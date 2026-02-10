Ronaldo vrea înapoi în Europa!
National.ro, 10 februarie 2026 18:20
Cristiano Ronaldo a decis să pună capăt conflictului cu Al Nassr și să revină pe teren, însă viitorul său în Arabia Saudită rămâne extrem de incert. Potrivit cotidianului portughez A Bola, starul lusitan a acceptat să joace din nou după ce clubul a achitat salariile restante către angajați și colaboratori, una dintre principalele surse ale
• • •
Acum 10 minute
18:30
Ministerul Culturii dă înapoi, după ce actorii Teatrului Național București au protestat pe scările instituției / Decizia de ultimă oră a lui Demeter Andras Istvan
Ministerul Culturii retrage proiectul privind raportarea zilnică a activității actorilor, după protestele de marți de la Teatrul Național București. La protestul actorilor de pe treptele Teatrului Naţional a participat și ministrul Demeter Andras Istvan. Propunerea a fost suspendată Chiar acolo, oficialul a anunţat că retrage proiectul-pilot care urma să oblige artiştii la întocmirea unor rapoarte
18:30
Se fâsâie și "reforma" în administrație. Reîncep negocierile, după revolta din primării
Greva de avertisment a salariaților din cele aproape 1.400 de primării din țară, precum și discuțiile dure cu premierul de la dezbaterea Asociației Comunelor din România au determinat Guvernul să facă un pas în spate. Astfel, asumarea răspunderii pentru pachetul "reformei" din administrație se va amâna pentru săptămâna viitoare, urmând ca acesta să sufere mai
Acum 30 minute
18:20
Ronaldo vrea înapoi în Europa!
18:20
Scenariu SF: Arbitri angajați de cluburile mari să-i invețe pe jucători să trișeze!

Scandalurile de arbitraj continuă să inflameze fotbalul italian, iar ultimele declarații ale lui Gian Piero Gasperini au provocat un adevărat cutremur în Serie A. Tehnicianul lui AS Roma a ieșit la atac după penalty-ul controversat acordat lui Napoli în prelungirile partidei câștigate cu Genoa, scor 3-2. În conferința de presă premergătoare duelului cu Cagliari, din
18:10
UE funcționează pe tehnologie americană

După ce în ianuarie oficialii UE au avertizat că dependența de firmele americane, care durează de zeci de ani, ar putea fi folosită ca instrument de constrângere de către Casa Albă, Politico a realizat un sondaj în rândul celor 27 de guverne ale blocului comunitar pentru a le întreba cum gestionează relația cu tehnologia SUA.
Acum o oră
18:00
Instanța supremă încearcă să oprească modificarea pensiilor magistraților. ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea Europeană de Justiție
Înalta Curte de Casație și Justiție cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a se stabili dacă modificările la pensiile magistraților propuse de Guvernul Bolojan respectă dreptul Uniunii Europene. Demersul vine cu o zi înaintea ședinței Curții Constituționale care are din nou pe agendă pensiile judecătorilor și procurorilor. ICCJ contestă propunerile
Acum 2 ore
17:40
Dai în mine, dai în tine…

Dai în fabrici și uzine. Era un slogan în vremea comunismului care ostraciza contestatarii derapajelor acelor vremuri de dictatură a cenzurii. A fost preluat și după schimbarea de macaz ideologic. Același principiu: nu mergi cu turma finanțată ideologic, ești distructiv. Atunci distrugeai fabrici și uzine. Astăzi nu prea mai sunt. Astăzi avem uzine de troli,
17:30
Polițiștii chemați să aplaneze un scandal într-un bloc, bătuți de un bărbat VIDEO

Trei polițiști din Constanța au fost bătuți de un individ în timpul unei intervenții. Oamenii legii au fost chemați să aplaneze un scandal într-un bloc, dar au căzut ei înșiși victime ale unei agresiuni. Incidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 februarie. Iubita lui chemase polițiștii Iubita individului agresiv a sunat la
17:10
Viitorul inteligenței artificiale va fi controlat de Statele Unite și China

