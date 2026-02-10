Andrei Nicolescu e convins: ”Cel mai important transfer”

Sport.ro, 10 februarie 2026 23:20

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
23:30
Ce loc a obținut România la sărituri cu schiurile. Cea mai bună clasare obținută până acum! Sport.ro
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au loc în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.
Acum 30 minute
23:20
Andrei Nicolescu e convins: ”Cel mai important transfer” Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Acum o oră
23:00
Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine” Sport.ro
CFR Cluj - Rapid s-a încheiat 1-1.
23:00
Daniel Pancu a răbufnit din nou: „M-am prăpădit de râs la multe reacții!” Sport.ro
Daniel Pancu a vorbit din nou despre scandalul din derby-ul cu ”U” Cluj. 
22:50
Reacția lui Olimpiu Moruțan, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: ”Asta nu ne-a ajutat” Sport.ro
Meciul dintre CFR Cluj și Rapid s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în cadrul etapei a treia din grupele Cupei României.
22:50
Ce a avut Costel Gâlcă de spus după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României Sport.ro
CFR Cluj și Rapid au încheiat la egalitate, scor 1-1, marți seară, în etapa a treia din grupele Cupei României. 
Acum 2 ore
22:40
Întrebat dacă vrea să joace cu FCSB în „sferturile” Cupei României, Iuliu Mureșan a răspuns imediat Sport.ro
CFR Cluj și Rapid au încheiat la egalitate, scor 1-1, marți seară, în etapa a treia din grupele Cupei României. 
22:40
Cristi Săpunaru a lăudat doi jucători de la Rapid după eliminarea din Cupa României: ”După gol au început să joace” Sport.ro
CFR Cluj - Rapid s-a încheiat 1-1.
22:30
Zazzaroni și Biasin l-au „disecat” pe Cristi Chivu: „Nu doarme noaptea și nu-și vede familia” Sport.ro
Inter Milano traversează o perioadă excelentă sub comanda lui Cristi Chivu. 
22:30
Fostul fotbalist a fost ucis într-o altercație: fratele argentinianului este suspect Sport.ro
Fostul jucător argentinian de fotbal Lucas Ignacio Pires a fost ucis în timpul unei altercaţii în provincia Buenos Aires, iar fratele său este principalul suspect, după ce o înregistrare video a crimei a apărut marţi, scrie EFE.
22:20
Umilință și scos la pauză! Nota primită de Florinel Coman după ce echipa sa a fost spulberată în Liga Campionilor Asiei Sport.ro
Al-Gharafa, meci de coșmar marți seară.
22:10
Știm primele echipe calificate în sferturile Cupei României Sport.ro
Marți, 10 februarie, s-au disputat primele meciuri din runda a treia a grupelor Cupei României.
Acum 4 ore
21:30
Adrian Mihalcea a spus-o clar după ce a fost acuzat: „Mi-e imposibil, mi-aș pune viața!” Sport.ro
Adrian Mihalcea a vorbit despre un subiect sensibil, după înfrângerea cu CFR Cluj.
21:20
Endrick și-a decis viitorul Sport.ro
În această iarnă, Real Madrid l-a trimis pe Endrick (19 ani) sub formă de împrumut la Olympique Lyon.
21:20
Reacția lui Cristi Balaj după scandalul Bergodi – Cordea: „Nu se leagă!” Sport.ro
Scandalul izbucnit la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj continuă să provoace reacții. 
21:00
Verdictul specialistului după scandalul provocat de Cristiano Bergodi: ”Suspendare drastică! La atât mă aștept” Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj s-a încheiat 3-2, în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României.
20:30
Cristi Chivu a primit o veste excelentă! Două staruri pentru Inter Sport.ro
Mijlocaşii Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu au reluat antrenamentele cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, înaintea meciului de sâmbătă cu Juventus Torino, din Serie A, informează marţi site-ul Football Italia.
20:30
LPF a modificat programul etapei #28: când se joacă Rapid - Dinamo Sport.ro
LPF a anunțat, în cursul zilei de marți, modificări în programul etapei cu numărul 28.
20:30
Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Newcastle! Românul este cap de afiș Sport.ro
Radu Drăgușin este titular în meciul Tottenham – Newcastle, duel extrem de important din Premier League. 
20:10
A luat medalia la JO de iarnă, iar apoi și-a deschis sufletul: ”Am greșit că mi-am înșelat iubita” Sport.ro
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid s-a confesat, marţi, după obţinerea medaliei de bronz în proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, că şi-a înşelat iubita, conform Reuters.
20:10
Ronaldo a „turbat” după ce Benzema a semnat cu rivala Al-Hilal! Ce l-a enervat pe portughez Sport.ro
Karim Benzema (38 de ani) a schimbat echipa în această iarnă, după doi ani și jumătate petrecuți la Al-Ittihad. 
20:00
Cristi Săpunaru a văzut primul ”11” ales de Gâlcă la Cluj și a reacționat imediat Sport.ro
CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum 6 ore
19:10
Jake Paul a izbucnit în plâns după ce iubita sa a obținut aurul olimpic. Imagini cu boxerul și Jutta Leerdam Sport.ro
Jutta Leerdam a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, iar Jake Paul a fost copleșit de emoții.
19:00
Jutta Leerdam, performanță fenomenală! Iubita superbă a lui Jake Paul a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă Sport.ro
Jutta Leerdam a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 și a reușit o performanță incredibilă.
19:00
Cum a reacționat Ioan Ovidiu Sabău după scandalul cu Bergodi și Cordea: „Până la urmă...” Sport.ro
Derby-ul CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, din etapa a 26-a a Superligii, a avut prelungiri tensionate și după fluierul final. 
