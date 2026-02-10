Consiliul Județean Cluj se spală pe mâini și pasează la Ministerul Culturii o decizie legată de Biblioteca Octavian Goga. O asociație a cerut schimbarea numelui fostului politician antisemit
G4Media, 10 februarie 2026 18:50
Consiliul Județean Cluj nu vrea să ia nici o decizie după ce o asociație a cerut oficial schimbarea numelui Bibliotecii județene Octavian Goga pe motiv că fostul politician și poet a fost antisemit și, ca premier, a adoptat un decret lege care a avut ca efect retragerea cetățeniei unui număr de 225.222 evrei din România, primul
Peste 4000 de mame din București nu au primit de luni de zile banii pentru nou-născuți pentru că Primăria Capitalei nu are fonduri. Stimulentele de 2.500 de lei/copil au fost introduse de primarul Gabriela Firea în 2017 – Contex.ro
Peste 4000 de mame din București nu și-au primit de luni de zile stimulentul de 2.500 lei pentru nou-născuți, arată un articol Context.ro. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) susține că nu a virat banii pentru că nu sunt destule fonduri în buget. Directorul DGASMB a explicat că una dintre cauze este
Comisia Europeană a lansat un plan de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice pentru a proteja tinerii în mediul online
Comisia Europeană a adoptat marţi un plan de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice care urmăreşte să protejeze sănătatea mintală a copiilor şi a adolescenţilor în mediul online din UE, se arată într-un comunicat de presă preluat de Agerpres. Planul de acţiune se bazează pe implementarea unei aplicaţii la nivelul UE prin care victimele hărţuirii online să
Actorul Mihai Călin susține că ministrul Culturii nu era obligat să le ceară artiștilor să ponteze 8 ore: "Curtea de Conturi a făcut doar o recomandare"
Mihai Călin, actor al Teatrului Național București, aflat la protestul actorilor TNB din fața sălii Ion Caramitru, acuză că Ministerul Culturii nu era obligat să decidă implementarea raportării evidenței de muncă pentru actori, transmite Mediafax. „Domnul ministru a spus că este obligat de Curtea de Conturi, ceea ce nu este adevărat. Curtea de Conturi a
Germania respinge propunerea lui Emmanuel Macron privind împrumuturile comune europene și cere reforme înaintea summitului UE, potrivit Mediafax. Guvernul condus de Friedrich Merz a refuzat propunerea președintelui francez Emmanuel Macron privind crearea unei scheme comune de împrumuturi europene, scrie POLITICO. Decizia a fost luată înaintea reuniunii liderilor Uniunii Europene programate joi. Propunerea lui Emmanuel Macron
Dan Motreanu (PNL): Am votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni în acordul cu Mercosur
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a declarat marți că a votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni. El se referă la adoptarea de către legislativul european a noului regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE. "Am votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni, în
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre soluţii de finanţare pentru proiectele Capitalei
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre soluţii de finanţare pentru o serie de proiecte privind administraţia locală, transmite Agerpres. „Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluţii de finanţare pentru următoarele direcţii de acţiune: reforma administrativă a Bucureştiului, a sistemului de guvernanţă local, inclusiv
Între 2014 şi 2017 jumătate dintre recifele de corali au albit, arată un studiu recent / Principala cauză este încălzirea oceanelor
Mai mult de jumătate din recifele de corali ale lumii au albit între ani 2014 şi 2017, un record care este eclipsat de un episod şi mai devastator de albire aflat în desfăşurare, potrivit unui studiu publicat marţi în Nature Communications, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest al treilea eveniment global de
Un bărbat a pătruns în biroul primarului din Nagytevel, în Ungaria, și l-a împușcat de mai multe ori pe Sándor Orbán cu un pistol cu gaz, relatează presa ungară. Potrivit sursei citate, primarul a fost transportat la spitalul din Győr cu elicopterul. Unul dintre gloanțe l-ar fi lovit pe Sándor Orbán în cap, dar starea
Dispare dosarul cu șină? Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează o licitație de 24 de milioane de euro pentru Platforma Națională de Interoperabilitate
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat o licitație de 123 milioane lei (24,1 milioane de euro) pentru dezvoltarea Platformei Naționale de Interoperabilitate (PNI), potrivit unui anunț publicat pe SEAP. Sistemul va permite schimbul instant și securizat de date între sistemele informatice ale instituțiilor de stat, precum ANAF, Evidența Populației, Cadastru sau Sănătate. Citește articolul
