Dragoș Pîslaru și-a șters postarea. România pierde 231 de milioane de euro, dar nu până nu e oficial
Lumea Politică, 12 februarie 2026 06:10
Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a criticat Curtea Constituțională pentru amânarea deciziei privind reforma pensiilor magistraților. Deși inițial a scris că România a pierdut 231 de milioane de euro, ulterior a modificat postarea. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a confirmat că nu s-a primit un mesaj oficial de la Comisia Europeană. Ministrul Dragoș Pîslaru a […]
• • •
Acum 30 minute
06:10
Acum 2 ore
05:20
Consilier PNL, surprins cu berea la ședința online. „Nu știu sigur, cu alcool, fără alcool” # Lumea Politică
Călin Constantin Man, consilier PNL din Toplița, Harghita, a fost văzut savurând o bere în timpul unei ședințe de consiliu online. Incidentul a stârnit reacții, iar primarul Sebastian Buzilă a anunțat că va discuta situația cu consilierii locali. Călin Constantin Man, consilier local PNL în comuna Toplița, județul Harghita, a fost surprins consumând bere în […]
05:10
Câți kilometri de autostrăzi vor fi gata până la finalul lui 2026. Anunțul ministrului Transporturilor # Lumea Politică
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat miercuri că ministerul este pregătit să inaugureze un număr semnificativ de kilometri de drumuri de mare viteză. Condiția esențială este asigurarea finanțării necesare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu președinții de consilii județene. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit miercuri cu președinții de consilii județene din […]
Acum 12 ore
18:00
Kristof Lajos, supranumit „antrenorul de genii”, condamnat definitiv pentru viol şi agresiune sexuală # Lumea Politică
Kristof Lajos, cunoscut drept „antrenorul de genii”, a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra a doi frați minori. Decizia Curții de Apel București vine după ce inițial primise o pedeapsă de 13 ani și 3 luni. Curtea de Apel București a redus semnificativ pedeapsa […]
18:00
Amendă usturătoare pentru șoferii care nu își curăță mașina pe timp de iarnă. Ce riscă dacă numerele nu sunt vizibile # Lumea Politică
Șoferii care pornesc la drum cu mașina acoperită de zăpadă sau gheață riscă amenzi substanțiale conform Codului Rutier din 2026. Plăcuțele de înmatriculare trebuie să fie vizibile, altfel sancțiunile sunt și mai mari. Autoritățile recomandă curățarea completă a vehiculelor pentru a evita riscurile și amenzile. Codul Rutier din 2026 prevede sancțiuni drastice pentru șoferii care […]
17:50
Au intrat în vigoare primele tăieri ale salariilor în sistemul bugetar: ”reforma” lui Ilie Bolojan începe să producă efecte # Lumea Politică
Măsurile de austeritate din Ordonanța „Trenuleț” a premierului Ilie Bolojan au început să lovească bugetarii cu salarii de peste 6000 de lei. Indemnizația de hrană de 347 de lei a fost eliminată, iar salariile sunt reduse în educație și sănătate. Alte măsuri fiscale sunt în pregătire. Premierul Ilie Bolojan a adoptat Ordonanța „Trenuleț” la finalul […]
17:50
Nicușor Dan face primul anunț după ce s-a întâlnit cu afaceriștii americani, la Cotroceni # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire importantă cu liderii companiilor americane la Cotroceni. Mesajul acestora este clar: vor să continue investițiile în România, cu un accent deosebit pe industria IT și stabilitatea economică. Președintele Nicușor Dan a anunțat pe Facebook o întâlnire cu liderii companiilor americane din AmCham, la Cotroceni. Discuțiile au subliniat […]
17:50
Cum vrea Guvernul să relanseze economia României în 2026? Tanczos Barna: ‘Este o abordare total diferită, nouă’ # Lumea Politică
Vicepremierul Tánczos Barna a anunțat un plan de relansare economică în valoare de 1 miliard de euro pentru investiții mari și câteva sute de milioane de lei pentru proiectele mai mici. Scopul este transformarea economiei românești într-una bazată pe producție. Guvernul României pregătește un pachet economic masiv, a anunțat miercuri vicepremierul Tánczos Barna. Pachetul, destinat […]
17:50
Scandal în interiorul PNL! Bolojan pregătește execuții în partid, băgând sub preș victoria lui Ciucu # Lumea Politică
