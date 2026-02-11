Iulian Lolea, economist șef, Confederația Patronală Concordia, va fi prezent la Maratonul Stabilității economice - Ediția a II-a
Profit.ro, 11 februarie 2026 18:50
Iulian Lolea, economist șef, Confederația Patronală Concordia, va fi prezent la Maratonul Stabilității economice - Ediția a II-a, programat să fie organizat de Profit.ro pe 19 februarie.
• • •
Acum 15 minute
19:00
ULTIMA ORĂ Hidroelectrica 2025: Producția a scăzut cu 15%, iar vânzările angro – cu 22%. În schimb, furnizarea a crescut cu 30%, iar achizițiile de la terți au explodat # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat anul trecut o scădere cu 15% a producției sale nete de electricitate, la 11.585 GWh.
19:00
Șeful Cancelariei dă vina pe secretarul general al Guvernului că nu a putut face concedieri. Cancelaria lui Bolojan a funcționat cu o reducere de 2 milioane euro a cheltuielilor. Reacția SGG # Profit.ro
Cancelaria prim-ministrului anunță o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% față de anul precedent. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei - adică 84% - a fost generată în cele șase luni de mandat ale noii conduceri.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
ULTIMA ORĂ Statul român pune sub supraveghere specială rafinăria și benzinăriile rușilor de la Lukoil, plus încă 2 firme. Sancțiunile SUA ne pot lăsa fără un sfert din carburanți # Profit.ro
Statul român pregătește punerea ″sub tutelă″ a mai multor subsidiare din România ale gigantului petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite, arătând că sancțiunile riscă să ducă la oprirea activității rafinăriei Petrotel Ploiești și a celor circa 300 de benzinării locale ale Lukoil.
Acum 2 ore
18:00
Un nou „jucător greu” a fost adus pe șantierul metroului din Cluj, fiind vorba de o macara cu șenile și o capacitate de ridicare de 100 de tone, anunță autoritățile.
17:40
Digi - apărată de Comisia Europeană. Propunerea ANCOM de reintroducere a reglementării pe piața cu ridicata a accesului local furnizat la puncte fixe a intrat sub anchetă # Profit.ro
Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată cu privire la proiectul de analiză de piață al autorității naționale de reglementare din România (ANCOM) referitor la propunerea de reintroducere a reglementării pe piața cu ridicata a accesului local furnizat la puncte fixe din România.
17:40
Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, condusă de CEO-ul Yong Bae Lee, pentru a discuta Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen, definirea etapelor pentru o viitoare cale ferată de mare viteză și utilizarea unor mecanisme solide de finanțare prin credit de export.
17:40
Creștere puternică a croazierelor în România. Mirco Vassallo, Director Regional International Costa Cruises: Este una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din portofoliul nostru internațional și unul dintre cei mai puternici contributori # Profit.ro
România este, în prezent, a doua cea mai mare piață pentru Costa Cruises în regiunea Europa Centrală și de Est (ECE), după Polonia, și una dintre cele mai dinamice din portofoliul internațional al companiei.
17:30
Elveția va oganiza un referendum inedit, prin care să fie stabilit - în cazul unui vot majoritar pozitiv - că numărul populației din țară nu poate depăși 10 milioane de locuittori, din 2050.
17:20
Un nou tramvai, fabricat la Uzina de Reparații Atelierele Centrale (URAC) a STB, este pregătit să intre pe străzile din capitală.
Acum 4 ore
17:10
BMW a anunțat că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu.
17:00
Bijuterii de familie și monede, scoase masiv la vânzare după explozia prețului argintului # Profit.ro
Magazinele de monede și bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanșă de clienți care doresc să-și vândă obiectele de colecție, argintăria și bijuteriile de familie, după o creștere istorică a prețului argintului
16:50
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că există riscul să ajungem în recesiune tehnică, explicând ce înseamnă acest lucru.
16:50
Peste 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează în centrul Madridului față de acordul comercial între UE și Mercosur și de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene.