Producția de automobile în România a scăzut cu peste 6% în ianuarie, pe fondul scăderii vânzărilor
În ianuarie 2026, au fost produse în România 36.875 autoturisme, o scădere de 6,6% față de ianuarie 2025, transmite Asociația Producătorilor ACAROM. Dintre acestea, 18.880 unități au fost produse în uzina DACIA de la Mioveni și 17.995 unități au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. Scăderea producției vine la pachet cu scăderea
Armata americană a transferat în Irak peste 4.580 de presupuşi combatanţi ai grupării jihadiste Statul Islamic, deţinuţi până acum în Siria, într-o operaţiune lansată în luna ianuarie pentru a se evita orice risc de evadare, relatează marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În total, 4.583 dintre ei au ajuns în Irak dintr-un efectiv
Parchetul olandez a anunţat marţi arestarea a 15 persoane acuzate de „incitare la terorism" prin distribuirea de propagandă a organizaţiei Statul Islamic (SI) pe reţeaua socială TikTok, relatează AFP. Ancheta, care a dus la arestări, a început în august 2025, când poliţia din Haga a descoperit un cont TikTok care răspândea „propagandă a Statului Islamic
Val de furie în Turcia după un triplu femicid / Un deţinut eliberat temporar și-ar fi ucis prin împușcare mama, soţia şi fiica
Uciderea a trei femei din aceeaşi familie, crimă comisă luni la Ankara, capitala Turciei, a stârnit indignare în rândul grupurilor feministe, care susţin că principalul suspect era un deţinut eliberat temporar, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Conform presei din Turcia, cele trei victime, toate împuşcate mortal, erau mama, soţia şi fiica suspectului,
Johannes Klaebo, de neoprit la Milano Cortina: A șaptea medalie olimpică de aur din carieră
Johannes Klaebo a câștigat marți cea de-a șaptea medalie de aur în istoria participărilor la Jocurile Olimpice de iarnă. Norvegianul s-a impus în proba de sprint schi fond de la Milano Cortina și se află acum la un singur titlu distanță de recordul de medalii de la JO de iarnă la toate sporturile, transmite TNT
Reacția ANOSR după ce Bolojan a cerut ca studenții la medicină să lucreze în România câțiva ani după absolvire: Ar trebui să ne îndreptăm atenția spre motivele și cauzele pentru care pleacă
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a afirmat marți, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, că studenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire. Reprezentanții studenților atrag atenția asupra faptului că învățământul este gratuit în România și spun că mai degrabă ar trebui analizate cauzele
Parlamentul European a adoptat două texte cheie care înăspresc politica în domeniul migraţiei
Parlamentul European a adoptat marţi în formă definitivă două texte emblematice pentru politica în domeniul migraţiei, cu voturile unei alianţe a dreptei şi extremei drepte, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ele vor permite statelor membre ale UE să expulzeze solicitanţii de azil spre ţări de unde aceştia nu sunt originari, dar pe
Șofer beat, scos nevinovat de judecătoarea din Brăila care a înlocuit măsura arestului preventiv pentru un pedofil pe motiv că „faptele nu au generat ieşiri în stradă sau proteste în presă" / Curtea de Apel Galați a întors decizia: „Soluția de achitare este greșită"
Judecătoarea Cristina Coarnă l-a declarat nevinovat pe un șofer băut care, cu Poliția pe urme, s-a răsturnat într-un șanț, iar apoi a refuzat să îi fie prelevate probe biologice, scrie debraila.ro. Magistratul a adus, în favoarea soluției de achitare, argumente care nu au corespondent în lege, arătând că șoferul nu era obligat să se supună
Casa Albă a reiterat luni opoziţia preşedintelui american Donald Trump faţă de anexarea Cisiordaniei de către Israel, relatează marţi agențiile de știri Reuters şi Xinhua. „O Cisiordanie stabilă menţine Israelul în siguranţă şi este în conformitate cu obiectivul acestei administraţii de a realiza pacea în regiune", a declarat un oficial de la Casa Albă, înainte
Un primar de comună care se plânge că rămâne fără bani de la guvern a venit la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un ceas Rolex de 50 de mii de euro – Euronews
Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa din Maramureș, a purtat la întâlnirea cu premierul Ilie Bolona un ceas Rolex care poate fi cumpărat din magazinele de specialitate pentru aproximativ 50 de mii de euro, în contextul în care premierul Ilie Bolojan vrea să ceară reduceri drastice de cheltuieli în administrația publică locală, transmite Euronews. Primarii de
Eurodeputata Diana Şoşoacă, la un pas de ridic
Eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a PE pe 24 februarie şi apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunităţii sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunităţii la timp pentru un vot în plen în luna […] © G4Media.ro.