SUA și China angajează 70% dintre cei mai buni cercetători din domeniul învățării automate, dețin 90% din puterea de calcul globală și atrag marea majoritate a investițiilor în AI – mai mult decât dublul totalului combinat al tuturor celorlalte state. În revoluțiile tehnologice din trecut, țările care nu se aflau în avangardă puteau recupera decalajul.
17:10
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută cu bestialitate. A fost deschis dosar penal pentru tentativă de omor
O fetiță de patru ani se zbate între viață și moarte după ce a ajuns în stare critică la spital. Micuța prezenta răni grave la cap și față. Medicii sunt convinși că aceasta a fost victima unor agresiuni și au anunțat polițiștii. Aceștia au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Oamenii legii au
Acum 4 ore
16:40
S-a rupt lanțul de iubire

Nu mi-aș fi putut închipui că la una dintre televiziunile lui Dan Voiculescu, anume cea unde „oficiază" ilustrul răspopit Gâdea, doi cei mai ahtiați colaboratori permanenți ai emisiunii preotului expulzat din branșa sacerdotală se vor lua la harță acerb, fără să țină seamă că se aflau într-o bănuită… școală formatoare de opinii, și nu la
16:30
Tensiuni în coaliție! Și UDMR amenință cu ieșirea de la guvernare

Sunt tensiuni tot mai mari în coaliție! După PSD, Și UDMR spune că va analiza ieșirea de la guvernare. Semnalul vine chiar dinspre vicepremierul Tanczos Barna. Oficialul a declarat marți că forța politică a UDMR poate fi exploatată mai eficient dacă partidul rămâne în coaliția de guvernare, dar nu exclude o analiză privind ieșirea de
16:30
Când furia cere, de fapt, conexiune

În multe relații, furia feminină este percepută ca exces, dramatizare sau conflict inutil. Din exterior, ea poate părea disproporționată sau greu de gestionat. Din perspectivă psihologică, însă, furia nu este emoția de bază, ci un semnal. De cele mai multe ori, ea apare atunci când nevoia de conexiune nu este întâlnită. Pentru multe femei, exprimarea
16:10
Bolojan îi „amenință" pe viitorii medici! Vrea ca absolvenții de medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire: „Ai o obligație față de țara aceasta"
În contextul în care s-a tot vorbit despre faptul că România se confruntă cu un deficit de medici, o declarație pe care a făcut-o șeful Guvernului, Ilie Bolojan, marți, la o reuniune la care a participat, marți, la Parlament, a atras cu atât mai mult atenția. Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină
16:10
Fenomenul meteo care întârzie venirea primăverii în România. Când se va încălzi

Luna martie a acestui an pare a fi una dintre cele mai neobișnuite din ultimii ani, potrivit prognozelor AccuWeather. Fragmentarea vortexului polar din februarie 2026 va aduce un sfârșit de iarnă și un început de primăvară mai reci decât normal pentru România. Primăvara anului 2026 se anunță neobișnuită din punct de vedere meteorologic, marcând o tranziție
16:10
E oficial. România, singura țară din UE care și-a închis centralele pe cărbune

Un raport al Agenției Internaționale a Energiei (IEA) arată că în 2025 scăderea producției de energie pe cărbune în UE a fost extrem de limitată, dat fiind reducerea înregistrată la capacitățile hidro și eoliene. În fapt, singura țară din UE care și-a închis capacități pe cărbune a fost România, țară care este responsabilă de sub
15:40
România între ancorele de securitate și izolarea economică: partener loial, influență limitată (un spectacol Kabuki)
"Cine are minte, să ia aminte" – părintele Arsenie Boca În acest Kabuki autohton, politicienii își retușează obsesiv propriul Keshō (machiajul elaborat care definește rolul și ascunde trăsăturile reale) pentru a părea providențiali, își exersează momentele de Mie (poze dramatice și gesturi exagerate prin care actorul își demonstrează emoția sau puterea) în fața camerelor pentru a simula autoritatea, dar se folosesc
Acum 6 ore
14:40
Opt răniți în urma unui accident, pe DN5. Au fost implicate un microbuz, un utilaj și un autoturism/A intervenit elicopterul SMURD – FOTO
Salvatorii giurgiuveni au fost în alertă, marți, 10 februarie, și au intervenit de urgență la locul unui grav accident, soldat cu rănirea a opt oameni. Accidentul rutier a avut loc pe DN5, în județul Giurgiu, în afara localității Adunații-Copăceni, pe sensul de mers spre Capitală. Opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma
14:40
Elena Ceaușescu în formă maximă

