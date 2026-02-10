Clotilde Armand câștigă definitiv procesul cu Romprest și reclamă „cel mai mare furt din bani publici din România post-decembristă” | AUDIO
Europa FM, 10 februarie 2026 19:50
Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a câștigat definitiv procesul cu Romprest. Compania de salubritate ceruse daune de 500.000 de euro. Acum este obligată să plătească cheltuielile de judecată pentru un proces care a durat cinci ani și despre care fostul primar spune că a fost „o hărțuire judiciară”. Procesul a început în 2021, […]
Curtea de Apel București respinge cererea de suspendare a numirii lui Dacian Dragoș la CCR, dar admite sesizarea privind criteriile de numire # Europa FM
Curtea de Apel București a respins, ca nefondată, cererea prin care avocata AUR Silvia Uscov solicita suspendarea numirii profesorului clujean Dacian Dragoș ca judecător la Curtea Constituțională. Instanța a admis, însă, cererea de sesizare a Curții Constituționale, formulată de Administrația Prezidențială, pentru a clarifica semnificația sintagmelor „activitate juridică” și „învățământ superior juridic”, prevăzute de lege […]
Gorj: O fetiță în vârstă de patru ani, adusă inconștientă la spital de mama ei. Medicii au anunțat poliția după ce au observat urme de lovituri pe corpul fetei | AUDIO # Europa FM
Procurorii din Târgu Jiu au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru tentativă de omor, după ce o fetiță de patru ani a fost adusă în stare gravă la spital. Inițial, mama ei, o tânără în vârstă de 20 de ani, a declarat că fata a căzut din pat și s-a lovit puternic la […]
Romsilva a câştigat definitiv procesul pentru cele 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal | AUDIO # Europa FM
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut în instanță peste 40.000 de hectare de pădure în județul Bacău, pădure care fusese preluată ilegal. Este un dosar în care fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat de ICCJ la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Decizia instanței este definitivă. Romsilva […]
Ministrul Culturii retrage proiectul pilot care le-ar fi impus actorilor să raporteze în scris activitatea de la teatru: „Nu doresc să vin cu o soluție forțată” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Culturii, Andraș Demeter, a anunțat, cu puțin timp în urmă, că retrage proiectul pilot care le-ar fi impus actorilor să raporteze în scris activitatea de la teatru. „Vom găsi o altă soluție, dacă aceasta nu a fost acceptată”, a spus ministrul la Europa FM, „dar problema trebuie rezolvată, pentru că există presiuni de la […]
Parlamentul European adoptă măsuri suplimentare pentru protejarea agriculturii statelor membre în cadrul acordului Mercosur | AUDIO # Europa FM
Parlamentarii europeni au adoptat azi măsuri suplimentare de protecție în cadrul acordului Mercosur. Acestea urmăresc sprijinirea sectorului agricol european în fața importurilor din Argentina. Dacă importurile de produse sensibile din țările Mercosur cresc – în medie – cu cinci procente pe o perioadă de trei ani, iar prețurile de import sunt cu 5% mai mici […]
Un nou studiu al oamenilor de știință britanici arată că bebelușii sortează obiectele, în categorii vizuale, de la vârsta de doar două luni. Analizele arată că, deși comunicarea bebelușilor este limitată de lipsa limbajului, ei pot identifica culorile, aspectul și categoria obiectelor. O echipă de cercetători din Marea Britanie a recrutat 130 de bebeluși în […]
Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI la Curtea de Apel Timișoara. Primarul va ataca decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție | AUDIO # Europa FM
Dominic Fritz a fost găsit în conflict de interese. Asta au decis judecătorii Curții de Apel Timișoara, care au dat astăzi sentința în dosarul în care primarul Timișoarei a cerut anularea raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, prin care edilul era acuzat de încălcarea legii. Sentința nu este definitivă, iar primarul Dominic Fritz […]
Bărbat, propus pentru arestare preventivă într-un dosar de trafic de arme. Ar fi vândut ilegal arme letale și muniție din Turcia | AUDIO # Europa FM
