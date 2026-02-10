Stare de alertă în Curtea de Argeș: bacteria Clostridium perfringens, depistată din nou în rețeaua de distribuție a apei
Europa Liberă România, 10 februarie 2026 12:20
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat luni că prezența bacteriei Clostridium perfringens a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeș.„Având în vedere rezultatele ultimelor rapoarte de încercări, din data de 09.02.2026, vă informăm că apa rămâne nepotabilă și poate fi utilizată doar în scop menajer (la vasul de toaletă)”, a informat DSP Argeș.Potrivit instituției, Spitalul Municipal Curtea de Argeș...
Un sportiv ucrainean vrea să poarte o cască în memoria sportivilor uciși în război, la Jocurile Olimpice. Zelenski îi sprijină demersul # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a luat apărarea sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevici, care intenționa să poarte la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina o cască cu chipurile unor sportivi uciși în războiul cu Rusia.
Ilie Bolojan le cere primăriilor să-și reducă cheltuielile sau să aibă loc reforma administrativă. Grevă de avertisment în 1.300 de primării # Europa Liberă România
„Noi, ca ţară, avem două posibilităţi pe termen lung”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, luni seară, la Digi24, cu privire la modul de funcționare a administrației locale.„Sau dovedim cetăţenilor noştri că actuala administraţie în formula în care este astăzi – cu acest număr de comune, de oraşe, de municipii – poate funcţiona în actualele cadre organizatorice, cu personal mai redus şi mai eficient – o ipoteză de lucru, pe asta există un acord în momentul de faţă. Sau, dacă nu vom...
Criză de medici în spitalele din sud-estul țării. Pacienți grav bolnavi sunt trimiși dintr-un județ în altul # Europa Liberă România
Tot mai multe spitale din sud-estul țării nu mai au noaptea doctor neurolog de gardă. Pacienți grav bolnavi sunt trimiși dintr-un județ în altul sau aduși la București.
Senatul a respins cele trei moțiuni simple ale Opoziției privind acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea # Europa Liberă România
Senatul a respins luni toate cele trei moțiuni simple ale opoziției privind Educația, Economia și Apărarea.
Rusia acuză serviciile secrete ucrainene pentru tentativa de asasinare a unui general de rang înalt # Europa Liberă România
Oficialii ruși au declarat că bărbatul pe care l-au identificat ca fiind autorul atentatului asupra celui de-al doilea general din agenția de informații militare ruse le-ar fi spus că a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene.
Dosarele Epstein | Consilierul premierului britanic demisionează. Prințul și Prințesa de Wales, „profund îngrijorați” pentru victime # Europa Liberă România
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer a demisionat după ce mai multe documente publicate în dosarele Epstein au dezvăluit amploarea relației infractorului sexual cu ambasadorul Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, numit de Morgan McSweeney.
Tribunalul București: Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară poate începe # Europa Liberă România
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război poate începe, a decis luni Tribunalul București.
A expirat termenul pentru depunerea candidaturilor la șefia parchetelor din România # Europa Liberă România
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru funcțiile de procuror general al României, procuror-șef al DNA (Direcția Națională Anticorupție) și procuror-șef al DIICOT (Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.) pe 8 ianuarie.În prezent, funcțiile sunt ocupate de: Alex Florența, procurorul general al României; Marius Voinea, procurorul-șef al DNA; Alina Albu, procuror-șef al DIICOT.Ministerul a inițiat atunci și procedura de...
Cel puțin o persoană a murit în urma atacurilor rusești cu drone Shahed împotriva orașului și regiunii Odesa, în noaptea de duminică spre luni, au anunțat autoritățile locale ucrainene pe 9 februarie. De asemenea, au fost înregistrate pagube importante.
Să porți cravata roșie și să juri credință Partidului Comunist Român era obligatoriu pentru toți școlarii # Europa Liberă România
Organizația de pioneri din România a fost înființată în 1949 și a fost desființată imediat după Revoluția Română din 1989. În comunism, toți școlarii deveneau pionieri. Li se spune să învețe bine, dar pionieratul însemna uniforme și ceremonii care îi transformau în soldați credincioși ai regimului.
