Politico: SUA semnalează o retragere limitată a trupelor din Europa. Ce vrea America de la aliați

02:20

Deși anul abia a început și nu este încă limpede ce bugete vor avea primăriile în 2026, unele administrații locale au început deja să plătească petreceri, din bani publici. Un prim exemplu vine din Alexandria, unde – la inițiativa primarului – Consiliul Local a aprobat cheltuirea a circa 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s … The post Petrecere de Valentine’s Day cu bani de la primărie, pentru elevi. Covor roșu, căsătorii de o zi, muzică și jocuri tip „Bei sau faci” appeared first on spotmedia.ro.