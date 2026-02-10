Octavian Goga – “Primul prim-ministru de extrema dreaptă al României”
10 februarie 2026
Consiliul Județean Cluj se spală pe mâini și pasează la Ministerul Culturii o decizie legată de Biblioteca Octavian Goga. O asociație a cerut schimbarea numelui fostului politician antisemit. Numele lui Goga nu este implicat pentru prima oară într-o controversă publică în ultimii ani. Dezvelirea bustului Octavian Goga la Iași în 2021 de către primarul PNL
Acum 10 minute
20:30
Mitropolia Clujului propune canonizarea lui Nicolae Steinhardt / Evreu din naștere, el s-a convertit la creștinism în închisoare
Monahul, scriitorul și cărturarul Nicolae Steinhardt, cunoscut pentru cartea sa „Jurnalul fericirii" și pentru viața trăită la Mănăstirea Rohia, ar putea fi canonizat, anunță Cluj24. Propunerea a fost discutată marți în cadrul ședinței Sinodului Mitropolitan de la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca, o întâlnire care a reunit cei mai importanți ierarhi ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și
20:30
Secretarul american pentru Comerț Howard Lutnick recunoaște că a vizitat insula privată a pedofilului Epstein împreună cu familia, deși inițial susținuse contrariul. Opoziția îi cere demisia
Secretarul pentru comerț, Howard Lutnick, un apropiat al lui Donald Trump, a recunoscut marți că a vizitat insula privată a pedofilului Jeffrey Epstein în 2012 împreună cu soția și copiii săi, la câțiva ani după momentul în care Lutnick susținuse că a întrerupt orice legătură cu infractorul sexual condamnat, potrivit Wall Street Journal. "Soția mea
Acum 30 minute
20:20
Va fi construit un aeroport nou lângă Machu Picchu / Ar crește cu 200% fluxul turistic în regiune / O presiune enormă asupra ruinelor fragile
Un aeroport nou, aflat de ani buni în faza de planificare, ar putea deveni realitate începând cu 2027 și ar urma să transforme radical accesul către cel mai important obiectiv turistic al Peru, anunță Mediafax care citează Euronews. Machu Picchu, cetatea incașă din secolul al XV-lea, a atras peste 1,5 milioane de vizitatori în 2024,
20:20
20:10
Cererea Înaltei Curți de sesizare a Curții de Justiție a UE pe pensii e inadmisibilă, potrivit unor decizii ale Curții Constituționale. Își va schimba CCR jurisprudența de dragul Liei Savonea?
Cererea înaintată Curții Constituționale de către șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, de sesizare Curții de Justiție a UE pe legea pensiilor speciale ale magistraților, ar trebui să fie respinsă ca inadmisibilă, conform unei jurisprudențe constante a CCR. Dacă totuși Curtea Constituțională își schimbă jurisprudența și va sesiza CJUE, există riscul ca însăși instanța europeană să
20:10
Stelian Ion (USR) despre candidaturile la șefia parchetelor: Dl Voineag va încerca să exercite informal chiar mai multă putere decât are în prezent, prin intermediari și prin păstrarea unei funcții de conducere importante la nivelul Parchetului General
Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției, a declarat marți că actualul șefu DNA Marius Voineag va încerca să exercite și mai multă putere într-o poziție inferioară, după ce și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General. "Unii se grăbesc să se declare mulțumiți de faptul că dl. Voineag ar fi făcut, chipurile,
Acum o oră
20:00
Guvernatorii nu vor organiza o întâlnire cu Trump după ce Casa Albă i-a invitat doar pe cei Republicani
Asociația Națională a Guvernatorilor (NGA) nu va mai organiza o întâlnire oficială cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, când grupul de lideri de stat se va întâlni la Washington la sfârșitul acestei luni, după ce Casa Albă a plănuit să invite doar Republicani, relatează Associated Press. „Personalul NGA a fost informat că Casa Albă intenționează
19:40
Posibilă mână rusească în cazul ucraineanului cu pașaport românesc, mort la Milano / „Fiul bancherului avea datorii la ruși" / Înainte de moartea sa, o sumă de criptomonede a dispărut din portofelul digital
