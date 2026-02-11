Guvernul vrea să pună sub supraveghere toate activităţile Lukoil în România: Lanţul de benzinării, rafinăria Petrotel şi perimetrul offshore Trident. „Se creează cadrul de control şi prevenţie necesar pentru protejarea intereselor statului român”
Ziarul Financiar, 11 februarie 2026 19:30
Guvernul vrea să pună sub supraveghere toate activităţile Lukoil în România: Lanţul de benzinării, rafinăria Petrotel şi perimetrul offshore Trident. „Se creează cadrul de control şi prevenţie necesar pentru protejarea intereselor statului român”
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
19:30
Acum 30 minute
19:15
Pagina verde. Ce se mai întâmplă la barajul Paltinu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investiţia de 114 mil. lei în reabilitarea Bazinului de Apă Curată. Proiectul va dura 24 de luni # Ziarul Financiar
Pagina verde. Ce se mai întâmplă la barajul Paltinu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investiţia de 114 mil. lei în reabilitarea Bazinului de Apă Curată. Proiectul va dura 24 de luni
Acum o oră
18:45
Acum 2 ore
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
România pierde teren demografic: Numărul nou-născuţilor a scăzut cu 3,4% în decembrie 2025 faţă de aceeaşi lună din 2024 # Ziarul Financiar
În luna decembrie 2025, numărul nou-născuţilor a fost de 11.893, în scădere cu 3,4% faţă de aceeaşi lună din 2024, când s-au înregistrat 12.307 copii, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
18:15
18:00
18:00
Acum 4 ore
17:30
17:15
Investiţia în hotel versus rezidenţial, care e mai profitabil? „Hotelul poate genera venituri pe o perioadă mai lungă de timp şi, configurat corect, aduce încasări din surse multiple“. Un hotel poate genera un profit brut din operare de circa 35-40%, în funcţie de clasificarea hotelului, ceea ce înseamnă circa 12-15% profit net # Ziarul Financiar
În ultima vreme, hotelurile au devenit tot mai atractive pentru investitori, mai ales pentru cei din zona de real estate, cu experinţă chiar şi în zona rezidenţială, ceea ce arată atractivitatea turismului local.
17:15
17:00
17:00
16:45
A pierdut România bani europeni din cauza blocajului de la CCR? Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru: Şansele de a-i recupera după această amânare sunt extrem de reduse. Pe de altă parte, dacă vă puneţi în pielea Comisiei Europene, uitându-vă la o ţară care de patru ani şi mai bine nu rezolvă o reformă # Ziarul Financiar
16:45
ZF Index Imobiliar ianuarie 2026. Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a continuat să urce în ianuarie 2026. Piaţa revânzărilor de locuinţe a debutat în forţă în 2026, pe fondul dobânzilor ipotecare în scădere şi al cererii redirecţionate de la proiectele noi # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în ianuarie 2026 la 136.538 de euro, în creştere cu 769 de euro, respectiv 0,5% faţă de decembrie 2025. Comparativ cu ianuarie 2025, preţurile sunt mai mari cu 19.538 de euro, echivalentul unui avans anual de 16,6%, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parteneriat cu SVN România.
