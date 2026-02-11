Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: „Suntem îngrijorați”
Antena Sport, 11 februarie 2026 20:20
Universitatea Craiova va juca împotriva FCSB-ului în ultimul meci din faza grupelor Cupei României, însă cele două formații se vor întâlni și peste câteva zile în campionatul intern. Antrenorul echipei din Bănie a vorbit la conferința de presă despre importanța duelului programat joi și a transmis că are motive de îngrijorare. Filipe Coelho: „Vom încerca […]
Jurnal Antena Sport | Hagi lasă Farul pentru România
Jurnal Antena Sport | Golgheter plin de dragoste
Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea
Universitatea Craiova va juca împotriva FCSB-ului în ultimul meci din faza grupelor Cupei României, însă cele două formații se vor întâlni și peste câteva zile în campionatul intern. Antrenorul echipei din Bănie a vorbit la conferința de presă despre importanța duelului programat joi și a transmis că are motive de îngrijorare. Filipe Coelho: „Vom încerca […]
Veste bună pentru Cristi Chivu. Un titular al lui Inter a revenit la antrenamente, înaintea derby-ului cu Juventus # Antena Sport
Fundaşul dreapta olandez Denzel Dumfries a revenit miercuri la antrenamentele lui Inter, cu doar câteva zile înainte ca echipa antrenată de Cristian Chivu s-o întâlnească pe Juventus Torino în Derby d'Italia. Denzel Dumfries a fost implicat parţial în antrenamentul lui Inter de miercuri, cu doar trei zile înainte de meciul cu Juventus. Denzel Dumfries a revenit la antrenamentele lui Inter Olandezul nu a mai […]
Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România a anunțat în cursul zilei de miercuri superlativele sezonului 2024/2025 din fotbalul intern, atât la masculin, cât și la feminin. FCSB-ul a dominat copios la Gala AFAN și a primit cele mai multe premii, bazate, evident, pe voturile a peste 600 de jucători și antrenori, din primele două […]
Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva” # Antena Sport
Victor Pițurcă (69 de ani) a reacționat, după scandalul uriaș dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a sărit să-l bată pe jucătorul advers, după ce acesta i-ar fi adresat injurii. Cazul a fost analizat de Comisia de Disciplină, însă verdictul final se va acorda săptămâna viitoare. Cristiano Bergodi a […]
Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România # Antena Sport
O nouă veste cumplită pentru Universitatea Craiova, în aceeași zi în care Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, după incidentul cu suporterul lui Dinamo. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a suferit un accident cumplit la ski în Franța și a fost internat de urgență în […]
U Cluj – Oțelul LIVE SCORE (20:00). Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României. Echipele de start # Antena Sport
Cupa României continuă miercuri cu o serie de patru meciuri din ultima etapă a fazei grupelor. Capul de afiș este duelul dintre Universitatea Cluj și Oțelul Galați, transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Tot miercuri, CSM Slatina a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2, iar de la 20:00 mai joacă […]
Lando Norris și Max Verstappen au fost cei mai rapizi piloți în prima zi a testelor pre-sezon de la Bahrain. În sesiunea de dimineață, olandezul de la Red Bull a înregistrat cel mai bun timp, 1:35.443, completând 65 de tururi. Pe locul secund s-a clasat Oscar Piastri, la o diferență de o zecime și 60 de miimi față de Max […]
Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei a fost operat de urgență, având mai multe coaste fisurate # Antena Sport
O nouă veste cumplită pentru Universitatea Craiova, în aceeași zi în care Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, după incidentul cu suporterul lui Dinamo. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a suferit un accident cumplit la ski în Franța și a fost internat de urgență în […] The post Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei a fost operat de urgență, având mai multe coaste fisurate appeared first on Antena Sport.