Să porți cravata roșie și să juri credință Partidului Comunist Român era obligatoriu. Pionierii, îndoctrinați prin uniforme, trese & șnururi # Europa Liberă România
Pe peretele din fața clasei, deasupra tablei, portretul secretarului general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, privește spre bănci goale. Elevii sunt în curtea școlii, aliniați pe rânduri, doi câte doi, așezați într-un careu cu toate clasele.Cu toții ascultă imnul de stat al Republicii Socialiste România – vechiul „Tricolor”, din care cenzura scosese toate referințele creștine. Nicolae Ceaușescu s-a folosit de valorile naționale, neantizate de ocupația sovietică a României...
România este invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace. Nicușor Dan: „Discutăm cu partenerii americani decizia privind participarea” # Europa Liberă România
România a fost invitată să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, pe 19 februarie. Președintele Nicușor Dan a anunțat că o decizie va fi luată după consltări cu partenerii americani.
„Dumnezeu mă ajută să uit”. Povestea salvatorului care se ferește de drone ca să evacueze orașele ucrainene de pe linia frontului # Europa Liberă România
Ucraineanul Ievhen Tkachov, care este lucrător umanitar, a trecut prin atât de multe situații periculoase, încât nici nu le mai poate enumera pe toate.„Dumnezeu mă ajută să uit, dar cred că au fost mai mult de 20 de cazuri”, povestește el pentru RFE/RL. Bărbatul, care are acum 57 de ani, e în regiunea Donețk și e unul dintre puținii care mai pătrund în orașele de pe linia frontului. Încearcă să-i evacueze de acolo pe localnicii vulnerabili.Tkachov a suprins pe video numeroase momente...
Odesa | Un DJ și muzică de încălzire pe malul mării înghețate, după o noapte de alerte aeriene # Europa Liberă România
Victoria, un DJ din Odesa, a mixat muzică în zori pe malul înghețat al Mării Negre pentru a-i susține pe locuitorii care nu au căldură și lumină din cauza atacuri rusești continue. Spectacolul a fost un moment binevenit de relaxare pentru cei care îndură gerul și raidurile aeriene nocturne.
Zelenski afirmă că SUA doresc încheierea războiului până în vară, în timp ce Rusia lovește rețeaua electrică a Ucrainei # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite doresc să determine Kievul și Moscova să pună capăt războiului înainte de începerea verii. Anunțul vine în contextul în care Rusia a lansat sâmbătă peste 400 de drone și 40 de rachete împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei.
Soldații ucraineni încearcă să mențină linia de apărare pe o autostradă lovită de drone din regiunea Donețk # Europa Liberă România
Soldații ucraineni patrulează pe o autostradă importantă care duce la Kostiantinivka, un oraș din estul Ucrainei, nu departe de Pokrovsk. Patrulele anti-drone recent dislocate doboară drone rusești care vizează vehiculele pe o șosea care a devenit esențială pentru logistica militară ucraineană.
Poliția italiană investighează un posibil sabotaj la rețeaua feroviară din apropierea orașului Bologna # Europa Liberă România
Poliția italiană investighează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice care alimentează liniile ferate au fost avariate în apropierea orașului Bologna, din nordul Italiei, provocând întârzieri în traficul feroviar, a declarat un oficial.
Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei cu peste 400 de drone și 40 de rachete # Europa Liberă România
Rusia a lansat sâmbătă peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete pentru a ataca sectorul energetic al Ucrainei, a transmis președintele Volodimir Zelenski.
SmartJob contra minciunii | Gen.(r)Constantin Spînu: Cea mai gravă formă de dezinformare de tip militar țintește frica de război a românilor # Europa Liberă România
Generalul (r) Constantin Spînu vorbește la SmartJob despre impactul știrilor false asupra siguranței naționale. Rolul dezinformării e să-i separe pe români: „Faliile pe care acționează sunt pro-NATO, anti-NATO, UE, SUA, Rusia, China, vaccinare, drepturi pentru minorități, politica față de migranți.”
Comisia Europeană: Designul TikTok dă dependență și încalcă Legea privind serviciile digitale (raport preliminar) # Europa Liberă România
Comisia Europeană a constatat vineri că TikTok încalcă Legea privind serviciile digitale din cauza designului său care dă dependență.
