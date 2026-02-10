SUA nu renunță la Groenlanda. JD Vance: „Dacă vom investi în securitatea Arcticii, e rezonabil să avem beneficii”
Digi24.ro, 10 februarie 2026 21:50
Aflat în Armenia, vicepreşedintele american JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc „în următoarele câteva luni”, insistând că SUA ar trebui să „obţină anumite beneficii” pentru investiţiile în securitatea Arcticii, relatează The Guardian.
Acum 15 minute
22:00
Primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, Daniel Băluță, a cerut Termoenergetica să returneze imediat sumele încasate nejustificat de la bucureștenii care nu au beneficiat de servicii conforme, după ce compania a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură există deja și este aplicat în București.
22:00
Ucraina mută substațiile sale electrice în subteran, pregătindu-se pentru o protecție pe termen lung împotriva atacurilor rusești asupra infrastructurii sale critice, în contextul în care Rusia încearcă să deconecteze țara de la rețeaua electrică. Până în prezent, Ucraina a securizat o stație electrică într-un buncăr subteran din beton, iar a doua este în curs de realizare, a declarat Vitalii Zaicenko, CEO al Ukrenergo, operatorul rețelei electrice de stat din Ucraina, pentru Kyiv Independent.
Acum 30 minute
21:50
Aflat în Armenia, vicepreşedintele american JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc „în următoarele câteva luni”, insistând că SUA ar trebui să „obţină anumite beneficii” pentru investiţiile în securitatea Arcticii, relatează The Guardian.
Acum o oră
21:30
Irlanda a lansat marţi un sistem permanent de venit minim garantat pentru artişti, angajându-se să plătească 2.000 de lucrători din sectorul creativ cu 325 de euro pe săptămână, în urma unui studiu despre care participanţii au spus că a redus presiunea financiară şi le-a permis să petreacă mai mult timp lucrând la proiectele lor, informează Reuters.
21:30
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia în capitala Albaniei, Tirana, marţi seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters.
21:20
Administraţia lui Donald Trump se pregăteşte să abroge, săptămâna aceasta, o lege care datează din timpul preşedintelui democrat Barack Obama şi care serveşte drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite.
Acum 2 ore
21:10
Mai mult de 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, care educă peste 6.000 de studenţi români, spune ministra de Externe, Oana Ţoiu.
21:10
Rusia a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi a putea să-şi dirijeze dronele, au denunţat marţi autorităţile de la Kiev, citate de EFE, preluată de Agerpres.
20:50
O ieșire la teatru s-a transformat într-o misiune de salvare dramatică după ce un bărbat s-a prăbușit brusc în fața unui voluntar ISU Mureș. Datorită intervenției rapide a lui Mihály Krisztián și manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, viața pacientului a fost salvată înainte ca echipajele medicale să ajungă.
20:40
Reforma administrației și măsurile de relansare economică ar urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență, potrivit informațiilor Digi24. Anterior, premierul Ilie Bolojan anunța că aceste măsuri vor fi adoptate prin asumarea răspunderii Guvernului. Surse au mai declarat că Executivul ar urma să dea undă verde actului normativ cel târziu săptămâna viitoare.
20:20
Procurorii din Polonia au depus o cerere de mandat european de arestare împotriva unui fost ministru al Justiției polonez care se confruntă cu multiple acuzații în țara sa natală și se află în exil în Ungaria de câteva luni. Zbigniew Ziobro – care a fost una dintre cele mai influente figuri din administrația anterioară condusă de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) – este suspectat de comiterea a 26 de infracțiuni legate de deturnarea de fonduri publice și abuz de putere, scrie TVPWorld.
20:20
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid s-a confesat, marţi, după obţinerea medaliei de bronz în proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, că şi-a înşelat iubita.
Acum 4 ore
20:10
Mai mulți politicieni europeni de extremă dreapta au stârnit reacții negative după ce au început să ceară crearea în țările lor a unor forțe de poliție similare cu Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), relatează POLITICO.
19:50
PNL Argeș critică decizia autorităților de a declara starea de alertă doar în municipiul Curtea de Argeș, în contextul în care apa furnizată locuitorilor este nepotabilă, infestată cu bacteria Clostridium perfringens. Liberalii solicită extinderea măsurii și pentru celelalte trei localități afectate – Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului.Ei cataloghează decizia drept „ezitantă, tardivă și formală” și cer autorităților să ia măsuri imediate pentru protecția sănătății populației.
19:50
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, au anunţat, marţi, reprezentanţii instituţiei.
19:00
Italia a achiziționat o versiune a tabloului „Ecce Homo”, de Antonello da Messina, pentru 14,9 milioane de dolari, asigurându-și astfel o lucrare rară a maestrului renascentist din secolul al XV-lea chiar înainte ca opera să fie scoasă la licitație la New York, a anunțat marți Ministerul italian al Culturii.
19:00
O femeie a depus marți plângere la Parchetul din Paris pentru viol și trafic de persoane împotriva lui Daniel Siad, suspectat de a fi recrutor pentru Jeffrey Epstein, a aflat BFMTV de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informație publicată de Le Point.
