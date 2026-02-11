Jocurile Olimpice de iarnă: Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich vrea să poarte în competiție casca pe care sunt imaginile unor atleți uciși în război. CIO nu acceptă „ manifestație sau propagandă politică, religioasă ori rasială”
11 februarie 2026
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina i-au interzis atletului ucrainean de scheleton Vladislav Heraskevich să poarte, în timpul competiției, casca pe care sunt reprezentate imaginile unor atleți uciși în războiul împotriva Ucrainei, potrivit Deutsche Welle. Heraskevich vrea să poarte „casca amintirii” nu numai la antrenamente, ci și în timpul cursei olimpice de […]

Suspectul în masacrul de la Tumbler Ridge, soldat cu nouă morți în vestul Canadei, este o femeie transgender de 18 ani care a deschis focul și asupra forțelor de ordine, a anunțat poliția din Columbia Britanică miercuri într-o conferință de presă. Cei găsiți morți la școală erau o profesoară, în vârstă de 39 de ani, […]
James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul principal din drama de succes din anii ’90, Dawson’s Creek, a murit. „Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață. Și-a întâlnit ultimele zile cu curaj, credință și har”, se arată într-o declarație publicată miercuri pe pagina oficială de Instagram a […]
Sondaj comandat de Antena 3: 76% dintre români sunt contra lui Bolojan. PSD este cotat cu un scor mult peste cel dat de alte sondaje # Aktual24
Trei sferturi dintre români, respectiv 76%, au puţină sau foarte puţină încredere în premierul Ilie Bolojan, potrivit unui sondaj realizat de ARA Public Opinion, la comanda Antena 3 CNN. La întrebarea privind nivelul de încredere în prim-ministru, 20% dintre respondenţi au declarat că au multă sau foarte multă încredere în Ilie Bolojan, iar 4% au […]
Pam Bondi, audiere în în fața Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților. Apărare amplă și pasională a președintelui Donald Trump # Aktual24
Procurorul general american Pam Bondi se află, miercuri, sub tirul întrebărilor parlamentarilor în cadrul unei audieri aprinse în fața Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților privind modul în care Departamentul de Justiție a gestionat dosarele legate de Jeffrey Epstein, care au expus informații private sensibile despre victime, în ciuda eforturilor de redactare, potrivit Associated Press. Audierea […]
Întâlnirea Trump-Netanyahu de la Casa Albă se încheie fără un rezultat „definitiv” privind Iranul # Aktual24
Întâlnirea lui Trump cu Netanyahu s-a încheiat miercuri după-amiază, după ce cei doi aliați au petrecut aproape trei ore la Casa Albă discutând despre evoluțiile recente cu Iranul și războiul din Gaza, potrivit Associated Press. Liderul israelian a oferit jurnaliștilor o prezentare generală a întâlnirii, spunând că a discutat despre „nevoile de securitate ale Israelului […]
Tratatul New START cu SUA expiră, Lavrov anunță ce vrea Rusia pentru a nu crește numărul armelor nucleare # Aktual24
Moscova își reafirmă angajamentul față de limitele nucleare, chiar și după expirarea tratatului New START, subliniind că responsabilitatea este cheia păcii globale, relatează Reuters. Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că Rusia va continua să respecte restricțiile impuse arsenalului său nuclear, atâta timp cât Statele Unite fac același lucru. Această declarație survine […]
De ce Polonia refuză să intre în Consiliul de Pace al lui Trump: „În circumstanţele actuale nu ne alăturăm” # Aktual24
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunţat că ţara sa nu va accepta, în actualele condiţii, invitaţia de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, iniţiativă lansată de preşedintele american Donald Trump, invocând „anumite îndoieli privind forma” acestei structuri. Declaraţia a fost făcută în cadrul şedinţei de guvern de miercuri, în contextul în care Polonia a fost […]
