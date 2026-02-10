Franța accelerează cooperarea militară cu Ucraina. Parisul se pregătește să livreze Kievului un nou lot de avioane Mirage 2000
10 februarie 2026
România, prinsă periculos între două lumi. Cristoiu: Jocul lui Nicușor Dan la două luntri nu merge # Gândul
Jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, pe marginea dislocărilor de putere la vârf mondial, de la intrarea într-un con de umbră a NATO la poziția hegemonică vizată de SUA sub comanda lui Donald Trump. Astfel, a observat cunoscutul jurnalist, viitorul României va fi […]
Primarul comunei Cumpăna, discurs exploziv la adresa lui Bolojan: „Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor” # Gândul
Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, aleasă vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa a avut un discurs exploziv la adresa premierului Ilie Bolojan, în cadrul reuniunii Asociației Comunelor din România, care are loc astăzi la Palatul Parlamentului. „Pe noi nu interesează să continuați programul Anghel Saligny, să promovați un proiect de modernizare a drumurilor comunale, pentru […]
Lindsey Vonn, prima reacție după fractura de tibie suferită la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ce mesaj a transmis schioarea din SUA # Gândul
Schioarea profesionistă din SUA, Lindsey Vonn, spune că nu are niciun regret, după accidentul suferit la Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, Italia. Staff-ul sportivei a transmis că ea are nevoie de „operații multiple” pentru a se recupera, scrie Mediafax. Vonn (41 de ani) a suferit o fractură la picior când concura, duminică, […]
Moșii de iarnă 2026 au loc, anul acesta, în data de 14 februarie, fiind prima sâmbătă din an dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În sfânta zi, credincioșii pot lua parte la slujbele din biserici și pot oferi anumite alimente cu gândul la cei adormiți. Mulți cetățeni români încă respectă tradițiile în această zi, […]
O nouă lege promulgată recent stabilește cine poate încasa alocația pentru copil în România. Actul normativ promulgat recent aduce precizări în ceea ce privește modul în care este încasată alocația pentru copii, în special în cazul unui conflict familial sau violență domestică. Sunt stabilite condițiile pentru desemnarea părintelui care poate primi alocația, dar și […]
Președintele francez Emmanuel Macron nu mai speră la ameliorarea relațiilor dintre UE și SUA. Liderul francez a mai spus că Trump urmărește dezmembrarea UE și se așteaptă la un nou atac la adresa reglementării financiare. Macron se declară sceptic că pauza de tensiuni dintre SUA și UE pe tema Groenlandei va fi o schimbare de […]
Franța confirmă pregătirile pentru transferul avioanelor Mirage 2000 către Ucraina, dar și extinderea producției comune de armament. Parisul și Kievul au convenit că vor accelera livrările de sisteme de apărare aeriană, rachete și muniții ghidate, inclusiv al sistemului Mistral, dorit și de România. Franța se pregătește să transfere avioane de vânătoare Mirage 2000 către Ucraina, […]
Sporul natural s-a menținut negativ, în decembrie 2025. Numărul deceselor a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată INS # Gândul
Institutul Național de Statistică (INS) a transmis că sporul natural s-a menținut negativ, în luna decembrie 2025. Potrivit datelor, numărul deceselor înregistrate a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii. Peste 11.800 de copii s-au născut în ultima lună a anului trecut, iar puțin peste 22.000 de cetățeni au decedat. Ultimele […]
Jordan Chiles, de neoprit după decizia Tribunalului Federal în cazul medaliei Anei Bărbosu. Ce a făcut americanca # Gândul
Jordan Chiles este în formă maximă, iar prestațiile ei par a fi influențate de decizia Tribunalului Federal elvețian, care a admis apelul pentru medalia Anei Bărbosu. Astfel, gimnasta din State a bifat a 4-a notă de 10 consecutivă, scrie PROSPORT. Obținând a patra notă consecutivă de 10, Jordan Chiles a ajutat echipa de gimnastică UCLA […]
Sute de primari au venit la București să discute cu premierul Bolojan. În același timp, peste 1.300 de primării intră în grevă de avertisment # Gândul