18:30
Germania va ocupa în curând mai multe poziţii de vârf în structura de comandă militară a NATO decât Statele Unite, ca urmare a unei noi distribuiri a responsabilităţilor, au declarat marţi surse pentru dpa.
18:20
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, trimis în judecată de DNA pentru mai multe infracţiuni printre care luare de mită şi spălare de bani, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia. Decizia instanţei este definitivă.
Acum 6 ore
18:10
Uciderea a trei femei din aceeaşi familie, crimă comisă luni la Ankara, capitala Turciei, a stârnit indignare în rândul grupurilor feministe, care susţin că principalul suspect era un deţinut eliberat temporar, relatează AFP.
18:10
Stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și țintele și jaloanele aferente cererilor de plată 3, 4 și 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost analizate la întrunirea Comitetului interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, miercuri la Palatul Victoria.
17:50
Parchetul olandez a anunţat marţi arestarea a 15 persoane acuzate de „incitare la terorism” prin distribuirea de propagandă a organizaţiei Statul Islamic pe platforma socială TikTok.
17:40
Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa din Maramureș, a mers marți la întâlnirea aleșilor locali de la Parlament cu un ceas Rolex la mână. Presa scrie că ar fi costat 50.000 de euro, dar edilul susține că l-a cumpărat acum 2 ani de zile ceva mai ieftin. „Dacă un primar trebuie să fie sărac, atunci și comunitatea va fi săracă”, a declarat acesta pentru Digi24.
17:30
Jurnaliștii de la RAISport din Italia au anunțat marți că vor organiza o grevă de trei zile după Jocurile Olimpice de iarnă și că nu vor mai semna articolele despre Jocurile Olimpice, printre alte măsuri, relatează Deutsche Welle. Ei protestează la adresa ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 difuzate vinerea trecută, care a început cu o ezitare și a deraiat complet în scurt timp, în urma comentariilor dezastruoase și a gafelor colosale făcute de directorul Rai Sport, Paolo Petrecca.
17:30
Scene șocante au fost surprinse pe camerele de supraveghere în Constanța. Trei polițiști aflați în misiune au fost atacați de un bărbat într-o scară de bloc. Agenții fuseseră chemați chiar de fosta parteneră a agresorului. Sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional.
17:20
Sute de primari ai comunelor din țară au venit la București să discute cu liderii Coaliției, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, despre bani și reforma administrației. Șeful Executivului nu a fost primit deloc cu entuziasm, ba chiar în spatele său au fost proiectate imagini de la greva angajaților din primării. Unii edili au huiduit și l-au ironizat cu replici precum „Când erai primar tot așa făceai?”. Și Sorin Grindeanu i-a adus critici premierului și apoi a părăsit sala. Cei doi lideri nu s-au privit deloc.
17:20
Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la Rusia înainte de a discuta cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat marţi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, care a subliniat că nu doar Ucraina trebuie presată să facă concesii, potrivit AFP şi EFE, citate de Agerpres.
17:10
Casa Albă a reiterat poziţia lui Donald Trump faţă de anexarea Cisiordaniei de către Israel. Preşedintele american va discuta, miercuri la Washington cu premierul Benjamin Netanyahu.
17:10
• Digi Communications N.V. propune recompensarea acționarilor prin emiterea de acțiuni gratuite, cu o distribuire pro-rata• Inițiativa presupune conversia unei părți din profiturile anilor anteriori și a rezervelor în capital social, fără nicio contribuție în numerar din partea investitorilor• Emiterea de acțiuni propusă este așteptată să susțină lichiditatea prin creșterea numărului de acțiuni DIGI disponibile la tranzacționare
17:10
Un bărbat din Mehedinți este cercetat penal după ce și-a transformat propria locuință într-o sală de jocuri de noroc. Polițiștii au ridicat aparatele deținute ilegal.
17:00
Un cetățean nepalez a rămas fără scuter după ce i-a fost furat de un bărbat de pe o stradă din sectorul 1 al Bucureștiului. Camerele de supraveghere au surprins momentul, dar hoțul nu a reușit să își ducă planul până la capăt. Polițiștii i-au luat urma, iar în urma perchezițiilor, oamenii legii au avut parte de o surpriză.
16:50
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ceea ce priveşte „Anghel Saligny”, marea provocare va fi bugetul pe 2026. Oficialul a adăugat că speră ca acest moment să fie depăşit în câteva săptămâni, odată cu finalizarea legii bugetului de stat, şi a anunţat că platforma programului va fi deschisă pe 2 martie, când vor putea fi depuse facturile aferente lucrărilor efectuate în 2025 sau anul acesta.
16:50
Înalta Curte de Casație și Justiției a transmis marți că a cerut Curții Constituționale a României să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților. „Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, a transmis ÎCCJ.