Presshub: Pădurea Băneasa și cartierul rezidențial Greenfield: drumul forestier ar trebui si rămână forestier (pentru moment) # Aktual24
Ministerul Mediului a făcut public raportul Corpului de Control despre accesul mașinilor prin Pădurea Băneasa. Concluzia este clară: facilitățile de acces obținute de dezvoltatorii și locuitorii cartierului Greenfield nu au avut o bază legală solidă. Verificările au arătat că Direcția Silvică Ilfov a plătit lucrări și a permis circulația mașinilor pe o porțiune de drum […]
Iranul marchează revoluția din 1979 cu mitinguri pro-guvernamentale. Între „Moarte Americii” și „Moarte dictatorului” # Aktual24
Iranul a marcat, miercuri, 47 de ani de la Revoluția Islamică din 1979, în timp ce teocrația țării rămâne sub presiune, atât din partea președintelui american Donald Trump, care a sugerat trimiterea unui alt grup de portavioane în Orientul Mijlociu, cât și a unei populații care denunță cu furie reprimarea sângeroasă de către Teheran a […]
Franța: Marine Le Pen află pe 7 iulie dacă va putea candida la alegerile prezidențiale din 2027 # Aktual24
O curte de apel din Paris a stabilit pe 7 iulie data verdictului în cazul lui Marine Le Pen de utilizare abuzivă de fonduri ale Uniunii Europene, o decizie crucială care ar putea deraia candidatura liderului de extremă dreapta la președinție. Procesul s-a încheiat miercuri cu o întrebare planând deasupra tuturor celorlalte – dacă Le […]
Războiul facturilor. Un furnizor atacă pragul de un leu și provoacă gigantul Hidroelectrica # Aktual24
Piața de energie electrică din România traversează o perioadă de reconfigurare a ofertelor pentru consumatorii casnici, deoarece principalii furnizori caută metode diverse pentru a-și securiza portofoliul de clienți în fața concurenței. PPC Energie a lansat recent o ofertă care urmărește scăderea costurilor totale pentru utilizatorii finali, conform Adevărul. Diferențele de preț sunt determinate strict de […]
Ucraina beneficiază de un sprijin financiar suplimentar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut de 90 de miliarde de euro # Aktual24
Eurodeputații au aprobat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, eliminând ultimul obstacol înainte ca prima tranșă de ajutor să fie livrată. Această decizie marchează un moment istoric în sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina și evidențiază solidaritatea europeană în fața agresiunii Rusiei, relatează Reuters. Un pachet de sprijin fără precedent Parlamentul […]
Flotă de lux a mafiei italiene, recuperată de procurorii DIICOT cu ajutorul carabinierilor din Bergamo # Aktual24
O flotă impresionantă de mașini de lux a fost descoperită recent într-un garaj rural din nordul Italiei. Valoarea totală a capturii se ridică la suma colosală de 1,7 milioane de euro. Procurorii români de la DIICOT și carabinierii din Bergamo au coordonat operațiunea de amploare. Mecanismul fraudei prin leasing Bolizii furați din România erau ascunși […]
Relațiile lui Epstein cu Belarus: cine este Karina Șuliak, presupusa moștenitoare a infractorului sexual # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, infractor sexual notoriu, iar aceste dosare dezvăluie conexiuni internaționale șocante, corupție și trafic de persoane, oferind o imagine nemiloasă asupra rețelei globale pe care Epstein o controla. În centrul atenției se află însă o legătură neașteptată […]
Competiția nevăzută dinaintea Jocurilor Olimpice. Poliția și armata Italiei se luptă pentru a atrage cei mai talentați sportivi # Aktual24
În spatele fiecărei medalii olimpice câștigate de Italia se află nu doar ani de antrenamente și sacrificii, ci și o uniformă. O realitate mai puțin cunoscută publicului larg dezvăluie faptul că majoritatea sportivilor olimpici italieni sunt, în același timp, militari, polițiști, carabinieri, pompieri sau angajați ai sistemului penitenciar. Înainte de a urca pe podium, ei […]
