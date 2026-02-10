Chinezii de la BYD accelerează ofensiva europeană: vor produce SUV-ul electric Atto 2 alături de Dolphin uri în noua uzină din Ungaria şi pregătesc o a doua uzină pe continent
Ziarul Financiar, 10 februarie 2026 14:00
Chinezii de la BYD accelerează ofensiva europeană: vor produce SUV-ul electric Atto 2 alături de Dolphin uri în noua uzină din Ungaria şi pregătesc o a doua uzină pe continent
Mai mulţi elevi de la şcolile private din nordul Capitalei merg către primari şi autorităţi cu soluţii şi cu un scop clar: un transport mai eficient şi mai friendly. „Pentru anul acesta ne dorim ca o parte dintre elevi să meargă la şcoală cu bicicleta, pe trasee marcate, non-invazive, prin Pădurea Băneasa” # Ziarul Financiar
Adrian Sandu, ACAROM: Sectorul auto din România, care generează peste 30% din exporturi şi 14% din PIB, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri în scădere pentru prima dată din 2020, după cinci ani consecutivi de creştere # Ziarul Financiar
Industria auto din România a intrat într-o nouă fază după cinci ani de creştere neîntreruptă. Cifra de afaceri a sectorului automotive, care include atât producţia de autovehicule, cât şi cea de componente, a înregistrat în 2025 prima scădere de după pandemia din 2020, pe fondul unei cereri europene care refuză să revină la nivelurile anterioare crizei sanitare.
Regizorul renumit Paul Thomas Anderson şi muzicianul Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au cerut oficial retragerea compoziţiilor lor muzicale din documentarul intitulat „Melania”, un film dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite, arată Euronews.
ZF Live. Paul Aparaschivei, Concordia: Pe lângă măsurile de relansare economică cu efect pe termen mediu şi lung, guvernul trebuie să reducă costurile cu birocraţia, să simplifice cadrul în care funcţionează economia şi să îmbunătăţească fluxul de investiţii din fonduri europene # Ziarul Financiar
Reducerea birocraţiei, creşterea predictibilităţii şi simplificarea fluxului de fonduri europene ar trebui să fie printre intervenţiile rapide ale guvernului pentru a sprijini economia, în condiţiile în care multe dintre măsurile din pachetul de relansare economică prezentate recent au efecte mai degrabă pe termen mediu şi lung, a spus Paul Aparaschivei, director executiv al Concordia, cea mai mare organizaţie patronală din România.
Bursă. Cine este Star Residence Invest, compania care l-a recrutat pe Adrian Tănase, fostul CEO al operatorului BVB, în funcţia de director financiar # Ziarul Financiar
Compania de investiţii în sectorul imobiliar Star Residence Invest (simbol bursier REIT) a anunţat recent că l-a numit pe Adrian Tănase, fost director general al Bursei de Valori Bucureşti, pentru poziţia de director financiar. Cine este însă societatea?
Cum au reuşit acţiunile OTP să se aprecieze cu peste 70% în ultimul an pe Bursa din Ungaria? Grupul bancar este cea mai mare companie listată din ţara vecină, cu o capitalizare de 26 mld. euro # Ziarul Financiar
Acţiunile OTP Bank au înregistrat o creştere de aproximativ 74% pe Bursa de la Budapesta în ultimele 12 luni, depăşind ritmul multor emitenţi din regiune şi contribuind semnificativ la evoluţia indicelui de referinţă BUX. Evoluţia a venit în principal datorită rezultatelor financiare solide şi contribuţiei operaţiunilor internaţionale, în timp ce indicele Stoxx 600 Banks s-a apreciat cu circa 55%.
Bursă. Dacă o parte din depozitele bancare ar fi redirecţionată către bursă, impactul ar fi enorm pentru piaţa de capital, spune Alexandru Combei, directorul de investiţii al BRD AM, celui mai mare administrator de fonduri mutuale din România # Ziarul Financiar
Interesul pentru piaţa locală de capital se menţine ridicat la început de an, când o parte din economiile acumulate în depozitele populaţiei şi ale companiilor a început să fie direcţionată către acţiuni, spune Alexandru Combei, director de investiţii la BRD Asset Management, cel mai mare administrator de investiţii din România, cu active de 9 mld. lei.
Bursă. Top 5 creşteri pe piaţa principală a BVB în ianuarie: Carbochim, Biofarm, Nuclearelectrica, MedLife şi FP. Dinamici duble sau triple faţă de performanţa indicelui de referinţă BET. Toţi indicii de la BVB au început anul cu dreptul # Ziarul Financiar
Carbochim Cluj-Napoca (simbol bursier CBC), cel mai mare producător de abrazive profesionale din România, a înregistrat luna trecută cel mai ridicat randament din rândul acţiunilor listate pe Piaţa Reglementată a Bursei locale: cu 36% a urcat cotaţia companiei controlate de omul de afaceri Iulian Dascălu, fondatorul Iulius Group, conform datelor BVB.
