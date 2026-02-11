Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical, care include hituri precum Toxic, Baby One More Time și Gimme More

17:30

Un bărbat a pătruns în biroul primarului din Nagytevel, în Ungaria, și l-a împușcat de mai multe ori pe Sándor Orbán cu un pistol cu gaz, relatează presa ungară. Potrivit sursei citate, primarul a fost transportat la spitalul din Győr cu elicopterul. Unul dintre gloanțe l-ar fi lovit pe Sándor Orbán în cap, dar starea […] © G4Media.ro.