Tensiuni în PNL, unde Ilie Bolojan încearcă să schimbe liderii de sector, ignorând victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București. Acesta nu a reușit să obțină voturile necesare pentru a-și impune planul. Ilie Bolojan dorește schimbarea liderilor PNL de sector, însă fără a lua în calcul succesul lui Ciprian Ciucu la alegerile parțiale pentru Primăria […]
17:50
Radu Oprea, secretarul general al guvernului și membru PSD, compară tăierile de posturi cu „Auschwitz” # Lumea Politică
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a criticat reorganizarea propusă de Cancelaria premierului, condusă de Mihai Jurca. Oprea susține că proiectul încalcă legislația. În replică, Jurca afirmă că nu există probleme legale. Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a declarat pentru HotNews că nu a făcut nicio „tăiere de posturi” la Secretariatul General al Guvernului […]
17:50
Ministrul Agriculturii vrea plafonarea adaosului comercial la alimente în funcție de inflație # Lumea Politică
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare va expira la 31 martie. El propune un sistem care să activeze automat această măsură când inflația depășește 5% sau 6%. Ministrul Florin Barbu a precizat că actuala măsură de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare va expira la 31 martie. […]
17:40
Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinții Consiliilor Județene a stârnit reacții vehemente. Gheorghe Șoldan și Constantin Rădulescu au criticat dur abordarea guvernamentală și au ridicat semne de întrebare privind viitorul coaliției. Ilie Bolojan a avut miercuri o întâlnire cu președinții de Consilii Județene, după discuțiile tensionate de marți cu primarii de comune pe tema reformei […]
Acum 24 ore
14:00
Premierul Ilie Bolojan, acuzat că evită dialogul cu persoanele cu dizabilități. Reacții din partea Consiliului Național al Dizabilității # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan este criticat de Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, pentru refuzul de a discuta cu persoanele cu dizabilități. Tontsch a contestat, de asemenea, afirmațiile guvernului privind scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilități. Daniela Tontsch, lidera Consiliului Național al Dizabilității din România, a declarat la Antena 3 CNN că […]
14:00
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred” # Lumea Politică
Mama milionarului Adrian Kreiner, ucis în Sibiu, aduce acuzații șocante împotriva fostei partenere a fiului ei, Adriana Viliginschi. Aceasta este în arest preventiv pentru complicitate la omor calificat. Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care a șocat România. Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, se află în arest preventiv, acuzată de […]
13:50
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă! # Lumea Politică
Piața imobiliară din România se confruntă cu o criză fără precedent, datorită datoriilor în creștere și riscului major de insolvență pentru micii dezvoltatori. Cu peste 60% dintre companii aflate în dificultate și o stagnare a vânzărilor, 2026 ar putea aduce noi recorduri negative. Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit 35 de miliarde de lei, […]
13:50
Ministrul Culturii, în plin scandal cu actorii: Să știți că prostia omenească ne caracterizează pe toți # Lumea Politică
Ministrul Culturii, Andras Demeter, respinge acuzațiile că i-ar fi insultat pe actorii care protestează. Aceștia s-au adunat la Teatrul Național din București împotriva unui proiect controversat. Demeter a retras ulterior proiectul. Ministrul Culturii, Andras Demeter, a fost acuzat că i-ar fi jignit pe actorii care au protestat marți la Teatrul Național din București. Într-o secvență […]
13:50
Traian Băsescu: „Influența primarilor în alegeri nu mai contează”. Reforma administrativă, singura cale pentru modernizarea statului # Lumea Politică
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a declarat că reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația locală nu va avea efecte reale. În cadrul emisiunii „Politica Zilei” de la B1 TV, el a subliniat necesitatea unei reforme administrative profunde. Traian Băsescu a susținut că doar o reformă administrativă poate moderniza statul și reduce influența primarilor […]
13:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță ”o nouă veste bună pentru România” despre dobânzile la împrumuturile în lei # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat scăderea dobânzilor la creditele în lei și euro, ceea ce înseamnă economii semnificative pentru stat și sectorul privat. Aceasta evoluție pozitivă reflectă o încredere sporită a investitorilor în economia românească și deschide oportunități pentru investiții. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a informat că dobânzile pentru împrumuturile în lei au scăzut […]
13:30
De la taxe tăiate la granturi uriașe: planul prin care Guvernul vrea să transforme IMM-urile în furnizori pentru investiții de miliarde # Lumea Politică
Guvernul României lansează un pachet de stimulare a investițiilor mari, menit să sprijine IMM-urile prin integrarea în lanțurile de producție. Proiectele de minimum 1 miliard de lei includ granturi, garanții de stat și credite fiscale, vizând domenii de la industrii verzi la apărare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază că IMM-urile vor beneficia direct de pe […]
12:10
Trump anulează decretul climatic al lui Obama. Devine „Campionul necondiționat al cărbunelui” # Lumea Politică
Administrația Trump va anula decretul climatic emis de Obama, care recunoștea pericolul gazelor cu efect de seră. Agenția de Protejarea Mediului a anunțat că se vor elimina cercetările privind emisiile, iar Departamentul de Război va cumpăra energie doar de la centrale pe bază de cărbune. Administrația Trump se pregătește să revoce decretul climatic semnat în […]
11:40
Obiectiv ambițios de mediu: UE vizează o reducere de 90% a emisiilor până în 2040. UE și-a redus deja emisiile cu 37% față de 1990 # Lumea Politică
Parlamentul European a aprobat un obiectiv de reducere cu 90% a emisiilor până în 2040, față de nivelurile din 1990. Cu toate acestea, critici au apărut în legătură cu flexibilitatea introdusă în mecanismul propus, inclusiv achiziționarea de credite de carbon internaționale. Parlamentul European a votat marți la Strasbourg, cu 413 voturi pentru și 226 împotrivă, […]
11:10
Germania va conduce mai multe structuri NATO decât SUA. Schimbări majore în comandamentul Alianței # Lumea Politică
Germania va deține în curând mai multe poziții de vârf în structura de comandă militară a NATO decât Statele Unite, conform unei noi distribuiri a responsabilităților. Această reconfigurare face parte dintr-o inițiativă de echilibrare a sarcinilor în cadrul Alianței, a precizat NATO într-un comunicat. NATO a anunțat marți o schimbare semnificativă în structura sa de […]
10:40
Macron s-a sucit: „Locația noastră geografică nu se va schimba, fie că ne place Rusia sau nu” # Lumea Politică
Președintele Emmanuel Macron a propus liderilor europeni să reia dialogul cu Rusia, subliniind importanța unei abordări coordonate la nivelul Uniunii Europene. Franța a reluat deja discuțiile la nivel tehnic, sperând la o extindere către un dialog organizat european. De câteva luni, situația dintre Ucraina și Rusia a intrat într-o nouă fază, cu ambele părți căutând […]
10:10
Mii de angajați din primării au intrat în grevă de avertisment împotriva reformei administrației locale. Între timp, un primar a atras atenția la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, purtând un ceas de lux de 30.000 de euro. Aproximativ 20.000 de angajați din peste 1.500 de primării au declanșat o grevă de avertisment de două ore. […]
10:00
Situație delicată la CCR: Un verdict pe Legea pensiilor speciale este așteptat astăzi, dar sunt tensiuni majore # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României (CCR) se află într-un moment crucial, cu o decizie așteptată privind legea pensiilor magistraților, după patru amânări. Judecătorul Gheorghe Stan ar putea lipsi din cauza concediului paternal, iar Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) solicită sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru discriminare. Decizia CCR privind legea pensiilor […]
