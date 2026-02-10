Franța accelerează cooperarea militară cu Ucraina. Parisul se pregătește să livreze Kievului un nou lot de avioane Mirage 2000

11:10

Genele false au devenit un lucru obișnuit pentru multe adolescente. Din păcate, tot mai multe tinere ajung la spital cu grave probleme la ochi. Oricât de la modă ar fi, genele false sunt un pericol pentru sănătate. medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital cu probleme grave la ochi după ce […]