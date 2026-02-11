15:20

În Capitală, de vrem sau chiar de nu vrem, sunt foarte multe gropi pe carosabil. Multe dintre acestea sunt periculoase și pentru pietoni, nu doar pentru șoferi. De această dată, în atenția bucureștenilor a ajuns […] Articolul FOTO | Uriașa groapă de la noi din oraș care aproape că înghite cu totul o gură de canal. E pe o alee dintre blocuri, pe Bd. Bucureștii Noi apare prima dată în B365.