Sute de primari din toată țara au venit, marți, la București ca să se întâlnească cu premierul și să îl convingă să nu adopte reforma administrației publice în forma actuală. Ilie Bolojan a ajuns la Palatul Parlamentului, unde are loc reuniunea Asociației Comunelor din România. Peste 1.300 de primării din ţară au intrat în grevă […]
Genele false duc la mari probleme. Medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza lor # Gândul
Genele false au devenit un lucru obișnuit pentru multe adolescente. Din păcate, tot mai multe tinere ajung la spital cu grave probleme la ochi. Oricât de la modă ar fi, genele false sunt un pericol pentru sănătate. medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital cu probleme grave la ochi după ce […]
Moscova acuză SUA că a abandonat „acordurile de la Anchorage”. Lavrov: Americanii urmăresc doar dominația economică globală # Gândul
Relațiile dintre Rusia și Statele Unite par blocate, transmite ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse afirmă că Washingtonul a renunțat la „acordurile de la Anchorage”, dar continuă o politică de presiune economică și sancțiuni împotriva Rusiei. Procesul de reconciliere dintre Rusia și Statele Unite a ajuns într-un impas, a declarat ministrului […]
Managerul Thomas Frank i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Ce statut va avea românul la Tottenham # Gândul
Vești importante vin de la Londra, acolo unde managerul Thomas Frank pare că i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Internaționalul român a aflat ce urmează pentru el la Tottenham, scrie PROSPORT. Drăgușin a lipsit din lotul lui Spurs timp de 10 luni din cauza unei accidentări grave suferită la începutul anului trecut. Ce părere are […]
Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani # Gândul
Un alt film de pe Netflix a ajuns în topul preferințelor cinefililor, într-un timp scurt, acum, în februarie 2026. Este vorba despre o producție plină de romantism care a fost lansată în urmă cu 2 ani. Un alt film se află, acum, în atenția cinefililor, pe Netflix. O producție din anul 2023 a fost încărcată, […]
Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții # Gândul
Pământenii vor asista la o paradă astronomică rară pe 28 februarie. Planetele Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se vor alinia pe cerul nopții. Potrivit The Guardian, un fenomen astronomic similar a avut loc pe 27 februarie 2025, când șapte planete (Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun) s-au aliniat. Un asemenea fenomen nu […]
Marco Rubio își anunță vizita la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban # Gândul
Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că va efectua o vizită în Ungaria cu două luni înainte de alegerile parlamentare, într-un context politic sensibil pentru premierul Victor Orban, care și-a pierdut susținerea publică în fața contracandidatului său pro-european. Vizita lui Rubio vine în sprijinul public exprimat de Donald Trump pentru premierul Viktor Orban. […]
Tudor Chirilă a găsit vinovații pentru că Guvernul Bolojan vrea să normeze „ca în fabrică” munca actorilor: Suveraniștii sunt de vină # Gândul
Tudor Chirilă critică dur lipsa de interes pentru cultură și susține că nici Guvernul Bolojan, nici partidele suveraniste nu tratează cultura românească drept o prioritate. Reacția vine în contextul discuțiilor despre intenția Executivului de a introduce norme de muncă pentru actori. Într-o postare pe Facebook, Tudor Chirilă spune că suveraniștii, care susțin că apără identitatea […]
Administrația Națională de Meteorologie estimează temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și episoade cu precipitații excedentare vor caracteriza următoarele patru săptămâni, arată Mediafax. Administrația Națională de Meteorologie a publicat marți estimările meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026. Cum va fi începutul de primăvară Săptămâna aceasta, până pe 16 februarie 2026, valorile termice […]
(P) HUAWEI FreeClip 2, căștile-bijuterie cu care îți poți surprinde persoana iubită de Valentine’s Day # Gândul
În luna februarie, alegerea celui mai potrivit cadou de Valentine’s Day pentru persoana iubită este o misiune importantă pentru orice îndrăgostit. Dacă îți dorești altceva decât clasicele surprize de Ziua îndrăgostiților, îți propunem o variantă cu care, cu siguranță, nu vei da greș – noile căști HUAWEI FreeClip 2. De ce sunt un cadou inspirat? […]
