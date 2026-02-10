Un traseu turistic din România, relativ nou, în topul celor mai bune destinații de vacanță pentru 2026 recomandate de The Times

17:15

Datoriile firmelor către bugetul de stat şi bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025, la finalul anului, valoarea totală a restanţelor ajungând la 77,8 miliarde lei, de la 76,7 miliarde lei în trimestrul III din 2025, potrivit datelor unei platforme de analiză financiară.