Trupa rusă de metal Nechist și fanii săi au devenit cele mai recente ținte ale unei campanii tot mai agresive desfășurate de Kremlin împotriva a ceea ce autoritățile numesc „satanism”. Într-o demonstrație de forță care ridică serioase semne de întrebare privind libertatea de exprimare și libertatea artistică, poliția din Moscova a descins în timpul unui […]
Un pact periculos pentru Rusia: Cum ambiția lui Putin de a construi o lume multipolară ar putea duce la dezastru pentru Moscova # Aktual24
Odată cu expirarea ultimului acord ruso-american important din domeniul securității internaționale, Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (New START), sistemul bazat pe dreptul internațional a început oficial să se prăbușească. Kremlinul pare mulțumit de direcția în care se îndreaptă lumea, în special după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, însă Rusia s-ar putea […]
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan ar putea să-l pregătească pe fiul său cel mic, Bilal, drept succesor. Agenția Bloomberg a remarcat că figura lui Bilal Erdogan a devenit mult mai proeminentă în viața politică turcă. Agenția de presă de stat relatează în mod regulat despre activitățile lui Bilal Erdogan. Tranziția puterii Iar președintele Erdogan își […]
Noua navă amiral a Rusiei. Un gigant al epocii sovietice este readus în serviciu după 10 ani de modernizări care au costat 5 miliarde de dolari # Aktual24
La aproximativ 28.000 de tone, crucișătoarele din clasa Kirov ale Rusiei reprezintă cele mai mari și mai puternic înarmate nave de luptă de suprafață din lume. Una dintre aceste nave gigantice din epoca sovietică, Admiral Nakhimov, a revenit recent în serviciu după un program de modernizare de aproape un deceniu, extrem de costisitor, fiind pregătită […]
Drone necunoscute pătrund în mod repetat în spațiul aerian al aeroporturilor sau instalațiilor militare din Europa. Rusia este adesea suspectată. Acum, vor fi introduse reguli mai stricte și o monitorizare îmbunătățită. În urma numeroaselor survoluri ale infrastructurilor critice din Europa cu drone anul trecut, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru a aborda […]
Președintele Zelenski intenționează să anunțe pe 24 februarie un calendar pentru alegeri prezidențiale și un referendum. Acest lucru se datorează insistenței administrației Trump de a organiza alegeri până pe 15 mai, altfel Ucraina ar putea pierde garanțiile de securitate din partea SUA. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe un plan pentru alegeri prezidențiale și […]
”Admite cererea”. Nuțu Cămătaru scapă de antecedente, Curtea de Apel i-a aprobat cererea de reabilitare # Aktual24
Curtea de Apel Bucureşti a admis, miercuri, cererea de reabilitare judecătorească formulată de Ion Balint, cunoscut ca Nuţu Cămătaru. Cererea de reabilitare a fost depusă la instanţă la data de 6 martie 2025. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de zece zile de la comunicare. Potrivit minutei instanţei, „admite cererea de […]
Ungaria, cel mai prost scor din UE, iar SUA au ajuns la cel mai jos nivel privind Indicele de Percepție a Corupției, anuntă Transparency International # Aktual24
Organizația de supraveghere a corupției, Transparency International (TI), a avertizat că nivelul corupției se agravează în democrațiile din întreaga lume și a declarat că Statele Unite au ajuns la cel mai scăzut scor înregistrat vreodată în ceea ce privește Indicele de Percepție a Corupției din 2025. Președintele SUA, Donald Trump, de la revenirea la Casa […]
Cod roșu de recunoștință. Peste 140 de monumente iluminate simbolic pentru eroii de la 112 # Aktual24
România sărbătorește în această seară, 11 februarie 2026, un moment simbolic pentru siguranța fiecărui cetățean. Peste 140 de clădiri din întreaga țară vor fi iluminate în culoarea roșie, gest care marchează aniversarea a 22 de ani de la operaționalizarea sistemului de urgență național. Capitala strălucește sub semnul siguranței naționale Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat […]
