Întâlnirea Trump-Netanyahu de la Casa Albă se încheie fără un rezultat „definitiv” privind Iranul

Rusia se află într-o criză majoră de forță de muncă, iar războiul din Ucraina a amplificat această problemă, determinând autoritățile să caute soluții neobișnuite pentru a menține funcționarea economiei. Nevoia reală ar fi de 2,3 milioane de oameni Oficialii ruși estimează că țara are nevoie imediată de cel puțin 2,3 milioane de muncitori pentru a […]