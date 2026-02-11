Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri de pace, de data asta despre teritorii. Rusia nu a confirmat dacă participă
SportMedia, 11 februarie 2026 20:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a acceptat oferta SUA de a fi organizată, săptămâna viitoare, o nouă rundă de discuții pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Noua rundă de negocieri ar urma să se concentreze pe problema teritoriului ucrainean. Zelenski a declarat, miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri … The post Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri de pace, de data asta despre teritorii. Rusia nu a confirmat dacă participă appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
20:20
A început construirea fabricii din România unde se va produce obuzierul K9: Apar mii de locuri de muncă # SportMedia
Hanwha Aerospace Romania a început în judeţul Dâmboviţa lucrările de construcție a fabricii în care se va produce obuzierul K9. Lucrările de construcţie pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producţie a companiei coreene Hanwha din Europa, au început miercuri în comuna Petrești, județul Dâmboviţa. Fabrica va susţine producţia locală … The post A început construirea fabricii din România unde se va produce obuzierul K9: Apar mii de locuri de muncă appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Asociația pentru Valori în Educație (AVE) lansează EduMetrix, o platformă digitală de evaluare instituțională 360°, a școlii și a comunității din jurul acesteia. Platforma, dezvoltată de AVE cu sprijinul Apa Nova, o companie Veolia, oferă o radiografie a funcționării școlii, utilă pentru planuri de dezvoltare, rapoarte anuale, proiecte manageriale și aplicații pentru finanțări. EduMetrix se … The post Cum pot școlile din România să ia decizii mai bune: AVE lansează platforma EduMetrix appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Politico: SUA semnalează o retragere limitată a trupelor din Europa. Ce vrea America de la aliați # SportMedia
Factorii de decizie politică americani le transmit liderilor europeni să nu se aștepte la retrageri majore ale trupelor americane în viitorul apropiat, temperând temerile larg răspândite în capitalele continentului. Oficialii europeni și-au exprimat îngrijorarea că președintele american Donald Trump ar putea retrage zeci de mii de soldați americani pentru a încuraja țările aliate să cheltuiască … The post Politico: SUA semnalează o retragere limitată a trupelor din Europa. Ce vrea America de la aliați appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri de pace, de data asta despre teritorii. Rusia nu a confirmat dacă participă # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a acceptat oferta SUA de a fi organizată, săptămâna viitoare, o nouă rundă de discuții pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Noua rundă de negocieri ar urma să se concentreze pe problema teritoriului ucrainean. Zelenski a declarat, miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri … The post Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri de pace, de data asta despre teritorii. Rusia nu a confirmat dacă participă appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care acordă finanțare prin Programul SAFE (Security Action for Europe) pentru opt state membre – Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România. Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene privind Planurile Naționale de Investiții în Apărare ale … The post Undă verde de la Consiliul UE pentru programul SAFE în România și alte 7 țări appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
18:20
Comisia de Disciplină a avut, miercuri, prima înfățișare după incidentele grave de la CFR Cluj – U Cluj. Cazul a fost amânat pentru data de 18 februarie, deoarece antrenorul Cristiano Bergodi nu s-a prezentat la audieri. În schimb, Andrei Cordea a fost prezent și a fost audiat de comisie, unde și-a cerut scuze. Fotbalistul de … The post Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Ciucu a făcut o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca: Lucrurile nu arată deloc bine, condițiile sunt execrabile (Foto) # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii. Primarul general a constatat că lipsesc piesele de schimb, autobaza este foarte veche, iar oamenii au salarii mici. ”Nu am anunţat pe nimeni că vin. Am vrut să văd … The post Ciucu a făcut o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca: Lucrurile nu arată deloc bine, condițiile sunt execrabile (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
18:20
