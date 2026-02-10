Premieră literară: Primul roman polițist românesc tradus în limba arabă

17:10

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită autorităților să comunice motivele pentru care 25 de directive ale Uniunii Europene nu au fost transpuse în legislația națională, deși termenele legale au fost depășite. În prezent, România se confruntă cu un risc crescut de sancțiuni financiare masive, în condițiile în care 19 proceduri de infringement sunt deja active, iar alte 6 directive europene au termenele de implementare depășite.