16:30
16:30
16:30
16:15
16:00
15:45
Pagina verde. De unde vine poluarea din Bucureşti: traficul intens, activitatea industrială şi santierele de construcţii, printre „vinovaţi“ # Ziarul Financiar
Valorile concentraţiilor de particule în suspensie (PM10 şi PM2,5), adică principalii indicatori pentru poluarea aerului, au depăşit frecvent limitele admise, în special în sezonul rece şi în zonele periferice ale Capitalei, precum şi în localităţile limitrofe din judeţul Ilfov, arată raportul pe 2025 al Gărzii Naţionale de Mediu
Acum 6 ore
15:15
15:00
14:45
14:30
14:30
14:15
Cum a devenit Iaşiul campionul extinderii reţelelor de gaze, mai ales în rural, la nivel naţional. „Accesul la gaze creşte atractivitatea localităţilor pentru investiţii private şi susţine activităţile economice locale. Lipsa utilităţilor e o frână în dezvoltare. Vrem ca în cinci ani să trecem de pragul de 70% dintre locuinţe racordate la gaze“ # Ziarul Financiar
Potrivit INS, la finalul anului 2024 reţeaua de distribuţie a gazului din România era de 50.972 de kilometri, cu 7.409 kilometri mai mult faţă de 2020. Iaşiul este judeţul cu cea mai mare extindere, de 650 de kilometri
14:15
ZF Live. Ionuţ Simion, PwC România: Mai mult de 50% din companiile din top 5.000 cele mai mari companii din România au capital local şi plătesc un impozit mai mare pe profit decât multinaţionalele. Numărul de angajaţi în 2024, faţă de 2022, a crescut la nivelul companiilor antreprenoriale româneşti cu aproape 40.000, în schimb a scăzut la nivelul companiilor internaţionale # Ziarul Financiar
Companiile cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de companii din România, potrivit raportului anual realizat de firma de consultanţă şi audit PwC. Companiile româneşti din acest clasament plătesc mai mult impozitul pe profit decât multinaţionalele, după cum spune Ionuţ Simion, partener la PwC România.
14:15
14:15
13:45
Agenţia de programare UXR: Am lansat a doua versiune a platformei de management al linkurilor AWW.AL, care a ajuns deja la 500.000 de URL-uri găzduite. Aceasta face parte dintr-un ecosistem de soluţii AI # Ziarul Financiar
Agenţia de programare UXR, fondată de antreprenorul local Cristian Doiu, a lansat a doua versiune a platformei sale AWW.AL, care transformă URL-uri lungi şi complexe în linkuri scurte, uşor de distribuit, ideale pentru social media, campanii de marketing şi branding digital.
Acum 8 ore
13:30
13:30
13:30
13:15
Bugetul central a transferat administraţiei locale, în 2025, peste 100 mld. lei, dar nu deţine controlul asupra cheltuirii lor # Ziarul Financiar
Guvernul central dă bani administraţiei locale, dar nu are decât un control vag asupra costurilor. Comunităţile locale sunt slabe şi nu au forţa să-i întrebe pe primari sau să întrebe consiliile locale unde se duc banii. Nu există o „grilă“ care să fie impusă primăriilor astfel încât acestea să nu mai cheltuiască banii pe ce le trece prin cap şi apoi să întindă mâna la guvern pentru bani de salarii. Această anomalie trebuie corectată înainte de orice discuţie despre reforma administrativă.
12:45
12:30
12:30
12:15
12:00
12:00
11:45
Ce reguli noi se vor aplica pentru conducerea BNR. Membrii boardului BNR, care vor fi numiţi pe baza unor criterii obiective şi transparente publicate de Parlament, vor avea, în premieră, interdicţie o perioadă să lucreze pentru băncile comerciale după ce pleacă şi vor avea mandatele limitate la 14 ani, cu excepţia guvernatorului. Iar independenţa instituţiei ar urma să crească # Ziarul Financiar
În actuala legislaţie din România, conducerea BNR, începând de la guvernator şi până la membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie, este numită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Şi nu există o limită de mandate.
11:45
Presiunile americane devin realitate: Ucraina a început să planifice alegeri prezidenţiale în paralel cu un referendum privind orice acord de pace cu Rusia. Administraţia Trump a cerut Kievului să organizeze ambele scrutinuri până la 15 mai, în caz contrar riscând să piardă garanţiile de securitate propuse de SUA # Ziarul Financiar
11:45
11:45
11:45
Un nou pariu riscant: Fondul speculativ Elliott Management, condus de miliardarul Paul Singer, a investit masiv în bursa din Londra şi a acumulat o participaţie semnificativă în London Stock Exchange Group. Acţiunile LSEG au scăzut puternic săptămâna trecută, fiind pe minus cu 17% faţă de începutul anului # Ziarul Financiar
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.