Alexander Adarich, un bancher ucrainean cu pașaport românesc, a murit pe 23 ianuarie după ce a căzut în Via Nerino din Milano. Înainte de moartea sa, o sumă de criptomonede a fost transferată din contul său într-un alt cont. Fiul său Igor, care locuiește în Spania, povestește versiunea sa: „Această întâlnire a fost o capcană",
Acum 2 ore
19:30
ANALIZĂ Una din trei localități din țară dă pe salarii mai mult decât are venituri proprii / Sunt cazuri unde bugetul de salarii e și de două ori mai mare decât se taxează local / Topul sărăciei
Sunt 1.104 localități, din totalul de 3.182, câte sunt în țară, care au bugetul de salarii mai mare decât totalul veniturilor, conform datelor consultate în exercițiul bugetar 2024, postate pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Asta înseamnă 34,69%. Altfel spus, în România, una din trei localități consumă mai mult pe salariile propriilor angajați, într-un an, decât pot
19:30
Violențe într-o biserică din Republica Moldova: preoții pro-ruși au intrat cu forțat într-un lăcaș care aparține Mitropoliei Basarabiei subordonată Patriarhiei Române
Un grup de preoți din Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (subordonată Patriarhiei Ruse), însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt marți cordonul poliției și au pătruns forțat într-o biserică din Dereneu, raionul Călărași, anunță Ziarul de Gardă, care citează Poliția. Conform unei hotărâri a
19:30
Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită / E acuzat că lua bani de la firmele care reparau drumurile și construiau centre de zi pentru copii și bătrâni
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a primarului Eugen Nechita, primar al comunei Drăgușeni, jud. Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale), anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. În rechizitoriul procurorilor
19:10
BREAKING Corpul de control al Ministerului Mediului propune sesizarea justiției pentru anularea contractului care permite accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa care face legătura cu cartierul Greenfield
Corpul de control al Ministerului Mediului propune sesizarea justiției pentru anularea contractului care permite accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa care face legătura cu cartierul Greenfield și readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală. „Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din hărțile
18:50
Consiliul Județean Cluj se spală pe mâini și pasează la Ministerul Culturii o decizie legată de Biblioteca Octavian Goga. O asociație a cerut schimbarea numelui fostului politician antisemit
Consiliul Județean Cluj nu vrea să ia nici o decizie după ce o asociație a cerut oficial schimbarea numelui Bibliotecii județene Octavian Goga pe motiv că fostul politician și poet a fost antisemit și, ca premier, a adoptat un decret lege care a avut ca efect retragerea cetățeniei unui număr de 225.222 evrei din România, primul
Acum 4 ore
18:30
Peste 4000 de mame din București nu au primit de luni de zile banii pentru nou-născuți pentru că Primăria Capitalei nu are fonduri. Stimulentele de 2.500 de lei/copil au fost introduse de primarul Gabriela Firea în 2017 – Contex.ro
Peste 4000 de mame din București nu și-au primit de luni de zile stimulentul de 2.500 lei pentru nou-născuți, arată un articol Context.ro. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) susține că nu a virat banii pentru că nu sunt destule fonduri în buget. Directorul DGASMB a explicat că una dintre cauze este
18:30
Comisia Europeană a lansat un plan de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice pentru a proteja tinerii în mediul online
Comisia Europeană a adoptat marţi un plan de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice care urmăreşte să protejeze sănătatea mintală a copiilor şi a adolescenţilor în mediul online din UE, se arată într-un comunicat de presă preluat de Agerpres. Planul de acţiune se bazează pe implementarea unei aplicaţii la nivelul UE prin care victimele hărţuirii online să
18:10
Actorul Mihai Călin susține că ministrul Culturii nu era obligat să le ceară artiștilor să ponteze 8 ore: "Curtea de Conturi a făcut doar o recomandare"