Daniela Toth, după cel mai bun rezultat înregistrat de Team Romania la JO de iarnă: „Ne dă speranțe pentru viitor” # Antena Sport
Daniela Toth (28 de ani) a oferit prima reacție, după ce România a înregistrat cel mai bun rezultat la Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina. Săritoarea cu schiurile s-a clasat pe locul 12 în proba pe echipe, în calificări, alături de Delia Folea, Mihnea Spulber și Daniel Cacina. Locul 12 la proba pe echipe de […]
Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei a fost operat de urgență, după ce și-a rupt mai multe coaste # Antena Sport
O nouă veste cumplită pentru Universitatea Craiova, în aceeași zi în care Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, după incidentul cu suporterul lui Dinamo. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a suferit un accident cumplit la ski în Franța și a fost internat de urgență în […] The post Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei a fost operat de urgență, după ce și-a rupt mai multe coaste appeared first on Antena Sport.
Atacantul care a marcat 13 goluri la un singur Mondial și la 27 de ani s-a retras de la echipa națională # Antena Sport
Istoria Cupei Mondiale e marcată de numeroase nume legendare. Unul dintre acestea, adesea uitat, este cel al lui Just Fontaine, singurul fotbalist care a reușit să marcheze 13 goluri la o singură ediție. La Mondialul din 1958, desfășurat în Suedia, francezul a „rupt" plasele și asta în condițiile în care nici măcar nu ar fi […]
Cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din Cupa României. „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali # Antena Sport
S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din ultima etapă a grupelor Cupei României. Partida se va disputa joi, în Bănie, de la ora 20:30. FCSB are nevoie de victorie, pentru a se califica în sferturile competiției. Roș-albaștrii au doar trei puncte după primele două meciuri disputate, în timp ce Universitatea Craiova […]
Deși este unul dintre cei mai contestați jucători din campionatul Spaniei, Vinicius Junior a făcut un gest de mare clasă față de un rival care evoluează în prezent în tricoul Barcelonei. Presa iberică a dezvăluit că fotbalistul brazilian l-a contactat pe jucătorul lui Hansi Flick și și-a arătat sprijinul într-un moment dificil din viața sa. […]
Arkadag – Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 # Antena Sport
Al-Nassr a făcut un pas important către calificarea în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la Arkadag. Fără Cristiano Ronaldo în lot, gruparea din Arabia Saudită a marcat unicul gol al partidei în minutul 19, prin Al Hamdan. ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DIN LIGA CAMPIONILOR […]
Antonio Conte a răbufnit când a fost întrebat despre lupta la titlu cu Cristi Chivu: „Ce e asta?” # Antena Sport
Antonio Conte (56 de ani) a răbufnit atunci când a fost întrebat despre lupta la titlu din Serie A cu Cristi Chivu (45 de ani). Antrenorul lui Napoli nu a înțeles de ce i-a fost adresată această întrebare, mărturisind că Inter „defilează" în campionat. Nerazzurrii sunt pe primul loc, cu 58 de puncte, având un […]
Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid # Antena Sport
Barcelona va lupta pentru un loc în finala Cupei Spaniei, iar partida tur din dubla cu Atletico va avea loc la Madrid. Hansi Flick a primit o veste proastă cu doar o zi înaintea jocului și anume că unul dintre jucătorii săi s-a accidentat. Este vorba despre Marcus Rashford, care a acuzat dureri la genunchiul […]
Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a dezvăluit motivul pentru care a ales să rămână tăcut și să nu ofere un răspuns, după mesajul primit din partea lui Andrei Cordea. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș după CFR Cluj – U Cluj, fiind eliminați după scenele incredibile oferite pe teren. La câteva zile după scandal, Cristiano Bergodi a dezvăluit că a primit un […]
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Hagi, pregătit să renunţe la Farul Gică Hagi este pregătit să renunţe la afacerea sa de suflet, Farul Constanţa. Gică Popescu şi Hristo Stoichkov ar urma să devină acţionari majoritari, în contextul în care "Regele" este aproape de a prelua naţionala. […]
Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole # Antena Sport
