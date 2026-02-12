Decizia neobișnuită luată de Cristiano Bergodi la ultimul meci al lui “U” Cluj. Dezvăluirea secundului său
Antena Sport, 12 februarie 2026 08:20
Cristiano Bergodi este în prezent suspendat ca urmare a cartonașului roșu primit în derby-ul cu CFR Cluj din campionat, motiv pentru care nu a putut sta pe banca lui "U" Cluj în duelul din Cupa României cu Oțelul Galați. Deși obiceiul clasic este ca antrenorii să își urmărească jucătorii din tribune, italianul a preferat să
Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia # Antena Sport
Cristiano Begodi munceşte în România de mai bine de 20 de ani. Departe de Italia, ţara sa natală, tehnicianul şi-a lăsat în urmă familia ca să antrenete aici. Acestea sunt singurele imagini cu familia lui. Ce afaceri deţine familia lui în Italia? Toate informaţiile mai jos. Cristiano Bergodi este cunoscut ca un tip foarte discret
Demitere după demitere în Premier League! Antrenorul dat afară la o zi după ce Drăgușin și-a pierdut managerul # Antena Sport
Nottingham Forest, formație aflată pe locul 17 în Premier League, a anunțat în noaptea de miercuri spre joi că Sean Dyche a fost demis din funcția de antrenor principal al clubului. Decizia luată de club a venit după remiza "pădurarilor" în fața celor de la Wolverhampton, scor 0-0. Ziua și demiterea în Premier League, acolo
Nervii i-au cedat lui Cristiano Bergodi la finalul meciului cu CFR Cluj, când a intrat pe teren şi a vrut să-şi facă dreptate, după ce, din câte susţine, a fost înjurat de Andrei Cordea. Până să vină decizia Comisiei de Disciplină, Cristiano Bergodi a fost deja amendat de conducerea clubului U Cluj. "Da, l-am amendat
Oltenii au ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB: „Cam multe coincidențe” # Antena Sport
Sorin Cârțu a ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla" Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României și Liga 1. Președintele oltenilor a avut o reacție dură, după ce mijlocașul a primit o suspendare de două etape. Baiaram a fost „pedepsit" în urma incidentelor petrecute la finalul derby-ului cu Dinamo. Mijlocașul s-a scuipat cu un suporter în zona tunelului care ducea către vestiare. Sorin Cârțu a ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla" cu FCSB Sorin Cârțu a transmis că sunt prea multe „coincidențe", când vine
Victor Piţurcă, unul dintre susţinătorii proiectului de la Steaua, a fost deranjat de declaraţiile oferite de Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale. Acesta a lăsat să se înţeleagă că bugetul echipei din Liga 2 este de 32 de milioane de euro, făcând o confuzie, aceasta fiind suma care acoperă toate secţiile clubului Armatei. Piţurcă l-a poreclit
Paul Iacob, monolog după acuzațiile primite de Oțelul în urma meciului cu FCSB: „E ceva incredibil” # Antena Sport
La câteva zile după eșecul drastic suferit în campionat în fața celor de la FCSB, Oțelul Galați a fost eliminată și din Cupa României, ca urmare a înfrângerii cu Universitatea Cluj. După fluierul final, jucătorii lui Laszlo Balint au avut un discurs dur la adresa celor care au pus la îndoială rezultatul partidei contra campioanei
Laszlo Balint a răbufnit, după acuzațiile de blat din meciul cu FCSB: „Mai bine mă las de fotbal” # Antena Sport
Oțelul Galați a fost eliminată din Cupa României, după ce a fost învinsă de Universitatea Cluj, în ultimul meci din faza grupelor. Formația antrenată de Laszlo Balint se va concentra pe campionat, acolo unde încă luptă pentru un loc de play-off. După fluierul final pe Cluj Arena, antrenorul gălățenilor a reacționat scurt în ceea ce
Elena Rybakina, în formă maximă în 2026! Calificare în sferturi la Doha după un meci de peste două ore # Antena Sport
Elena Rybakina demonstrează de la meci la meci că este cea mai în formă jucătoare din circuitul WTA. Proaspăta câștigătoare a Australian Open a obținut o calificare în sferturile turneului de la Doha, după un duel dificil. Jucătoarea din Kazakhstan a avut nevoie de mai bine de două ore pentru a o învinge pe Qinwen
Bucuria lui Răzvan Lucescu, după ce PAOK a marcat în derby-ul pentru finala Cupei Greciei cu Panathinaikos # Antena Sport
The post Bucuria lui Răzvan Lucescu, după ce PAOK a marcat în derby-ul pentru finala Cupei Greciei cu Panathinaikos appeared first on Antena Sport.