1. Văzând că românii nu plătesc impozitele, 1500 de primării intră în grevă. Adică vor fi închise pentru câteva ore. Fiind băieți de învoială și ciozvârtă, domnii primari s-au solidarizat cam târziu cu populația despuiată până la ecorșeu. Chestia asta trebuia să se întâmple pe 5 ianuarie și să anunțe că nu deschid până
14:20
Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?". Reacția liderului PSD
Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor și totodată liderul PSD, a fost prezent, marți, 10 februarie, la o dezbatere cu primarii de comune, organizată la Parlament. La un moment dat, după ce a susținut un discurs în fața edililor, Grindeanu a fost întrebat de un primar independent de ce critică măsurile adoptate de Guvern, în condițiile
13:10
Titlu șocant în presa rusă! „Experți" militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „Este o reacție adecvată"
Experți militari citați de presa din Rusia vorbesc despre un scenariu în care România ar deveni ținta principală a Kremlinului. Totul, pe fondul unor speculații legate de o presupusă desfășurare a trupelor NATO în Transnistria. E vorba despre un articol postat de news.ru, bazat pe declarațiile unor experți militari ruși, în care se vorbește deschis
Acum 8 ore
12:10
Lovitură pentru milioane de români! Doi mari operatori de telefonie mobilă anunță scumpirea abonamentelor
O nouă lovitură pentru români, la acest început de an, de această dată fiind anunțate scumpiri în cazul abonamentelor utilizatorilor de telefonie mobilă. Doi mari operatori de telefonie mobilă anunță că vor crește prețurile abonamentelor, cu aproape 7%. Orange România și Vodafone au anunțat ambele, luni seară, 9 februarie, că vor mări prețurile abonamentelor. Orange
12:10
Educația care poate opri tragediile: Campania națională antidrog „Conștient, nu dependent", în nordul țării
Recentele evenimente din localitatea Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost victima unei crime de o brutalitate extremă comisă de alți minori, au readus în discuție legătura directă dintre consumul de substanțe psihoactive și violența juvenilă. Faptul că principalul suspect, un copil de doar 13 ani, se afla deja sub monitorizare
11:20
Curtea de Apel judecă marți cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoș la CCR
Curtea de Apel Bucureşti are programat marţi primul termen în cazul cererii de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş la CCR. Astfel că se poate spune că instanța are
10:50
Bolojan le răspunde profesorilor care cer reducerea normei didactice: „Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o…” # National.ro
Chiar dacă profesorii au ieșit în stradă, săptămâna trecută, în speranța că își vor face auzite mai bine nemulțumirile față de măsurile decise de actualul Guvern, premierul Ilie Bolojan pare de neînduplecat. Cel puțin când vine vorba despre solicitarea cadrelor didactice care cer revenirea la norma de 18 ore săptămânal, la clasă. Premierul Ilie Bolojan […] The post Bolojan le răspunde profesorilor care cer reducerea normei didactice: „Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o…” first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
10:10
Revoltă în administrația locală: peste 1300 primării intră marți în grevă de avertisment/Bolojan dă ochii cu edilii, la Parlament # National.ro
Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune din țară se vor afla, marți, 10 februarie, timp de două ore, în grevă de avertisment, ca semn de nemulțumire față de măsurile anunțate de actualul Executiv, condus de către Ilie Bolojan. Acest demers presupune că, pe durata celor două ore de grevă, angajații din primării nu vor […] The post Revoltă în administrația locală: peste 1300 primării intră marți în grevă de avertisment/Bolojan dă ochii cu edilii, la Parlament first appeared on Ziarul National.
07:20
Acum 24 ore
05:20
Horoscop 10 februarie 2026 – Astăzi vă veți simți mai confortabil în compania celor dragi # National.ro