Recentul finalist al turneului Australian Open, Novak Djokovic, a declarat forfait pentru turneul ATP 500 de la Doha (16-21 februarie) din cauza "oboselii semnificative", au anunţat miercuri organizatorii turneului pe Instagram. Numărul 3 mondial urma să joace primul său turneu în Qatar după finala de la Melbourne, unde liderul mondial, Carlos Alcaraz, l-a privat pe 1 februarie de un al […]
FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto # Antena Sport
Meciul dintre FC Porto și Sporting Lisabona, din Liga Portugal, competiție transmisă pe AntenaPLAY, a fost unul cu un final dramatic, oaspeții reușind să restabilească egalitatea în al zecelea minut de prelungire. Ulterior, oficialii clubului au lansat acuzații grave la adresa liderului din Portugalia, precizând că au fost folosite diverse tertipuri pentru a afecta jucătorii […]
S-a aflat ce atacant a fost pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei anunțase că a ajuns la o înțelegere cu vârful dorit, însă totul a picat pe ultima sută de metri. În această iarnă, FCSB a efectuat trei transferuri: Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo au semnat cu campioana României. Ce atacant a […]
Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos” # Antena Sport
Florentino Perez le declarase război celor de la UEFA, el fiind unul dintre cei care au dorit înființarea "Superligii", competiția care ar fi rivalizat cu UEFA Champions League. După ce Barcelona a abandonat acest proiect și clubul Real Madrid a rămas singur în acest demers, „los blancos" au decis să renunțe definitiv la această competiție. […]
Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu # Antena Sport
Rapid continuă să primească vești proaste după ce a fost eliminată din Cupa României încă din faza grupelor. Suporterii giuleșteni au făcut probleme la partida cu Petrolul, iar ambele cluburi au primit sancțiuni consistente din partea Comisiei de Disciplină. Formația patronată de Dan Șucu este cea mai afectată din punct de vedere financiar, amenda aplicată […]
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat” # Antena Sport
S-a aflat ce au scris Istvan Kovacs și observatorul de joc în raportul care a dus la suspendarea lui Ștefan Baiaram. Mijlocașul Universității Craiova nu va putea evolua în „dubla" cu FCSB, după scandalul de la finalul derby-ului cu Dinamo, încheiat cu scorul de 1-1. Ștefan Baiaram a avut un conflict cu un suporter, la intrarea pe tunel. […]
Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile” # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o lovitură devastatoare, după ce Comisia de Disciplină l-a suspendat pe Ștefan Baiaram pentru două etape, ca urmare a incidentului de la finalul partidei cu Dinamo, când s-a scuipat cu un suporter al „câinilor". Decizia l-a nemulțumit și șocat pe Sorin Cârțu, care a avut o reacție nervoasă în contextul în […]
Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit declarații despre Dennis Politic, înainte de Dinamo – Hermannstadt, duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul a transmis că mijlocașul de 25 de ani, împrumutat de FCSB la sibieni, a dat totul pentru „câini", pe vremea când îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a mai afirmat, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu FC Hermannstadt, din Cupa […]
PAOK – Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30). Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru calificarea în finala Cupei Greciei # Antena Sport
PAOK Salonic – Panathinaikos, meciul retur din semifinalele Cupei Greciei, va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:30. Echipa lui Răzvan Lucescu porneşte cu prima şansă, după ce a câştigat meciul tur, din deplasare, cu 1-0. Prima semifinală a zilei va începe la ora 17:00, LIVE în AntenaPLAY. Levadiakos şi OFI Crete se […]
Arkadag – Al Nassr se joacă ACUM. Echipa lui Ronaldo luptă pentru sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 # Antena Sport
Meciul dintre Arkdag
Astazi a fost şedinţă la Comisia de Disciplină, unde s-a analizat caul Bergodi-Cordea. Cum tehnicianul italian nu a putut ajunge, cazul a fost amânat, anunţă Fanatik.ro. U Cluj urmează să joace miercuri, 11 februarie, de la ora 18:00, cu Oțelul Galați, în ultima etapă a Cupei României, iar italianul a cerut învoire. În schimb, Andrei […] The post Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea appeared first on Antena Sport.
