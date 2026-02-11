Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical, care include hituri precum Toxic, Baby One More Time și Gimme More
G4Media, 11 februarie 2026 06:10
Cântăreața Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical, care include hituri precum Toxic, Baby One More Time și Gimme More, potrivit presei citată de Mediafax. Presa de specialitate susține că editura muzicală Primary Wave a achiziționat drepturile muzicale ale vedetei pop pe 30 decembrie, potrivit The Guardian. O sursă anonimă „familiarizată cu tranzacția” […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
06:40
Marea Britanie promite să dubleze numărul trupelor din Norvegia pentru a-l descuraja pe Putin # G4Media
Numărul trupelor britanice din Norvegia se va dubla, ca parte a eforturilor de consolidare a apărării în nordul îndepărtat împotriva Rusiei, transmite Mediafax. Secretarul britanic al apărării, John Healey, a promis, în timpul unei vizite la Marina Regală din Camp Viking, în Arctica norvegiană, că va crește numărul de trupe desfășurate în țară de la […] © G4Media.ro.
06:30
BREAKING Atac armat la o școală din Canada: 10 morți și 25 de răniți / Suspectul s-a împușcat mortal / Liceul și școala primară Tumbler Ridge au fost izolate / Mesajul premierului Carney # G4Media
Un atac armat a avut loc la o școală din Canada. Zece persoane au murit și alte 25 sunt rănite. Suspectul s-a împușcat mortal, transmite autoritățile citate de Sky News. Atacul a avut loc marți seară (miercuri dimineață, ora României). UPDATE 06:30 Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a emis o declarație în urma atacului armat, pe […] © G4Media.ro.
Acum o oră
06:10
Max Verstappen este liderul piloților din Formula 1 atunci când vine vorba despre salariul pe care-l încasează de la RedBull Racing. Astfel, olandezul primește pe sezon 70 de milioane de dolari de la echipa din Milton Keynes. Max Verstappen, cel mai mare salariu din F1: este urmat de Hamilton și Leclerc Al doilea în ierarhie […] © G4Media.ro.
06:10
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat miercuri dimineață șeful administrației militare locale, Oleg Synegubov, transmite Mediafax. „Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit” în atac, care a lovit o casă din orașul Bogoduhiv, lângă granița cu Rusia, a […] © G4Media.ro.
06:10
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical, care include hituri precum Toxic, Baby One More Time și Gimme More # G4Media
Cântăreața Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical, care include hituri precum Toxic, Baby One More Time și Gimme More, potrivit presei citată de Mediafax. Presa de specialitate susține că editura muzicală Primary Wave a achiziționat drepturile muzicale ale vedetei pop pe 30 decembrie, potrivit The Guardian. O sursă anonimă „familiarizată cu tranzacția” […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:00
Banca Vaticanului a prezentat oficial doi indici bursieri, unul pentru piața americană și altul pentru zona euro, alcătuiți din acțiuni considerate conforme cu principiile catolice. Inițiativa a fost anunțată marți și realizată în parteneriat cu Morningstar, marcând o colaborare neobișnuită între Vatican și sectorul financiar, scrie Euronews citat de Mediafax. Indicii poartă denumirile Morningstar IOR […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:40
Un miliard de euro din fonduri UE vor fi investiți doar anul acesta în proiecte de apă și canalizare # G4Media
Guvernul se pregăteşte să investească aproape un miliard de euro în apă-canal din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat marţi ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres. „Anul acesta ne pregătim să investim aproape un miliard în apă-canal din PNRR. Vom mai lansa, sperăm, în urma negocierilor pe buget, inclusiv […] © G4Media.ro.
22:20
Directorul easyJet critică propunerea UE legată de gratuitatea bagajelor de mână: „O nebunie” / Compania a încasat 2,5 miliarde de lire sterline din taxele pentru bagaje, în 2025 / ”Pur și simplu nu pot explica cât de stupid ar fi” # G4Media
Șeful companiei aeriene companiei easyJet critică o propunere a UE privitoare la bagajele pasagerilor. Este „o nebunie”, a spus directorul referindu-se la propunerea de a oferi bagaje suplimentare gratuite în timpul zborurilor. Va duce la creșterea tarifelor și la întârzieri, a avertizat acesta, relatează Mediafax, care citează Express. Directorul executiv al companiei easyJet a criticat […] © G4Media.ro.