BERBEC Unele conflicte interne ar putea apărea astăzi, în special cu o rudă de sex feminin. Fii politicos și ascultă cu atenție ce au de spus alții. Vei fi mult mai emoțional decât în mod normal. Vei câștiga dragostea necondiționată a partenerului tău. TAUR Astăzi vei fi centrul atenției și nu vei avea nici o […] The post Horoscop 10 februarie 2026 – Astăzi vă veți simți mai confortabil în compania celor dragi first appeared on Ziarul National.
9 februarie 2026
21:20
21:00
Două aeronave Tarom au fost implicate, luni seară, în incidente pe Aeroportul Otopeni. Compania se confruntă deja cu un grad redus de disponibilitate al flotei. Primul incident s-a petrecut în jurul orei 18:00, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, în timpul manevrelor la sol desfășurate după preluarea unui pacient dintr-o aeronavă TAROM. O ambulanță care intervenea […] The post Incident pe Aeroportul Otopeni: două aeronave TAROM implicate first appeared on Ziarul National.
20:10
Europa trebuie să-și reducă urgent dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard, deoarece puterea lor pe piață ar putea fi folosită ca armă în cazul deteriorării relațiilor transatlantice. ”Depindem în mare măsură de soluțiile internaționale de plată”, a declarat Martina Weimert, director executiv al European Payments Initiative (EPI), un consorțiu format din 16 bănci […] The post De ce sunt necesare alternative europene la Visa și Mastercard first appeared on Ziarul National.
19:30
Mieii au nevoie să consume mai multă hrană și de supraveghere constantă atunci când este foarte frig afară. Acest lucru crește semnificativ costurile de întreținere. Pentru a recupera banii cheltuiți, fermierii se văd nevoiți să ridice prețurile. Drept urmare, prețul cărnii de miel ar putea urca cu cel puțin 10% până de Paște. Fermierii muncesc […] The post Iarna geroasă scumpește carnea de miel de Paște. Cât va crește prețul first appeared on Ziarul National.
19:30
Mult timp, Ilie Bolojan ne-a fost vândut drept omul serios, tehnocratul tăcut, administratorul care nu face politică, „el e pe treabă”. Un fel de funcționar-model, ridicat la rang de salvator național, așa vorbeau televiziunile de casă, în special trustul UM24. Doar că, încet-încet, scheleții din dulapul acestui parvenit cu mănuși albe încep să cadă, iar […] The post Portretul parvenitului cu mănuși albe first appeared on Ziarul National.
19:10
Ce atâta secretomanie? Miruță a publicat date clasificate privind personalul militar român la Cartierul general NATO # National.ro
Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, a reușit, dintr-o mișcare, să dea publicității date clasificate, prin lege, privind structura personalului militar român de la Cartierul General NATO. În același timp, acesta a dezvăluit că, din cauza chiriei alocate personalului, care a rămas înțepenită la nivelul anului 2009, militarii au cam părăsit posturile, existând riscul ca […] The post Ce atâta secretomanie? Miruță a publicat date clasificate privind personalul militar român la Cartierul general NATO first appeared on Ziarul National.
19:00
Liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său a strâns semnăturile necesare pentru a începe procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Senatorul Petrişor Peiu spune, pe de altă parte, că mai e nevoie de semnături. Peiu, a invitat, luni, PSD să se alăture demersului privind suspendarea din funcţie a preşedintelui Nicușor Dan, argumentând […] The post AUR cere sprijinul PSD pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:40
Puterea de cumpărare s-a prăbușit. Comerțul a intrat pe minus din august până în decembrie # National.ro
Creșterea TVA a avut un efect de bumerang, lovind nu numai în puterea de cumpărare a românilor, dar și în întreaga economie. Deficitul a fost redus doar prin manevre contabile, spun economiștii, în timp ce cheltuielile statului au crescut cu 79 miliarde de lei față de 2024. Efectul cel mai vizibil a fost semnalat în […] The post Puterea de cumpărare s-a prăbușit. Comerțul a intrat pe minus din august până în decembrie first appeared on Ziarul National.