Dezvoltarea localității în care trăiești depinde în mare măsură de înregistrarea corectă a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Un drum care nu figurează în acte, nu poate fi asfaltat. Clădirea unei școli nu poate fi modernizată cu fonduri europene dacă nu are carte funciară. Așadar, înregistrarea sistematică a imobilelor contribuie la […]
România, din nou sub asediul frigului și al ninsorii. Detalii de ultimă oră despre vreme direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Astăzi, vremea este mai rece decât normalul perioadei, în mare parte din țară. Temperaturile maxime se încadrează între -3 și 7 grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care a oferit detalii în exclusivitate pentru Gândul. Cerul rămâne mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru. În aceste zone apar precipitații, în special ninsori. […]
Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia # Gândul
În anul 2009, cadavrul unui muncitor român, zidar, a fost aruncat la o groapă de gunoi din nordul Italiei. Abia acum, după 17 ani, cazul a fost rezolvat, iar doi oameni de afaceri au fost condamnați la închisoare pentru ascunderea trupului neînsuflețit. În anul 2009, Mihail Istoc, cetățean român de 45 de ani, lucra ca […]
Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei # Gândul
Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei o formă de aderare înainte de finalizarea tuturor reformelor. Bruxelles-ul invocă urgența geopolitică și presiunea războiului declanșat de Rusia pentru a „ocoli” într-un fel sau altul poziția inflexibilă a Ungariei. Uniunea Europeană lucrează la un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei […]
Boom în industria IT: un colos din Franța vrea să angajeze peste 1.000 de români până anul 2030 # Gândul
Corporația franceză din domeniul IT, Thales, își extinde operațiunile și în România. Gigantul francez are deja peste 650 de angajați români și ar dori să ajungă la cel puțin 1.800 până în 2030. Dezvoltarea puternică în România are loc pe fondul cererii globale pentru soluții de apărare și inginerie software avansată, scrie Mediafax. Câți angajați […]
Obiectul din bucătărie care poate deveni o sursă neașteptată de pierdere a căldurii, potrivit specialiștilor # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar fi obiectul din bucătărie care poate deveni o sursă neașteptată de pierdere a căldurii? Specialiștii avertizează că există un astfel de obiect care ar putea să îți scoată căldura din casă fără să îți dai seama, fiind ignorat atunci când nu este utilizat. Frigul poate pătrunde în locuință pe la […]
Încă din vremea comunismului românii au început să abandoneze această meserie, dar acum, în 2026, tot mai mulți sunt interesați să o învețe. Cererea este mare, iar oferta pe piață, destul de mică, scrie CANCAN.RO. Iarna se lasă greu dusă din România, iar frigul de afară și nevoia de încălzire readuc în discuție o meserie […]
Moscova acuză Washingtonul că au ignorat „oferta” lui Putin de 1.000.000.000 $ pentru Consiliul de Pace al lui Trump # Gândul
Moscova a acuzat Washingtonul că nu a răspuns propunerii lui Vladimir Putin privind o contribuție de 1 miliard de dolari la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump, finanțată exclusiv din active rusești înghețate în SUA. Kremlinul se plânge că administrația Trump nu au oferit niciun răspuns la oferta președintelui rus Vladimir Putin de a […]
Călin Georgescu ajunge în această dimineață la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ieri, judecătorii Tribunalului București au hotărât că procesul în cazul primului său dosar poate începe. Instanța a analizat modul în care a fost făcută ancheta și a stabilit că aceasta e legală. Tribunalul București a respins, luni, contestația depusă de […]
Patrick André de Hillerin distruge mitul condicii de prezență: „Niciun document intern nu poate bate legea muncii” # Gândul
Patrick André de Hillerin explică, printr-o experiență personală din mediul privat, de ce condica de prezență și regulamentele interne nu pot încălca legea muncii. Jurnalistul arată clar că niciun document semnat în interiorul unei firme nu poate anula drepturile legale ale angajaților, inclusiv plata orelor suplimentare. Patrick André de Hillerin povestește că, după o pauză […]
Andrei Nicolescu a LĂUDAT un jucător al Universității Craiova, după derby-ul cu Dinamo. „Cel mai bun al lor”. L-au vrut și roș-albii # Gândul