Bolojan, scrisoare către CCR: Comisia Europeană consideră neîndeplinită reforma pensiilor speciale. România pierde 231 milioane de euro # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan îi transmite preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, câteva „aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Naţional de Redresere şi Rezilienţă”. Scrisoarea adresată CCR vine în condițiile în care judecătorii constituționaliști urmează să decidă pe 11 februarie cu privire la constituționalitatea reformei pentru care Guvernul...
Vineri seară, slujbă de canonizare a celor 16 românce care intră în rândul sfintelor # Europa Liberă România
Slujba de canonizare a celor 16 sfinte românce va fi susținută vineri de patriarhul Daniel, șeful Bisericii Ortodoxe Române, și de ceilalți membri ai Sinodului BOR la Catedrala Patriarhală din București, din Dealul Mitropoliei.
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Sărbătoare sportivă umbrită de tensiuni politice și controverse privind securitatea # Europa Liberă România
Astăzi încep Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026, la care participă aproape 3.000 de sportivi din peste 90 de țări. Competiția se desfășoară pe durata a 16 zile, pe pârtii, ghețari și arene răspândite pe sute de kilometri în nordul Italiei, de la Milano la Cortina d’Ampezzo și până în regiunile alpine Predazzo, Tesero, Livigno și Bormio. Evenimentul debutează însă într-un context complex, în care atmosfera de sărbătoare sportivă este însoțită de controverse politice,...
Cum să-ți protejezi copilul pe net. Cristina Jamschek (CJI): Copiii nu aud „nu sta pe telefon”. Adulții trebuie să fie un exemplu # Europa Liberă România
Dezbaterea publică privind accesul copiilor la rețele sociale și folosirea lor timp de ore întregi zilnic a evoluat în ultimele săptămâni și în România.La finalul lunii ianuarie 2025, sectetarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat că „este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare”.Principalele...
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 într-un dosar privind acordarea unor autorizații de construcție # Europa Liberă România
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au realizat, vineri dimineață, mai multe percheziții la Primăria Sectorului 5 din București și la sediul Poliției Locale, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție în domeniul imobiliar. Ancheta se concentrează asupra modului în care au fost eliberate autorizații pentru construirea unor blocuri noi.Surse judiciare au declarat pentru Europa Liberă că administratorul public, șefi ai Poliției Locale și arhitectul-șef al Sectorului sunt...
Scene emoționante la întoarcerea acasă a soldaților ucraineni, după schimbul de prizonieri # Europa Liberă România
Ucraina și Rusia au făcut schimb, pe 5 februarie, de sute de prizonieri de război – negociatorii cele două țări au încheiat a doua zi de discuții de pace mediate de SUA fără alte progrese vizibile în eforturile de a pune capăt războiului total al Moscovei împotriva Ucrainei.
Președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina și Rusia vor continua „probabil” negocierile de pace în SUA # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că următoarea rundă de discuții de pace mediate de SUA cu Rusia va avea loc „probabil” în SUA, după ce negociatorii Kievului și ai Moscovei au încheiat a doua zi de negocieri la Abu Dhabi.Întâlnirea din Emiratele Arabe Unite nu a dus la progrese evidente în eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.În schimb, cele două părți au convenit asupra unui nou schimb de prizonieri de război.Steve Witkoff,...
Întâlnire diplomatică cu mize mari între reprezentanții SUA și ai Iranului, în capitala Omanului # Europa Liberă România
Oficialii iranieni și americani urmează să se întâlnească în Oman pe 6 februarie pentru discuții cu miză mare, considerate o ultimă șansă de a preveni o escaladare militară majoră în Golful Persic.Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va conduce o delegație americană în discuții cu ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi și cu alți oficiali iranieni importanți.Deocamdata agenda exactă a discuțiilor rămâne necunoscută.„În timp ce aceste negocieri au loc, aș reaminti regimului...
Ministerul Apărării a sesizat DNA din cauza neregulilor găsite la Batalionul 52 Geniu „Tisa” de la Satu Mare # Europa Liberă România
„În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu „Tisa” de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă organizată joi, 5 februarie.El a spus că rezultatele probelor ar fi fost modificate și, conform mărturiei unei...