Mihai Călin, actor al Teatrului Național București, aflat la protestul actorilor TNB din fața sălii Ion Caramitru, acuză că Ministerul Culturii nu era obligat să decidă implementarea raportării evidenței de muncă pentru actori, transmite Mediafax. „Domnul ministru a spus că este obligat de Curtea de Conturi, ceea ce nu este adevărat. Curtea de Conturi a
18:10
Germania respinge propunerea lui Emmanuel Macron privind împrumuturile comune europene și cere reforme înaintea summitului UE, potrivit Mediafax. Guvernul condus de Friedrich Merz a refuzat propunerea președintelui francez Emmanuel Macron privind crearea unei scheme comune de împrumuturi europene, scrie POLITICO. Decizia a fost luată înaintea reuniunii liderilor Uniunii Europene programate joi. Propunerea lui Emmanuel Macron
17:50
Dan Motreanu (PNL): Am votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni în acordul cu Mercosur
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a declarat marți că a votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni. El se referă la adoptarea de către legislativul european a noului regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE. "Am votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni, în
17:50
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre soluţii de finanţare pentru proiectele Capitalei
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre soluţii de finanţare pentru o serie de proiecte privind administraţia locală, transmite Agerpres. „Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluţii de finanţare pentru următoarele direcţii de acţiune: reforma administrativă a Bucureştiului, a sistemului de guvernanţă local, inclusiv
17:30
Între 2014 şi 2017 jumătate dintre recifele de corali au albit, arată un studiu recent / Principala cauză este încălzirea oceanelor
Mai mult de jumătate din recifele de corali ale lumii au albit între ani 2014 şi 2017
17:30
Un bărbat a pătruns în biroul primarului din Nagytevel, în Ungaria, și l-a împușcat de mai multe ori pe Sándor Orbán cu un pistol cu gaz, relatează presa ungară. Potrivit sursei citate, primarul a fost transportat la spitalul din Győr cu elicopterul. Unul dintre gloanțe l-ar fi lovit pe Sándor Orbán în cap, dar starea […] © G4Media.ro.
17:30
Dispare dosarul cu șină? Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează o licitație de 24 de milioane de euro pentru Platforma Națională de Interoperabilitate # G4Media
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat o licitație de 123 milioane lei (24,1 milioane de euro) pentru dezvoltarea Platformei Naționale de Interoperabilitate (PNI), potrivit unui anunț publicat pe SEAP. Sistemul va permite schimbul instant și securizat de date între sistemele informatice ale instituțiilor de stat, precum ANAF, Evidența Populației, Cadastru sau Sănătate. Citește articolul […] © G4Media.ro.
17:30
Producția de automobile în România a scăzut cu peste 6% în ianuarie, pe fondul scăderii vânzărilor # G4Media
În ianuarie 2026, au fost produse în România 36.875 autoturisme, o scădere de 6,6% față de ianuarie 2025, transmite Asociația Producătorilor ACAROM. Dintre acestea, 18.880 unități au fost produse în uzina DACIA de la Mioveni și 17.995 unități au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. Scăderea producției vine la pachet cu scăderea […] © G4Media.ro.
17:30
Armata americană a transferat în Irak peste 4.580 de presupuşi combatanţi ai grupării jihadiste Statul Islamic, deţinuţi până acum în Siria, într-o operaţiune lansată în luna ianuarie pentru a se evita orice risc de evadare, relatează marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În total, 4.583 dintre ei au ajuns în Irak dintr-un efectiv […] © G4Media.ro.
17:20
Parchetul olandez a anunţat marţi arestarea a 15 persoane acuzate de „incitare la terorism” prin distribuirea de propagandă a organizaţiei Statul Islamic (SI) pe reţeaua socială TikTok, relatează AFP. Ancheta, care a dus la arestări, a început în august 2025, când poliţia din Haga a descoperit un cont TikTok care răspândea „propagandă a Statului Islamic […] © G4Media.ro.