Un bărbat a fost propus pentru arestare preventivă, după perchezițiile de ieri din Dâmbovița, într-un dosar de trafic ilegal de arme. Anchetatorii spun că el ar fi introdus în țară, ilegal, arme de foc letale și muniție din Turcia și le-ar fi vândut. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și cei ai Direcției Arme, […]
Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune împotriva hărțuirii și amenințărilor din mediul online | AUDIO # Europa FM
De Ziua siguranței pe internet, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune împotriva hărțuirii și amenințărilor online. Acesta vizează reguli pentru platformele digitale, introducerea unei aplicații unice pentru raportarea abuzurilor și ghiduri prin care profesorii și părinții pot gestiona bullyingul online. Cyberbullyingul este definit ca hărțuire, jignire sau amenințare repetată pe platformele online – […]
Ce s-a discutat la întâlnirea primarilor cu premierul. A fost prezent și Sorin Grindeanu, care a afirmat că „s-a încercat diabolizarea primarului” și a lansat noi acuzații față de Guvern | AUDIO # Europa FM
Doi lideri ai coaliției de guvernare au mers azi la dezbaterea despre taxele locale organizată de Asociația Comunelor din România. Sorin Grindeanu – liderul PSD – a vorbit despre „diabolizarea primarilor”, a lansat noi acuzații la adresa Guvernului și le-a transmis celor 540 de primari prezenți că investițiile prin PNDL și „Anghel Saligny” trebuie să […]
Apartamente vândute și revândute într-un complex rezidențial din Sectorul 5 din București. Poliția Capitalei va face verificări, după ce o femeie a depus plângere cu privire la o eventuală țeapă imobiliară | AUDIO # Europa FM
Poliția Capitalei anunță că face verificări, după ce o femeie a depus plângere cu privire la o eventuală țeapă imobiliară. După ce și-a cumpărat un apartament la un preț avantajos, clienta se teme că a picat într-o plasă a dezvoltatorilor imobiliari – la fel ca în cazul „Nordis” –, iar locuința ar fi fost vândută […]
Cum se va acorda indemnizația de hrană în domeniul educației. Noile reguli se aplică din această lună | AUDIO # Europa FM
Au fost stabilite noi reguli privind acordarea indemnizației de hrană în domeniul educației. Din luna aceasta, vor beneficia de indemnizația de hrană doar profesorii și angajații din învățământ cu salarii de până la 6.000 de lei net, inclusiv, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Indemnizația de hrană, în valoare de 347 de lei lunar, […]
STUDIU: Ce metode folosesc adolescenții pentru a-și realiza temele și proiectele școlare. Șase din 10 apelează la AI | AUDIO # Europa FM
Inteligența artificială este din ce în ce mai des folosită atât la locul de muncă, cât și la școală. Angajații încearcă să scape de sarcinile repetitive, în timp ce elevii folosesc AI la teme. Un studiu recent arată că șase din 10 adolescenți folosesc uneori inteligența artificială pentru teme și alte proiecte școlare. Am putea […]
Taxele locale vor fi modificate de anul viitor, anunță premierul Ilie Bolojan: „Vor fi aplicate la valorile de piață, care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanțe pe baza tranzacțiilor care se fac în localitate” | AUDIO # Europa FM
Taxele locale vor fi modificate de anul viitor, anunță premierul, la dezbaterea cu primarii locali din țară care are loc la Palatul Parlamentului. Nivelurile actuale ale taxelor locale sunt tranzitorii – de anul viitor, acestea vor fi stabilite în funcție de tranzacțiile care se fac în fiecare localitate –, explică Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan: […]
Greva în mai multe primării din Arad, împotriva reformei administrației locale. Președintele SCOR Arad: „Credem că acest mesaj transmis a fost auzit inclusiv de premie” | AUDIO # Europa FM
O primărie nu este o societate comercială ca să fie profitabilă, ci trebuie să facă administrație – este mesajul unora dintre sindicaliștii care marți au fost în grevă de avertisment timp de două ore. La nivel național, peste 1.000 de primării au avut activitatea cu publicul blocată pe perioada protestului. Printre localitățile în care, […]
CCR ar putea amâna din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților, după ce unul dintre judecători ar fi intrat în concediu paternal | AUDIO # Europa FM
După ce a amânat de patru ori o decizie privind reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională ar putea da o nouă amânare. La ședința programată mâine, unul dintre judecători va lipsi, deoarece ar fi intrat în concediu paternal. Judecătorul CCR Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal pentru zece zile, începând cu data de 9 februarie, […]
