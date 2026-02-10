JO 2026. Un medaliat olimpic a mărturisit că şi-a înşelat iubita. „Am făcut cea mai mare greşeală”

13:40

Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, i-a transmis premierului Ilie Bolojan că de când ocupă această funcţie foloseşte cuvântul „pachet” şi a adăugat că acesta nu a făcut altceva decât să „împacheteze” populaţia. Premierul a replicat că realitatea „ne-a împachetat” şi că avem cifre bugetare care nu mai permit acest lucru, dar că trebuie văzut din ce bani se vor face acestea pentru că ţara noastră nu îi mai are şi este nevoită să se împrumute.