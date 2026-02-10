Scenariu SF: Arbitri angajați de cluburile mari să-i invețe pe jucători să trișeze!

16:00

Un şofer beat a încercat să scape basma curată după ce a produs un accident rutier în Piatra Neamț. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a fugit de la faţa locului, deși incidentul din trafic s-a soldat cu o victimă. Apoi a pus-o pe prietena lui să spună că era la volan. Asta cu […]