România a pierdut nu doar peste 200 de milioane de euro, ci și credibilitate internațională. Judecătorii constituționali amână sine die decizia asupra Legii pensiilor magistraților ajunsă pe masa lor acum aproape 6 luni. Curtea Constituțională a României (CCR) face prin tradiție jocuri de interese: politice, economice, sistemice, pe mize de afaceri, de salvare a infractorilor, … The post Mai e România o democrație constituțională? appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Inter Milan, echipa antrenorului român Christian Chivu, caută un înlocuitor pentru portarul elvețian Yann Sommer, care urmează să se despartă de actualul lider din Serie A la finalul sezonului, iar principala opțiune este internaționalul italian Guglielmo Vicario, goalkeeper-ul formației engleze Tottenam Hotspur, anunță mass-media italiană. Vicario, recrutat de Tottenham în 2023, de la formația italiană … The post Cristi Chivu pierde un titular la Inter: I-a găsit deja înlocuitor appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Un gigant asiatic vrea să fabrice în România trenuri pe hidrogen și să contruiască o cale ferată de mare viteză # SportMedia
O mare companie sud-coreeană intenționează să producă în România trenuri pe hidrogen și să construiască o cale ferată de mare viteză. Proiectul se numește Dacia. România vrea să devină un centru de greutate în domeniul feroviar. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și o delegație de la Hyunday Rotem au discutat miercuri despre acest proiect, denumit DACIA. … The post Un gigant asiatic vrea să fabrice în România trenuri pe hidrogen și să contruiască o cale ferată de mare viteză appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
16:20
Pacienții asigurați vor putea solicita o a doua opinie medicală, fără costuri suplimentare, după ce plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care reglementează acest drept. Camera este for decizional, inițiativa fiind aprobată anterior și de Senat. Legea urmează să fie transmisă președintelui pentru promulgare. Potrivit actului normativ, citat de Digi24, toate persoanele … The post Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Lia Savonea explică de ce a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE pe legea privind pensiile magistraților: Nu este o tergiversare, ci o obligație juridică # SportMedia
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, susține că solicitarea adresată Curții Constituționale privind sesizarea CJUE în cazul legii pensiilor speciale ale magistraților nu are rolul de a amâna o decizie, ci urmărește „claritatea juridică”. Curtea Constituțională a decis o nouă amânare în dosarul privind pensiile speciale ale magistraților, motivând că trebuie să … The post Lia Savonea explică de ce a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE pe legea privind pensiile magistraților: Nu este o tergiversare, ci o obligație juridică appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027. Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina” va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanțare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune în curs al Rusiei care … The post Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Universitatea Craiova a încasat o lovitură grea înaintea celor două meciuri cu FCSB. Oltenii nu se vor putea baza pe Ștefan Baiaram, după ce jucătorul oltenilor a fost suspendat de Comisia de Disciplină a FRF, conform Golazo.ro. Baiaram a fost suspendat pentru incidentele de la finalul meciului cu Dinamo, când a scuipat un fan dinamovist. … The post Universitatea Craiova încasează o lovitură grea înaintea meciurilor cu FCSB appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Au fost publicate programele pentru simulările examenelor naționale. Când au loc și la ce materii # SportMedia
Ministerul Educației a anunțat miercuri publicarea programelor pentru simulările examenelor naționale pe care le vor susține elevii de clasa a VIII-a și cei din anii terminali de liceu. Anunțul a fost făcut după ce documentele au fost afișate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Potrivit instituției, simulările organizate la nivel național se vor desfășura … The post Au fost publicate programele pentru simulările examenelor naționale. Când au loc și la ce materii appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de trei ore în 19 februarie, a decis CNA. Care este motivul # SportMedia
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, miercuri, să sancţioneze televiziunea Realitatea Plus cu suspendarea emisiei pentru trei ore în data de 19 februarie. Emisia suspendată va fi în 19 februarie, în intervalul 18.00 – 21.00. În acest interval, postul nu va putea difuza emisia obişnuită, ci textul sancţiunii. Membrii CNA au decis sancţiunea ca … The post Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de trei ore în 19 februarie, a decis CNA. Care este motivul appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
14:20
Dragoș Pîslaru atacă dur CCR, după a cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților: Justiția nu poate fi capturată de un cerc de interese # SportMedia
Curtea Constituțională a României a amânat pentru a cincea oară pronunțarea în cazul legii pensiilor de serviciu ale magistraților, iar reacția ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, este una extrem de dură. Oficialul califică situația drept „absolut inacceptabilă” și vorbește despre riscul capturării justiției de către „un cerc de interese”. „O să o spun … The post Dragoș Pîslaru atacă dur CCR, după a cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților: Justiția nu poate fi capturată de un cerc de interese appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică: Emailuri frauduloase în numele OSIM # SportMedia