22:10
Michael Douglas a fost întrebat de regizorul filmului Wall Street dacă se droghează: „Arăți de parcă n-ai mai jucat niciodată în viața ta” / Apoi, Douglas a câștigat Oscarul și Globul de Aur # G4Media
Michael Douglas a dezvăluit la recentul Festival de Film Clasic TCM din New York că regizorul Oliver Stone nu i-a plăcut deloc interpretarea sa din filmul „Wall Street” din 1987, încât l-a întrebat pe Douglas dacă consuma droguri în timpul producției, scrie Variety. „Terminam a doua săptămână de filmări și cineva a bătut la ușa […] © G4Media.ro.
22:00
Criza apei din Argeș: PNL Argeș critică reacția autorităților: „Târziu, ezitant și fără măsuri concrete” / Se cere extinderea stării de alertă la toate localitățile afectate # G4Media
PNL Argeș critică decizia autorităților de a declara stare de alertă doar pentru municipiul Curtea de Argeș, în condițiile în care, în total, sunt patru localități în care apa este nepotabilă. „Starea de alertă e doar pentru Curtea de Argeș, deși sunt și alte localități afectate”, transmite PNL, relatează Agerpres. PNL Argeș critică marți seara, […] © G4Media.ro.
21:50
Grevele din aeroporturile italiene amenință cu perturbări grave în luna februarie / Acțiunea sindicală ar putea afecta zeci de mii de pasageri # G4Media
Călătorii care se îndreaptă spre Italia ar trebui să se pregătească pentru perturbări ale zborurilor și serviciilor feroviare în această lună, scrie Euronews. Grevele la nivel național vor afecta transportul aerian pe 16 februarie, iar trenurile din toată țara vor fi afectate pe 27 și 28 februarie. Conform legislației italiene, unele servicii sunt garantate. Se […] © G4Media.ro.
21:40
Limba română e cea mai utilizată limbă străină în Londra, aproximativ 2.000 de profesori și cercetători de origine română lucrează în Marea Britanie, anunță Ministerul de Externe # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a vizitat marți Universitatea Oxford, iar punctul central al deplasării a fost vizita la Lectoratul de limba română din cadrul Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică a universității. Înființat în 2011, acesta este primul lectorat de acest tip din Regatul Unit și reprezintă o investiție directă a Guvernului României în […] © G4Media.ro.
21:40
Șervețelele umede blochează canalizarea din Arad pentru că mulți localnici le aruncă în toaletă # G4Media
Compania de Apă Arad anunță că, în ultima săptămână, echipele sale au scos din nou cantități uriașe de șervețele umede din rețeaua de canalizare a municipiului, transmite Radio Timișoara. Intervențiile au avut loc în cartierele Micălaca și Vlaicu, pe străzile Nucet, Alba Iulia, Simfoniei și Avrig, unde mai multe conducte s-au blocat din cauza șervețelelor […] © G4Media.ro.
21:30
Proteste violente în Albania împotriva guvernului acuzat de corupţie / Manifestanţii au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale # G4Media
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia în capitala Albaniei, Tirana, marţi seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters, transmite Agerpres. Manifestanţii au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliţia a răspuns folosind tunuri cu apă, […] © G4Media.ro.
21:30
Clerul creștin american spune că învățăturile lui Iisus nu le lasă creștinilor altă opțiune decât să se opună violenței agenților ICE # G4Media
Clerul creștin folosește infrastructura spirituală — de la organizarea de cercuri de rugăciune până la acțiuni de protecție umană — pentru a se opune agendei administrației Trump în materie de imigrație, scrie Axios. Membrii clerului care au vorbit cu Axios susțin că măsurile dure luate de Trump în materie de imigrație contrazic învățăturile biblice fundamentale […] © G4Media.ro.
21:20
VIDEO Ministrul Mediului despre criza apei din Curtea de Argeș: „E gestionată de o companie a consiliului local, nu s-au făcut investiții” / A fost identificată aici, în apa de la robinet, bacteria Clostridium perfringers # G4Media
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, acuză Primăria și Consiliul Local al orașului Curtea de Argeș pentru criza apei din această localitate. Buzoianu acuză lipsa investițiilor pentru situația în care luni a fost emis un mesaj Ro-Alert aici, prin care locuitorii erau informați să nu consume apă de la robinet, aceasta fiind infectată cu bacteria Clostridium perfringers […] © G4Media.ro.