17:20
Val de furie în Turcia după un triplu femicid / Un deţinut eliberat temporar și-ar fi ucis prin împușcare mama, soţia şi fiica # G4Media
Uciderea a trei femei din aceeaşi familie, crimă comisă luni la Ankara, capitala Turciei, a stârnit indignare în rândul grupurilor feministe, care susţin că principalul suspect era un deţinut eliberat temporar, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Conform presei din Turcia, cele trei victime, toate împuşcate mortal, erau mama, soţia şi fiica suspectului, […] © G4Media.ro.
17:20
Johannes Klaebo, de neoprit la Milano Cortina: A șaptea medalie olimpică de aur din carieră # G4Media
Johannes Klaebo a câștigat marți cea de-a șaptea medalie de aur în istoria participărilor la Jocurile Olimpice de iarnă. Norvegianul s-a impus în proba de sprint schi fond de la Milano Cortina și se află acum la un singur titlu distanță de recordul de medalii de la JO de iarnă la toate sporturile, transmite TNT […] © G4Media.ro.
17:10
Reacția ANOSR după ce Bolojan a cerut ca studenții la medicină să lucreze în România câțiva ani după absolvire: Ar trebui să ne îndreptăm atenția spre motivele și cauzele pentru care pleacă # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a afirmat marți, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, că studenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire. Reprezentanții studenților atrag atenția asupra faptului că învățământul este gratuit în România și spun că mai degrabă ar trebui analizate cauzele […] © G4Media.ro.
17:10
Parlamentul European a adoptat două texte cheie care înăspresc politica în domeniul migraţiei # G4Media
Parlamentul European a adoptat marţi în formă definitivă două texte emblematice pentru politica în domeniul migraţiei, cu voturile unei alianţe a dreptei şi extremei drepte, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ele vor permite statelor membre ale UE să expulzeze solicitanţii de azil spre ţări de unde aceştia nu sunt originari, dar pe […] © G4Media.ro.
17:00
Șofer beat, scos nevinovat de judecătoarea din Brăila care a înlocuit măsura arestului preventiv pentru un pedofil pe motiv că „faptele nu au generat ieşiri în stradă sau proteste în presă” / Curtea de Apel Galați a întors decizia: „Soluția de achitare este greșită” # G4Media
Judecătoarea Cristina Coarnă l-a declarat nevinovat pe un șofer băut care, cu Poliția pe urme, s-a răsturnat într-un șanț, iar apoi a refuzat să îi fie prelevate probe biologice, scrie debraila.ro. Magistratul a adus, în favoarea soluției de achitare, argumente care nu au corespondent în lege, arătând că șoferul nu era obligat să se supună […] © G4Media.ro.
16:50
Casa Albă a reiterat luni opoziţia preşedintelui american Donald Trump faţă de anexarea Cisiordaniei de către Israel, relatează marţi agențiile de știri Reuters şi Xinhua. „O Cisiordanie stabilă menţine Israelul în siguranţă şi este în conformitate cu obiectivul acestei administraţii de a realiza pacea în regiune”, a declarat un oficial de la Casa Albă, înainte […] © G4Media.ro.
16:40
Un primar de comună care se plânge că rămâne fără bani de la guvern a venit la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un ceas Rolex de 50 de mii de euro – Euronews # G4Media
Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa din Maramureș, a purtat la întâlnirea cu premierul Ilie Bolona un ceas Rolex care poate fi cumpărat din magazinele de specialitate pentru aproximativ 50 de mii de euro, în contextul în care premierul Ilie Bolojan vrea să ceară reduceri drastice de cheltuieli în administrația publică locală, transmite Euronews. Primarii de […] © G4Media.ro.
