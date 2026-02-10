Parlamentul European a votat o legislație care va permite țărilor membre să expulzeze imigranți în țări din afara UE, dar și să refuze statutul de azilant politic persoanelor care vin din Georgia, Turcia, India și dintr-un număr de țări din Africa și Asia. Popularii europeni s-au alăturat extremiștilor în susținerea acestei legislații, care ar urma să intre în vigoare din vară.

Este vorba de două legi, care urmează a fi negociate și cu Consiliul European înainte de a intra în vigoare, una dintre ele referitoare la deportarea imigranților intrați ilegal pe teritoriul unei țări UE, iar cealaltă pentru declararea unor țări terțe (din afara UE) ca fiind “sigure” din punct de vedere al democrației, ceea ce […]

