a acestuia # Economica.net
Uniunea Europeană a criticat luni condamnarea fostului magnat media pro-democraţie Jimmy Lai la 20 de ani de închisoare pentru complicitate cu puteri străine şi revoltă, cerând eliberarea sa imediată, transmite Reuters.
18:10
Ministerul Dezvoltării a acordat primăriilor finanțări de aproape 570 de milioane de lei prin Programul „Anghel Saligny” # Economica.net
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat 45 de noi contracte de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", în valoare totală de 569.752.690,82 de lei, informează Agerpres.
18:00
Prima deschidere de anvergură din 2026: Un nou parc fotovoltaic mare din Oltenia, controlat de un gigant din China, a început producția de energie electrică VIDEO # Economica.net
Primul proiect regenerabil mare operațional anului 2026 în România: un parc fotovoltaic de 174 MW ac (135 MW dc) a intrat în operare comercială. Va avea și o baterie.
18:00
România îşi poate accelera creşterea prin industrii cu valoare adăugată ridicată (analiză PwC România) # Economica.net
Relansarea economică a României trebuie fundamentată pe dezvoltarea industriilor cu valoare adăugată ridicată şi pe diversificarea producţiei, întrucât creşterea depinde direct de complexitatea economică, susţine Daniel Anghel, Country Managing Partner al PwC România, într-o analiză publicată luni.
17:50
Emil Drăghici, președintele Aociației Comunelor din România: Nemulțumirile primarilor au ajuns la o cotă de nesuportat, niciodată nu au fost atât de umiliți # Economica.net
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a declarat luni, pentru Agerpres, că nemulţumirile primarilor au ajuns la "o cotă de nesuportat", el adăugând că aceştia niciodată nu au fost "atât de umiliţi" cum a făcut-o premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.
17:30
BEI a acordat finanțări în România de 1,6 miliarde de euro anul trecut, în special pentri investiții în transporturi și energie # Economica.net
Grupul Banca Europeană de Investiții a acordat finanțări pentru România în 2025 1,6 miliarde de euro, principalele proiecte vizând domeniile transportului și energiei. Peste jumătate din toate operațiunile Grupului BEI în România au contribuit direct la acțiunile climatice și la durabilitatea mediului. 88 % din portofoliul Grupului sprijină convergența economică a României cu media UE.
17:20
Proiectul NanoIC, în care este implicată şi Universitatea Politehnica din Bucureşti, primeşte 700 de milioane de euro de la UE # Economica.net
Uniunea Europeană a lansat cea mai mare linie-pilot a Actului european privind cipurile, proiectul NanoIC de la IMEC Leuven (Belgia), o etapă importantă pentru dezvoltarea şi producţia europeană de semiconductori, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
17:10
Intesa Sanpaolo Bank a semnat cu BID două convenții de garantare pentru finanțarea antreprenorilor și a autorităților locale # Economica.net
Intesa Sanpaolo Bank România anunță semnarea a două convenții de garantare cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a proiectelor de interes public cu impact economic și social.
17:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat peste 1,9 miliarde de lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, peste 1,9 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), relatează Agerpres.
16:50
UE avertizează Meta că trebuie să deschidă WhatsApp pentru serviciile de AI concurente # Economica.net
Uniunea Europeană a ameninţat luni că va lua "măsuri provizorii" împotriva Meta dacă gigantul tehnologic american nu îşi va deschide serviciul de mesagerie WhatsApp pentru instrumentele de inteligenţă artificială dezvoltate de concurenţi, relatează AFP.
16:40
Wizz Air, una dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Europa, extinde serviciul WIZZ Class la nivelul întregii rețele, după o perioadă de testare încheiată cu succes la șase baze operaționale și o cerere puternică din partea pasagerilor care doresc confort suplimentar, fără tarife premium, potrivit unui comunicat de presă
16:40
Noi probleme la Barajul Vidraru după tranzitarea controlată a unei viituri. Apa furnizată la Curtea de Argeş rămâne nepotabilă # Economica.net
O nouă creştere a turbidităţii apei furnizate în zona Curtea de Argeş s-a înregistrat în ultimele zile, după tranzitarea controlată a unei viituri prin Barajul Vidraru, a anunţat, luni, societatea Aquaterm.
16:40
Bitcoin își revine după minimele înregistrate care au atins nivelul de dinaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Fondul IBIT al BlackRock înregistrează volume zilnice record # Economica.net
După ce a scăzut la cel mai mic preț de la alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie 2024, bitcoinul a înregistrat o ușoară revenire și se tranzacționează în prezent în jurul pragului de 70.000 de dolari, unde pare să se fi stabilizat.
16:20
Fast Danube 2: Două oferte depuse pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură fluvială din România # Economica.net
Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a primit două oferte la licitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România, potrivit ministrului Transporturilor Ciprian Şerban.
16:20
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a anunţat că, marţi, 10 februarie 2026, va fi grevă de avertisment, timp de două ore, în peste 1.500 de primării de comune din ţară, în timp ce edilii vor participa la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor. La şedinţa care va avea loc la Palatul Parlamentului este aşteptat şi premierul Bolojan.
16:20
BID a semnat până în prezent 18 convenţii de garantare cu intermediari financiari din România # Economica.net
Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) a semnat până în prezent 18 convenţii de garantare cu intermediari financiari din România, dintre care 10 convenţii pentru garanţia de portofoliu destinată finanţării IMM-urilor şi 8 convenţii dedicate susţinerii investiţiilor din sectorul public, conform unui comunicat al băncii.
