Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani

05:30

După ce a ajuns să fie cel mai nepopular președinte din istoria Franței, Emmanuel Macron a devenit foarte viral pe internet după ce a purtat faimoșii ochelari de tip aviator la summitul de la Davos. Desigur, nu a ales acest accesoriu pentru a lansa o nouă modă, ci pentru a-și masca ochiul înroșit de la […]