21:10
Republica Moldova are o restanţă de 100.000 de euro către Comunitatea Statelor Independente (CSI), spune ministrul de Externe / Chișinăul vrea să se retragă din organizație până la finele anului # G4Media
Republica Moldova a acumulat o restanţă de 100.000 de euro la plata cotizaţiilor de stat membru al Comunităţii Statelor Independente (CSI), organizaţie din care autorităţile de la Chişinău intenţionează să se retragă definitiv până la sfârşitul anului 2026, a confirmat marţi ministrul moldovean de externe, Mihai Popşoi, citat de portalul NewsMaker, transmite Agerpres.Nu este o […] © G4Media.ro.
21:00
Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe / Doi vârstnici răniți grav / 21 de persoane evacuate # G4Media
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe, ducând la mobilizarea de urgență a forțelor de intervenție și la evacuarea a 21 de persoane, anunță ISU Covasna. Două victime, un bărbat și o femeie, soț și soție, ambii în vârstă de aproximativ 89 de ani, au suferit răni grave […] © G4Media.ro.
21:00
Joi sunt probabile perturbări majore ale zborurilor la compania aeriană germană principală a Grupului Lufthansa, divizia sa de transport de marfă Lufthansa Cargo și transportatorul său pe distanțe scurte CityLine, după ce două sindicate separate au chemat la grevă piloții și personalul de cabină, scrie Reuters. Marți, sindicatul german al piloților VC a convocat o […] © G4Media.ro.
20:50
Mihai Jurcă, Șeful Cancelariei Premierului, mesaje pentru fermieri și retaileri: „Nu vom reveni asupra impozitelor pe sere și solarii”/ „Nu vom cere comercianților o nouă perioadă de prelungire a plafonării prețurilor la produsele de bază” # G4Media
Recent, Guvernul a anunțat că, de anul acesta, vor fi impozitate și serele și solariile folosite în scopuri comerciale. Măsura a intrat deja în vigoare. Șeful Cancelariei are vești proaste pentru fermierii nefiscalizați și vești bune pentru retaileri. Citește materialul complet pe G4Food.ro. © G4Media.ro.
20:50
Fenomen nou în Reșița: Păsări migratoare rămân iarna pe râul Bârzava datorită temperaturilor mai ridicate # G4Media
Reșița este influențată tot mai mult de efectul de „insulă de căldură urbană”. Temperaturile mai ridicate din oraș, combinate cu ierni mai blânde, determină modificări vizibile în comportamentul migrației la unele specii de păsări călătoare, a declarat pentru Radio Reșița Mirela Ianoși, consilier superior în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. Specialiștii explică faptul că […] © G4Media.ro.
20:50
Ministrul de Externe: Peste 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice / ”Discutăm ca limba română să devină materie de examen GCSE în şcolile britanice” # G4Media
Mai mult de 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, care educă peste 6.000 de studenţi români, a afirmat, marţi, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, transmite Agerpres. „Am vizitat în această dimineaţă Lectoratul de limba română, un proiect de excelenţă academică susţinut de statul român încă din 2011, şi a fost o […] © G4Media.ro.
20:50
Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov: „Vom răspunde la obrăzniciile Republicii Moldova” # G4Media
Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a acordat un interviu pentru canalul de Telegram Sputnik în care a avut un mesaj care sună a amenințări directe pentru Republica Moldova, consideră experții, transmite TVR Moldova. „Rușii sunt oameni civilizați și nu vor răspunde cu obrăznicie la obrăzniciile Republicii Moldova. Dar asta nu înseamnă că noi nu […] © G4Media.ro.
20:40
O tânără suedeză, Ebba Karlsson, a depus marți o plângere la Parchetul din Paris pentru viol și trafic de persoane împotriva lui Daniel Siad, suspectat de a fi recrutor pentru Jeffrey Epstein, informează BFMTV, confirmând datele publicate de Le Point. Incidentul datează din anii 1990, când reclamanta avea 20 de ani și a fost invitată […] © G4Media.ro.
