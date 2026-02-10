Cum a închis bursa: BET creşte marţi, impulsionat de Banca Transilvania (1,7%) şi BRD (1,2%). Încă un record pentru acţiunile Hidroelectrica; intră în sistem acţiunile din oferta Electroalfa

16:45

Databricks, compania de analiză a datelor şi inteligenţă artificială din San Francisco cofondată de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, a finalizat o rundă de finanţare Series L de circa 5 miliarde de dolari la o evaluare de 134 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al companiei, şi a datelor Reuters şi CNBC. La aceasta se adaugă circa 2 miliarde de dolari în facilităţi de credit, conduse de JPMorgan Chase alături de Barclays, Citi, Goldman Sachs şi Morgan Stanley, ceea ce duce injecţia totală de capital la peste 7 miliarde de dolari.