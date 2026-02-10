Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: “Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova”

15:10

Shabab Al-Ahli – Al Hilal e meciul serii din grupa de Liga Campionilor Asiei. Partida va începe de a ora 18:00 și va fi live video în AntenaPLAY. De la aceeași oră se va disputa și duelul dintre Al-Duhail și Al Sharjah. De la ora 15:45 se vor juca partidele Al Wahda – Al Ahli și Nasah Qarshi – Al Shorta. Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Campionilor