Xi Jinping recunoaște că există corupție la nivel înalt în cadrul armatei: ”Armata Populară de Eliberare a făcut progrese în rectificarea politică de amploare” # Aktual24
Președintele Chinei, Xi Jinping, a lăudat eforturile de combatere a corupției în cadrul armatei, într-un discurs adresat trupelor și difuzat de presa de stat, o recunoaștere publică rară a problemelor de corupție din rândul militarilor, în contextul unor recente investigații care vizează ofițeri de rang înalt. Potrivit postului public CCTV, Xi Jinping a declarat marți […]
Ucraina face un pas revoluționar în apărarea aeriană cu tunul laser Sunray, oferind o nouă speranță împotriva atacurilor aeriene rusești care vizează infrastructura critică. Acest sistem inovator, dezvoltat rapid și eficient, ar putea schimba complet modul în care Ucraina își protejează cerul. Experții spun că tehnologia laser are potențialul de a reduce costurile și de […]
Tratatul nuclear New START: Moscova anunță că va continua să își limiteze arsenalul doar dacă Washingtonul face același lucru # Aktual24
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda recentei expirări a tratatului New START, cu condiția ca Statele Unite să facă același lucru. Aceste restricții „vor rămâne în vigoare, dar numai atâta timp cât Statele Unite nu depășesc limitele stipulate” în […]
Primăria Arad blochează un protest legat de CCR. 13 organizații acuză: ”Într-un stat de drept, autorităţile trebuie să protejeze exercitarea libertăţilor civice” # Aktual24
Mai multe organizaţii civice reclamă, prin postări pe reţelele sociale, că nu au primit aviz favorabil de la Primăria Arad pentru a protesta, joi seară, în faţa Palatului Justiţiei, faţă de decizia Curţii Constituţionale de a amâna decizia privind pensiile magistraţilor. În poziţia publică semnată de 13 organizaţii civice, între care „Iniţiativa Timişoara” şi „Corupţia […]
Legislatorii UE au aprobat marți modificări ale sistemului de azil al Uniunii Europene, deschizând calea pentru respingeri rapide ale cererilor de azil și posibilul transfer al solicitanților de azil către țări cu care au puține sau deloc legături. Această măsură subliniază creșterea sentimentului anti-imigrație în întreaga Uniune Europeană în ultimul deceniu, care a lărgit sprijinul […]
Numărul 2 în stat, acuzații dure la adresa CCR: ”O mână de oameni îngenunchează orice efort pentru reforme sănătoase” # Aktual24
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a criticat miercuri noua amânare a deciziei Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților, afirmând că situația afectează eforturile de reformă asumate de România și poate avea consecințe financiare importante. Într-o postare pe Facebook, Mircea Abrudean a declarat că România riscă să piardă aproximativ 231 de milioane de euro în contextul întârzierii […]
Facturile sperie România. De ce lemnul rămâne o soluție în fața energiei scumpe pentru mulți cetățeni # Aktual24
Românii nu ard lemne din obișnuință, ci din cauza prețurilor uriașe la gaze și electricitate. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, trage un semnal de alarmă dur. Tranziția energetică a fost realizată într-o ordine total greșită în ultimii ani. „Fumul nu vine din ignoranță”, ci din portofel Lemnul oferă acum control și un cost previzibil […]
Boom în București al construcției de clădiri de birouri. Proiectele totalizează acum peste 200.000 metri pătrați # Aktual24
Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din Bucureşti s-a intensificat în 2025, portofoliul proiectelor aflate în construcţie depăşind 200.000 de metri pătraţi, cel mai ridicat nivel din 2021, potrivit unui raport publicat miercuri de o companie de consultanţă imobiliară. „Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din Bucureşti s-a animat pe parcursul anului trecut, […]
Sondaj: Aproape jumătate dintre europeni susțin interzicerea platformei X a lui Musk dacă aceasta continuă să încalce legislația UE # Aktual24
