Studiu: Luna Îndrăgostiţilor nu duce la excese. Doar 7% dintre români cheltuie semnificativ mai mult faţă de alte ocazii speciale. Generaţia Z este mai ponderată, în timp ce Generaţia X este mai dispusă la cheltuieli

10:15

Potrivit datelor publicate de INS, România a avut, în 2025, ex­porturi de 96,6 miliarde de euro şi importuri de 129,3 miliarde de euro. Deficitul comercial a fost de 32,7 miliarde de euro (echivalent a 8,6% din PIB-ul estimat). Deşi deficitul s-a redus uşor anul trecut, exporturile fiind peste importuri ca ritm de creştere, este improbabil ca acesta să fie corectat semnificativ prea curând şi, fără o schimbare profundă a economiei, este imposibil saltul de la deficit la excedent, cum a reuşit Polonia, de exemplu.