Cristian Tudor Popescu, despre discursul lui Sorin Grindeanu la dezbaterea cu primarii: „Retorisme și patetisme. Mă gândesc cu groază la momentul în care acest domn va deveni premier” | VIDEO # Europa FM
Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a fost marți, 10 februarie, Cap la Cap cu Cătălin Striblea la emisiunea „România în Direct”, la Europa FM. Amânarea unui răspuns al României în ce privește invitația președintelui american Donald Trump în Consiliul său pentru Pace, discursul liderului PSD, Sorin Grindeanu, la dezbaterea despre taxele locale organizată de […]
În timp ce algoritmii ne dictează gusturile muzicale prin ecrane reci, nostalgicii rămân printre ultimii „custozi” ai muzicii pe suport palpabil. Iar publicul nu întârzie să reacționeze. De cele mai multe ori, oamenii calcă pragul magazinelor care au rămas fidele muzicii înregistrate în format fizic din curiozitate sau nostalgie. Subiectul a stârnit un val de […]
A fost inaugurat primul buncăr oncologic la Spitalul Universitar de Urgență din București. Managerul unității: „Tehnicile de radioterapie de aici sunt extrem de moderne și țintite tipului de cancer” | AUDIO # Europa FM
La Spitalul Universitar de Urgență din București a fost inaugurat primul buncăr oncologic amenajat într-un spital public. Acesta va oferi bolnavilor de cancer acces la tratamente de radioterapie oncologică modernă, anunță Ministerul Sănătății. Clădirea, construită la subsol, are circuite separate pentru pacienți și personal și a fost dotată cu aparatură de ultimă generație. Astfel, Spitalul […]
Curtea de Apel București a respins cererea angajaților ASF, care solicitaseră anularea deciziei Guvernului de a le fi tăiate salariile cu 30% | AUDIO # Europa FM
Curtea de Apel București a respins cererea a peste 150 de angajați ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care solicitau să se suspende decizia Guvernului prin care salariile le-au fost reduse cu 30%. Astfel, salariile rămân tăiate, iar cele mai mici au scăzut sub 1.000 de euro. Veniturile au fost tăiate după ce Guvernul […]
Piața Victoriei: Greve și proteste – risc de blocaj? Invitat este sociologul Vladimir Ionaș | AUDIO # Europa FM
Primarii protestează împotriva reducerilor de posturi, iar funcționarii din administrație sunt în grevă de avertisment. Medicii amenință și ei cu oprirea lucrului. Tăierile bugetare sunt blocate, iar liderii PSD și UDMR cer revenirea la unele măsuri cu care fuseseră anterior de acord. Cât de mare este riscul de blocaj? Ar trebui premierul să dea înapoi? […]
Resturi de dronă, găsite aseară pe o plajă din Mamaia. Echipaje specializate s-au deplasat la fața locului | AUDIO # Europa FM
Alertă, seara trecută, pe o plajă din Mamaia, după ce pe țărmul mării a fost găsită o dronă ruptă. Reprezentanți ai Garzii de Coastă, SRI, ISU Dobrogea, Jandarmerie și Poliția au izolat perimetrul. Drona a fost ridicată și dusă pentru identificare. Surse avizate nu exclud să fie o dronă momeală sau simulator de țintă, fără […]
Angajații din peste 1.300 de primării intră azi în grevă de avertisment față de reforma administrației locale. Între timp, premierul se întâlnește cu 500 de edili | AUDIO # Europa FM
Grevă de avertisment marți, 10 februarie, în peste 1.300 de primării din ţară. Funcționarii publici nu vor lucra cu publicul între orele 10:00 și 12:00. Sunt nemulțumiți de unele prevederi din pachetul de reformă propus de Guvern. Greva de avertisment se va desfășura în timpul întâlnirii premierului cu primarii care se reunesc la Adunarea Generală […]
Vâlcea: Amendă de 13.000 de lei pentru un bărbat care a filmat momentul în care își forța calul să tragă o încărcătură mare de bușteni | AUDIO # Europa FM
Amendă de 13.000 de lei pentru un bărbat din Vâlcea acuzat de cruzime asupra unui animal. Un bărbat s-a filmat și-a postat imaginile pe rețelele de socializare în timp ce își forța calul înhămat să tragă tragă mai mulți bușteni. Imaginile în care calul îngenunchiat era forțat să tragă mai mulți bușteni după el pe […]
Stare de urgență în Curtea de Argeș, după ce în apa din rețeaua de distribuție a fost găsită o bacterie. Oamenii sunt sfătuiți să consume doar apă îmbuteliată | AUDIO # Europa FM
