Accident cu cinci mașini între Sălard și Cauaceu: Opt persoane rănite

08:00

Fosta directoare adjunctă a ITM Bihor a scăpat de acuzația de luare de mită în dosarul pornit de la un flagrant DNA și de la un lanț de denunțuri ale subalternelor. Nadia Racz a fost condamnată de Tribunalul Bihor la închisoare cu suspendare numai pentru că „a divulgat cu intenţie” unor afaceriști iminența unor controale ale ITM, dar procurorii anticorupție cer condamnarea ei şi pentru luare de mită, infracțiune pe care un judecător o consideră „nedovedită”. Află de ce!