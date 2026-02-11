02:20

Este misterios, ciudat și neobișnuit ca un om politic suspectat de legături cu agenți de informații ai Rusiei să călătorească în SUA și să se prezinte ca un mare susținător al lui Donald Trump și al Partidului Republican. Vladimir Putin urăște America și face eforturi să o distrugă. De asemenea, detestă democrațiile liberale și investește …