20:30
Mitropolia Clujului propune canonizarea lui Nicolae Steinhardt / Evreu din naștere, el s-a convertit la creștinism în închisoare # G4Media
Monahul, scriitorul și cărturarul Nicolae Steinhardt, cunoscut pentru cartea sa „Jurnalul fericirii” și pentru viața trăită la Mănăstirea Rohia, ar putea fi canonizat, anunță Cluj24. Propunerea a fost discutată marți în cadrul ședinței Sinodului Mitropolitan de la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca, o întâlnire care a reunit cei mai importanți ierarhi ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și […] © G4Media.ro.
20:30
Secretarul american pentru Comerț Howard Lutnick recunoaște că a vizitat insula privată a pedofilului Epstein împreună cu familia, deși inițial susținuse contrariul. Opoziția îi cere demisia # G4Media
Secretarul pentru comerț, Howard Lutnick, un apropiat al lui Donald Trump, a recunoscut marți că a vizitat insula privată a pedofilului Jeffrey Epstein în 2012 împreună cu soția și copiii săi, la câțiva ani după momentul în care Lutnick susținuse că a întrerupt orice legătură cu infractorul sexual condamnat, potrivit Wall Street Journal. ”Soția mea […] © G4Media.ro.
20:20
Va fi construit un aeroport nou lângă Machu Picchu / Ar crește cu 200% fluxul turistic în regiune / O presiune enormă asupra ruinelor fragile # G4Media
Un aeroport nou, aflat de ani buni în faza de planificare, ar putea deveni realitate începând cu 2027 și ar urma să transforme radical accesul către cel mai important obiectiv turistic al Peru, anunță Mediafax care citează Euronews. Machu Picchu, cetatea incașă din secolul al XV-lea, a atras peste 1,5 milioane de vizitatori în 2024, […] © G4Media.ro.
20:20
Consiliul Județean Cluj se spală pe mâini și pasează la Ministerul Culturii o decizie legată de Biblioteca Octavian Goga. O asociație a cerut schimbarea numelui fostului politician antisemit. Numele lui Goga nu este implicat pentru prima oară într-o controversă publică în ultimii ani. Dezvelirea bustului Octavian Goga la Iași în 2021 de către primarul PNL […] © G4Media.ro.
20:10
Cererea Înaltei Curți de sesizare a Curții de Justiție a UE pe pensii e inadmisibilă, potrivit unor decizii ale Curții Constituționale. Își va schimba CCR jurisprudența de dragul Liei Savonea? # G4Media
Cererea înaintată Curții Constituționale de către șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, de sesizare Curții de Justiție a UE pe legea pensiilor speciale ale magistraților, ar trebui să fie respinsă ca inadmisibilă, conform unei jurisprudențe constante a CCR. Dacă totuși Curtea Constituțională își schimbă jurisprudența și va sesiza CJUE, există riscul ca însăși instanța europeană să […] © G4Media.ro.
20:10
Stelian Ion (USR) despre candidaturile la șefia parchetelor: Dl Voineag va încerca să exercite informal chiar mai multă putere decât are în prezent, prin intermediari și prin păstrarea unei funcții de conducere importante la nivelul Parchetului General # G4Media
Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției, a declarat marți că actualul șefu DNA Marius Voineag va încerca să exercite și mai multă putere într-o poziție inferioară, după ce și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General. ”Unii se grăbesc să se declare mulțumiți de faptul că dl. Voineag ar fi făcut, chipurile, […] © G4Media.ro.
20:00
Guvernatorii nu vor organiza o întâlnire cu Trump după ce Casa Albă i-a invitat doar pe cei Republicani # G4Media
Asociația Națională a Guvernatorilor (NGA) nu va mai organiza o întâlnire oficială cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, când grupul de lideri de stat se va întâlni la Washington la sfârșitul acestei luni, după ce Casa Albă a plănuit să invite doar Republicani, relatează Associated Press. „Personalul NGA a fost informat că Casa Albă intenționează […] © G4Media.ro.
19:40
Posibilă mână rusească în cazul ucraineanului cu pașaport românesc, mort la Milano / „Fiul bancherului avea datorii la ruși” / Înainte de moartea sa, o sumă de criptomonede a dispărut din portofelul digital # G4Media
Alexander Adarich, un bancher ucrainean cu pașaport românesc, a murit pe 23 ianuarie după ce a căzut în Via Nerino din Milano. Înainte de moartea sa, o sumă de criptomonede a fost transferată din contul său într-un alt cont. Fiul său Igor, care locuiește în Spania, povestește versiunea sa: „Această întâlnire a fost o capcană”, […] © G4Media.ro.
19:30
ANALIZĂ Una din trei localități din țară dă pe salarii mai mult decât are venituri proprii / Sunt cazuri unde bugetul de salarii e și de două ori mai mare decât se taxează local / Topul sărăciei # G4Media
Sunt 1.104 localități, din totalul de 3.182, câte sunt în țară, care au bugetul de salarii mai mare decât totalul veniturilor, conform datelor consultate în exercițiul bugetar 2024, postate pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Asta înseamnă 34,69%. Altfel spus, în România, una din trei localități consumă mai mult pe salariile propriilor angajați, într-un an, decât pot […] © G4Media.ro.
19:30
Violențe într-o biserică din Republica Moldova: preoții pro-ruși au intrat cu forțat într-un lăcaș care aparține Mitropoliei Basarabiei subordonată Patriarhiei Române # G4Media
Un grup de preoți din Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (subordonată Patriarhiei Ruse), însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt marți cordonul poliției și au pătruns forțat într-o biserică din Dereneu, raionul Călărași, anunță Ziarul de Gardă, care citează Poliția. Conform unei hotărâri a […] © G4Media.ro.
19:30
Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită / E acuzat că lua bani de la firmele care reparau drumurile și construiau centre de zi pentru copii și bătrâni # G4Media
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a primarului Eugen Nechita, primar al comunei Drăgușeni, jud. Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale), anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. În rechizitoriul procurorilor […] © G4Media.ro.
19:10
BREAKING Corpul de control al Ministerului Mediului propune sesizarea justiției pentru anularea contractului care permite accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa care face legătura cu cartierul Greenfield # G4Media
Corpul de control al Ministerului Mediului propune sesizarea justiției pentru anularea contractului care permite accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa care face legătura cu cartierul Greenfield și readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală. „Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din hărțile […] © G4Media.ro.
18:50
Consiliul Județean Cluj se spală pe mâini și pasează la Ministerul Culturii o decizie legată de Biblioteca Octavian Goga. O asociație a cerut schimbarea numelui fostului politician antisemit # G4Media
Consiliul Județean Cluj nu vrea să ia nici o decizie după ce o asociație a cerut oficial schimbarea numelui Bibliotecii județene Octavian Goga pe motiv că fostul politician și poet a fost antisemit și, ca premier, a adoptat un decret lege care a avut ca efect retragerea cetățeniei unui număr de 225.222 evrei din România, primul […] © G4Media.ro.
18:30
Peste 4000 de mame din București nu au primit de luni de zile banii pentru nou-născuți pentru că Primăria Capitalei nu are fonduri. Stimulentele de 2.500 de lei/copil au fost introduse de primarul Gabriela Firea în 2017 – Contex.ro # G4Media
Peste 4000 de mame din București nu și-au primit de luni de zile stimulentul de 2.500 lei pentru nou-născuți, arată un articol Context.ro. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) susține că nu a virat banii pentru că nu sunt destule fonduri în buget. Directorul DGASMB a explicat că una dintre cauze este […] © G4Media.ro.
18:30
Comisia Europeană a lansat un plan de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice pentru a proteja tinerii în mediul online # G4Media
Comisia Europeană a adoptat marţi un plan de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice care urmăreşte să protejeze sănătatea mintală a copiilor şi a adolescenţilor în mediul online din UE, se arată într-un comunicat de presă preluat de Agerpres. Planul de acţiune se bazează pe implementarea unei aplicaţii la nivelul UE prin care victimele hărţuirii online să […] © G4Media.ro.
18:10
Actorul Mihai Călin susține că ministrul Culturii nu era obligat să le ceară artiștilor să ponteze 8 ore: ”Curtea de Conturi a făcut doar o recomandare” # G4Media
Mihai Călin, actor al Teatrului Național București, aflat la protestul actorilor TNB din fața sălii Ion Caramitru, acuză că Ministerul Culturii nu era obligat să decidă implementarea raportării evidenței de muncă pentru actori, transmite Mediafax. „Domnul ministru a spus că este obligat de Curtea de Conturi, ceea ce nu este adevărat. Curtea de Conturi a […] © G4Media.ro.
