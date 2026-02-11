Jurnal Antena Sport | Cu ochii pe Formula 1

21:00

Italiencele Andrea Voetter şi Marion Oberhoffer au cucerit surprinzător medaliile de aur în proba de sanie dublu feminin, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în timp ce româncele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat pe 9. Voetter şi Oberhoffer au fost cronometrate după cele două manşe cu timpul de 1 min 46 sec 284/1000. România, pe locul 9 la sanie la Jocurile Olimpice de iarnă Medaliile de argint au fost obţinute de sportivele germane Dajana Eitberger şi Magdalena Matschina, […] The post România, pe locul 9 la sanie la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultat excelent pentru Raluca Strămpturaru și Carmen Manolescu appeared first on Antena Sport.