15:30
Premii de 3.000 de lei pe lună pentru pensionarii care îşi încasează veniturile prin pachetul Pensia Activă de la Exim Banca Românească # Economica.net
Pensionarii care îşi încasează veniturile prin pachetul Pensia Activă pot câştiga lunar un bonus de 3.000 de lei, în cadrul unei campanii derulate de Exim Banca Românească pe parcursul anului 2026, potrivit unui comunicat al instituţiei.
15:30
OFICIAL Umbrărescu a cumpărat combinatul siderurgic din Hunedoara, oprit de gigantul global al oțelului ArcelorMittal toamna trecută # Economica.net
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara va ajunge oficial în potrofoliul celui mai mare constructor de drumuri din România, după ce Adunarea Generală a Acționarilor a decis vânzarea.
15:20
Noile utilaje sunt deja pe poziții, iar organizarea de șantier intră în etapa finală, potrivit informațiilor publicate luni pe pagina dedicată Metroului din Cluj.
15:20
O veste bună. Dobânzile la împrumuturile României în euro şi în lei scad, ceea ce înseamnă mai mulţi bani pentru investiţii, anunţă Nazare # Economica.net
Dobânzile la împrumuturile în lei şi euro ale României au înregistrat o scădere semnificativă, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani care pot merge spre investiţii sau alte nevoi ale economiei, a transmis luni ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
15:10
Ţările care poluează cel mai puţin sunt printre cele mai vulnerabile la dezastre climatice şi se confruntă cu cele mai mari bariere în a obţine finanţarea de care au nevoie pentru a se proteja, şi pe măsură ce impactul climatic se agravează, datoriile deja mari, costurile financiare şi ratingurile suverane slabe ar putea da naştere unui "cerc vicios" pentru ţările în curs de dezvoltare, conform unui nou studiu Fitch, transmite Bloomberg.
15:10
Aerostar este interesată de achiziția companiilor Avioane Craiova și/sau Romaero, dacă acestea ar fi scoase la privatizare într-un cadru legal reglementat.
14:40
Evaziune masivă descoperită de ANAF la Giurgiu. În spate este familia fostului baron PSD Nicolae Bădălău, judecat deja și pentru alte fapte-SURSE # Economica.net
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit și documentat un caz de evaziune fiscală de aproape 12,5 milioane de lei în județul Giurgiu, din exploatarea agregatelor minerale. Conform mai multor surse ar fi vorba despre afacerea cu balastiere a familiei fostului baron PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău.
14:20
Stabilitatea cursului valutar nu a eliminat vulnerabilităţile comerţului exterior în 2025 (analiză Akcenta) # Economica.net
Reducerea deficitului comercial al României în 2025 a fost determinată în principal de frânarea importurilor şi de prudenţa financiară a companiilor, nu de o îmbunătăţire structurală a competitivităţii externe, în contextul în care stabilitatea relativă a cursului de schimb a mascat presiuni valutare persistente, arată o analiză de specialitate, realizată Akcenta România de pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
13:50
Rompetrol își extinde prezența, în acest an, cu 13 noi stații de distribuție carburanți în România, amplasate în zone de interes din toată țara și pe drumuri de mare viteză, potrivit unui comunicat de presă al companiei
13:40
Zece candidaţi s-au înscris la Ministerul Justiţiei pentru funcţiile de procuror general al României, procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
13:30
Fratele mai mic al regelui Charles, fostul prinţ Andrew, i-a dezvăluit lui Epstein secrete comerciale britanice # Economica.net
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, pedofilul decedat în închisoare în 2019, arată e-mailuri menţionate luni de Reuters.
13:10
Dosarele Epstein – Liderul conservatorilor britanici îi cere premierului Keir Starmer să demisioneze # Economica.net
Keir Starmer trebuie ''să-şi asume responsabilitatea'' şi să demisioneze de la conducerea guvernului, a afirmat luni lidera opoziţiei conservatoare britanice Kemi Badenoch, după anunţul demisiei lui Morgan McSweeney, şeful de cabinet al premierului, pe fondul scandalului legat de legăturile între fostul ambasador britanic la Washington Peter Mandelson şi Jeffrey Epstein, transmite France Presse.
13:10
Ordin ANAF. Taxa pe colete de tip Temu sau Shein trebuie declarată și plătită la fisc până pe 25 feberuarie. Președintele ANAF prevede amenzi substanțiale în unele cazuri # Economica.net
Taxa pe colete extracomunitare se află la prima colectare și livrare, cea aferentă lunii ianuarie. Curierii, cei în sarcina cărora intră colectarea trebuie să o facă până pe 25 februarie, în caz contrar riscând amenzi, arată avocații de la Hațegan Attorneys.
12:20
Thales, lider global în tehnologii avansate pentru domeniile apărare, aerospațial, digital și securitate cibernetică, plănuiește să recruteze anul acesta peste 9.000 de angajați la nivel global, din care 240 în România.
12:10
Condamnarea magnatului media pro-democraţie Jimmy Lai este legitimă, spun autoritățile din China şi Hong Kong # Economica.net
Guvernul Chinei a comunicat luni că apreciază drept "legitimă" condamnarea fostului magnat media Jimmy Lai la 20 de ani de închisoare, transmite AFP.