16:40
Eurodeputata Diana Şoşoacă, la un pas de ridicarea imunității / A fost chemată la audieri în Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European / Parchetul General a cerut să-i fie ridicată imunitatea pentru a fi anchetată pentru mai multe infracțiuni, printre care propagandă legionară # G4Media
Eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a PE pe 24 februarie şi apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunităţii sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunităţii la timp pentru un vot în plen în luna […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:30
Sondaj 2026: 73% dintre copiii de 12–17 ani petrec peste 3 ore zilnic online, iar 66% nu au limite parentale / Ce spun datele, ce spun instituțiile și ce spun chiar adolescenții # G4Media
Majoritatea copiilor din România petrec o parte semnificativă a zilei în mediul digital, adesea fără restricții clare și fără o intervenție parentală constantă. Potrivit unei cercetări sociologice prezentate la începutul anului 2026, realizată în noiembrie–decembrie 2025 pe un eșantion de 1.652 de copii cu vârste între 12 și 17 ani, 73% petrec online cel puțin […] © G4Media.ro.
16:20
Kremlinul a declarat marţi că Rusia este pregătită să reia dialogul cu Franţa la nivel prezidenţial, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că, în opinia sa, Europa ar trebui să reia dialogul direct cu liderul rus Vladimir Putin în efortul de a se găsi o soluţie pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează agenția […] © G4Media.ro.
16:20
În februarie 2025, JD Vance ținea la München fulminantul său rechizitoriu împotriva Europei „decadente”. Astăzi, organizatorii forumului din capitala bavareză au publicat un raport în care Trump este desemnat drept principalul demolator al ordinii mondiale. Pe 8 februarie 2025 publicam pe pagina mea de Facebook textul de mai jos. Este greu să nu trăiești sentimentul […] © G4Media.ro.
16:20
Eurodeputaţii adoptă obiectivul climatic al UE pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990 # G4Media
Eurodeputaţii au adoptat definitiv marţi obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a susţinut cu 413 voturi pentru şi […] © G4Media.ro.
16:10
Cel mai mare eveniment de legislație și fiscalitate din România, revine în 2026 cu o nouă ediție regională, organizată la Cluj-Napoca, pe 4-5 martie. Cea de-a doua ediție TaxEU Forum Cluj-Napoca va avea loc Hotel Radisson Blu și va reuni specialiști din companii importante de consultanță fiscală, precum și experți bine-cunoscuți în domeniu pentru a […] © G4Media.ro.
16:10
Rusia anunţă restricţii privind utilizarea aplicaţiei Telegram pe motiv de „încălcare” a legii # G4Media
Rusia a anunţat marţi aplicarea de „restricţii progresive” asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova acuzând această aplicaţie că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa în „scopuri teroriste”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fondată de Pavel Durov, care deţine cetăţenia rusă […] © G4Media.ro.
16:00
Breezy Johnson a primit o altă medalie la JO 2026, după ce pe prima a stricat-o după doar câteva minute # G4Media
Breezy Johnson a primit din partea oganizatorilor JO de la Milano Cortina o nouă medalie de aur, după ce pe prima a stricat-o la doar câteva minute după ce o primise. Topul celor mai bogați sportivi prezenți la Milano Cortina 2026 Johnson a cucerit aurul în proba de coborâre, iar după festivitatea de premiere a […] © G4Media.ro.
15:50
Europol dezmembrează o reţea de trafic de cocaină cu rute din America de Sud spre Islanda şi operează 24 de arestări în cinci ţări europene # G4Media
Europol a anunţat marţi că o reţea infracţională de trafic de cocaină din America de Sud spre Islanda a fost dezmembrată, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Operaţiunea declanşată la începutul lunii a condus la 24 de arestări: unsprezece în Islanda, şase în Lituania, patru în Spania, două în Belgia şi una în […] © G4Media.ro.
15:50
BREAKING Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional # G4Media
Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional. Asta înseamnă că Dacian Dragoș rămâne judecător constituțional cel puțin până la judecarea cererii de anulare a decretului prezidențial. CAB a admis cererea de sesizare a CCR și cerut Curții Constituționale să clarifice sintagma „activitate juridică […] © G4Media.ro.
