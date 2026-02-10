Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie 2026
Gândul, 10 februarie 2026 10:20
Administrația Națională de Meteorologie estimează temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și episoade cu precipitații excedentare vor caracteriza următoarele patru săptămâni, arată Mediafax. Administrația Națională de Meteorologie a publicat marți estimările meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026. Cum va fi începutul de primăvară Săptămâna aceasta, până pe 16 februarie 2026, valorile termice […]
• • •
Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani # Gândul
Un alt film de pe Netflix a ajuns în topul preferințelor cinefililor, într-un timp scurt, acum, în februarie 2026. Este vorba despre o producție plină de romantism care a fost lansată în urmă cu 2 ani. Un alt film se află, acum, în atenția cinefililor, pe Netflix. O producție din anul 2023 a fost încărcată, […]
Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții # Gândul
Pământenii vor asista la o paradă astronomică rară pe 28 februarie. Planetele Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se vor alinia pe cerul nopții. Potrivit The Guardian, un fenomen astronomic similar a avut loc pe 27 februarie 2025, când șapte planete (Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun) s-au aliniat. Un asemenea fenomen nu […]
Marco Rubio își anunță vizita la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban # Gândul
Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că va efectua o vizită în Ungaria cu două luni înainte de alegerile parlamentare, într-un context politic sensibil pentru premierul Victor Orban, care și-a pierdut susținerea publică în fața contracandidatului său pro-european. Vizita lui Rubio vine în sprijinul public exprimat de Donald Trump pentru premierul Viktor Orban. […]
Tudor Chirilă a găsit vinovații pentru că Guvernul Bolojan vrea să normeze „ca în fabrică” munca actorilor: Suveraniștii sunt de vină # Gândul
Tudor Chirilă critică dur lipsa de interes pentru cultură și susține că nici Guvernul Bolojan, nici partidele suveraniste nu tratează cultura românească drept o prioritate. Reacția vine în contextul discuțiilor despre intenția Executivului de a introduce norme de muncă pentru actori. Într-o postare pe Facebook, Tudor Chirilă spune că suveraniștii, care susțin că apără identitatea […]
(P) HUAWEI FreeClip 2, căștile-bijuterie cu care îți poți surprinde persoana iubită de Valentine’s Day # Gândul
În luna februarie, alegerea celui mai potrivit cadou de Valentine’s Day pentru persoana iubită este o misiune importantă pentru orice îndrăgostit. Dacă îți dorești altceva decât clasicele surprize de Ziua îndrăgostiților, îți propunem o variantă cu care, cu siguranță, nu vei da greș – noile căști HUAWEI FreeClip 2. De ce sunt un cadou inspirat? […]
Dezvoltarea localității în care trăiești depinde în mare măsură de înregistrarea corectă a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Un drum care nu figurează în acte, nu poate fi asfaltat. Clădirea unei școli nu poate fi modernizată cu fonduri europene dacă nu are carte funciară. Așadar, înregistrarea sistematică a imobilelor contribuie la […]
România, din nou sub asediul frigului și al ninsorii. Detalii de ultimă oră despre vreme direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Astăzi, vremea este mai rece decât normalul perioadei, în mare parte din țară. Temperaturile maxime se încadrează între -3 și 7 grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care a oferit detalii în exclusivitate pentru Gândul. Cerul rămâne mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru. În aceste zone apar precipitații, în special ninsori. […]
Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia # Gândul
În anul 2009, cadavrul unui muncitor român, zidar, a fost aruncat la o groapă de gunoi din nordul Italiei. Abia acum, după 17 ani, cazul a fost rezolvat, iar doi oameni de afaceri au fost condamnați la închisoare pentru ascunderea trupului neînsuflețit. În anul 2009, Mihail Istoc, cetățean român de 45 de ani, lucra ca […]
Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei # Gândul
Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei o formă de aderare înainte de finalizarea tuturor reformelor. Bruxelles-ul invocă urgența geopolitică și presiunea războiului declanșat de Rusia pentru a „ocoli” într-un fel sau altul poziția inflexibilă a Ungariei. Uniunea Europeană lucrează la un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei […]
Boom în industria IT: un colos din Franța vrea să angajeze peste 1.000 de români până anul 2030 # Gândul
Corporația franceză din domeniul IT, Thales, își extinde operațiunile și în România. Gigantul francez are deja peste 650 de angajați români și ar dori să ajungă la cel puțin 1.800 până în 2030. Dezvoltarea puternică în România are loc pe fondul cererii globale pentru soluții de apărare și inginerie software avansată, scrie Mediafax. Câți angajați […]