Ministrul Apărării: Un bloc cu nouă etaje din Craiova, construit lângă depozite de muniţie. Construcția afectează și un radar # Europa Liberă România
Ministrul Apărării a spus în conferința de presă de joi că a aflat despre „o situație de la Craiova”, unde un dezvoltator imobiliar ar fi construit un bloc cu nouă etaje în apropierea unor depozite de muniţie.Constructorul a ridicat blocul „fără a fi avut dreptul legal, fără a fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie”, a spus Radu Miruță, potrivit News.ro. El a explicat că dezvoltatorul a solicitat aviz pentru construirea ansamblului imobiliar, de...
Congresul SUA aprobă 200 de milioane de dolari pentru securitatea statelor baltice, pe fondul activităților ruse pe flancul estic al NATO # Europa Liberă România
Congresul Statelor Unite a aprobat 200 de milioane de dolari în asistență de securitate pentru statele baltice, pe fondul intensificării activității ruse de-a lungul flancului estic al NATO.Finanțarea asigură continuarea sprijinului SUA pentru Estonia, Letonia și Lituania în cadrul Inițiativei de Securitate Baltică (BSI).Pachetul de apărare în valoare totală de aproape 840 de miliarde de dolari, semnat de președintele Donald Trump pe 3 februarie, prevede finanțarea în domeniul...
Premierul Ilie Bolojan anunță că Executivul intenționează să declare combinatul Liberty Galați „obiectiv de importanță strategică” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește salvarea combinatului siderurgic Liberty, aflat într-o criză financiară gravă care amenință mii de locuri de muncă și stabilitatea economică regională. Astfel, a declarat Bolojan, Executivul intenționează să declare combinatul „obiectiv de importanță strategică”. Măsura ar permite intervenții rapide ale statului pentru stabilizarea activității și găsirea unui investitor.Premierul a explicat că măsura de susținere a combinatului ar...
Expirarea tratatului New START, de control al armelor nucleare, „un moment grav” pentru pacea mondială, avertizează ONU # Europa Liberă România
Pe 5 februarie 2026 expiră oficial ultimul mare tratat nuclear bilateral dintre Statele Unite și Rusia – New START. Pentru prima dată după mai mult de jumătate de secol, cele două țări care dețin peste 80% din ogivele nucleare ale lumii nu mai sunt supuse niciunei limite obligatorii privind arsenalul nuclear strategic desfășurat.Secretarul general al ONU, António Guterres, a calificat expirarea drept un „moment grav pentru pacea și securitatea internațională”.„Pentru prima dată în mai...
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul PSD Robert Negoiță, suspectat de abuz în serviciu # Europa Liberă România
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat joi dimineață percheziții care îl vizează pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru suspiciuni de abuz în serviciu.
Congresul SUA aprobă 200 de milioane de dolari pentru securitatea statelor baltice, pe fondul activităților ruse pe flancul estic al NATO # Europa Liberă România
The US Congress has approved $200 million in security assistance for the Baltic states as Russian activity along NATO’s eastern flank intensifies.
Premierul Ilie Bolojan: Proiectul de buget pe 2026, trimis Parlamentului pe 20 februarie. Lucrăm la pachetul de relansare economică # Europa Liberă România
„Lucrăm la câteva priorități”, a anunțat premierul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o conferință de presă de la Palatul Victoria.„Săptămâna viitoare vom finaliza discuțile pe buget”, a spus el, menționând că proiectul urmează să fie trimis Parlamentului pentru aprobare „undeva în jurul datei de 20 februarie”.Premierul a spus că ținta stabilită de Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană în privința deficitului este de aproximativ 6,2%, iar Guvernul își propune ca inflația la finalul...
Jocurile Olimpice de iarnă | Italia spune că ambasadele și locațiile olimpice i-au fost atacate cibernetic. „Sunt de origine rusă” # Europa Liberă România
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești care ținteau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo, care încep vineri, pe 6 februarie, a declarat marți ministrul de Externe, Antonio Tajani.