16:40
Pe fondul temerilor legate de informația potrivit căreia judecătorul Giani Stan ar fi intrat în concediu paternal, ceea ce ar presupune un nou blocaj în ședința de miercuri, 11 februarie, când judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) discută pensiile speciale ale magistraților, Digi24.ro a cerut opinia a doi specialiști în drept constituțional, Augustin Zegrean și Tudorel Toader.
16:40
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a mers, luni, la Tribunalul București, pentru a afla decizia magistraților în cazul dosarului privind propaganda legionară. Aparițiile acestuia la secția de poliție sau la Tribunal au fost mereu un motiv de spectacol, iar susținătorii lui s-au întrecut în metode prin care să-și arate sprijinul pentru cei pe care ei îl numesc „președinte”. De această dată, aceștia au rostit Tatăl Nostru.
16:40
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului European, în cazul ridicării imunității saleEurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European pe 24 februarie şi apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunităţii sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunităţii la timp pentru un vot în plen în luna aprilie, susţin surse europarlamentare, citate de Agerpres.
16:30
Rusia a anunțat marți că va institui „restricții progresive” asupra aplicației de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legii ruse, autoritățile acuzând această aplicație foarte populară în țară că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa „în scopuri teroriste”, informează RFI.
16:20
Lindsey Vonn a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, că a suferit o fractură complexă de tibie „care va necesita mai multe intervenții chirurgicale pentru a fi reparată corect”, în contextul în care speranțele sale olimpice s-au spulberat într-un accident grav, potrivit The Guardian.
16:20
Un băiat în vârstă de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încercat să jefuiască, împreună cu fratele său, un adolescent de 17 ani, pe o stradă din Cluj-Napoca. Victima a fost ameninţată cu un cuţit, controlată de bani şi bunuri, dar nu avea nimic asupra sa.
Acum 8 ore
16:10
Parlamentul European a adoptat cu o majoritate absolută măsurile de salvgardare privind tratatul UE-Mercosur. Legislativul comunitar anunță că aceste clauze vor apăra interesele producătorilor de pe Bătrânul Continent.
16:10
Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată, marţi, de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Alba Iulia, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, soluţia fiind definitivă.
16:00
Autoritățile britanice sunt vizate de apeluri la investigarea sistemului de împrumuturi universitare, după ce un deputat a susținut că unii studenți străini, „în special din România”, ar putea fi implicați într-o posibilă fraudă de miliarde de lire. Potrivit datelor oficiale, peste 370.000 de beneficiari ai creditelor pentru studii nu au situația financiară verificată, iar datoriile acestora se apropie de 13 miliarde de lire sterline, alimentând temerile că nota de plată ar putea ajunge, în final, la contribuabili.
15:30
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi înființarea „Consiliului Viitorului”, un nou organism consultativ de stat menit să accelereze dezvoltarea economică şi să transforme naţiunea central-europeană într-o putere tehnologică prin intermediul inovaţiei în sectoare precum inteligenţa artificială, biotehnologia şi tehnologia aerospaţială, scrie EFE.
15:30
Lideri politici şi ai mediului de afaceri din Canada au dezaprobat vehement ameninţarea preşedintelui SUA, Donald Trump, că va bloca deschiderea podului Gordie Howe, aproape terminat, între Windsor, în provincia canadiană Ontario, şi Detroit, în statul american Michigan.
15:10
Trimisul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, care oficial are titlul de „ambasador agreat (n.red. Maia Sandu nu i-a acceptat scrisorile de acreditare)” a oferit un amplu interviu publicației propagandistice Sputnik. Acesta a vorbit despre relațiile dintre Republica Moldova și Rusia și nu s-a ferit să profereze amenințări.
15:00
Un accident rutier grav produs marți pe DN 24, în județul Iași, s-a soldat cu moartea a două persoane, inclusiv a unei femei însărcinate. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi ar fi suferit un infarct la volan, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Femeia, transportată în stare critică la Spitalul Sfântul Spiridon cu elicopterul SMURD, a intrat de mai multe ori în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvată. Medicii au efectuat o operație de urgență, însă nici fătul nu a supraviețuit.
14:30
Curtea de Apel Bucureşti a respins, marţi, ca neîntemeiată cererea de suspendare a hotărârii de reorganizare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care includea diminuări salariale şi reduceri de posturi, înaintată de 155 de angajaţi ai instituţiei. Decizia instanţei poate fi atacată cu recurs.
14:30
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au afirmat, marţi, că nu există indicii că drona ale cărei resturi au fost găsite pe plaja din Mamaia provine dintr-o zonă de conflict şi au menţionat că nu există pericol pentru populaţie.
14:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că UE ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări dacă nu se poate ajunge la unanimitate pentru a promova agenda economică. Fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la un „federalism pragmatic” înaintea unui summit decisiv, potrivit Euronews.
14:20
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că în cazul în care „lucrurile se precipită”, UDMR poate analiza ieșirea de la guvernare. Totuși, acesta a lăsat de înțeles că Uniunea își poate folosi „forța politică” mai bine la guvernare. Declarația vine după ce Kelemen Hunor i-a cerut premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor locale.