Sondaj 2026: 73% dintre copiii de 12–17 ani petrec peste 3 ore zilnic online, iar 66% nu au limite parentale / Ce spun datele, ce spun instituțiile și ce spun chiar adolescenții # G4Media
Majoritatea copiilor din România petrec o parte semnificativă a zilei în mediul digital, adesea fără restricții clare și fără o intervenție parentală constantă. Potrivit unei cercetări sociologice prezentate la începutul anului 2026, realizată în noiembrie–decembrie 2025 pe un eșantion de 1.652 de copii cu vârste între 12 și 17 ani, 73% petrec online cel puțin […] © G4Media.ro.
Kremlinul a declarat marţi că Rusia este pregătită să reia dialogul cu Franţa la nivel prezidenţial, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că, în opinia sa, Europa ar trebui să reia dialogul direct cu liderul rus Vladimir Putin în efortul de a se găsi o soluţie pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează agenția […] © G4Media.ro.
În februarie 2025, JD Vance ținea la München fulminantul său rechizitoriu împotriva Europei „decadente”. Astăzi, organizatorii forumului din capitala bavareză au publicat un raport în care Trump este desemnat drept principalul demolator al ordinii mondiale. Pe 8 februarie 2025 publicam pe pagina mea de Facebook textul de mai jos. Este greu să nu trăiești sentimentul […] © G4Media.ro.
Eurodeputaţii adoptă obiectivul climatic al UE pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990 # G4Media
Eurodeputaţii au adoptat definitiv marţi obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a susţinut cu 413 voturi pentru şi […] © G4Media.ro.
Cel mai mare eveniment de legislație și fiscalitate din România, revine în 2026 cu o nouă ediție regională, organizată la Cluj-Napoca, pe 4-5 martie. Cea de-a doua ediție TaxEU Forum Cluj-Napoca va avea loc Hotel Radisson Blu și va reuni specialiști din companii importante de consultanță fiscală, precum și experți bine-cunoscuți în domeniu pentru a […] © G4Media.ro.
Rusia anunţă restricţii privind utilizarea aplicaţiei Telegram pe motiv de „încălcare” a legii # G4Media
Rusia a anunţat marţi aplicarea de „restricţii progresive” asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova acuzând această aplicaţie că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa în „scopuri teroriste”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fondată de Pavel Durov, care deţine cetăţenia rusă […] © G4Media.ro.
Breezy Johnson a primit o altă medalie la JO 2026, după ce pe prima a stricat-o după doar câteva minute # G4Media
Breezy Johnson a primit din partea oganizatorilor JO de la Milano Cortina o nouă medalie de aur, după ce pe prima a stricat-o la doar câteva minute după ce o primise. Topul celor mai bogați sportivi prezenți la Milano Cortina 2026 Johnson a cucerit aurul în proba de coborâre, iar după festivitatea de premiere a […] © G4Media.ro.
Europol dezmembrează o reţea de trafic de cocaină cu rute din America de Sud spre Islanda şi operează 24 de arestări în cinci ţări europene # G4Media
Europol a anunţat marţi că o reţea infracţională de trafic de cocaină din America de Sud spre Islanda a fost dezmembrată, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Operaţiunea declanşată la începutul lunii a condus la 24 de arestări: unsprezece în Islanda, şase în Lituania, patru în Spania, două în Belgia şi una în […] © G4Media.ro.
BREAKING Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional # G4Media
Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional. Asta înseamnă că Dacian Dragoș rămâne judecător constituțional cel puțin până la judecarea cererii de anulare a decretului prezidențial. CAB a admis cererea de sesizare a CCR și cerut Curții Constituționale să clarifice sintagma „activitate juridică […] © G4Media.ro.
Înalta Curte sesizează Curtea de Justiție a UE în privința legii pensiilor speciale ale magistraților # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a depus la CCR o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară privind legea pensiilro speciale așe magistraților. Comunicatul Înaltei Curți: Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a […] © G4Media.ro.