Aproape unul din doi europeni ar susține interzicerea platformei de socializare X din Uniunea Europeană dacă aceasta continuă să încalce regulile UE, potrivit unui nou sondaj YouGov realizat în cinci state membre majore. Sondajul, realizat în Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia, sugerează o nemulțumire crescândă în rândul alegătorilor cu privire la ceea ce consideră […]
Calendarul pentru simulările naționale din martie, anunțat oficial de Ministerul Educației # Aktual24
Ministerul Educației a dat startul oficial al pregătirilor pentru cele mai importante examene ale acestui an școlar. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat deja programele necesare pentru simulările examenelor naționale. Elevii claselor a VIII-a și a XII-a intră astfel în linie dreaptă pentru testările programate în luna martie. Calendarul oficial al probelor scrise […]
Turcia se gândește să obțină arme nucleare. Cum își justifică intențiile, dă vina pe Iran # Aktual24
Turcia ar putea fi forțată să se alăture cursei nucleare regionale dacă Iranul își continuă eforturile de a dezvolta arme nucleare, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan. Ankara nu dorește să perturbe echilibrul fragil al puterii în regiune, care ar putea declanșa o competiție nucleară, a declarat Fidan. Dar „s-ar putea să fim […]
Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției, propune o modificare radicală a Codului Rutier. Șoferii care contestă suspendarea permisului ar putea rămâne pietoni pe toată durata procesului în instanță. Inițiativa vizează direct românii care depun plângeri doar pentru a câștiga timp la volan. Blocaj în tribunale din cauza contestațiilor depuse „la indigo” Magistrații doresc să […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că se opune anexării Cisiordaniei ocupate de către Israel. Întrebat într-un interviu acordat publicației americane Axios despre pașii recenti aprobați de cabinetul de securitate israelian pentru teritoriu, Trump a refuzat să abordeze detalii specifice, dar a spus: „Sunt împotriva anexării”, relatează agenția turcă de presă Anadolu. „Avem destule […]
CNA, decizie ”extrem de dură” pentru Realitatea Plus: trei ore emisia suspendată. Emisiunile Ancăi Alexandrescu, principalele vinovate # Aktual24
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis sancționarea postului Realitatea Plus cu suspendarea emisiei pentru trei ore, una dintre cele mai severe sancțiuni aplicate de autoritatea de reglementare, pentru încălcarea repetată a normelor privind imparțialitatea și echilibrul în programele de știri și dezbateri. Potrivit deciziei CNA, Realitatea Plus va fi obligată să întrerupă emisia în […]
Un bărbat de 72 de ani, localnic din comuna brăileană Ulmu dat dispărut în toamnă, a fost găsit mort. Descoperirea macabră a avut loc chiar în locuința acestuia din județul Brăila. Trupul neînsuflețit se afla ascuns sub un pat din propria casă. Brăilean dispărut de jumătate de an, găsit mort sub pat Descoperirea pune capăt […]
AUR ar putea primi finanțări și din SUA. Un oficial al administrației Trump anunță la Budapesta că SUA vor susține financiar organizații politice din Europa care împărtășesc agenda MAGA # Aktual24
Administrația Trump lansează o ofensivă globală pentru ”libertatea de exprimare”, oferind finanțări grupurilor și organizațiilor din țările aliate care promovează valori democratice, în opoziție cu regulile europene considerate de Washington drept cenzură, relatează Reuters. O misiune diplomatică pentru libertatea digitală Subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers, se află într-o vizită în Europa, vizând […]
O româncă a fost condamnată în Italia după ce și-a drogat iubitul bijutier și i-a furat 30.000 de euro # Aktual24
O româncă de 32 de ani stabilită în Italia a fost condamnată la închisoare pentru un jaf spectaculos. Femeia și-a adormit partenerul cu somnifere puternice pentru a-i fura cheile de la seif. Sentința vine după un proces maraton care a durat mai bine de un deceniu în instanțele din Treviso. Planul diabolic din spatele unei […]