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, miercuri, că au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) prin care se cere plata unei taxe de menţinere a mărcii. ”AVERTIZARE: Emailuri frauduloase în numele OSIM! Au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii … The post Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică: Emailuri frauduloase în numele OSIM appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Gică Hagi a bătut palma cu FRF pentru a prelua naționala României când Mircea Lucescu va pleca. Noi informații despre negocierile pe care Hagi le are cu FRF au fost făcute publice, în așteptarea unui anunț din partea lui Mircea Lucescu. Potrivit Fanatik, Hagi s-a înțeles cu FRF pentru un salariu de 30 de mii … The post Salariul lui Gică Hagi, făcut public: Oferta pentru preluarea echipei naționale appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Rectori de la Medicină susțin ideea lui Bolojan de a-i obliga pe medicii formați din bani publici să lucreze în țară. Ce spune Colegiul Medicilor # SportMedia
Conducerile universităților de Medicină susțin, în principiu, ideea avansată de premierul Ilie Bolojan privind obligativitatea ca absolvenții formați la buget și medicii care au făcut rezidențiat plătit de stat să lucreze o perioadă în România. Rectorii avertizează însă că o astfel de măsură trebuie construită pe baze juridice solide, cu mecanisme flexibile și cu respectarea … The post Rectori de la Medicină susțin ideea lui Bolojan de a-i obliga pe medicii formați din bani publici să lucreze în țară. Ce spune Colegiul Medicilor appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația # SportMedia
Schimbarea culorii iluminatoarelor stradele face parte dintr-un program menit să reducă efectele poluării luminoase, în special asupra animalelor nocturne. La Copenhaga, iluminatul urban de-a lungul unei artere principale este roșu, nu alb. Cercetările au arătat că activitatea liliecilor este afectată de lumina albă pe timp de noapte, în timp ce lumina roșie pare să aibă … The post Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Irina Bara s-a calificat, alături de belarusa Irina Șimanovici, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, după o victorie cu 7-6 (8/6), 3-6, 14-12 în fața taiwanezelor I-Hsuan Cho/Yi-Tsen Cho. Bara și Șimanovici s-au impus după două … The post Irina Bara se califică în sferturile probei de dublu de la Oeiras appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
12:20
CCR a amânat, pentru a cincea oară, o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Care a fost motivul de această dată # SportMedia
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, pentru a cincea oară, o decizie privind pensiile magistraților. 18 februarie este noul termen stabilit pentru a discuta legea care reduce pensiile magistraților și care crește vârsta de pensionare. Judecătorii CCR au amânat decizia pentru a avea timp ca să analizeze solicitarea ÎCCJ de a sesiza Curtea de … The post CCR a amânat, pentru a cincea oară, o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Care a fost motivul de această dată appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FCSB a definitivat lotul cu care încearcă să ajungă în play-off și să câștige al treilea titlu consecutiv. 30 de jucători se află pe lista pe care FCSB a înregistrat-o la LPF, unde se află și Ofri Arad, dar și Mihai Popescu, revenit după o accidentare gravă. Lotul este următorul: Portari: Matei Popa, Ștefan Târnovanu, … The post FCSB a definitivat lotul: 30 de jucători pentru al treilea titlu consecutiv appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Ziua 1449 Trei copii uciși în Harkov. Rafinărie Lukoil în flăcări (Video). Rusia crește masiv producția de obuze. Zelenski pregătește alegeri # SportMedia
Ziua 1449 a războiului a fost marcată de un nou val de atacuri cu drone, cu efecte devastatoare în regiunea Harkov, unde trei copii mici și un adult au murit sub dărâmături. În total, 17 localități au fost vizate într-o singură zi, iar autoritățile au declarat stare de urgență energetică după lovituri repetate asupra infrastructurii. … The post Ziua 1449 Trei copii uciși în Harkov. Rafinărie Lukoil în flăcări (Video). Rusia crește masiv producția de obuze. Zelenski pregătește alegeri appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Snowboarderul australian Cameron Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital după ce și-a fracturat gâtul în urma unei căderi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, informează Reuters. Comitetul Olimpic Australian (AOC) a precizat că specialistul în snowboard cros, în vârstă de 35 de ani, a suferit o căzătură gravă la antrenamentul de … The post Încă un accident grav la Jocurile Olimpice: A fost transportat cu elicopterul appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Ucraina își mută stațiile electrice în buncăre subterane pentru a le proteja de atacurile Rusiei # SportMedia