Prima zi a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia la Abu Dhabi s-a încheiat. Discuțiile vor continua joi # Europa Liberă România
Prima zi a negocierilor de pace facilitate de SUA între Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite s-a încheiat, cele două părți urmărind să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, în contextul în care conflictul e pe cale să intre în al cincilea an.
Protest al profesorilor în fața Guvernului. Dascălii cer retragerea măsurilor fiscal-bugetare privind educaţia # Europa Liberă România
Peste 2.000 de profesori au protest miercuri în Piața Victoriei din Capitală. Ei sunt nemulțumiți de măsurile luate de guvern pentru diminuarea deficitului bugetar – despre care spun că influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.
Un raport preliminar din Congresul SUA acuză Comisia Europeană de „cenzură globală” asupra platformelor online # Europa Liberă România
Un raport interimar al Comisiei pentru Justiție a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană că a desfășurat, timp de peste un deceniu, o campanie sistematică de influențare și constrângere a marilor platforme online pentru a impune reguli globale de moderare a conținutului.Potrivit raportului, aceste acțiuni au avut efecte directe nu doar în Europa, ci și asupra libertății de exprimare din Statele Unite și din alte state democratice.„Comisia Europeană, într-un efort...
Discuțiile dintre Ucraina și Rusia încep la Abu Dhabi, în timp ce Moscova lansează noi atacuri # Europa Liberă România
The two-day US-facilitated talks between Ukraine and Russia began in the United Arab Emirates, as Russian forces continue their strikes against Ukraine.
Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei: peste 100 de drone lansate și lupte intense pe mai multe fronturi # Europa Liberă România
Rusia a desfășurat în noaptea de 4 februarie un nou val de atacuri aeriene asupra Ucrainei, folosind 105 drone de atac alte tipuri de aparate fără pilot, lansate din mai multe direcții: din Rusia, din teritoriile ocupate ale regiunii Donețk și din peninsula Crimeea.Aproximativ 70 dintre aparatele lansate au fost drone Shahed, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.„Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00 apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat 88 de drone inamice (...)...
Prevenția, punctul vulnerabil în lupta cu cancerul în România. Ce programe de screening sunt disponibile # Europa Liberă România
Cancerul continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru sistemul sanitar din România, în special din cauza diagnosticării târzii, pe fondul accesului limitat la programe eficiente de screening. În fiecare an sunt depistate peste 95.000 de cazuri noi și aproape 54.000 de persoane își pierd viața din cauza bolii, notează Știrile ProTV.Începând din anul 2023, autoritățile au început implementarea Planului Național de Combatere a Cancerului, parte a Programului Național de...
Atacurile rusești pun la încercare negocierile de pace și cresc presiunile din Congresul SUA pentru măsuri de sprijinire a Ucrainei # Europa Liberă România
Reluarea campaniei de atacuri aeriene a Kremlinului asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a declanșat serie întreagă de apeluri bipartizane în Congresul SUA pentru acțiuni imediate în sprijinul Kievului, dar și un răspuns mai echilibrat din partea Casei Albe.Loviturile rusești de amploare din 3 februarie au avut loc cu doar câteva zile înainte de o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, intermediate de SUA.Parlamentarii și oficialii ucraineni au spus că atacurile fac...
UDMR cere Guvernului din care face parte să revizuiască taxele locale majorate la început de 2026 # Europa Liberă România
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) anunță că va iniția o revizuire a taxelor locale din cauza „furiei și dezamăgirii” oamenilor. Anunțul vine la câteva zile după ce la Miercurea Ciuc – oraș cu populație predominant maghiară – mii de oameni au cerut scăderea taxelor locale.
Ucraina acuză Rusia de „genocid de iarnă” după noi atacuri asupra instalațiilor energetice # Europa Liberă România
Ucraina a acuzat Rusia că a comis „genocid de iarnă” după noua serie de atacuri aeriene masive, din noaptea de 2 spre 3 februarie, care a vizat infrastructura energetică și civilă. Bombardamentele vin într-un moment în care utilitățile sunt deja afectate de multiplele atacuri care au lăsat zeci de mii de ucraineni fără căldură sau electricitate, la temperaturi de sub zero grade.Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, spune că opt regiuni din țară au fost vizate marți dimineață de...
