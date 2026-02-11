Spectacol caritabil de 8 Martie la Cluj-Napoca pentru susținerea femeilor bolnave de cancer

11:20

Polițiștii din Cluj-Napoca au intervenit luni, 9 februarie, după ce au fost alertați că o tânără s-ar afla pe balconul unui imobil de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, existând suspiciuni că ar avea intenția de a se arunca de la înălțime. La fața locului a fost trimis un echipaj de poliție, care a constatat că […]