Stare de alertă pentru 30 de zile în Curtea de Argeş, după depistarea unei bacterii periculoase în apa din reţeaua de distribuţie. S-a interzis utilizarea apei din reţea pentru consum, prepararea hranei şi igiena personală, până la remedierea completă a situaţiei. Măsura a fost luată aseară de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş. Direcţia […]
Avocatul Poporului avertizează asupra accesului dificil sau inexistent al copiilor la consiliere psihologică. Lipsa de sprijin a autorităților locale, printre cauze | AUDIO # Europa FM
Minorii au acces dificil sau inexistent la consiliere psihologică, avertizează Avocatul Poporului. Principalele cauze semnalate – lipsa consilierilor și a psihologilor, comunicarea greoaie între instituții, lipsa serviciilor sociale la nivelul autorităților publice locale (mai ales în mediul rural) și neîncrederea părinților. Precizările vin în contextul în care se constată o creștere a numărului de cazuri […]
Pregătiri pentru CM de Fotbal 2026. Patru câini roboți vor ajuta poliția mexicană în timpul unor intervenții, pentru a le „proteja integritatea fizică” | AUDIO # Europa FM
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Câini roboţi vor ajuta poliţia mexicană, anunță autoritățile din Guadalupe, un oraş din nord-estul ţării care găzduieşte unul dintre stadioanele turneului final care va avea loc în această vară. Câinii roboţi – aceste maşinării cu patru picioare – sunt concepute pentru a transmite imagini în direct către forţele de ordine […]
Doi mari operatori de telefonie mobilă anunță că vor crește prețurile abonamentelor cu aproape 7% | AUDIO # Europa FM
Scumpiri pe piața de telefonie: doi mari operatori anunță că vor crește prețurile serviciilor în următoare perioadă cu aproape șapte procente. Motivul: o indexare cu rata anuală a inflației. Orange și Vodafone au trimis în această perioadă notificări prin care anunță că abonamentele vor crește în următoarea perioadă. În ambele cazuri, va fi o majorare […]
Greva din primării. Sute de edili își spun nemulțumirile la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, la care ia parte și Ilie Bolojan | AUDIO # Europa FM
Blocaj în peste 1300 de primării din țară: salariații fac o grevă de avertisment, nemulțumiți de tăierile de posturi și salarii anunțate de Guvern. Reforma administrației publice – care include tăierile – ar trebui adoptată de Guvern și asumată în Parlament săptămâna aceasta. Greva a început la ora 10:00 și se va încheia la ora […]
Roboți medicali cumpărați la suprapreț de Spitalul Militar din București. Beneficiara contractului e fiica unui om de afaceri trimis în judecată, apropiat al lui Sorin Oprescu | AUDIO # Europa FM
Un om de afaceri – apropiat al fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu – judecat după ce a livrat o barocameră nefuncțională pentru răniții de la Colectiv face în continuare afaceri cu instituțiile publice. Prin intermediul unei firme deținute de fiica sa, Cătălin Aurel Galea a livrat mai multor spitale roboți medicali la suprapreț, reiese […]
Mihaela Nabăr, World Vision România, despre limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare: „Cei care le folosesc nu sunt împotriva regulilor” / „Ne spun că au nevoie de ghidaj” | VIDEO # Europa FM
Dacă ne uităm la Australia, care a interzis accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare, la Franța, care dorește interzicerea sau chiar a interzis accesul, sau la Spania, și analizăm datele, studiile și rapoartele existente, constatăm că astfel de măsuri nu sunt aplicabile și nu pot fi implementate, susține Mihaela Nabăr, director World […]
INS: România a exportat în decembrie anul trecut cu 9,4% mai mult față de aceeași lună a lui 2024 și a importat cu 0,4% mai puțin | AUDIO # Europa FM
Vești bune de la Statistică. Exportăm tot mai mult și importăm tot mai puțin, ceea ce înseamnă că anul trecut am avut un deficit comerciale mai mic cu două procente față de cel înregistrat în 2024 – anunță Institutul Național de Statistică (INS). Potrivit INS, în perioada menționată, exporturile au însumat aproape 97 miliarde de […]
Reacția UNITER despre proiectul pilot al Ministerului Culturii, care impune actorilor să stea opt ore la serviciu: „Nici măcar în perioada comunistă reglementările nu erau atât de rigide birocratic” | AUDIO # Europa FM
