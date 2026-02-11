Adevărata dilemă termo a unei bucureștence din Obor: Dacă dovedești că ai tremurat și nu te-ai spălat iarna asta, nu plătești agentul termic absent. Dar cum dovedești?

09:40

În Sectoru 5 al Capitalei de mai bine de ceva timp, pe Strada Odihnei sunt câteva perechi de gropi care pun bețe în roate șoferilor care trec pe acolo. Gropile care se odihnesc pe Strada […] Articolul FOTO | Colecție de gropi de pe strada cu nume predestinat: Odihnei. Bucureștean: Craterele astea se odihnesc aici de ceva vreme! apare prima dată în B365.