09:40
Premierul Ilie Bolojan a subliniat că decizia privind nivelul minim al impozitelor locale aparține Guvernului, dar acuză unele primării că au exagerat cu majorările. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a apărat primarii și a cerut ca fondurile să rămână la nivel local. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nivelul minim al impozitelor locale a fost stabilit […]
09:40
AUR pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Are dorința de a „poza într-un copil mare” # Lumea Politică
Petrișor Peiu, vicepreședinte al AUR, a anunțat într-o emisiune că formațiunea pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Acesta a criticat mandatul actualului șef al statului, considerând că deciziile sale sunt lipsite de un mandat național. Petrișor Peiu a declarat că AUR intenționează să inițieze o procedură de suspendare a lui Nicușor Dan, criticându-l pentru mai multe […]
09:10
UDMR analizează ieșirea din coaliție pe fondul scandalului taxelor și impozitelor mărite. „Se iau decizii foarte importante” # Lumea Politică
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că UDMR ar putea ieși de la guvernare dacă tensiunile cresc, dar subliniază că forța politică a Uniunii este mai bine utilizată în coaliție. Discuțiile despre reducerea taxelor locale continuă să creeze divergențe. Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat marți, în Parlament, că UDMR ar putea analiza ieșirea din coaliție dacă […]
09:10
Afaceristul Dragoș Sprînceană, bântuit de datorii uriașe în SUA. Episodul transferului Rolls-ului pe numele soției # Lumea Politică
Dragoș Sprînceană, om de afaceri și consultant politic, se confruntă cu datorii impresionante în SUA. Deși se bucură de o imagine publică strălucitoare și de legături cu personalități politice, inclusiv Donald Trump, problemele financiare par să îi umbrească succesul. Dragoș Sprînceană, membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach, are o imagine de […]
08:40
Tribunalul Hunedoara va judeca procesul în care ANAF cere recuperarea a aproximativ un milion de euro de la fostul președinte Klaus Iohannis. Curtea de Apel Alba Iulia a decis strămutarea dosarului, invocând suspiciuni legate de imparțialitate la Sibiu. Curtea de Apel Alba Iulia a aprobat cererea ANAF de a muta procesul lui Klaus Iohannis la […]
08:40
România pierde teren în Indexul de percepţie a corupţiei. Țara noastră a ajuns lângă două țări cvasinecunoscute # Lumea Politică
România a coborât pe locul 70 în Indexul de percepţie a corupţiei, cu un scor de 45 de puncte, conform Transparency International. Scăderea faţă de anul precedent o plasează alături de Benin şi Sao Tome şi Principe. Raportul subliniază că democraţiile consacrate se confruntă cu un declin al leadershipului în combaterea corupţiei. România a înregistrat […]
08:10
Efectul scandalului: Ministerul Culturii retrage proiectul controversat de normare a muncii actorului. # Lumea Politică
Ministerul Culturii a retras un proiect care obliga actorii să-și ponteze prezența și să raporteze zilnic activitatea. Decizia a venit după protestele actorilor de la Teatrul Național București (TNB) și intervenția Federației Sindicatelor din Instituții de Cultură (FSIC). Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură (FSIC) a cerut retragerea unei propuneri a Ministerului Culturii care viza […]
08:10
Diana Șoșoacă, chemată la audiere în Parlamentul European. Imunitatea parlamentară îi este în pericol # Lumea Politică
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi audiată de Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European. În cazul în care nu se prezintă, comisia ar putea recomanda ridicarea imunității sale, votul fiind posibil în aprilie. Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi invitată la Comisia JURI a Parlamentului European pentru audiere în legătură cu ridicarea imunității sale. Surse europarlamentare au […]
07:50