16:40
România s-a decuplat de comunism. A reușit să reducă masiv emisiile de gaze cu efect de seră - analiză The Guardian # Profit.ro
România a reușit să decupleze sectorul energetic și pe cel industrial de poluarea ce le-a caracterizat în comunism.
16:30
VIDEO&FOTO Ciucu, îngrozit de cum se lucrează la STB după o vizită neanunțată la autobază # Profit.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a făcut o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca.
16:30
Cum se construiește leadershipul într-o companie de tehnologie: o conversație cu Shiro Theuri, CTO la Glovo # Profit.ro
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință, am stat de vorbă cu Shiro Theuri, Chief Technology Officer la Glovo.
16:20
16:20
16:10
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, extinde prezența în România printr-un parteneriat cu Safety Broker, unul dintre cei mai mari brokeri de asigurare de pe piața locală.
16:00
FOTO O nouă fabrică în România. Sud-coreenii de la Hanwha Aerospace au început lucrările de construcție la fabrica în care se va produce obuzierul K9 # Profit.ro
Au început lucrările de construcție la fabrica Hanwha din Dâmbovița, prima unitate de producție a sud-coreeniilor în Europa.
15:40
GRAFIC România a reușit să reducă masiv emisiile de gaze cu efect de seră - analiză The Guardian # Profit.ro
România a reușit să decupleze sectorul energetic și pe cel industrial de poluarea ce le-a caracterizat în comunism.
15:40
Companiile aeriene se tem că noile norme de control vor provoca haos pe aeroporturile UE în această vară și cer suspendarea controlului electronic # Profit.ro
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) care presupune colectarea datelor biometrice ale călătorilor din afara UE generează întârzieri masive pe aeroporturi, asta deși a fost conceput pentru a moderniza și eficientiza controalele la frontieră.
15:20
O nouă fraudă este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci prin care se cere plata unei taxe de menținere a mărcii.
15:20
Primele 200 de școli se pot înscrie gratuit în platforma EduMetrix.ro.
Acum 6 ore
15:00
Germania continuă programul de reînarmare și comandă drone de atac în valoare de 536 milioane de euro # Profit.ro
Germania continuă efortul amplu de modernizare militară declanșat după invazia Rusiei în Ucraina.
14:50
Multinaționala olandeză Heineken, al doilea mare berar al lumii, cu trei fabrici și peste 1.000 de angajați în România, a anunțat că va desființa până la 6.000 de locuri de muncă la nivel global, în cadrul strategiei de reducere a costurilor, în contextul în care jucătorii de profil se confruntă cu o cerere slabă.
14:40
O analiză preliminară realizată de Metals Focus pentru Silver Institute arată că cererea mondială de argint este estimată să se mențină stabilă anul viitor, deoarece creșterea investițiilor retail compensează scăderile din industrii precum electronicele, fotovoltaicele, bijuteriile și argintăria.
14:40
Autostrada Moldovei intră în reparații: zeci de balize lipsă, tasări și panouri fonoabsorbante deplasate # Profit.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău informează că zeci de balize antiorbire desprinse, tasări ale suprafețelor carosabile și sisteme de panouri fonoabsorbante deplasate au determinat lucrări de remediere pe Autostrada A7, la nivelul a patru loturi între Ploiești, Buzău și Focșani.
14:20
Date îngrijorătoare - Multe familii din România nu sunt protejate financiar. Una dintre cele mai mari vulnerabilități care afectează capacitatea de a face față pierderii veniturilor din cauza bolii sau accidentelor # Profit.ro
Un studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată că deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult la nivel național, astfel că diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de circa 165.400 lei.
14:10
Un bloc de patru etaje din sectorul 6 din București va fi regenerat printr-o metodă biologică.
13:50
ULTIMA ORĂ Măsură majoră în magazine, prețuri limitate la alimente raportat la inflație. Prețurile vor fi ținute jos printr-o nouă schemă, anunțată în premieră la Profit.ro # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, confirmă că va veni în Guvern și Parlament cu un proiect prin care inflația să fie luată în calcul în mecanismul de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare, atunci când depășește 5%-6%.
