Cât costă apartamentele anul acesta în marile orașe din România — Cluj rămâne orașul cu cele mai scumpe prețuri

În 2026, piața apartamentelor din marile orașe ale României continuă să se scumpească. În București, de exemplu, un apartament cu două camere cu greu mai poate fi găsit sub 100.000 de euro, în timp ce orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași înregistrează și ele creșteri semnificative.