18:40
Revoltă printre artiști după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore / Actorii de la TNB și Teatrul din Ploiești ies în stradă la protest # National.ro
Actorii Teatrului Naţional Bucureşti (TNB) ies marţi în stradă să protesteze faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan, acuzat de artiști că vrea să normeze munca acestora precum cea a unui muncitor dintr-o fabrică sau angajat al unei instituţii. Artiştilor li se va alătura şi personalul tehnic, începând cu ora 14.30. Ministerul Culturii le-a […] The post Revoltă printre artiști după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore / Actorii de la TNB și Teatrul din Ploiești ies în stradă la protest first appeared on Ziarul National.
18:20
Când retragerea devine limbaj/De la dispreț aparent la protecție emoțională în relațiile apropiate # National.ro
În multe relații, apare un moment greu de numit: unul dintre parteneri devine mai tăcut, mai distant, mai greu de atins emoțional. Din exterior, acest comportament este adesea interpretat ca dezinteres sau dispreț. Din perspectivă psihologică, lucrurile sunt mai complexe. Retragerea nu este întotdeauna lipsă de implicare; uneori este un limbaj de protecție. Pentru mulți […] The post Când retragerea devine limbaj/De la dispreț aparent la protecție emoțională în relațiile apropiate first appeared on Ziarul National.
18:00
Piedone îl torpilează pe Bolojan: „Prim sinistrule, ai reușit ceva ce puțini pot: să guvernezi împotriva celor care nu se pot apăra” / Mesaj dur și pentru Ciucu # National.ro
Cristian Popescu Piedone lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, într-o postare cu accente tăioase, ironie și metafore apăsate. Liderul PNRR îl acuză pe șeful Guvernului că taie din drepturile pensionarilor și ale persoanelor vulnerabile, în timp ce își protejează apropiații politici, în special pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Piedone în înfruntă online […] The post Piedone îl torpilează pe Bolojan: „Prim sinistrule, ai reușit ceva ce puțini pot: să guvernezi împotriva celor care nu se pot apăra” / Mesaj dur și pentru Ciucu first appeared on Ziarul National.
18:00
În timp ce Elon Musk își îndreaptă atenția către Lună, Uniunea Europeană urmărește un obiectiv mai terestru: reducerea dependenței de miliardarii americani din domeniul tehnologiei. Noi inițiative, precum centrul de date în valoare de un miliard de euro al Deutsche Telekom din München, au devenit și mai urgente după amenințările lui Donald Trump de a […] The post UE încearcă să-și reducă dependența de magnații tehnologici americani first appeared on Ziarul National.
17:40
Dele Alli traversează una dintre cele mai complicate perioade din viața sa. Mijlocașul englez, liber de contract la 29 de ani, ar fi pierdut aproape 170.000 de euro în doar câteva zile, după mai multe sesiuni de poker desfășurate noaptea, într-un cazinou exclusivist din centrul Londrei. Potrivit presei britanice, Alli a devenit o prezență constantă […] The post Fostul star din Premier League a pierdut o avere la jocurile de noroc! first appeared on Ziarul National.
17:40
Joan Laporta a făcut pasul anunțat de mai mult timp. Luni, 9 februarie, președintele Barcelonei și-a prezentat oficial demisia din funcție, pentru a putea candida la alegerile programate în luna martie pentru un nou mandat în fruntea clubului catalan. Decizia este una pur procedurală. Conform articolului 42.f din statutul clubului, președintele în exercițiu este obligat […] The post Laporta a demisionat și și-a depus deja candidatura, exact cum a promis first appeared on Ziarul National.
17:30
Primarul Aradului vrea transport public gratuit în oraş: „O măsură concretă și realistă de compensare a efectelor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale” # National.ro