Ucraina începe să își îngroape infrastructura energetică strategică, într-un efort pe termen lung de a proteja rețeaua electrică de atacurile repetate ale Rusiei. Autoritățile de la Kiev au securizat deja o stație electrică într-un buncăr subteran din beton, iar o a doua este în curs de finalizare, scrie Kiev Independent. Vitaliy Zaicenko, directorul general al … The post Ucraina își mută stațiile electrice în buncăre subterane pentru a le proteja de atacurile Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Dispută pe relansarea economică: Nazare spune că IMM-urile sunt „beneficiar direct”, antreprenorii invocă cifre prea mici # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că IMM-urile sunt „un beneficiar direct” al pachetului de stimulare a investițiilor mari, contrazicând astfel criticile mediului de afaceri, care avertizează că măsurile ar ajunge doar la un număr restrâns de companii mici și mijlocii. Declarațiile vin după ce reprezentanții IMM-urilor au acuzat că impactul programelor anunțate este limitat și … The post Dispută pe relansarea economică: Nazare spune că IMM-urile sunt „beneficiar direct”, antreprenorii invocă cifre prea mici appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Federația Română de Fotbal a demarat negocierile pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu. Situația medicală pe care Lucescu o are i-a determinat pe cei din FRF să înceapă negocierile cu Gică Hagi. Acesta și-a dat acordul verbal pentru a prelua echipa națională în momentul în care Lucescu nu va mai fi selecționer, conform Fanatik. Acum, rămâne … The post FRF i-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu: Acord total appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Ilia Malinin, vedeta americană a patinajului artistic, a dominat programul scurt masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, desfășurat marți seara, informează AFP. Așteptat ca unul dintre marile staruri ale JO 2026, Malinin, deja medaliat cu aur în concursul pe echipe, alături de ‘Team USA’, și-a consolidat statutul de mare favorit la … The post Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin face spectacol la patinaj appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Cancelaria premierului anunță că s-au făcut economii de 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent # SportMedia
Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri, economii de aproape 10 milioane de lei în 2025 comparativ cu anul precedent. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 23,7%. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei – adică 84% – a fost generată în cele șase luni de mandat ale noii … The post Cancelaria premierului anunță că s-au făcut economii de 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent appeared first on spotmedia.ro.
10:20
The Guardian: România a găsit „Sfântul Graal” al tranziției energetice. Dar poate menține ritmul? # SportMedia
România a reușit ceea ce multe state dezvoltate încearcă de decenii: să crească economic și, în același timp, să reducă drastic poluarea. Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 75% față de perioada comunistă, iar intensitatea emisiilor s-a prăbușit cu 88% din 1990 până în 2023, scrie The Guardian. Publicația britanică arată … The post The Guardian: România a găsit „Sfântul Graal” al tranziției energetice. Dar poate menține ritmul? appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Un atac armat produs miercuri la Școala Gimnazială Tumbler Ridge, din provincia canadiană Columbia Britanică, s-a soldat cu 10 morți și peste 25 de răniți, potrivit autorităților. Informațiile au fost confirmate de Poliția Regală Canadiană (RCMP) și sunt relatate de agenția AP și de The Guardian. Opt persoane, inclusiv suspectul, au fost găsite decedate în … The post Atac armat într-o școală din Canada: 10 morți, suspectul s-a sinucis appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Liderii din Austria, Cehia și Slovacia cer Bruxelles-ului măsuri urgente pentru scăderea prețurilor la energie, avertizând că nivelul actual al costurilor pune în pericol competitivitatea industriei europene. Mesajul a fost transmis înaintea unui summit informal al Uniunii Europene dedicat consolidării economiei blocului comunitar, potrivit Reuters. Reuniunea este programată joi, într-un castel din Belgia, și va … The post Presiune pe Bruxelles: trei state cer scăderea prețului electricității appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Un avion cu 55 de oameni la bord a depășit pista și s-a oprit în apele Oceanului Indian. Pilotul a reușit să evite o tragedie (Video) # SportMedia
Un pilot din Somalia a reușit să salveze toți pasagerii unui avion de linie după o aterizare de urgență spectaculoasă pe malul mării, în apropierea aeroportului internațional din capitală. Aeronava a depășit pista și s-a oprit în ape puțin adânci, însă niciunul dintre cei aflați la bord nu a fost grav rănit. Potrivit relatărilor BBC, … The post Un avion cu 55 de oameni la bord a depășit pista și s-a oprit în apele Oceanului Indian. Pilotul a reușit să evite o tragedie (Video) appeared first on spotmedia.ro.