15:50
Înalta Curte sesizează Curtea de Justiție a UE în privința legii pensiilor speciale ale magistraților # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a depus la CCR o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară privind legea pensiilro speciale așe magistraților. Comunicatul Înaltei Curți: Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a […] © G4Media.ro.
15:40
BREAKING Dominic Fritz a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate la Curtea de Apel Timișoara și merge la Curtea Supremă. ANI l-a acuzat de conflict de interese și a cerut încetarea mandatului de primar # G4Media
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a anunțat marți că a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate la Curtea de Apel Timișoara și că va contesta decizia merge la Curtea Supremă. ANI l-a acuzat în 2024 de conflict de interese, mai precis că ar fi luat în campania electorală din 2020 un […] © G4Media.ro.
15:40
INTERVIU Actrița Ofelia Popii: Să reduci toată munca mea în spectacolul Faust la 2 ore e nedrept și jignitor / Despre pontarea activității artiștilor: Toți actorii teatrului, au sau n-au de lucru, ar trebui să stea în cabină sau pe birouri să se facă că muncesc # G4Media
Una dintre cele mai apreciate actrițe românce, premiată pentru rolul impresionant din spectacolul „Faust” de Silviu Purcărete la Festivalul Internaţional de Teatru de la Edinburgh și de către UNITER, precum și cu numeroase alte premii și nominalizări în portofoliu, Ofelia Popii ia atitudine față de proiectul Ministerului Culturii de a norma și ponta activitatea actorilor. […] © G4Media.ro.
15:40
Jurnaliștii de la RMC Sport au realizat un top al celor mai bogați sportivi care iau parte la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, iar Eileen Gu conduce ierarahia financiară. Lindsey Vonn se găsește pe locul trei. Eileen Gu, cea mai bogată sportivă prezentă la Milano Cortina – Lindesey Vonn e pe trei Născută în […] © G4Media.ro.
15:20
VIDEO Protest al actorilor Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti împotriva aplicării unui program-pilot al Ministerului Culturii / Ministrul Culturii a venit la protest și a promis că retrage propunerea # G4Media
Zeci de actori și angajaţi ai departamentelor tehnic şi producţie din cadrul Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” au protestat marți, 10 februarie, în fața instituției de cultură față de un program-pilot al Ministerului Culturii. În acest context, ministrul Culturii a renunțat la propunere. Context Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti au organizat marţi, 10 februarie, […] © G4Media.ro.
15:10
Pentru a contracara efectele tarifelor vamale impuse de Trump asupra Europei, un grup de economiști recomandă o scădere a ratelor dobânzilor # G4Media
Taxele vamale afectează creșterea economică și inflația din zona euro, dar sectoarele cele mai afectate de suprataxe sunt, de asemenea, sensibile la ratele dobânzilor, iar o scădere a costurilor împrumuturilor ar putea stimula producția și compensa presiunile descendente asupra prețurilor, se arată într-un articol publicat marți de un grup de economiști pe site-ul Băncii Centrale […] © G4Media.ro.
15:00
Parlamentul European a votat marți mecanismul de salvgardare pentru importurile agricole din Mercosur cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri/ Cum vor fi protejați fermierii europeni # G4Media
Eurodeputații au votat, marți, 10 februarie, un mecanism de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay). Acest Regulament prevede modalități clare legate de preferințele tarifare pentru importurile agricole (de exemplu, carne de vită, carne de pasăre) prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur. Documentul prevede, de asemenea, că aceste importuri pot fi […] © G4Media.ro.
14:40
Laurent Mekies, directorul RedBull Racing, nu va participa la testul de Formula 1 de la Bahrain din această săptămână, anunță GPblog. O operație de rutină îl va împiedica pe oficialul echipei de la Milton Keynes să fie alături de Max Verstappen și Isack Hadjar. Lando Norris, după lansarea noului monopost McLaren: „Se simte diferit față […] © G4Media.ro.