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a analizat meciul cu Craiova, a spus că David Matei, jucător dorit și de roș-albi, e cel mai bun fotbalist al oltenilor și l-a criticat pe Mazilu pentru prestația avută în derby. După Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, Zeljko Kopic a explicat care e situația transferurilor la echipa sa. Andrei […]
Pericolul unui război sino-taiwanez ia amploare. Un avion chinez J-16 a tras cu rachete de semnalizare asupra unei aeronave taiwaneze F-16 # Gândul
Cu toate că Xi Jinping s-a arătat dispus să poate relații amiabile cu America lui Trump, China continuă să intensifice presiunile și manevrele „periculoase” în apropiere de Taiwan. Potrivit unui raport de la finalul anului trecut, dezvăluit și publicat la o lună și jumătate pe Financial Times , un avion de vânătoare J-16 al forțelor aeriene […]
Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. Zeljko Kopic, despre transferuri: „Trebuie să acceptăm realitatea” # Gândul
Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1, în etapa 26 a Superligii, marcatori fiind Alberto Soro (51) și Assad Al Hamlawi (65). Craiova e pe primul loc în clasament, 50 de puncte, și Dinamo e pe trei, 49 de puncte. Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre meci și despre transferuri, inclusiv […]
Prețurile din aeroporturi sunt de mult timp un subiect sensibil pentru călători, dar chiar și așa românii rămân uimiți de practicile comercianților de acolo. O postare recentă de pe Facebook a reaprins discuția despre raportul dintre cost și calitate. Mai exact, cineva a vrut să arate ce primești atunci când cumperi un sandwich din aeroport. […]
Județul din România în care s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, potrivit unei statistici pentru 2025 # Gândul
A fost întocmită o statistică pentru anul 2025, la nivelul unui județ din regiunea Moldova, iar datele indică faptul că s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, anul trecut. În raportul episcopiei se mai găsesc date referitoare la numărul total de cununii care au fost oficiate, precum și date legte de salariații […]
Criză la Palatul Buckingham. Regele Charles, „profund îngrijorat” de acuzațiile extrem de grave la adresa prințului Andrew în dosarul Epstein # Gândul
Palatul Buckingham a transmis că majestatea sa, Regele Charles este pregătit să sprijine poliția în cazul acuzațiilor la adresa fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, după noile dezvăluiri din dosarul Epstein, care au intensificat presiunea asupra familiei regale. Regele Charles III a intervenit public pentru prima dată în contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, afirmând că Palatul […]
Război în Ucraina, ziua 1.447. Noi atacuri ale Rusiei, sunt morți și răniți în Harkov și Odesa # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 10 februarie 2026, în a 1.447-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Cel puțin patru persoane, între care o mamă și copilul său, au fost ucise și mai multe rănite în atacurile Rusiei asupra regiunilor Harkov (nord-estul Ucrainei) și Odesa (în sud). Rușii bombardează tot […]
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026 # Gândul
Se întâmplă să ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Acum, în luna februarie 2026, clienții companiei de telecomunicații pot beneficia de o extraopțiune prin intermediul căreia să aibă acces la o selecție de filme. Prima lună este gratuită. Dacă ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România, atunci ai putea beneficia gratuit, în […]
Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral” # Gândul
Președintele Donald Trump amenință că va bloca deschiderea noului pod dintre Statele Unite și Canada, acuzând guvernul de la Ottawa de un „tratament incorect” față de tot ajutorul american. Donald Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui nou pod internațional care leagă Statele Unite de Canada, până când Washingtonul va fi, potrivit afirmațiilor sale, […]
Dragoș Sprînceană, în datorii până în gât în SUA. Și-ar fi trecut Rolls Royce-ul pe numele soției ca să scape de creditori # Gândul
Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în Statele Unite ale Americii, care fusese propus ca „emisar special”, a ajuns să aibă o multitudine de datorii peste hotare. Acesta și-a trecut mașina de lux pe numele soției ca să scape de creditori. În peisajul mediatico-politic, Dragoș Sprînceană a apărut odată cu anularea alegerilor din România, în […]
Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România # Gândul
Meteorologii au emis prognoza pentru această primăvară și, potrivit tabelului care poate fi privit mai jos, în articol, sezonul renașterii naturii vine cu temperaturi de peste 15 grade Celsius în perioade diferite în orașele din România. Până atunci, însă, vor mai fi zile în care se vor înregistra episoade de ninsori și valori termice scăzute. […]
România, campioana scumpirilor la alimente în 2025, mai mult decât dublu față de media UE. În 2026, inflația alimentară s-ar putea tripla # Gândul
Introducerea unui preț administrativ la gaze, prevăzută de Guvern începând din data de 1 aprilie 2026, ar putea genera noi scumpiri la alimente în 2026. Cele mai recente statistici ale Eurostat privind inflația alimentară din Uniunea Europeană plasează România pe primul loc în 2025 la inflație și la creșterea prețurilor la alimente. În timp ce […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 857. UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei # Gândul
Uniunea Europeană și opt state musulmane, între care Qatar și Egipt, mediatori în conflictul din Fâșia Gaza, au condamnat măsurile recent anunțate de Israel de a-și extinde controlul asupra Cisiordaniei ocupate. Israelul a anunțat, duminică seara, că membrii cabinetului său de securitate au aprobat o serie de decizii care „vor schimba fundamental realitatea juridică și […]
Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA # Gândul
Statele Unite au lansat un nou atac în Oceanul Pacific împotriva unui presupus vas implicat în traficul de droguri, soldat cu doi morți. Lovitura face parte dintr-o campanie anti-drog derulată de armata americană, la ordinul lui Donald Trump de peste șase luni de zile. Statele Unite au efectuat luni o nouă lovitură militară în Oceanul […]
„Cumpără european”. Franța vrea ca UE să impună taxe mai mari pe importurile de produse ieftine „made in China” # Gândul
Franța intenționează să propună Uniunii Europene să impună taxe mai mari pentru produsele „made in China” pentru a contracara valul de importuri ieftine, susține un raport strategic al guvernului francez publicat luni. Raportul a fost elaborat de Haut-Commisariat t à la Stratégie et au Plan, iar potrivit analizei, sectoarele centrale și fundamentale economiei Uniunii Europene, […]
10 Februarie, calendarul zilei: Actorul Robert Wagner împlinește 96 de ani. Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Chloë Grace Moretz face 29 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 10 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Robert Wagner este un actor american legendar, apreciat pentru stilul său rafinat și pentru longevitatea unei cariere impresionante în film și televiziune. Născut pe 10 februarie 1930, în Detroit, Michigan, el a […]
Ursula von der Leyen și Macron au reiterat necesitatea lansării unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin # Gândul
În timp ce Kaja Kallas, șefa diplomației a Uniunii Europene, a făcut apel ca Europa să negocieze cu Rusia, nu să „pretindă” că negociază, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Emmanuel Macron, președintele Franței, au reiterat necesitatea relansării dialogului cu Vladimir Putin, scrie Republica. Macron a fost primul lider din tabăra „Coaliția de Voință” […]
Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan analizează critic declarațiile ministrei de externe, Oana Țoiu, referitoare la recentul raport al Congresului SUA care acuză Bruxelles-ul de implementarea unor mecanisme de cenzură asupra platformelor digitale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan analizează […]
Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raport. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Un derbedeu securistoid, ce poate să […]
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare” # Gândul
După ce Gândul a dezvăluit recent AICI incidentul incredibil în urma căruia un mecanic Metrorex a rămas în mână cu maneta pentru frâna de urgență, reprezentanții Alstom au oferit explicații halucinante. Potrivit producătorului de trenuri, astfel de „incidente sunt normale în etapa de testare”. „Astfel de constatări sunt inerente procesului de testare și reprezintă tocmai […]