BREAKING Dominic Fritz a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate la Curtea de Apel Timișoara și merge la Curtea Supremă. ANI l-a acuzat de conflict de interese și a cerut încetarea mandatului de primar # G4Media
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a anunțat marți că a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate la Curtea de Apel Timișoara și că va contesta decizia merge la Curtea Supremă. ANI l-a acuzat în 2024 de conflict de interese, mai precis că ar fi luat în campania electorală din 2020 un […] © G4Media.ro.
INTERVIU Actrița Ofelia Popii: Să reduci toată munca mea în spectacolul Faust la 2 ore e nedrept și jignitor / Despre pontarea activității artiștilor: Toți actorii teatrului, au sau n-au de lucru, ar trebui să stea în cabină sau pe birouri să se facă că muncesc # G4Media
Una dintre cele mai apreciate actrițe românce, premiată pentru rolul impresionant din spectacolul „Faust” de Silviu Purcărete la Festivalul Internaţional de Teatru de la Edinburgh și de către UNITER, precum și cu numeroase alte premii și nominalizări în portofoliu, Ofelia Popii ia atitudine față de proiectul Ministerului Culturii de a norma și ponta activitatea actorilor. […] © G4Media.ro.
Jurnaliștii de la RMC Sport au realizat un top al celor mai bogați sportivi care iau parte la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, iar Eileen Gu conduce ierarahia financiară. Lindsey Vonn se găsește pe locul trei. Eileen Gu, cea mai bogată sportivă prezentă la Milano Cortina – Lindesey Vonn e pe trei Născută în […] © G4Media.ro.
VIDEO Protest al actorilor Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti împotriva aplicării unui program-pilot al Ministerului Culturii / Ministrul Culturii a venit la protest și a promis că retrage propunerea # G4Media
Zeci de actori și angajaţi ai departamentelor tehnic şi producţie din cadrul Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” au protestat marți, 10 februarie, în fața instituției de cultură față de un program-pilot al Ministerului Culturii. În acest context, ministrul Culturii a renunțat la propunere. Context Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti au organizat marţi, 10 februarie, […] © G4Media.ro.
Pentru a contracara efectele tarifelor vamale impuse de Trump asupra Europei, un grup de economiști recomandă o scădere a ratelor dobânzilor # G4Media
Taxele vamale afectează creșterea economică și inflația din zona euro, dar sectoarele cele mai afectate de suprataxe sunt, de asemenea, sensibile la ratele dobânzilor, iar o scădere a costurilor împrumuturilor ar putea stimula producția și compensa presiunile descendente asupra prețurilor, se arată într-un articol publicat marți de un grup de economiști pe site-ul Băncii Centrale […] © G4Media.ro.
Parlamentul European a votat marți mecanismul de salvgardare pentru importurile agricole din Mercosur cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri/ Cum vor fi protejați fermierii europeni # G4Media
Eurodeputații au votat, marți, 10 februarie, un mecanism de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay). Acest Regulament prevede modalități clare legate de preferințele tarifare pentru importurile agricole (de exemplu, carne de vită, carne de pasăre) prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur. Documentul prevede, de asemenea, că aceste importuri pot fi […] © G4Media.ro.
Laurent Mekies, directorul RedBull Racing, nu va participa la testul de Formula 1 de la Bahrain din această săptămână, anunță GPblog. O operație de rutină îl va împiedica pe oficialul echipei de la Milton Keynes să fie alături de Max Verstappen și Isack Hadjar. Lando Norris, după lansarea noului monopost McLaren: „Se simte diferit față […] © G4Media.ro.
Stephen Curry, coordonatorul de joc al echipei Golden State Warriors, nu va putea juca în cadrul All-Star Game, meciul care aduce împreună pe parchet vedetele din NBA, liga profesionistă nord-americană de baschet. Pentru duelul din Intuit Dome din Los Angeles, din data de 14 februarie, Curry a fost nevoit să declare forfait. Absența lui Stephen […] © G4Media.ro.
Departamentul de Justiţie al SUA încearcă să anuleze o condamnare a lui Steve Bannon, fost consilier al lui Trump, pentru refuzul de a se conforma unei citaţii din Congres cu privire la revolta din 6 ianuarie 2021 # G4Media
Departamentul de Justiţie al SUA încearcă să anuleze o condamnare lui Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, pentru refuzul de a se conforma unei citaţii din Congres cu privire la revolta din 6 ianuarie 2021, conform presei americane, citată de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Luni, conform Washington Post, Departamentul […] © G4Media.ro.