18:10
Germania respinge propunerea lui Emmanuel Macron privind împrumuturile comune europene și cere reforme înaintea summitului UE, potrivit Mediafax. Guvernul condus de Friedrich Merz a refuzat propunerea președintelui francez Emmanuel Macron privind crearea unei scheme comune de împrumuturi europene, scrie POLITICO. Decizia a fost luată înaintea reuniunii liderilor Uniunii Europene programate joi. Propunerea lui Emmanuel Macron […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:50
Dan Motreanu (PNL): Am votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni în acordul cu Mercosur # G4Media
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a declarat marți că a votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni. El se referă la adoptarea de către legislativul european a noului regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE. ”Am votat în Parlamentul European pentru garanții mai puternice în favoarea fermierilor europeni, în […] © G4Media.ro.
17:50
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre soluţii de finanţare pentru proiectele Capitalei # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre soluţii de finanţare pentru o serie de proiecte privind administraţia locală, transmite Agerpres. „Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluţii de finanţare pentru următoarele direcţii de acţiune: reforma administrativă a Bucureştiului, a sistemului de guvernanţă local, inclusiv […] © G4Media.ro.
17:30
Între 2014 şi 2017 jumătate dintre recifele de corali au albit, arată un studiu recent / Principala cauză este încălzirea oceanelor # G4Media
Mai mult de jumătate din recifele de corali ale lumii au albit între ani 2014 şi 2017, un record care este eclipsat de un episod şi mai devastator de albire aflat în desfăşurare, potrivit unui studiu publicat marţi în Nature Communications, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest al treilea eveniment global de […] © G4Media.ro.
17:30
Un bărbat a pătruns în biroul primarului din Nagytevel, în Ungaria, și l-a împușcat de mai multe ori pe Sándor Orbán cu un pistol cu gaz, relatează presa ungară. Potrivit sursei citate, primarul a fost transportat la spitalul din Győr cu elicopterul. Unul dintre gloanțe l-ar fi lovit pe Sándor Orbán în cap, dar starea […] © G4Media.ro.
17:30
Dispare dosarul cu șină? Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează o licitație de 24 de milioane de euro pentru Platforma Națională de Interoperabilitate # G4Media
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat o licitație de 123 milioane lei (24,1 milioane de euro) pentru dezvoltarea Platformei Naționale de Interoperabilitate (PNI), potrivit unui anunț publicat pe SEAP. Sistemul va permite schimbul instant și securizat de date între sistemele informatice ale instituțiilor de stat, precum ANAF, Evidența Populației, Cadastru sau Sănătate. Citește articolul […] © G4Media.ro.
17:30
Producția de automobile în România a scăzut cu peste 6% în ianuarie, pe fondul scăderii vânzărilor # G4Media
În ianuarie 2026, au fost produse în România 36.875 autoturisme, o scădere de 6,6% față de ianuarie 2025, transmite Asociația Producătorilor ACAROM. Dintre acestea, 18.880 unități au fost produse în uzina DACIA de la Mioveni și 17.995 unități au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. Scăderea producției vine la pachet cu scăderea […] © G4Media.ro.
17:30
Armata americană a transferat în Irak peste 4.580 de presupuşi combatanţi ai grupării jihadiste Statul Islamic, deţinuţi până acum în Siria, într-o operaţiune lansată în luna ianuarie pentru a se evita orice risc de evadare, relatează marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În total, 4.583 dintre ei au ajuns în Irak dintr-un efectiv […] © G4Media.ro.
17:20
Parchetul olandez a anunţat marţi arestarea a 15 persoane acuzate de „incitare la terorism” prin distribuirea de propagandă a organizaţiei Statul Islamic (SI) pe reţeaua socială TikTok, relatează AFP. Ancheta, care a dus la arestări, a început în august 2025, când poliţia din Haga a descoperit un cont TikTok care răspândea „propagandă a Statului Islamic […] © G4Media.ro.
17:20
Val de furie în Turcia după un triplu femicid / Un deţinut eliberat temporar și-ar fi ucis prin împușcare mama, soţia şi fiica # G4Media
Uciderea a trei femei din aceeaşi familie, crimă comisă luni la Ankara, capitala Turciei, a stârnit indignare în rândul grupurilor feministe, care susţin că principalul suspect era un deţinut eliberat temporar, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Conform presei din Turcia, cele trei victime, toate împuşcate mortal, erau mama, soţia şi fiica suspectului, […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.