Obiectul din bucătărie care poate deveni o sursă neașteptată de pierdere a căldurii, potrivit specialiștilor # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar fi obiectul din bucătărie care poate deveni o sursă neașteptată de pierdere a căldurii? Specialiștii avertizează că există un astfel de obiect care ar putea să îți scoată căldura din casă fără să îți dai seama, fiind ignorat atunci când nu este utilizat. Frigul poate pătrunde în locuință pe la […]
Încă din vremea comunismului românii au început să abandoneze această meserie, dar acum, în 2026, tot mai mulți sunt interesați să o învețe. Cererea este mare, iar oferta pe piață, destul de mică, scrie CANCAN.RO. Iarna se lasă greu dusă din România, iar frigul de afară și nevoia de încălzire readuc în discuție o meserie […]
Moscova acuză Washingtonul că au ignorat „oferta” lui Putin de 1.000.000.000 $ pentru Consiliul de Pace al lui Trump # Gândul
Moscova a acuzat Washingtonul că nu a răspuns propunerii lui Vladimir Putin privind o contribuție de 1 miliard de dolari la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump, finanțată exclusiv din active rusești înghețate în SUA. Kremlinul se plânge că administrația Trump nu au oferit niciun răspuns la oferta președintelui rus Vladimir Putin de a […]
Călin Georgescu ajunge în această dimineață la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ieri, judecătorii Tribunalului București au hotărât că procesul în cazul primului său dosar poate începe. Instanța a analizat modul în care a fost făcută ancheta și a stabilit că aceasta e legală. Tribunalul București a respins, luni, contestația depusă de […]
Patrick André de Hillerin distruge mitul condicii de prezență: „Niciun document intern nu poate bate legea muncii” # Gândul
Patrick André de Hillerin explică, printr-o experiență personală din mediul privat, de ce condica de prezență și regulamentele interne nu pot încălca legea muncii. Jurnalistul arată clar că niciun document semnat în interiorul unei firme nu poate anula drepturile legale ale angajaților, inclusiv plata orelor suplimentare. Patrick André de Hillerin povestește că, după o pauză […]
Andrei Nicolescu a LĂUDAT un jucător al Universității Craiova, după derby-ul cu Dinamo. „Cel mai bun al lor”. L-au vrut și roș-albii # Gândul
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a analizat meciul cu Craiova, a spus că David Matei, jucător dorit și de roș-albi, e cel mai bun fotbalist al oltenilor și l-a criticat pe Mazilu pentru prestația avută în derby. După Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, Zeljko Kopic a explicat care e situația transferurilor la echipa sa. Andrei […]
Pericolul unui război sino-taiwanez ia amploare. Un avion chinez J-16 a tras cu rachete de semnalizare asupra unei aeronave taiwaneze F-16 # Gândul
Cu toate că Xi Jinping s-a arătat dispus să poate relații amiabile cu America lui Trump, China continuă să intensifice presiunile și manevrele „periculoase” în apropiere de Taiwan. Potrivit unui raport de la finalul anului trecut, dezvăluit și publicat la o lună și jumătate pe Financial Times , un avion de vânătoare J-16 al forțelor aeriene […]
Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. Zeljko Kopic, despre transferuri: „Trebuie să acceptăm realitatea” # Gândul
Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1, în etapa 26 a Superligii, marcatori fiind Alberto Soro (51) și Assad Al Hamlawi (65). Craiova e pe primul loc în clasament, 50 de puncte, și Dinamo e pe trei, 49 de puncte. Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre meci și despre transferuri, inclusiv […]
Prețurile din aeroporturi sunt de mult timp un subiect sensibil pentru călători, dar chiar și așa românii rămân uimiți de practicile comercianților de acolo. O postare recentă de pe Facebook a reaprins discuția despre raportul dintre cost și calitate. Mai exact, cineva a vrut să arate ce primești atunci când cumperi un sandwich din aeroport. […]
Județul din România în care s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, potrivit unei statistici pentru 2025 # Gândul
A fost întocmită o statistică pentru anul 2025, la nivelul unui județ din regiunea Moldova, iar datele indică faptul că s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, anul trecut. În raportul episcopiei se mai găsesc date referitoare la numărul total de cununii care au fost oficiate, precum și date legte de salariații […]
Criză la Palatul Buckingham. Regele Charles, „profund îngrijorat” de acuzațiile extrem de grave la adresa prințului Andrew în dosarul Epstein # Gândul
Palatul Buckingham a transmis că majestatea sa, Regele Charles este pregătit să sprijine poliția în cazul acuzațiilor la adresa fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, după noile dezvăluiri din dosarul Epstein, care au intensificat presiunea asupra familiei regale. Regele Charles III a intervenit public pentru prima dată în contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, afirmând că Palatul […]