Creşterea exporturilor a fost, în 2025, peste cea a importurilor, iar deficitul comercial s-a redus cu 2% an/an. Pentru a doua oară în ultimii zece ani, în 2025, creşterea exporturilor a fost mai mare decât avansul importurilor (plus 4,2% la exporturi şi plus 2,6% la importuri) # Ziarul Financiar
Potrivit datelor publicate de INS, România a avut, în 2025, exporturi de 96,6 miliarde de euro şi importuri de 129,3 miliarde de euro. Deficitul comercial a fost de 32,7 miliarde de euro (echivalent a 8,6% din PIB-ul estimat). Deşi deficitul s-a redus uşor anul trecut, exporturile fiind peste importuri ca ritm de creştere, este improbabil ca acesta să fie corectat semnificativ prea curând şi, fără o schimbare profundă a economiei, este imposibil saltul de la deficit la excedent, cum a reuşit Polonia, de exemplu.
Cât de profitabilă poate fi o achiziţie de bancă. Ce costuri presupune şi ce venituri îţi aduce? Veniturile UniCredit în România se îndreaptă spre 1 mld. euro, după un salt anual de 30% în 2025, în urma preluării Alpha Bank, iar profitul net a fost de circa 300 mil. euro, plus 15%. Costurile cu integrarea Alpha Bank în 2025: 41 mil. euro # Ziarul Financiar
UniCredit Bank a obţinut în România venituri de 946 mil. euro în anul 2025, în creştere anuală cu aproape 30%, iar profitul net a fost de 296 mil. euro, potrivit informaţiilor anunţate ieri de grupul italian la Milano, aceste rezultate venind în contextul fuziunii cu Alpha Bank.
Jakub Kotala, CEO al Saint-Gobain: România are un potenţial foarte mare în industria materialelor de construcţii. Compar experienţa de aici cu cea din China, unde oamenii erau foarte deschişi la inovaţie. România are o mentalitate similară, foarte deschisă la tehnologie # Ziarul Financiar
România reprezintă o oportunitate de creştere pe termen lung pentru grupul francez Saint-Gobain, prezent pe piaţa locală de peste 20 de ani, cu multiple linii de business din portofoliu, care mizează pe investiţii în infrastructură, chimicale pentru construcţii şi dezvoltarea de competenţe locale, cu ambiţia de a transforma piaţa locală într-un hub regional pentru Europa de Est.
Francezii de la Aster Capital alături de partenerii locali Iceberg Plus şi Venture Booster au semnat contractul cu ADR Vest pentru fondul de venture capital de 37 mil. euro # Ziarul Financiar
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractul de management pentru un fond de venture capital de minimum 37 de milioane de euro, destinat companiilor cu potenţial mare de creştere din Regiunea Vest
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Tudor Beiu şi Răzvan Polman, fondatorii Pick.ride – platformă digitală pentru administrarea activităţii şoferilor: Ţintim afaceri de 3 mil. euro şi 9.000 de utilizatori în 2026. Piaţa de ride-sharing a ajuns la 70.000 de maşini autorizate # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Pick.ride, care a lansat în iulie 2024 o platformă digitală dedicate gestionării administrative şi fiscale a activităţii şoferilor de ride-sharing, vizează pentru anul în curs triplarea numărului de utilizatori activi, până la 9.000, şi atingerea unei cifre de afaceri de 3 milioane de euro.
Operatorul de telecomunicaţii Digi Communications (simbol bursier DIGI) şi-a convocat acţionarii la Amsterdam pe 20 martie pentru o Adunare Generală Extraordinară, unde se va vota propunerea de majorare de capital şi modificarea Actului Constitutiv al companiei.
Cum au reuşit două tinere să transforme o idee începută pe TikTok într-un brand de haine de sport pentru femei, care a ajuns, în mai puţin de un an, la clienţi din România, dar şi din Olanda, Italia, Belgia sau Austria? „Faptul că suntem tinere şi am avut acea doză sănătoasă de inconştienţă ne-a ajutat” # Ziarul Financiar
Studiu BNR. De ce se tem băncile? IMM-urile şi persoanele fizice cu venituri reduse au o vulnerabilitate sporită de neplată a creditelor. Dificultăţi sunt şi la creditele cu garanţie de stat sau la firmele agricole şi de construcţii # Ziarul Financiar
BNR a inclus în chestionarul privind riscurile sistemice pe care îl transmite celor mai importante bănci o întrebare adiţională legată de categoriile de expuneri aferente sectorului real care au devenit mai vulnerabile în ultima perioadă din perspectiva riscului de credit.