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a comentat o știre din publicația Politico unde s-a afirmat că Ucraina ar putea adera la UE în 2027. Șeful guvernului ungar susține că Bruxelles-ul și Kievul au „declarat război” Budapestei. Veto maghiar Prim-ministrul ungar a comentat un articol care descrie posibile detalii ale viitoarei aderări a Ucrainei la UE, numind-o […]
Un tânăr de 30 de ani, angajat al unei spălătorii auto din Capitală, a fost reținut marți de polițiști, fiind acuzat că a sustras sume importante de bani din mașina unui client. Incidentul a avut loc în timp ce bărbatul curăța interiorul autoturismului. Bani dispăruți din cotiera mașinii în timpul igienizării Proprietarul mașinii a observat […]
Trump ar putea trimite un al doilea portavion pentru a ataca Iranul dacă discuțiile eșuează: ”Fie facem o înțelegere, fie trebuie să luăm măsuri foarte dure, ca ultima dată” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea ordona trimiterea unui al doilea portavion însoțit de grupul său de atac în Orientul Mijlociu pentru a pregăti acțiuni militare dacă discuțiile cu Iranul eșuează. Președintele american a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației americane Axios. Negocieri în Oman SUA și Iranul au purtat discuții […]
Ministrul Fondurilor Europene: ”E o zi neagră, România a pierdut oficial 231 milioane de euro din cauza unui nou tertip al ICCJ” # Aktual24
Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat, miercuri, după noua mișcare a CCR de amânare a deciziei privind pensiile magistraților, că ”România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”. ”A cincea amânare consecutivă la CCR. România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ. România […]
INTERVIU Vlad Gheorghe, consilier al premierului Ilie Bolojan: „Tot scandalul produs de PSD nu aduce decât sărăcie țării și voturi partidelor extremiste” # Aktual24
Numit, în urmă cu câteva săptămâni, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe ne-a oferit, în cadrul unui scurt interviu, o perspectivă directă asupra guvernării României în dificilul context actual, marcat de tensiuni interne, jocuri politice și amenințări extremiste. El ne-a vorbit despre costul ascuns al întârzierii reformei și despre cât de […]
CTP, mesaj dur: ”Să fie judecați pentru înaltă trădare de țară judecătorii CCR care provoacă amânarea perpetuă a deciziei pe legea pensiilor speciale” # Aktual24
Influentul jurnalist Cristian Tudor Popescu solicită ca judecătorii CCR care tot provoacă amânarea unei decizii legate de pensiile magistraților să fie judecați pentru ”trădare de țară”. ”Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care Justiția, alta decât a lui Savonea-PSD, îi va judeca pe membrii CCR care provoacă amânarea perpetuă a deciziei pe legea pensiilor […]
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 11 februarie. Zi decisivă pentru biatlon și sanie # Aktual24
Delegația României la Jocurile Olimpice intră astăzi într-o nouă zi de concurs extrem de intensă. Sportivii noștri luptă miercuri, 11 februarie, în probele de biatlon și sanie. Toți ochii sunt ațintiți către Antholz și Cortina pentru performanțe de top în această după-amiază. Finala feminină de biatlon: Anastasia Tolmacheva și Andreea Mezdrea iau startul Anastasia Tolmacheva, […]
Proteste violente antiguvernamentale izbucnesc în Albania din cauza acuzațiilor de corupție # Aktual24
Marți seară, mii de oameni s-au adunat în capitala Albaniei, Tirana, pentru a protesta, cerând demisia viceprim-ministrului pentru presupuse acte de corupție. În timpul acțiunii, au avut loc ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și poliție, relatează Reuters. Licitații contestate Manifestanții au aruncat cocktailuri Molotov asupra clădirii guvernamentale, iar poliția a răspuns cu tunuri cu apă, acesta […]