19:00
Claudiu Vaișcovici s-a lămurit în privința unui jucător de la Dinamo: ”Nu cred că poate ajuta prea mult” Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
18:50
Cristi Chivu surprinde înaintea confruntării cu Juventus: „O partidă ca oricare alta!” Sport.ro
Cristi Chivu a vorbit despre duelul cu Juventus imediat după victoria clară cu Sassuolo, 5-0.
18:50
Surpriză! Cine apare pe banca rapidistă la meciul cu CFR Cluj Sport.ro
CFR Cluj - Rapid e de la ora 20:00.
18:10
„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!” Sport.ro
Atacantul adus cu mare tam-tam de Gigi Becali a oferit un interviu amplu pentru Sport.ro.
18:10
Laurențiu Reghecampf defilează în Sudan! La câte victorii consecutive a ajuns românul cu Al-Hilal Omdurman Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) antrenează în Sudan din vara lui 2025.
18:10
Tatăl lui Lindsey Vonn, verdict dur după accidentarea oribilă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Sport.ro
Lindsey Vonn s-a accidentat groaznic la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
18:00
Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) este una dintre țintele luate în calcul de Real Madrid pentru sezonul următor.
Acum 8 ore
17:40
Campioana olimpică de la Milano-Cortina a primit o nouă medalie de aur după ce a ciobit-o pe prima: ”Trebuie să fac asta acum” Sport.ro
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au loc în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.
17:40
Mohamed Salah s-a decis și pleacă de la Liverpool! Francezii i-au anunțat următoarea destinație Sport.ro
„Telenovela” Mohamed Salah se apropie de sfârșit.
17:30
Ofertă din Rusia pentru un titular de la CFR Cluj: ”E decizia mea” Sport.ro
Matei Ilie (23 de ani), fundașul central al celor de la CFR Cluj, a primit o ofertă importantă din străinătate, după ce în ultima perioadă a fost dorit insitent de Dinamo.
17:20
Transfer tare! Un fost jucător de la Ajax a semnat în România Sport.ro
Un jucător care a evoluat pentru Ajax, Heerenveen și Sparta Rotterdam a semnat în România.
17:20
Mesajul Simonei Halep după ce s-a fotografiat la Cluj alături de Karolina Pliskova Sport.ro
Transylvania Open a avut loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie și a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO.
17:10
Pleacă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat: „Suntem în negocieri” Sport.ro
Atacantul are contract cu giuleștenii până în anul 2028.
17:00
Universitatea Craiova, prima reacție după ce Baiaram i-a înjurat pe fanii lui Dinamo Sport.ro
Ștefan Baiaram a avut o ieșire neașteptată și le-a răspuns unor fani de la Dinamo.
17:00
Manchester City pregătește o ofertă fabuloasă: 114.000.000€ Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
16:40
Tottenham - Newcastle, meciul zilei, de la 21:30. Echipe probabile + situația lui Radu Drăgușin + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Situația londonezilor în Premier League nu este deloc una roză, după 26 de etape fiind la 6 puncte de retrogradare, pe poziția 15, cu 29 de puncte. 
16:40
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa Sport.ro
Derby-ul din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, s-a încheiat cu scorul de 3-2, astfel că echipa din Gruia s-a apropiat de zona play-off-ului.
16:30
Gianluigi Buffon, laude pentru „perla” lui Cristi Chivu: „Va avea o carieră superbă!” Sport.ro
Inter Milano merge ca unsă sub comanda lui Cristi Chivu.
Acum 12 ore
15:40
Adrian Mititelu se implică în "dubla de foc" Craiova - FCSB și îi oferă un avantaj important lui Gigi Becali! Mutarea făcută de patronul roș-albaștrilor Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB se pregătesc pentru o "dublă" de foc în Cupă și Superligă, miercuri și duminică, iar Adrian Mititelu (57 de ani) a decis să se implice în rivalitatea dintre dușmanul Mihai Rotaru și fostul rival Gigi Becali.
15:40
(P) Un bihorean a câștigat Jackpotul de Inimă Neagră la NetBet: „Voi investi în imobiliare” Sport.ro
Un nou moment memorabil s-a înregistrat pe NetBet (18+ L1160651W000195), după ce un jucător din județul Bihor a reușit să câștige unul dintre cele mai importante premii de la Amusnet: Jackpotul de Inimă Neagră. Povestea lui nu este doar despre un premiu important, ci despre emoția unui instant care poate schimba complet o seară obișnuită.
15:20
Napoli și-a ales prima țintă pentru perioada de mercato din vară: un argentinian care a jucat la Manchester City Sport.ro
Deși perioada de transferuri din această iarnă abia s-a încheiat, napoletanii au început deja să caute jucători care să întărească lotul, în vara viitoare. 
15:20
Cristiano Bergodi și-a decis viitorul după incidentul grav de la finalul meciului cu CFR Cluj Sport.ro
CFR Cluj s-a impus în derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, însă partida a fost marcată de evenimentele reprobabile petrecute la finalul celor 90 de minute de joc.
15:00
E gata! FCSB l-a legitimat și Charalambous a făcut anunțul: „Aproape să fie gata de joc“ Sport.ro
Bucureștenii au trecut pe lista LPF un fotbalist de Champions League pentru care se apropie ora debutului.
15:00
Motivul oficial al abandonului Emmei Răducanu la Doha, la scurt timp după finala pierdută în fața Soranei Cîrstea Sport.ro
WTA a confirmat cauza retragerii britanicei din meciul cu Camila Osorio de la Qatar Open. Emma Răducanu a acuzat o stare de rău, după parcursul lung avut în România.
14:40
Numele lui Franck Ribery apare în "Epstein Files"! Sport.ro
Documentele eliberate de autoritățile americane în legătură cu Jeffrey Epstein au arătat legăturile rețelei acestuia cu multe nume cunoscute. 
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.