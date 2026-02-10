SUA nu renunță la Groenlanda. JD Vance: „Dacă vom investi în securitatea Arcticii, e rezonabil să avem beneficii”

15:00

Un accident rutier grav produs marți pe DN 24, în județul Iași, s-a soldat cu moartea a două persoane, inclusiv a unei femei însărcinate. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi ar fi suferit un infarct la volan, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Femeia, transportată în stare critică la Spitalul Sfântul Spiridon cu elicopterul SMURD, a intrat de mai multe ori în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvată. Medicii au efectuat o operație de urgență, însă nici fătul nu a supraviețuit.