08:20
De ce a devenit flexibilitatea spațiului principalul trend în amenajarea birourilor în 2026? # SportMedia
În ultimii ani, s-a schimbat foarte mult felul în care lucrăm, apărând, parcă de nicăieri, munca de tip hibrid și munca de acasă. Așa se face că și birourile s-au conformat. Din spațiile rigide care erau până nu de mult, au început să fie mai flexibile, adică să se transforme rapid, fără costuri mari și … The post De ce a devenit flexibilitatea spațiului principalul trend în amenajarea birourilor în 2026? appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Cum văd românii organizațiile neguvernamentale: jumătate au încredere în ONG-uri, două treimi au interacționat cu ele # SportMedia
Nivelul de încredere al populației în organizațiile neguvernamentale din România se menține în jur de 50%, într-un context social marcat de crize succesive, polarizare accentuată și neîncredere generalizată în instituții. În același timp, deși neîncrederea față de ONG-uri este și ea relativ constantă în intervalul 2010-2025, ea devine mai intensă, proporția celor care declară că … The post Cum văd românii organizațiile neguvernamentale: jumătate au încredere în ONG-uri, două treimi au interacționat cu ele appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Un medic român din Germania critică planul lui Bolojan de a ține în țară absolvenții de Medicină: Este o recunoaștere a eșecului statului # SportMedia
Un medic român stabilit în Germania critică dur ideea relansată de premierul Ilie Bolojan privind obligativitatea ca absolvenţii de Medicină formaţi pe bani publici să lucreze câţiva ani în România. Anestezistul Iuliu Torje susţine că o astfel de măsură ar reprezenta „simptomul unui stat care nu mai ştie să convingă şi încearcă să constrângă”. Într-un … The post Un medic român din Germania critică planul lui Bolojan de a ține în țară absolvenții de Medicină: Este o recunoaștere a eșecului statului appeared first on spotmedia.ro.
08:20
FCSB a clarificat motivul pentru care cel mai important transfer al iernii nu poate debuta momentan. Conducerea roș-albaștrilor a transmis că Ofri Arad mai are nevoie de încă două săptămâni înainte să debuteze. Asta deoarece riscă să se accidenteze, după ce a avut probleme medicale înaintea transferului la FCSB. „Ofri Arad? Mai durează două săptămâni … The post FCSB clarifică situația lui Ofri Arad: „E în pericol de accidentare” appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Radu Drăgușin a fost titular pentru Tottenham în înfrângerea de pe teren propriu cu Newcastle, scor 1-2. Fotbalistul român a avut 14 intervenții defensive în această partidă, dar a fost taxat de presa britanică. Spurs Web i-a acordat nota 5 și a comentat că a avut o „evoluție oscilantă în care a alternat intervențiile sigure … The post Radu Drăgușin, criticat vehement de presa din Anglia appeared first on spotmedia.ro.