Război în Ucraina, ziua 1.447. Noi atacuri ale Rusiei, sunt morți și răniți în Harkov și Odesa # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 10 februarie 2026, în a 1.447-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Cel puțin patru persoane, între care o mamă și copilul său, au fost ucise și mai multe rănite în atacurile Rusiei asupra regiunilor Harkov (nord-estul Ucrainei) și Odesa (în sud). Rușii bombardează tot […]
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026 # Gândul
Se întâmplă să ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Acum, în luna februarie 2026, clienții companiei de telecomunicații pot beneficia de o extraopțiune prin intermediul căreia să aibă acces la o selecție de filme. Prima lună este gratuită. Dacă ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România, atunci ai putea beneficia gratuit, în […]
Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral” # Gândul
Președintele Donald Trump amenință că va bloca deschiderea noului pod dintre Statele Unite și Canada, acuzând guvernul de la Ottawa de un „tratament incorect” față de tot ajutorul american. Donald Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui nou pod internațional care leagă Statele Unite de Canada, până când Washingtonul va fi, potrivit afirmațiilor sale, […]
Dragoș Sprînceană, în datorii până în gât în SUA. Și-ar fi trecut Rolls Royce-ul pe numele soției ca să scape de creditori # Gândul
Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în Statele Unite ale Americii, care fusese propus ca „emisar special”, a ajuns să aibă o multitudine de datorii peste hotare. Acesta și-a trecut mașina de lux pe numele soției ca să scape de creditori. În peisajul mediatico-politic, Dragoș Sprînceană a apărut odată cu anularea alegerilor din România, în […]
Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România # Gândul
Meteorologii au emis prognoza pentru această primăvară și, potrivit tabelului care poate fi privit mai jos, în articol, sezonul renașterii naturii vine cu temperaturi de peste 15 grade Celsius în perioade diferite în orașele din România. Până atunci, însă, vor mai fi zile în care se vor înregistra episoade de ninsori și valori termice scăzute. […]
România, campioana scumpirilor la alimente în 2025, mai mult decât dublu față de media UE. În 2026, inflația alimentară s-ar putea tripla # Gândul
Introducerea unui preț administrativ la gaze, prevăzută de Guvern începând din data de 1 aprilie 2026, ar putea genera noi scumpiri la alimente în 2026. Cele mai recente statistici ale Eurostat privind inflația alimentară din Uniunea Europeană plasează România pe primul loc în 2025 la inflație și la creșterea prețurilor la alimente. În timp ce […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 857. UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei # Gândul
Uniunea Europeană și opt state musulmane, între care Qatar și Egipt, mediatori în conflictul din Fâșia Gaza, au condamnat măsurile recent anunțate de Israel de a-și extinde controlul asupra Cisiordaniei ocupate. Israelul a anunțat, duminică seara, că membrii cabinetului său de securitate au aprobat o serie de decizii care „vor schimba fundamental realitatea juridică și […]
Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA # Gândul
Statele Unite au lansat un nou atac în Oceanul Pacific împotriva unui presupus vas implicat în traficul de droguri, soldat cu doi morți. Lovitura face parte dintr-o campanie anti-drog derulată de armata americană, la ordinul lui Donald Trump de peste șase luni de zile. Statele Unite au efectuat luni o nouă lovitură militară în Oceanul […]
„Cumpără european”. Franța vrea ca UE să impună taxe mai mari pe importurile de produse ieftine „made in China” # Gândul
Franța intenționează să propună Uniunii Europene să impună taxe mai mari pentru produsele „made in China” pentru a contracara valul de importuri ieftine, susține un raport strategic al guvernului francez publicat luni. Raportul a fost elaborat de Haut-Commisariat t à la Stratégie et au Plan, iar potrivit analizei, sectoarele centrale și fundamentale economiei Uniunii Europene, […]
10 Februarie, calendarul zilei: Actorul Robert Wagner împlinește 96 de ani. Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Chloë Grace Moretz face 29 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 10 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Robert Wagner este un actor american legendar, apreciat pentru stilul său rafinat și pentru longevitatea unei cariere impresionante în film și televiziune. Născut pe 10 februarie 1930, în Detroit, Michigan, el a […]
Ursula von der Leyen și Macron au reiterat necesitatea lansării unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin # Gândul
În timp ce Kaja Kallas, șefa diplomației a Uniunii Europene, a făcut apel ca Europa să negocieze cu Rusia, nu să „pretindă” că negociază, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Emmanuel Macron, președintele Franței, au reiterat necesitatea relansării dialogului cu Vladimir Putin, scrie Republica. Macron a fost primul lider din tabăra „Coaliția de Voință” […]
Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan analizează critic declarațiile ministrei de externe, Oana Țoiu, referitoare la recentul raport al Congresului SUA care acuză Bruxelles-ul de implementarea unor mecanisme de cenzură asupra platformelor digitale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan analizează […]
Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raport. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Un derbedeu securistoid, ce poate să […]
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare” # Gândul
După ce Gândul a dezvăluit recent AICI incidentul incredibil în urma căruia un mecanic Metrorex a rămas în mână cu maneta pentru frâna de urgență, reprezentanții Alstom au oferit explicații halucinante. Potrivit producătorului de trenuri, astfel de „incidente sunt normale în etapa de testare”. „Astfel de constatări sunt inerente procesului de testare și reprezintă tocmai […]
Un festival din India s-a transformat într-un coșmar. Un carusel cu oameni înăuntru s-a rupt: 1 mort și 12 răniți # Gândul
Un festival festiv în India s-a transformat într-un adevărat coșmar – un carusel s-a prăbușit chiar la câteva ore după efectuarea unei inspecții. Un om a murit și alte 12 persoane aflate în carusel au fost rănite. Poliția locală, care a început investigația, a confirmat arestarea a doi suspecți. Autoritățile promit că operatorul caruselului va […]
The Telegraph: Prințul William ar trebui să aibă o relație mai mult decât “simbolică” cu prințul Bin Salman # Gândul
Prințul William al Marii Britanii s-a deplasat în Arabia Saudită pentru a îndeplini cea mai presantă „misiune internațională” de-a sa. Potrivit agendei sale oficiale, prințul de Wales a vizitat situl At-Turaif aflat sub patrimoniul UNESCO și a luat cina cu prințul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud. The Telegraph publicat un articol cu […]
După ce a ajuns să fie cel mai nepopular președinte din istoria Franței, Emmanuel Macron a devenit foarte viral pe internet după ce a purtat faimoșii ochelari de tip aviator la summitul de la Davos. Desigur, nu a ales acest accesoriu pentru a lansa o nouă modă, ci pentru a-și masca ochiul înroșit de la […]
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!” # Gândul
Mai mulți interpreți de muzică lăutărească ar fi fost jefuiți de temutul Cezar Petcu, zis Joe, Dani Balint, unul dintre fiii faimosului Sile Cămătaru și de un interlop din Sectorul 2, cunoscut după numele de Dragoș Cocalaru. Printre victimele acestora s-ar număra nume celebre, printre care și Costel Biju. Eliberat din penitenciar după ce, în […]
Schimb dur de replici între Tudor Chirilă și ministrul Culturii despre pontajul actorilor: „Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză” # Gândul
Un schimb dur de replici a luat amploare între Tudor Chirilă și Demeter András István, ministrul Culturii, despre pontajul actorilor. Tot mai mulți artiști se revoltă față de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan. Se dorește să se implementeze obligativitatea prestării unui program de 8 ore în baza căruia aceştia îşi vor primi şi salariile. […]
Coincidențe în serie. Doi procurori care candidează la șefia marilor parchete ar fi din aceeași localitate cu Mirabela Grădinaru # Gândul
Șefia marilor parchete este cea mai disputată miză a momentului și se pare că doi procurori înscriși pe lista candidaților ar fi din aceeași localitate cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, relatează jurnalistul Tiberiu Iacob într-o postare. Este important de menționat că Liderul de la Cotroceni are ultimul cuvânt în numirea celor care vor […]
Pentru a putea beneficia de pensie în Germania, la bătrânețe, trebuie să lucrezi minimum 5 ani. Suma pe care pensionarul o va încasa, în schimb, depinde de veniturile realizate și de punctele de pensie acumulate. De reținut faptul că legea nu oferă o pensie minimă garantată. Contribuțiile care sunt plătite la asigurarea de pensii sunt […]
Cum alegi cea mai sănătoasă pizza, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. La ce să fii atent # Gândul
Cum alegi cea mai sănătoasă pizza, chiar dacă se află pe lista preparatelor de tip fast-food. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat la ce să fii atent, atunci când vrei să consumi acest preparat. Vezi mai jos. Te-ai întrebat vreodată la ce să fii atent, atunci când îți alegi un preparat sănătos? De data aceasta, […]
Bolojan își plânge de milă. Mărturisește că și-a pulverizat cariera: „Vă rog să vă gândiți la mine, în ce situație sunt” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi 24 că este conștient de modul în care prestația sa în funcția de premier i-a afectat cariera politică. Intrebat dacă mulți fug de funcția de ministru al Educației, Bolojan a răspuns că dincolo de reacțiile publice, există și riscuri personale pe care le implică ocuparea unei astfel de […]
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann # Gândul
Invitatul zilei este H. D. Hartmann, profiler și analist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