„Nici măcar în perioada comunistă reglementările nu erau atât de rigide birocratic”, este reacția UNITER la intenția Ministerului Culturii de a mări norma actorilor la 8 ore pe zi. E vorba, se menționează într-un comunicat de presă, de birocratizare, destabilizare și devalorizare a rolului artei și al artiștilor în societate. Uniunea Teatrală din România […]
Blocul Național Sindical cere eurodeputaților români să susțină raportul Danielsson pentru protecția lucrătorilor | AUDIO # Europa FM
Blocul Național Sindical cere eurodeputaților români să susțină raportul care protejează lucrătorii din cadrul companiilor. Raportul dorește să prevină și să combată abuzurile și exploatarea angajaților, prin limitarea subcontractării. Raportul Danielsson, adoptat în Comisia pentru ocuparea forței de muncă, va fi supus votului joi, în Parlamentul European. Raportul Danielsson a fost adoptat în decembrie anul […]
Academia Europa FM. Cine ne apără copiii într-o lume dominată de algoritmi? Invitați sunt Mihaela Nabăr, Vlad Zaha și Radu Mihaiu # Europa FM
Academia Europa FM propune astăzi o ediție specială, dedicată unei teme aflate deja în viața copiilor, dar insuficient discutată cu adulții: „Copiii, AI-ul și lumea digitală – fără plasă de siguranță”. World Vision România lansează în premieră rezultatele unui chestionar realizat în rândul a peste 600 de elevi, despre utilizarea inteligenței artificiale, expunerea la conținut […]
Insula Capri va interzice accesul grupurilor de peste 40 de vizitatori pentru a reduce aglomerația. Și ghizii vor trebui să respecte anumite reguli | AUDIO # Europa FM
Insula italiană Capri va interzice accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori. Măsura va intra în vigoare în această vară. Și ghizii vor trebui să respecte reguli noi. Pe lângă limitarea numărului maxim de turiști dintr-un grup, în cazul grupurilor cu peste 20 de persoane, ghizii […]
Începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară. Tribunalul București a respins contestația depusă de fostul candidat la prezidențiale | AUDIO # Europa FM
Undă verde pentru primul proces în care a fost trimis în judecată Călin Georgescu. Azi, Tribunalul București a respins contestația depusă de fostul candidat la prezidențiale, după ce, în camera preliminară, s-a verificat dacă rechizitoriul procurorilor a fost întocmit corespunzător. Călin Georgescu are două dosare penale; în cel pe care s-a pronunțat azi instanța este […]
Guvernul de la Budapesta a permis funcționarea unei fabrici de baterii, deși se știe că a provocat intoxicații grave în rândul angajaților | AUDIO # Europa FM
Controverse în Ungaria privind soarta unei fabrici de baterii. Guvernul de la Budapesta nu a închis uzina, deși se știe că a provocat intoxicații grave în rândul angajaților. Fabrica de baterii se află în God, la 25 de kilometri de Budapesta. Aparține unei mari companii din Coreea de Sud. Potrivit informațiilor dezvăluite de publicația Telex, […]
Reprezentanții Rezervației Delta Dunării și autoritățile locale au organizat o amplă acțiune de verificare în Grindul Dranov, după ce mai mulți cai au murit. Guvernatorul Deltei Dunării: Erau cai domestici abandonați | AUDIO # Europa FM
Reprezentanți ai Rezervației Delta Dunării, medici veterinari și autorități locale au organizat, la început de săptămână, o amplă acțiune de verificare și luare de măsuri în Grindul Dranov. Este zona în care voluntari de mediu au semnalat mortalități însemnate în rândul cailor liberi, din cauza înghețului, dar și a îngrădirii accesului la hrană și apă, […]
Ministrul Culturii, despre programul pilot care stabilește norma de opt ore de muncă pentru actori: Vizează evidențierea orelor lucrate efectiv în instituție și a activităților legate de producția artistică | AUDIO # Europa FM
Lumea artistică e în fierbere și se pregătesc proteste, după ce Ministerul Culturii a cerut normarea muncii actorilor la opt ore. E vorba, spune ministerul, de o cerință a Curții de Conturi. Actorii ripostează și spun că nici în comunism reglementările nu au fost atât de rigid birocratice. Ca urmare, pentru mâine, la București, în […]
Premierul Ilie Bolojan, despre moțiunea privind acordul Mercosur: „Sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului, nici cum funcționează economia mondială” | AUDIO # Europa FM
Moțiunea simplă privind modul în care Guvernul a reprezentat interesele țării în acordul UE–Mercosur este o încercare de a sădi spaimă, a declarat primul-ministru al României în Parlament. România a participat activ la negocieri, astfel că va avea la dispoziție aproape patru miliarde de euro pentru a despăgubi fermierii care ar putea avea de suferit […]