Alexander Boersch, economist-şef, Deloitte Germania: România are multe oportunităţi pe fondul rearanjării lanţurilor de aprovizionare. Suntem în mijlocul unei transformări, iar Europa are nevoie de noi acorduri de liber schimb cu partenerii comerciali # Ziarul Financiar
România beneficiază de multe oportunităţi şi poate atrage mai multe investiţii străine, în contextul în care la nivel global are loc o rearanjare a lanţurilor de aprovizionare, este de părere dr. Alexander Boersch, Economist-Şef şi Coordonator al Diviziei de Cercetare, Deloitte Germania.
Umbrărescu cumpără ArcelorMittal Hunedoara pentru 12,5 milioane de euro. Ce cuprinde tranzacţia de vânzare # Ziarul Financiar
ArcelorMittal Hunedoara ajunge oficial la Dorinel Umbrărescu, unul dintre cei mai puternici antreprenori români, după ce AGA extraordinară a Arcelor a decis vânzarea pentru preţul de 12,5 milioane de euro Ă TVA.
Trump vrea ca străinii să înfiinţeze fabrici în SUA. Cazul unei fabrici chinezeşti deschise în SUA, care şi-a copleşit rivalele, scoate însă la iveală riscurile unor astfel de mişcări # Ziarul Financiar
Donald Trump şi-a petrecut o mare parte din 2025 curtând investiţii străine în fabrici americane, promiţând să înlocuiască locurile de muncă pierdute. Însă ascensiunea unei fabrici chinezeşti de sticlă pentru industria auto în Ohio evidenţiază riscurile care apar când cel mai mare rival al Americii investeşte pe plan local, scrie The Wall Street Journal.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Prudenţa consumatorilor schimbă strategiile producătorilor. Crama Davino, cunoscută pentru brandurile premium, mizează tot mai mult pe un brand entry-level. „Vrem să îl facem un brand naţional, există mult loc de dezvoltare“ # Ziarul Financiar
Schimbările comportamentelor de consum din ultima vreme care conduc către o prudenţă tot mai accentuată în rândul clienţilor modifică şi strategiile producătorilor de bunuri de larg consum.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Alex Sima, care a investit 250.000 de euro într-un escape room care foloseşte realitatea augmentată: Ca antreprenori în România, suntem forţaţi să ne gândim din ce în ce mai des la felul în care abordăm noile obligaţii şi taxe şi mai puţin la afacerea în sine # Ziarul Financiar
Alex Sima, fost jurnalist care a deschis Escape Reality, un escape room din Bucureşti unde foloseşte realitatea augmentată, este de părere că toate schimbările legislative şi fiscale din ultimii ani mută îi obligă pe antreprenori să se concentreze mai mult pe aceste aspecte, decât pe dezvoltarea businessurilor.
Antreprenori locali. Grupul Şerban investeşte 8,5 mil. euro în extinderea producţiei de pâine. Iulian Somîtcă, director programe: „Capacitatea totală cumulată va fi de aproximativ 70 de tone pe zi.“ # Ziarul Financiar
Fabrica de Pâine Şerban, parte din Grup Şerban Holding, unul dintre principalele grupuri din agrobusinessul românesc, a depus un proiect de circa 8,5 mil. euro pentru o investiţie pe măsura DR 23 -„Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole“, proiect care va creşte capacitatea de producţie de panificaţie de la 20 de tone pe zi în prezent la 70 de tone pe zi.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Radu Dăscălescu, TradeVille, cel mai mare broker de retail de la Bursă: După maximul de 28.000 de puncte, indicele BET traversează o perioadă firească de corecţie, cu marcări de profituri şi un interes tot mai mare pentru aprecierea preţului acţiunilor decât pentru dividende # Ziarul Financiar
Indicele de referinţă BET – din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la Bursa de Valori Bucureşti – traversează în prezent o etapă de corecţie moderată, de altfel anticipată de o parte a pieţei după creşterile accelerate din prima lună a anului şi raliul din 2025.
ZF Tech Day. Dorin Andreica, Soft Net Consulting: Avem în plan să ne listăm la bursă până în 2030. Integratorul de soluţii IT din Timişoara a raportat afaceri de 14 mil. lei în 2025, în creştere cu 7% # Ziarul Financiar
Soft Net Consulting, integrator de soluţii IT din Timişoara cu peste 25 de ani de activitate, cu afaceri de aproximativ 14 mil. lei anul trecut, în creştere cu 7%, vizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti până în 2030. Compania a raportat o creştere de 7% a cifrei de afaceri în 2025.