Bolojan își plânge de milă. Mărturisește că și-a pulverizat cariera: „Vă rog să vă gândiți la mine, în ce situație sunt” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că rolul său de premier i-a influențat cariera politică. În cadrul unei intervenții la Digi 24, el a vorbit despre provocările și riscurile pe care le implică ocuparea unor funcții cheie, cum ar fi cea de ministru al Educației. Ilie Bolojan a discutat deschis despre efectele carierei sale politice în […]
07:40
Polițiștii din Mureș care încă îl caută pe Emil Gânj, lăsați fără plata orelor suplimentare. Europol acuză presiuni și amenințări # Lumea Politică
Polițiștii din Mureș care au lucrat la cazul criminalului Emil Gânj susțin că nu și-au primit plata pentru orele suplimentare. Sindicatul Europol acuză presiuni și amenințări din partea superiorilor. Zeci de polițiști din Mureș au lucrat luni de zile la căutarea lui Emil Gânj, bărbatul care și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa pentru […]
07:40
România, pe locul doi în lume la comenzile de pizza. Au fost date peste 18.000 de comenzi într-o singură zi # Lumea Politică
România se clasează pe locul al doilea la nivel mondial în privința comenzilor de pizza în 2025, potrivit unei analize a unei platforme de livrare. Ziua Îndrăgostiților a fost cea mai aglomerată zi, iar Pizza Diavola rămâne favorită. România a urcat pe locul al doilea la nivel mondial pentru comenzi de pizza, după Spania, conform […]
07:40
Victor Ciutacu a scăpat de CNCD. Instanța a stabilit că expresia „tulburată psihic” nu e discriminatorie # Lumea Politică
Victor Ciutacu a anunțat pe Facebook că a obținut în instanță anularea hotărârii CNCD, care impunea o amendă de 10.000 de lei pentru presupuse derapaje în emisiunile despre decesul Iuliei Marin. Realizatorul TV a precizat că nu are de plătit nicio amendă, iar CNCD îi datorează 50 de lei. Victor Ciutacu a comunicat printr-o postare […]
07:40
Dominic Fritz pierde procesul în care ANI îl acuză de conflict de interese. Primarul anunță că face apel # Lumea Politică
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea primarului Dominic Fritz de a anula raportul Agenției Naționale de Integritate privind un conflict de interese. Fritz intenționează să facă apel la Curtea Supremă, criticând interpretarea ANI. Curtea de Apel Timișoara a decis marți, 10 februarie, să respingă cererea primarului Timișoarei, Dominic Fritz, de anulare a raportului întocmit […]
07:40
Lia Savonea intervine din nou, în încercarea de a opri modificarea pensiilor magistraților. Ea cere opinia Curții Europene de Justiție # Lumea Politică
Înalta Curte de Casație și Justiție solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să examineze proiectul Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților, suspectând posibile încălcări ale dreptului UE. Între timp, Curtea Constituțională amână din nou decizia pe această temă. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), sub conducerea Liei Savonea, a cerut Curții de Justiție a […]
07:40
Primarul comunei Cumpăna către Bolojan: „Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor” # Lumea Politică
Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna și vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. În cadrul reuniunii Asociației Comunelor din România de la Palatul Parlamentului, Gâju a criticat planurile de reformă și gestionarea fondurilor europene. Mariana Gâju a criticat vehement intențiile premierului Ilie Bolojan de […]
07:40
Bolojan vrea ca absolvenţii de medicină să lucreze în România un număr minim de ani. „Ai o obligaţie faţă de ţara asta” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a propus ca absolvenții de medicină finanțați de stat să fie obligați să lucreze în România pentru câțiva ani. El a subliniat necesitatea de a echilibra distribuția medicilor între mediul urban și cel rural. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți la Parlament că absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să […]
07:40
Investiții, nu tăieri! Blocul Național Sindical (BNS) are șase propuneri pentru viitorul economiei europene # Lumea Politică
Blocul Național Sindical a trimis o scrisoare premierului Ilie Bolojan, solicitându-i să promoveze la Bruxelles o schimbare a politicii economice europene. Sindicatul dorește ca Europa să prioritizeze investițiile și să renunțe la tăierile de cheltuieli. BNS susține că astfel România ar putea beneficia de resurse mai bune pentru servicii publice și infrastructură. Blocul Național Sindical […]