România la Jocurile Olimpice de Iarnă. Valentin Crețu, locul 15 la sanie, iar Eduard Crăciun a încheiat pe locul 23. Alți trei români intră astăzi în competiție la sanie simplu feminin și sărituri cu schiurile | AUDIO # Europa FM
Valentin Crețu obține cel mai bun loc din carieră la Jocurile Olimpice de la Milano – Cortina: locul 15 la sanie, în proba de simplu. Crețu s-a aflat la a cincea participare la o olimpiadă. Astăzi, alți trei români intră în competiție la sanie simplu feminin și sărituri cu schiurile. După calificări, Valentin Crețu a […]
Sute de primari și-au arătat nemulțumirea privind reforma administrației publice în cadrul ședinței Asociației Comunelor din România. Sindicaliștii pregătesc o grevă de avertisment mâine | AUDIO # Europa FM
Sute de primari s-au adunat la București pentru una dintre ședințele anuale ale Asociației Comunelor din România. La o dezbatere liberă, numeroși edili și-au exprimat nemulțumirea față de reforma administrației publice, care ar trebui adoptată și asumată de Guvern săptămâna aceasta. Chiar dacă primarii primesc mai mulți bani acum, după majorarea taxelor, se plâng că […]
Administratorul public al Sectorului 5, arhitectul-șef și directorul general adjunct al Poliției Locale, puși sub control judiciar. Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare preventivă | AUDIO # Europa FM
Administratorul public al Sectorului 5, arhitectul-șef și directorul general adjunct la Poliția Locală au fost puși sub control judiciar. Mita pentru recepția mai rapidă a unui ansamblu rezidențial se dădea și în toalete, potrivit informațiilor din dosar. Administratorul public al Sectorului 5 este chiar nepotul lui Cristian Popescu Piedone. Procurorii DNA au cerut arest preventiv […]
Actorii de la TNB protestează în urma directivei care stabilește norma de opt ore la serviciu. Maia Morgenstern atrage atenția: Lucrăm oricum „opt ore pe zi. Minimum”. | AUDIO # Europa FM
Actorii Teatrului Național din București organizează, marți, 10 februarie, un protest față de o directivă a Ministrului Culturii prin care li se impune să stea opt ore la serviciu. Ei vor trebui să facă raport individual de activitate și să semneze foaia de prezență. Acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti […]
Începe selecția națională Eurovision 2026. 68 de piese concurează pentru un loc în finală | AUDIO # Europa FM
Începe selecția națională pentru Eurovision 2026. În acest an, au fost înscrise multe piese în italiană, spaniolă și engleză. Astăzi, de la ora 16:00, începe etapa de audiții a semifinaliștilor. În total, sunt 68 de piese înscrise. Joi vom afla cele 10 piese care vor concura în finală. De astăzi, timp de trei zile, concurenții […]
Termocentrala Paroșeni, oprită luni din cauza unei defecțiuni. Echipe tehnice intervin pentru remedierea problemei | AUDIO # Europa FM
Termocentrala Paroșeni s-a oprit luni dimineață, din cauza unei defecțiuni apărute la instalații. Potrivit conducerii Complexului Energetic Valea Jiului, este vorba despre o fisură depistată la un sistem care funcționează cu aburi la presiune și temperaturi ridicate. Pentru a evita o avarie mai gravă, instalația a fost oprită, iar echipele tehnice intervin pentru remedierea problemei. […]
Mormintele a cinci dintre cele 16 femei cu viață sfântă, canonizate de BOR, sunt în județul Neamț. Trei dintre ele odihnesc la Mănăstirea Văratec | AUDIO # Europa FM
Mormintele a cinci dintre cele 16 sfinte femei canonizate de BOR sunt în județul Neamț. Trei dintre ele odihnesc la Mănăstirea Văratec, osemintele primei starețe, Cuvioasa Nazaria, fiind așezate sub absida altarului. În pridvorul bisericii mari „Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Văratec este înmormântată Sfânta Olimpiada, cea care a construit lăcașul de cult între […]
Tineri din UE, inclusiv români, acuzați că ar frauda sistemul britanic de împrumuturi pentru studenți | AUDIO # Europa FM
Tineri din state membre UE, în special din România, ar frauda sistemul britanic de împrumuturi pentru studenți. Acuzațiile sunt făcute de un parlamentar britanic independent, care susține că prejudiciul se ridică la aproape 13 miliarde de lire sterline. Acesta cere guvernului britanic să facă o investigație completă și să modifice regulile de acordare a împrumuturilor, […]