ZF Agropower. Sorin Ignat, director agrobusiness la Banca Transilvania: Zootehnia e primul lanţ de valoare adăugată. Vedem tot mai mulţi clienţi care fac pasul către ea şi după aceea către procesare. Investiţiile sunt majore, iar cele începute acum se văd peste 2-3 ani. Noi vom finanţa în continuare proiectele pe termen mediu şi lung # Ziarul Financiar
Zootehnia începe să atragă din nou investiţii şi să revină pe un trend de creştere, chiar dacă într-un ritm încă lent. Această evoluţie pozitivă vine datorită investiţiilor făcute atât de fermierii care fac trecerea de la producţia vegetală, de cereale şi oleaginoase, către creşterea animalelor, cât şi de investitori din afara sectorului, atraşi de potenţialul pieţei în contextul unui deficit agroalimentar de 5 miliarde de euro.
Meet the speakers. Alastair Hammond, CEO, Rezolv Energy, compania din spatele celor mai mari parcuri eoliene şi solare din noul val verde, participă la ZF Power Summit. Cum ajută coloşii verzi sistemul energetic şi când se va vedea impactul lor în facturi? # Ziarul Financiar
„Proiectele energetice majore care decarbonizează sunt o necesitate, dar nu sunt singura“, spunea anul trecut Alastair Hammond, CEO, Rezolv Energy, compania care are în şantier cele mai mari proiecte regenerabile din noul val verde prin care trece România.
Reportajul săptămânii. Sute de mici antreprenori construiesc un brand mare. Drumul 5 to go către 1.000 de cafenele trece şi prin comuna Poiana Mare, prin Bucureşti, Cluj-Napoca sau Iaşi, dar şi prin Sofia şi Dublin # Ziarul Financiar
„Ai o cafenea?“ Nu, nu am. „Vrei să deschizi o cafenea?“ Nu, nu m-am gândit la asta. „Atunci doar savurează limonada“.
Pariul grupurilor hoteliere pe segmentul premium. Cinci hoteluri de patru şi cinci stele se vor deschide în 2026, alte 32 sunt în plan pentru următorii ani. Cele 5.000 de camere care vor fi adăugate în anii următori în piaţa locală vor însemna o creştere de 50% a capacităţii actuale afiliate brandurilor internaţionale # Ziarul Financiar
În 2026, piaţa hotelieră locală va adăuga cinci hoteluri de patru şi cinci stele, ceea ce arată că marile grupuri hoteliere internaţionale mizează pe segmentul premium. În următorii ani, alte 32 de hoteluri vor fi deschise sub un brand internaţional.
Bursă. Finanţe personale. Top 5 creşteri pe piaţa principală a BVB în ianuarie: Carbochim, Biofarm, Nuclearelectrica, MedLife şi Fondul Proprietatea # Ziarul Financiar
Carbochim Cluj-Napoca (simbol bursier CBC), cel mai mare producător de abrazive profesionale din România, a înregistrat luna trecută cel mai ridicat randament din rândul acţiunilor listate pe Piaţa Reglementată a bursei locale: cu 36% a urcat cotaţia companiei controlate de omul de afaceri Iulian Dascălu, fondatorul Iulius Group, conform datelor BVB.
Antreprenori locali. Grup Şerban Holding dezvoltă fabrica de pâine din Sascut cu 8,5 mil. euro # Ziarul Financiar
Fabrica de Pâine Şerban, parte din Grup Şerban Holding, unul dintre principalele grupuri din agrobusinessul românesc, a depus un proiect de circa 8,5 milioane de euro pentru o investiţie pe măsura DR 23 - „Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole“, proiect care va creşte capacitatea de producţie de panificaţie de la 20 de tone pe zi în prezent la 70 de tone pe zi.
Industria auto ia piciorul de pe acceleraţie. Adrian Sandu, ACAROM: Am pierdut volume în 2025, dar am produs maşini mai scumpe precum Bigster şi Puma Gen-E, ceea ce a limitat scăderea cifrei de afaceri # Ziarul Financiar
Industria auto din România a încheiat 2025 cu prima scădere a cifrei de afaceri din ultimii cinci ani, pe fondul contracţiei pieţei europene. Businessul jucătorilor din automotive s-a comprimat cu până la cinci procente faţă e 2024, de la 34 la 32 de miliarde de euro.
Băncile au lichiditate în exces, iar dobânzile interbancare scad, în timp ce creditarea frânează. Când scade ROBOR sub 5%? # Ziarul Financiar
Piaţa interbancară a început anul 2026 cu un volum consistent al excendentului de lichiditate, astfel că dobânzile au fost pe o pantă de scădere. În ianuarie, surplusul de lichiditate pe piaţa interbancară a ajuns la 42 mld. lei (8,2 mld. euro), medie zilnică, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 5,9%, potrivit datelor BNR.
