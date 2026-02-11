Casa Albă a șters o postare de pe contul de X al lui JD Vance ca să nu supere Turcia

08:20

FCSB a clarificat motivul pentru care cel mai important transfer al iernii nu poate debuta momentan. Conducerea roș-albaștrilor a transmis că Ofri Arad mai are nevoie de încă două săptămâni înainte să debuteze. Asta deoarece riscă să se accidenteze, după ce a avut probleme medicale înaintea transferului la FCSB. „Ofri Arad? Mai durează două săptămâni … The post FCSB clarifică situația lui Ofri Arad: „E în pericol de accidentare” appeared first on spotmedia.ro.