13:40
Parlamentul European a acordat primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziția de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcționeze atât online, cât și offline, transmite Reuters.
13:40
Vânzarea Profi către Mega Image a adus deja mari avantaje grupului: Vom asista la o creștere a numărului de magazine noi, pentru a profita de potențialul pe termen lung # Profit.ro
Preluarea lanțului de magazine Profi de către Mega Image, parte a grupului olandezo-belgian Ahold Delhaize,a accelerat deja vânzările europene ale grupului, fiind calculată acum o creștere de aproape 11% pentru ultimul trimestru al anului trecut.
13:30
Obligațiile de declarare și plată a taxelor rămân în vigoare chiar și în situația declarării inactivității fiscale.
13:30
Grupul italian Ariston intenționează să preia Riello Group, tot din Italia, activ în producția și comercializarea de arzătoare, cazane, pompe de căldură și sisteme de climatizare.
13:30
România spre OCDE - Riscul „reformelor de fațadă”, atenționare a prim-viceguvernatorului BNR # Profit.ro
Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale, spune Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0914 lei, de la 5,0910 lei, curs înregistrat marți.
13:20
Grupul BP a anunțat suspendarea programului său de răscumpărare de acțiuni de 750 de milioane de dolari, într-un nou semn al presiunii exercitate de scăderea prețului petrolului asupra marilor companii energetice.
Acum 8 ore
13:00
Ucraina a început să planifice alegerile prezidențiale împreună cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia # Profit.ro
Volodimir Zelenski intenționează să anunțe la 24 februarie planurile pentru alegerile prezidențiale organizate concomitent cu un referendum pe tema acordului de pace cu Rusia.
12:30
Ciolacu: Hai în vacanță la Buzău! ''Visit Buzău'', stand propriu adus de fostul șef PSD la Târgul de Turism al României # Profit.ro
Consiliul Județean Buzău va fi prezent cu stand propriu sub sloganul ''Visit Buzău'' la Târgul de Turism al României pentru a promova diversitatea turistică, produsele locale și tradițiile.
12:30
DECIZIE Pacienții vor avea dreptul la consultație decontată pentru ”a doua opinie” medicală. Noi obligații pentru spitale # Profit.ro
Toși pacienți asigurați vor avea dreptul la o nouă consultație pentru ”a doua opinie” medicală, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. Totodată, unitatea medicală va avea obligația de a programa pacientul la următoarea consultație sau investigație necesară.
12:20
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh.
12:10
FOTO Ciucu anunță ultima soluție posibilă pentru București pe termen scurt. "Fără borduri și panseluțe!" # Profit.ro
Noul primar al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că este în căutarea soluțiilor de finanțare pentru ca proiectele în derulare ale Primăriei Municipiului București să poată fi finalizate la timp și care să permită și demararea unor investiții noi.
12:10
Ford anunță cea mai mare pierdere din ultimii șapte ani, din cauza abandonării strategiei electrice, dar și venituri record # Profit.ro
Rezultatele financiare ale Ford Motor pentru 2025 au adus câteva contraste în raportul prezentat de companie, care au în prim-plan costurile uriașe produse de renunțarea la proiectele majore de electrificare, dar și veniturile istorice obținute de companie.
12:10
Autoritățile avertizează că mai multe persoane au fost înșelate prin intermediul unor mesaje false primite din partea altora care pretindeau a fi fiul sau fiica acestora.
12:00
Retailerul german Kaufland lansează în România campania națională „Te strigă Kaufland", o inițiativă adresată producătorilor locali și micilor furnizori din agricultură și industria alimentară.
11:50
Românii au contractat, anul trecut, credite ipotecare în valoare de 10,9 miliarde euro, un volum record.
11:40
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță că începând cu 30 martie 2026 va opera zboruri de la București Băneasa către Stockholm Arlanda, în locul actualei conexiuni către Stockholm Skavsta.
