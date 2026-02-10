VIDEO Ministrul Mediului despre criza apei din Curtea de Argeș: „E gestionată de o companie a consiliului local, nu s-au făcut investiții” / A fost identificată aici, în apa de la robinet, bacteria Clostridium perfringers  

16:20

În februarie 2025, JD Vance ținea la München fulminantul său rechizitoriu împotriva Europei „decadente”. Astăzi, organizatorii forumului din capitala bavareză au publicat un raport în care Trump este desemnat drept principalul demolator al ordinii mondiale. Pe 8 februarie 2025 publicam pe pagina mea de Facebook textul de mai jos. Este greu să nu trăiești sentimentul […] © G4Media.ro.