08:20
CFR Cluj a primit o ofertă concretă pentru transferul unui jucător. Fundașul central Matei Ilie este dorit în Rusia, de Krilia Sovetov Samara, care a oferit 900 de mii de euro. Totuși, cei de la CFR Cluj au transmis că nu se gândesc să accepte această sumă. „Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de … The post CFR Cluj a primit o ofertă concretă: Ardelenii au dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
02:20
Legătura dintre o bacterie comună și Alzheimer. Unde a fost găsită însă aceasta – studiu # SportMedia
Un studiu recent sugerează că o bacterie comună, cunoscută pentru rolul său în infecţiile respiratorii, ar putea fi asociată cu declinul cognitiv şi cu boala Alzheimer atunci când este prezentă în structuri ale ochiului implicate în procesarea vederii, așa cum este retina. Bacteria studiată este Chlamydia pneumoniae, o bacterie implicată frecvent în pneumonii şi sinuzite, … The post Legătura dintre o bacterie comună și Alzheimer. Unde a fost găsită însă aceasta – studiu appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Depresia și osteoporoza, în strânsă legătură. Ce este „axa creier-os”, descoperită de cercetători # SportMedia
Depresia nu afectează doar starea psihică, ci ar putea avea efecte până la nivelul oaselor, iar procesul ar funcționa și invers: oasele pot transmite semnale care influențează creierul, au descoperit oamenii de știință. Această relație bidirecțională, numită „axa creier–os”, a fost analizată într-o lucrare publicată în revista Biomolecules, în care trei neurologi din China, de … The post Depresia și osteoporoza, în strânsă legătură. Ce este „axa creier-os”, descoperită de cercetători appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Este misterios, ciudat și neobișnuit ca un om politic suspectat de legături cu agenți de informații ai Rusiei să călătorească în SUA și să se prezinte ca un mare susținător al lui Donald Trump și al Partidului Republican. Vladimir Putin urăște America și face eforturi să o distrugă. De asemenea, detestă democrațiile liberale și investește … The post Misiune sinucigașă pentru George Simion în America. Cum a îngropat AUR appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Petrecere de Valentine’s Day cu bani de la primărie, pentru elevi. Covor roșu, căsătorii de o zi, muzică și jocuri tip „Bei sau faci” # SportMedia
Deși anul abia a început și nu este încă limpede ce bugete vor avea primăriile în 2026, unele administrații locale au început deja să plătească petreceri, din bani publici. Un prim exemplu vine din Alexandria, unde – la inițiativa primarului – Consiliul Local a aprobat cheltuirea a circa 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s … The post Petrecere de Valentine’s Day cu bani de la primărie, pentru elevi. Covor roșu, căsătorii de o zi, muzică și jocuri tip „Bei sau faci” appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Proteste violente în Albania față de guvernul acuzat de corupție. Mii de oameni în stradă, unii au aruncat cu cocktailuri Molotov (Video) # SportMedia
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliția în capitala Albaniei, Tirana, marți seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupție. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliția a răspuns folosind tunuri cu apă, în cel mai recent … The post Proteste violente în Albania față de guvernul acuzat de corupție. Mii de oameni în stradă, unii au aruncat cu cocktailuri Molotov (Video) appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Avertismentul unui general: Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja armele nucleare # SportMedia
Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja arsenalul nuclear, a avertizat șeful Statului Major norvegian, generalul Eirik Kristoffersen. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, generalul a declarat că „armele nucleare” ale Rusiei sunt „singurul lucru” care „amenință cu adevărat Statele Unite”. De aceea, Norvegia nu poate exclude posibilitatea unei invazii rusești. Practic, Moscova ar … The post Avertismentul unui general: Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja armele nucleare appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Poate dezbate CCR miercuri legea pensiilor magistraților? Ce spune fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean # SportMedia
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României Augustin Zegrean a comentat cele două evenimente de marți care pot avea impact asupra ședinței de miercuri a CCR privind pensiile magistraților. Este vorba despre anunțul judecătorului Gheorghe Stan că va intra în concediu paternal și decizia Înaltei Curți de a cere sesizarea Curții de Justiție a UE … The post Poate dezbate CCR miercuri legea pensiilor magistraților? Ce spune fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în meciul Tottenham – Newcastle 1-2 din Premier League, un nou meci fără succes pentru echipa londoneză. Profitând de suspendarea lui Cristian Romero, Drăgușin a fost trimis din primul minut pe teren de Thomas Frank, iar fundașul român a avut o prestație bună, fără greșeală. El a … The post Radu Drăgușin, integralist în Tottenham – Newcastle: Nota primită de român appeared first on spotmedia.ro.
10 februarie 2026
22:20
Horoscop zilnic pentru 11 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 11 februarie appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.