07:30
Decizie în procesul de ”îmbogățire fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis # Lumea Politică
Procesul intentat de ANAF împotriva familiei fostului președinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Alba Iulia și este definitivă. ANAF solicită despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui imobil din Sibiu. Curtea de Apel Alba Iulia a decis strămutarea dosarului care […]
07:10
Dominic Fritz contestă decizia Curții de Apel Timișoara, legată de banii din campanie. Ajunge la Curtea de Casație # Lumea Politică
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea primarului Dominic Fritz de anulare a raportului ANI privind un presupus conflict de interese din 2020. Fritz a anunțat că va contesta decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție. El susține că acuzațiile sunt nefondate și că nu are motive să-și reproșeze nimic. Curtea de Apel Timișoara […]
07:10
Dispută aprinsă între ministrul Culturii și actorii Teatrului Național. Zâmbete arogante și acuzații de prostie # Lumea Politică
Ministrul Culturii, Andras Demeter, s-a confruntat cu protestele actorilor Teatrului Național, nemulțumiți de legea pontajului de opt ore. Disputa a atins apogeul când Demeter a avut un schimb de replici cu actorul Andrei Ionescu, pe care l-a acuzat de „prostie”. Ministrul Andras Demeter a fost întâmpinat cu ostilitate la protestul organizat de actorii Teatrului Național […]
06:40
Condițiile de suspendare a acordului Mercosur, votate de eurodeputați. Măsuri de protecție pentru fermieri, după 3 ani # Lumea Politică
Parlamentul European a adoptat un nou regulament care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare pentru importurile agricole din țările Mercosur. Decizia, susținută de 483 de eurodeputați, urmărește protejarea fermierilor europeni de efectele acordului comercial UE-Mercosur. Parlamentul European a votat marți cu o majoritate clară de 483 de voturi pentru, 102 împotrivă și 67 de abțineri, […]
Ieri
06:10
Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea despre legăturile cu Epstein. „Sunt recunoscătoare” # Lumea Politică
Prințesa Sofia a Suediei a oferit primele explicații publice despre legăturile sale din trecut cu Jeffrey Epstein. Aceasta a subliniat că întâlnirile au fost scurte și au avut loc la începutul vieții sale adulte, fără a mai exista contact ulterior. Prințesa Sofia a Suediei a făcut primele declarații publice referitoare la legăturile ei cu Jeffrey […]
10 februarie 2026
17:10
Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral” # Lumea Politică
Donald Trump a lansat o amenințare privind blocarea deschiderii unui nou pod între SUA și Canada. Fostul președinte acuză guvernul canadian de „tratament incorect” și cere despăgubiri pentru ajutorul oferit de SUA. Donald Trump a declarat că va împiedica deschiderea podului internațional „Gordie Howe”, care va lega provincia Ontario de statul Michigan. El a cerut […]
17:00
George Simion: Nu am plătit bani să mă întâlnesc cu Donald Trump. Nu am scos România din programul Visa Waiver # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a respins acuzațiile conform cărora ar fi plătit pentru a se întâlni cu Donald Trump sau pentru a cumpăra influență în SUA. Într-un mesaj pe Facebook, Simion a negat vehement și alte acuzații legate de campanii electorale. George Simion a declarat că nu a plătit pentru a se întâlni cu fostul […]
17:00
Ilie Bolojan, prima reacție după atacurile lui Hubert Thuma: Păreri despre ce a fost nu au niciun fundament. PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze # Lumea Politică
Ilie Bolojan, președintele PNL, a respins acuzațiile lui Hubert Thuma privind „userizarea” partidului și presupusa trădare a lui Crin Antonescu. Într-un interviu la Digi24, Bolojan a subliniat că PNL trebuie să-și păstreze identitatea și să evite diviziunile interne care ar putea destabiliza coaliția de guvernare. Ilie Bolojan a declarat că acuzațiile lui Hubert Thuma legate […]
