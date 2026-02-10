Părintele Nicolae Steinhardt evocat la Sinodul Mitropoliei Clujului

12:20

Tatăl nu-i reproșează nimic fiului risipitor. Nu îl umilește, nu îi cere explicații, a subliniat duminică, la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Privirea lui se oprește nu asupra păcatului, ci asupra suferinței care are nevoie de vindecare. Iubirea lui Dumnezeu este cea care vindecă și restaurează”, a explicat Preasfinția Sa. Ierarhul…