Gestul făcut de Ștefan Baiaram la finalul partidei dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu a rămas nesancționat. Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor” după fluierul final, iar imaginile au ajuns în spaţiul public. Jucătorul a anunţat că “nu regretă” gestul său, iar astăzi a primit o veste şoc din partea […] The post Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
În debutul reprizei secunde a derby-ului etapei a 26-a din Superliga dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, Steven Nsimba, golgheterul oltenilor cu 8 reușite, a ieșit de pe teren din cauza unor probleme musculare. El a fost înlocuit de palestinianul Assad Al-Hamlawi, care a şi reuşit golul egalării. După ce a fost consultat de medic, […] The post Pierdere grea înainte de Universitatea Craiova – FCSB! S-a accidentat appeared first on Antena Sport.
Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Bergodi: “Am ieşit cu capul sus” # Antena Sport
Andrei Cordea a fost prezent joi la Comisia de Disciplină după scandalul uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj. Cristiano Bergodi şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul fotbalistului de la CFR, după ce acesta a înjurat spre banca “şepcilor roşii”. Chemat să dea explicaţii, Andrei Cordea a fost audiat […] The post Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Bergodi: “Am ieşit cu capul sus” appeared first on Antena Sport.
Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: “O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc” # Antena Sport
Denis Drăguş a fost în centrul un moment incredibil în meciul dintre Gaziantep şi Kasimpasa, din etapa cu numărul 21 din Turcia. Echipa românilor Drăguş, Sorescu şi Maxim s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Gaziantep a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Finalul partidei a fost extrem de […] The post Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: “O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc” appeared first on Antena Sport.
Victor Wembanyama, prestaţie de excepţie! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles Lakers # Antena Sport
Victor Wembanyama, vedeta franceză a lui San Antonio Spurs, a făcut o demonstraţie de forţă pe terenul lui Los Angeles Lakers, înscriind 40 de puncte în 26 de minute de joc şi aducând victoria echipei sale cu 136-108, marţi seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP. Înfruntând o echipă gazdă […] The post Victor Wembanyama, prestaţie de excepţie! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles Lakers appeared first on Antena Sport.
Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! # Antena Sport
Oltenii nu mai vor paşi greşiţi şi vor trofee în acest sezon! În acest sens, dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho, care îşi joacă postul în cele două partide. Universitatea Craiova a cunoscut un parcurs bun în campionat şi în Europa cu Mirel Rădoi antrenor. În momentul în care Filipe Coelho a fost […] The post Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! appeared first on Antena Sport.
Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (joi, 19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare # Antena Sport
Tragerea la sorţi a grupelor UEFA Nations League va avea loc joi seară, de la ora 19:00, şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY. Până la barajul de calificare la World Cup 2026, când România va întâlni Turcia pe 26 martie, tricolorii îşi vor afla adversarele din toamnă din Nations League. UEFA Nations League rămâne […] The post Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (joi, 19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj se întăreşte pentru viitor. În acest sens, oficialii ardeleni au ajuns la un acord cu Nicolae Sula, un atacant moldovean, în vârstă de 19 ani. Atacantul adus de Daniel Pancu la CFR mai evoluat pentru Dunajska Streda și Zimbru Chișinău. Sula are 11 prezenţe la naţionala Moldovei. “Bine ai venit, Nicolae Sula! CFR-iști, […] The post Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu a adus atacant appeared first on Antena Sport.
Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului! # Antena Sport
Tottenham a decis să-l concedieze pe Thomas Frank. El a stat pe banca formaţiei engleze nu mai puţin de şapte luni. Pe lista avansată de presa de Anglia pentru banca tehnincă a celor de la Tottenham se numără Mauricio Pochettino, De Zerbi şi Xavi. Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după […] The post Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului! appeared first on Antena Sport.
Liga Campionilor Asiei continuă în AntenaPLAY cu două meciuri care vor avea loc miercuri, de la ora 12:00. După maratonul de marţi, miercuri vor avea loc două partide în Coreea de Sud. Gangwon va primi vizita chinezilor de la Shanghai Port, în timp ce Melbourne City va juca pe terenul celor de la Ulsan HD. […] The post Ulsan – Melbourne şi Gangwon- Shanghai Port se joacă ACUM, în Liga Campionilor Asiei appeared first on Antena Sport.
Tottenham a decis să-l concedieze pe Thomas Frank, anunţă presa din Anglia. El a stat pe banca formaţiei engleze nu mai puţin de şapte luni. Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra […] The post Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: “Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur” # Antena Sport
Multă vreme Generaţia de Aur şi Răzvan Burleanu au fost în tabere diferite. Gigi Becali crede că prin numirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei României s-ar produce o mare “unire”. ”E cea mai înțeleaptă decizie. În momentul în care îl bagi pe Hagi nu mai suflă nimeni, nu mai poate să zică nimeni nimic. […] The post Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: “Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur” appeared first on Antena Sport.
Delegaţia Românie a plecat la tragera pentru grupele Nations League. Stoichiţă nu mai vrea Kosovo # Antena Sport
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și „Jerry” Gane, antrenorul secund al echipei naționale a României, au plecat miercuri, 11 februarie, spre Bruxelles, unde va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Nations League, pe data de 12 februarie. ”Tricolorii” se regăsesc în urna a treia la tragerea de sorți programată mâine, […] The post Delegaţia Românie a plecat la tragera pentru grupele Nations League. Stoichiţă nu mai vrea Kosovo appeared first on Antena Sport.
Victor Becali, impresarul lui Ştefan Târnovanu, a vorbit despre situaţia în care se află portarul de 25 de ani la FCSB. Titular de drept în ultimii ani şi piesă importantă a echipei care a câştigat ultimele două titluri din Liga 1, Târnovanu a ajuns pe banca de rezerve. Supărat pe evoluţiile sale din acest sezon, […] The post Victor Becali, anunţ despre viitorul lui Ştefan Târnovanu la FCSB: “La vară” appeared first on Antena Sport.
Stoichiţă are pregătit deja “un dosar” pentru succesorul lui Mircea Lucescu: “Doamne ferește” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost luni externat de la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară, iar acum se pregătește să se deplaseze în Belgia pentru un nou control. Selecționerul de 80 de ani va fi pe mâna unui medic român stabilit în țara din vestul Europei, care va fi responsabil să îi ofere lui […] The post Stoichiţă are pregătit deja “un dosar” pentru succesorul lui Mircea Lucescu: “Doamne ferește” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu ascunde o poveste tragică de care puţini români ştiu. Tatăl lui s-a stins la 44 de ani, într-un moment în care actualul antrenor de la Inter se afla la începutul carierei de fotbalist. Viaţa lui Cristi Chivu a cunoscut un traseu norocos. Atât în cariera de fotbalist, cât şi ca antrenor. Totuşi, norocul […] The post Povestea tragică din viaţa lui Cristi Chivu. De ce tatăl lui s-a stins la 44 de ani appeared first on Antena Sport.
Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă # Antena Sport
Înfrângerea grea suferită duminică seara de Olympique Marseille pe Parc des Princes în faţa PSG, scor 0-5, a fost picătura care a umplut paharul. Într-un comunicat publicat în noaptea de marţi spre miercuri, Olympique Marseille a anunţat sfârşitul colaborării cu tehnicianul Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille “Olympique de […] The post Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă appeared first on Antena Sport.