Polonia riscă o retrogradare a ratingului suveran dacă nu stabilizează datoria publică, avertizează agenția de rating Fitch # G4Media
Finanţele publice ale Poloniei vor fi atent monitorizate până la următoarele alegeri, care vor avea loc la sfârşitul anului 2027, un analist Fitch Ratings precizând că, pentru prima dată de când au început să fie atribuite ratinguri suverane Poloniei, nu se vede o stabilizare a nivelului datoriei, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
Vicepremierul Tanczos Barna: Salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marţi că salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici, adăugând că este greu, în această perioadă, să fie redeschisă această problemă, transmite Agerpres. El a amintit că reprezentanţii UDMR au semnalat acest lucru încă din anii 2021-2022. „Nu încercăm să facem altceva decât să ne facem treaba acolo […] © G4Media.ro.
Un bărbat din județul Dâmbovița a fost reținut într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor / Este acuzat că ar fi vândut două arme letale aduse ilegal din Turcia pentru 4.500 de euro # G4Media
Un bărbat din județul Dâmbovița a fost reținut marți, 10 februarie, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. Marți, 10 februarie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a dispus prin ordonanță punerea în mișcare a a urmăririi penale și a formulat propunere de arestare preventivă […] © G4Media.ro.
Masa nu este doar un simplu obiect de mobilier, ci o piesă accent care definește atmosfera și stilul unei încăperi. În zona de dining, aceasta devine locul unde se împletesc eleganța, familiaritatea și arta de a trăi frumos. Alegerea materialului potrivit trebuie făcută cu atenție pentru a obține armonie între plăcerea vizuală și funcționalitate, iar […] © G4Media.ro.
Procurorii anticorupție vor avea acces direct la platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, în baza unui protocol încheiat între DNA și Ministerul Investițiilor # G4Media
Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare, în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la MySMIS2021/MySIMS2021+, platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene. Protocolul stabilește cadrul care permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate din fonduri UE, inclusiv […] © G4Media.ro.
Arma secretă a UE pentru a exclude companiile chineze din licitațiile pentru contracte publice # G4Media
Comisia Europeană dorește să excludă firmele chineze din contractele publice extrem de profitabile ale UE, atât pe teritoriul propriu, cât și în străinătate, prin revizuirea regulilor bugetare, au declarat pentru Politico trei oficiali ai executivului de la Bruxelles. În luna martie, Comisia va prezenta noi instrucțiuni pentru a impune cerințe suplimentare de securitate companiilor străine […] © G4Media.ro.
Eșecul primei runde de candidați la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT / De ce trebuie reluată procedura: Nicușor Dan nu are de unde alege, cu o excepție # G4Media
Lista candidaților la șefia Parchetului General, Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și DIICOT (crimă organizată și terorism), anunțată luni de Ministerul Justiției, conține, pe ansamblu, puține nume cu șanse reale de a se califica la conducerea marilor parchete. Cu excepția procurorului Viorel Cerbu, candidat la șefia DNA, considerat în unanimitate un bun profesionist, cu mare experiență […] © G4Media.ro.
Un thailandez a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru lezmajestate, infracțiunea de ultraj împotriva regalităţii # G4Media
Un thailandez a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru ultraj împotriva regalităţii, a anunţat marţi o organizaţie locală de apărare a drepturilor omului, citată de AFP, menţionând că pedeapsa este una din cele mai grele din istorie, transmite Agerpres. Legislaţia Thailandei privind lezmajestatea – cunoscută ca Articolul 112 – îi protejează de […] © G4Media.ro.
Cele mai exclusiviste hoteluri din lume au atins anul trecut niveluri record de preț, în condițiile în care turiștii foarte bogați au fost dispuși să plătească sume considerabile pentru acces la facilități de ultimă generație, precum terapia cu oxigen hiperbaric sau sesiunile de sound bath, contrazicând astfel încetinirea resimțită în restul sectorului de lux, scrie […] © G4Media.ro.
SURSE Curtea Constituțională va fi nevoită miercuri să amâne din nou decizia pe pensiile magistraților / Judecătorul Gheorghe Stan zis Geani a intrat în concediu paternal # G4Media
Curtea Constituțională va fi nevoită miercuri, 11 februarie, să amâne din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților, din cauză că judecătorul Gheorghe Stan zis Geani a intrat în concediu paternal, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Potrivit surselor citate, Gheorghe Stan este în concediu începând de luni, 9 februarie, pentru zece zile lucrătoare. În ședința […] © G4Media.ro.
