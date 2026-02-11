Socol: Ai jucat-o ideologic. Dacă se confirmă recesiunea tehnică a României, de vină a fost cine a majorat taxele. Eu am pus pe masă la Guvern și la Cotroceni variante

14:20

Un studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată că deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult la nivel național, astfel că diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de circa 165.400 lei.