Primarul Aradului Călin Bibarț (PNL) cere parlamentarilor din județ să sprijine modificarea legislației pentru a putea introduce transportul public gratuit în municipiul Arad. Primarul Călin Bibarț vrea să introducă transport public local gratuit pentru toți cetățenii Aradului, „o măsură concretă și realistă de compensare a efectelor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale”, conform unui […] The post Primarul Aradului vrea transport public gratuit în oraş: „O măsură concretă și realistă de compensare a efectelor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale” first appeared on Ziarul National.
17:30
Uniunea Europeană nu reușește să pună în aplicare măsuri economice în contextul declinului pieței unice. În septembrie 2024, fostul președinte al Băncii Centrale Europene și fostul premier italian Mario Draghi a publicat un raport cu 383 de recomandări menite să salveze economia UE de „agonia lentă” a scăderii competitivității pe scena mondială. Raportul respectiv ar […] The post Ursula, piața unică se ofilește! first appeared on Ziarul National.
17:10
Activele rusești înghețate reprezintă un atu pentru Uniunea Europeană, însă nu a reușit până acum să îl folosească cu îndrăzneală. Cea mai mare parte din fondurile suverane în valoare de 210 miliarde de euro sunt blocate la Euroclear, custodele cu sediul la Bruxelles. Transferul fondurilor va deschide numeroase opțiuni strategice. Belgia a fost atât de […] The post Uniunea Europeană ar putea câștiga prin mutarea activelor înghețate ale Rusiei first appeared on Ziarul National.
17:10
S-a trezit și Rogobete. Tăierea primei zi de concediu medical afectează masiv bolnavii cronici și gravidele # National.ro
Alexandru Rogobete a decis să-și ”pună cenușă în cap” și să recunoască faptul că tăierea primei zi de concediu medical, pe care tot el i-a propus-o lui Ilie Bolojan, a afectat masiv categorii importante de asigurați, printre acestea numărându-se și bolnavii cronici și femeile însărcinate. Recunoscând, implicit, că actele normative se fac ”pe genunchi”, ministrul […] The post S-a trezit și Rogobete. Tăierea primei zi de concediu medical afectează masiv bolnavii cronici și gravidele first appeared on Ziarul National.
17:00
Mircea Lucescu a fost externat. Cum se simte selecționerul României și motivul pentru care părăsește țara # National.ro
Mircea Lucescu s-a externat din Spitalul Universitar, acolo unde a ajuns în urmă cu o săptămână. Antrenorul a trecut recent prin mai multe probleme medicale, precum afecţiuni cardiace, o gripă puternică cu urmări neplăcute şi un furuncul care a necesitat o intervenţie realizată în urmă cu câteva zile. Deşi a fost externat, selecţionerul în vârstă […] The post Mircea Lucescu a fost externat. Cum se simte selecționerul României și motivul pentru care părăsește țara first appeared on Ziarul National.
16:30
Val de demisii pe Downing Street, din cauza scandalului Epstein! Premierul britanic Keir Starmer, și el sub presiune să renunțe la mandat # National.ro
Ziua și demisia pe Downing Street! Tim Allan, directorul de comunicare al premierului britanic Keir Starmer, a demisionat după doar cinci luni în funcție. Demisia a venit la o zi după ce șefa de cabinet a prim-ministrului, Morgan McSweeney, a demisionat și ea, scrie The Guardian. Legăturile lui Allan și Mandelson cu Epstein Allan a […] The post Val de demisii pe Downing Street, din cauza scandalului Epstein! Premierul britanic Keir Starmer, și el sub presiune să renunțe la mandat first appeared on Ziarul National.
16:00
Un șofer beat a comis un accident cu victimă în Piatra-Neamţ, a fugit şi a pus-o pe iubită să spună că era la volan VIDEO # National.ro
Un şofer beat a încercat să scape basma curată după ce a produs un accident rutier în Piatra Neamț. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a fugit de la faţa locului, deși incidentul din trafic s-a soldat cu o victimă. Apoi a pus-o pe prietena lui să spună că era la volan. Asta cu […] The post Un șofer beat a comis un accident cu victimă în Piatra-Neamţ, a fugit şi a pus-o pe iubită să spună că era la volan VIDEO first appeared on Ziarul National.
