Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI la Curtea de Apel Timișoara. Primarul va ataca decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție | AUDIO

15:50

Actorii Teatrului Național din București organizează, marți, 10 februarie, un protest față de o directivă a Ministrului Culturii prin care li se impune să stea opt ore la serviciu. Ei vor trebui să facă raport individual de activitate și să semneze foaia de prezență. Acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti […]