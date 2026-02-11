Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de miercuri. Rulaj de peste 102 milioane de lei
Economica.net, 11 februarie 2026 21:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de tranzacţionare de miercuri, iar rulajul total s-a cifrat la 102,5 milioane de lei (20,1 milioane de euro), relatează Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
22:10
Consiliul UE deschide calea pentru acordarea de asistență financiară prin SAFE pentru opt state membre, printre care și România # Economica.net
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziţia a opt state membre (Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croaţia, Portugalia şi România) finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe), informează un comunicat de presă, transmite Agerpres.
22:10
Peste 140.000 de cetăţeni din afara UE muncesc în România, în posturi refuzate repetat de români. Aproape jumătate sunt din Nepal şi Sri Lanka şi lucrează ca muncitori necalificaţi – analiză # Economica.net
Peste 140.000 de cetăţeni străini aveau permis de şedere în scop de angajare valabil la finalul anului 2025, iar aproape jumătate dintre eie provin din Nepal şi Sri Lanka, arată analiza anuală realizată de Economica.net pe baza datelor pe care le-am obţinut de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).
22:10
Isarelienii de la Shikun & Binui și-au luat platformă de Inteligență Artificială pentru parcul fotovoltaic de 71 MW din România # Economica.net
Compania israeliană PRF Technologies a semnat un acord de tip software-as-a-service cu Shikun & Binui Energy pentru implementarea platformei sale de analiză cu inteligență artificială DeepSolar la un parc fotovoltaic de 71 MW din România.
22:10
Siemens Energy anunță cele mai multe comenzi din istorie pentru turbinele sale pe gaze # Economica.net
Cererea record pentru turbine pe gaz a împins portofoliul de comenzi al Siemens Energy la un nivel maxim istoric, pe fondul creșterii accelerate a cererii de energie electrică care, se pare, nu poate fi satisfăcută integral prin noile capacități eoliene și solare, scrie OilPrice.
Acum 30 minute
21:50
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de miercuri. Rulaj de peste 102 milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de tranzacţionare de miercuri, iar rulajul total s-a cifrat la 102,5 milioane de lei (20,1 milioane de euro), relatează Agerpres.
Acum o oră
21:40
Adrian Codirlașu (CFA România): Într-un astfel de mediu de stagflație pot apărea falimente în anumite sectoare. O precauție suplimentară ar putea fi adoptată de bănci # Economica.net
Într-un astfel de mediu, de stagflaţie, pot apărea falimente în anumite sectoare, iar o precauţie suplimentară ar putea fi adoptată de sistemul bancar şi de investitorii în private equity, a declarat miercuri preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu, la un eveniment de specialitate, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
20:50
Emmanuel Macron: A face din Europa o putere independentă este singura soluție în fața amenințărilor economice reprezentate de SUA și China # Economica.net
A face din Europa o "putere independentă" este "singura" soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi a SUA, a afirmat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
20:00
Hidroelectrica în 2025: Producția de energie electrică a scăzut cu 15%, achizițiile de energie de la alții pentru a o vinde propriilor clienți din furnizare s-au triplat # Economica.net
Hidroelectrica a produs mai puțină energie electrică în 2025, a vândut mai puțină energie electrică în piață, dar mult mai multă propriilor clienți pe care i-atras cu cel mai mic preț din România. Ca atare, achizițiile de eenergie din piață au crescut cu 175%.
20:00
SUA ridică restricțiile de zbor de pe aeroportul din El Paso, din sudul statului Texas. Măsura fusese luată pentru a da jos dronele cartelurilor mexicane # Economica.net
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a ridicat restricţiile de zbor către şi dinspre Aeroportul Internaţional El Paso din Texas, care se învecinează cu Mexicul, după ce avertizase că interdicţia va fi valabilă timp de 10 zile invocând "motive speciale de securitate", relatează Reuters, transmite Agerpres.
19:30
Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN 7C), în zona barajului Vidraru, anunță miercuri CNAIR.
19:30
REI Grup deschide primul birou de consultanță din Republica Moldova, specializat în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat # Economica.net
REI Grup, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat din România, cu peste 80 de consultanți, în peste 12 orașe la nivel național, anunță că va deschide primul birou de profil din Republica Moldova.
19:20
Producătorul de material rulant Bozankaya anunță miercuri că va livra încă 10 tramvaie în Timișoara, ajungând astfel la 50 de unități fabricate în total pentru orașul de pe Bega.
18:40
Donald Tusk avertizează că luptele politice interne din Polonia ar putea duce la ieșirea țării din UE # Economica.net
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra "riscului real" ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la "destabilizarea" Europei, transmite EFE, relatează Agerpres.
18:40
Trump va ordona Pentagonului să cumpere electricitate de la termocentralele pe bază de cărbune – surse Bloomberg # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump urmează să anunţe, miercuri, o serie de planuri vizând utilizarea de finanţare guvernamentală şi a contractelor încheiate de Pentagon pentru a sprijini centralele electrice din SUA care funcţionează pe bază de cărbune, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
18:30
Guvernul introduce supravegherea extinsă pentu rafinăria Petrotel, benzinăriile Lukoil și perimetrul offshore Trident # Economica.net
Ministerul Energiei a elaborat un proiect de act normativ prin care se instituie supăravegherea extinsă asupra tuturor activelor Lukoil din România. Supraveghetor este un consilier al ministrului Energiei.
Acum 6 ore
18:10
Nicușor Dan: Mesajul companiilor americane e că doresc să investească în continuare în țara noastră # Economica.net
Companiile americane îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră şi există premise puternice ca relaţia economică bilaterală să se întărească în anii următori, a declarat miercuri preşedintele Nicuşor Dan, transmite Agerpres.
18:00
Producătorul german de automobile premium BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA, relatează Agerpres.
17:50
FOTO Metroul de Cluj: „Uriaşul” verde, adus în şantier, care poate ridica 100 de tone # Economica.net
Un nou „jucător greu” este prezent pe șantierul Metroului de Cluj: macaraua cu șenile (verde deschis), cu o capacitate de ridicare de 100 de tone, se arată pe pagina dedicată proiectului.
17:30
Ministrul Culturii a cedat în fața protestelor artiștilor. Demeter Andras: Am dispus încetarea măsurilor de control a timpului de muncă în instituțiile de spectacol # Economica.net
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat, miercuri, emiterea unei circulare care vizează retragerea instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte.
17:20
Heineken învinge ANAF la Înalta Curte. Compania obține anularea definitivă a unor obligații de plată de peste 7,2 milioane de euro # Economica.net
Heineken România S.A. a obținut o victorie definitivă în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a confirmat anularea unor obligații fiscale de peste 7,2 milioane de euro impuse de Agenția Națională de Administraree Fiscală, anunță casa de avocatură Peligrad Law.
17:20
FOTO. O nouă fabrică de blindate în România. Sud-coreeni de la Hanwha Aerospace au început construcția în jud. Dâmbovița # Economica.net
Hanwha Aerospace, cel mai mare producător sud-coreean din domeniul apărării, a început construcția fabricii de vehicule blindate din Petrești, județul Dâmbovița.
17:20
Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban anunță miercuri că a avut discuții cu reprezentanți companiei coreene Hyundai ce au vizat inclusiv fabricarea de trenuri pe hidrogen în România.
17:10
Un nou tramvai Bucur LF-CA, fabricat la URAC Bucureşti, a intrat în teste.
17:00
Rata șomajului în SUA a scăzut în ianuarie până la 4,3%, în contextul în care numărul de locuri de muncă create de companii a fost peste așteptări # Economica.net
Numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani, în luna ianuarie, a fost peste aşteptări, în timp ce rata şomajului a scăzut până la 4,3%, iar aceste semne de stabilitate a pieţei muncii ar putea oferi Rezervei Federale argumente pentru a menţine dobânzile nemodificate, în timp ce monitorizează inflaţia, transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:50
Ciucu spune că 115 dintre cele 400 de autobuze Otokar ale STB sunt stricate. Primarul anunță că s-a înțeles cu compania ca în două luni 95% dintre acestea să fie pe traseu # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convenit cu reprezentanţii companiei Otokar ca peste 95% dintre cele 115 autobuze indisponibile să redevină funcţionale în decurs de două luni, transmite Agerpres.
16:40
Companiile aeriene cer suspendarea controlului electronic al paşapoartelor în UE până în octombrie # Economica.net
Asociaţiile care reprezintă principalele aeroporturi şi companii aeriene din Europa au avertizat miercuri Comisia Europeană că sistemul electronic de control al paşapoartelor, care a înlocuit procesul tradiţional de ştampilare a documentelor de călătorie, ar putea cauza cozi de până la 4 ore în această vară şi au solicitat suspendarea sistemului până în octombrie, informează miercuri EFE.
16:40
Polonia şi Italia anunţă că nu se vor alătura „Consiliului pentru Pace” al lui Trump # Economica.net
Polonia şi Italia nu se vor alătura "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump, au anunţat miercuri Varşovia şi Roma, relatează Reuters.
16:30
Protest al fermierilor împotriva Mercosur şi PAC, la Madrid. Mii de persoane şi sute de tractoare # Economica.net
Mii de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor Guvernului, în centrul Madridului, faţă de acordul comercial între UE şi Mercosur şi de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene, relatează agenţia EFE.
Acum 8 ore
16:10
Pîslaru: Şansele de a recupera banii europeni, după amânarea CCR, sunt extrem de reduse # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a precizat, miercuri, că nu există o informare oficială referitoare la faptul că România a pierdut 231 de milioane de euro din PNRR în urma amânării de către CCR a deciziei privind pensiile magistraţilor, dar şansele de a obţine aceşti bani sunt "extrem de reduse".
16:00
Un gigant european se extinde în România cu oferte RCA pentru toți șoferii. Anytime, parteneriat cu Safety, liderul brokerajului # Economica.net
Anytime, brandul insurtech al Interamerican, parte din gigantul olandez Achmea, cu active de miliarde de euro, anunță că se extinde pe piața din România. Asigurătorul grec este ultimul venit pe piața RCA locală și intenționează să se axeze pe vânzări online, context în care a intrat și pe platforma PretulMeu.ro, în parteneriat cu Safety Broker, liderul intermedierii în asigurări.
15:50
Mesajul mediului de afaceri către Bruxelles: Rezolvaţi problema preţurilor la energie dacă vreţi să fim competitivi # Economica.net
Mai mulţi reprezentanţi de top ai mediului de afaceri au îndemnat miercuri Uniunea Europeană să acţioneze urgent pentru a reduce preţurile la energie, spunând că acest lucru este esenţial pentru ca industriile europene să poată concura cu Statele Unite şi China, transmite Reuters.
15:40
NATO a anunţat miercuri lansarea misiunii Arctic Sentry (Santinela Arctică) menită să consolideze prezenţa sa în Arctica, ca parte a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianţei Nord-Atlantice determinate de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda, relatează Reuters.
15:40
Ce se întâmplă cu autobuzele STB Otokar din București cumpărate în timpul Gabrielei Firea. Anunț de la Ciucu # Economica.net
Mai mult de un sfert dintre autobuzele Otokar ale STB sunt trase pe dreapta acum din cauza defectiunilor, dar aproape toate vor reveni în trafic, a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce a avut o întâlnire cu reprezentanții firmei din Turcia.
15:30
Compania de consultanţă şi intermediere financiară SVN Credit Romania a intermediat finanţări de 326,5 de milioane de euro în 2025, în creştere cu 40,7% comparativ cu anul anterior, a anunţat, miercuri, compania.
15:10
Europa va ieși din iarnă cu depozitele de gaze golite aproape de minimul istoric și va avea nevoie de mai multe gaze – și nu din Rusia – ca să le umple pentru iarna viitoare. Cum stă România # Economica.net
Depozitele de gaze ale Europei, inclusiv cele din România, se golesc rapid din cauza temperaturilor reduse din această iarnă și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani, în condițiile în care frigul încă persistă și va mai fi nevoie de gaze până la finalul acestui sezon rece. Chiar în scenariul fericit în care nu vor fi probleme până când se va încălzi vremea, depozitele vor trebui reumplute de la niveluri extrem de reduse pentru iarna următoare, ceea ce ar putea pune presiune pe prețuri, mai ales că livrările de gaze rusești încep să fie restricționate chiar din acest an.
15:10
Explozia preţului argintului a declanşat o goană spre vânzarea monedelor şi bijuteriilor de familie în America de Nord # Economica.net
Magazinele de monede şi bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanşă de clienţi care doresc să-şi vândă obiectele de colecţie, argintăria şi bijuteriile de familie, după o creştere istorică a preţului argintului, transmite Bloomberg.
15:00
Decizia CCR de amânare a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor afectează România "în sensul atragerii banilor", a afirmat miercuri deputatul PNL Ionuţ Stroe.
15:00
Samsung a anunțat noul eveniment Unpacked programat pentru 25 februarie în San Francisco, unde vor fi prezentate noile smartphone-uri din seria Galaxy S26.
15:00
Într-un discurs în piaţa Azadi din Teheran cu ocazia aniversării Revoluţiei Islamice din 1979, preşedintele Masoud Pezeshkian a declarat miercuri, în faţa unei mulţimi care flutura drapele naţionale, că Iranul nu va ceda niciodată "cererilor excesive" ale Statelor Unite privind programul nuclear iranian sau unei "agresiuni" americane, transmite AFP.
14:30
Germania: Aproape 50.000 de angajaţi din sectorul auto şi-au pierdut locurile de muncă în 2025 # Economica.net
Zeci de mii de angajaţi din sectorul auto german şi-au pierdut anul trecut locurile de muncă, potrivit unui raport publicat de Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile (VDA), transmite DPA.
14:20
CCR: OG privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii Metrorex trebuie adoptată prin lege organică # Economica.net
Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că Ordonanţa Guvernului pentru completarea unor acte normative privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport gestionate de Metrorex trebuie adoptată prin lege organică.
Acum 12 ore
14:10
Rusia va lua măsuri tehnico-militare ca răspuns la militarizarea Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a avertizat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, informează EFE.
14:00
Date care dau fiori. Familiile din România sunt expuse masiv la situații dificile. Lipsesc peste 830 de miliarde de lei # Economica.net
Familiile din România sunt expuse masiv la situații dificile, cum ar fi decesul unui membru al familiei, boli grave sau evenimente catastrofale. Un studiu comandat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) arată că diferența dintre resursele disoonibile și cele necesare în cazul unor evenimente tragice a crescut cu 5% anul trecut și a ajuns la 833 de milioane de lei.
13:40
Lege nouă pentru plafonarea adaosului comercial la alimente. Când se vor opri scumpirile, conform noului proiect pregătit de MADR # Economica.net
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că, în perioada următoare, va promova în Guvern şi Parlament un proiect privind gestionarea inflaţiei printr-un mecanism de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare de pe teritoriul României, atunci când inflaţia depăşeşte 5%-6%.
13:20
Ariston a semnat la finele anului trecut un acord pentru achiziția Riello, cu afaceri și în România. Tranzacția a ajuns în atenția Consiliului Concurenței, care analizează preluarea Riello.
13:20
Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă de la primării în administrarea Ministerului Apărării, de la 1 ianuarie 2027 # Economica.net
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 ianuarie 2027, a declarat premierul Ilie Bolojan. Precizările au fost făcute miercuri dimineaţă, în debutul discuţiilor dintre premier şi reprezentanţii consiliilor judeţene.
13:00
Mesaj clar al ANAF. Ce trebuie să facă toți românii care vor să-și declare firma inactivă fiscal în 2026 # Economica.net
ANAF vine cu precizări în ceea ce privește obligațiile pe care le au firmele declarate inactive fiscal și arată, în clar, că declararea și plata taxelor sunt printre acestea.
13:00
Integrarea în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) oferă României un cadru de referinţă pentru măsuri structurale ce pot aduce un plus de creştere de aproximativ 0,8% - 1% din PIB, consideră Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României.
12:40
Marea Britanie a decis să extindă validitatea licenţei speciale care permite companiilor să continue să lucreze cu subsidiarele bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancţiuni, a anunţat Ministerul Energiei din Bulgaria, informează Novinite.
12:00
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1 un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.