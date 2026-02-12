Câți kilometri de autostrăzi vor fi gata până la finalul lui 2026. Anunțul ministrului Transporturilor

10:10

Mii de angajați din primării au intrat în grevă de avertisment împotriva reformei administrației locale. Între timp, un primar a atras atenția la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, purtând un ceas de lux de 30.000 de euro. Aproximativ 20.000 de angajați din peste 1.500 de primării au declanșat o grevă de avertisment de două ore. […]