Adi Mutu s-a uitat la clasament şi a dat verdictul despre lupta FCSB şi CFR pentru play-off-ul Ligii 1 # Antena Sport
CFR Cluj şi FCSB încearcă o remondata în acest sezon regulat, în care la un moment dat se aflau foarte departe de locul 6, ultimul care duce în play-off. Acum, ardelenii sunt la un punct şi campioana la două lungimi de U Cluj. Adi Mutu a dat verdictul cu patru etape rămase de disputat din
U Cluj – Oțelul 2-0. „Șepcile roșii” se califică în sferturi! Ce altă echipă a mers mai departe din Grupa B # Antena Sport
Universitatea Cluj a obținut calificarea în sferturile Cupei României, după succesul cu scorul de 2-0 obținut în fața celor de la Oțelul Galați, în ultima etapă a grupelor. Din grupa B s-a mai calificat Metalul Buzău, care bifează al doilea sezon la rând cu prezență în faza sferturilor Cupei. Cum arată clasamentul final în această
Lindsey Vonn, operată pentru a treia oară după căzătura de la JO. Imagini teribile de pe patul de spital # Antena Sport
Lindsey Vonn a anunţat, miercuri, că a fost supusă unei a treia operaţii „reuşite" la piciorul fracturat în urma căzăturii teribile de la Jocurile Olimpice de iarnă. Vonn a postat o actualizare pe Instagram, care include fotografii cu ea făcând un semn de ok din patul de spital, cu un cadru metalic ataşat la picior.
Ce banner au afișat fanii lui U Cluj, la primul meci după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea # Antena Sport
Fanii lui U Cluj au afișat un banner special pentru Cristiano Bergodi, la primul meci disputat de „Șepcile roșii" după scandalul cu Andrei Cordea. Suporterii clujeni și-au manifestat susținerea față de antrenorul italian. Cristiano Bergodi a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Scandalul uriaș a început după ce
Florin Talpan, atac direct la Federația Română de Fotbal! Juristul CSA apelează la TAS pentru a face dreptate # Antena Sport
Florin Talpan continuă războiul cu Federația Română de Fotbal, UEFA și FCSB. Juristul celor de la CSA Steaua ia măsuri drastice pentru a face dreptate în cazul palmaresului european al roș-albaștrilor, dar și cu privire la locul Stelei în fotbalul românesc. Acesta a publicat un comunicat pe contul său oficial de Facebook, în care a
România, pe locul 9 la sanie la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultat excelent pentru Raluca Strămpturaru și Carmen Manolescu # Antena Sport
Italiencele Andrea Voetter şi Marion Oberhoffer au cucerit surprinzător medaliile de aur în proba de sanie dublu feminin, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în timp ce româncele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat pe 9. Voetter şi Oberhoffer au fost cronometrate după cele două manşe cu timpul de 1 min 46 sec 284/1000. România, pe locul 9 la sanie la Jocurile Olimpice de iarnă Medaliile de argint au fost obţinute de sportivele germane Dajana Eitberger şi Magdalena Matschina,
The post Jurnal Antena Sport | Cu cine pică România appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Cu ochii pe Formula 1 appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Hagi lasă Farul pentru România appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Golgheter plin de dragoste appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova va juca împotriva FCSB-ului în ultimul meci din faza grupelor Cupei României, însă cele două formații se vor întâlni și peste câteva zile în campionatul intern. Antrenorul echipei din Bănie a vorbit la conferința de presă despre importanța duelului programat joi și a transmis că are motive de îngrijorare. Filipe Coelho: „Vom încerca
Veste bună pentru Cristi Chivu. Un titular al lui Inter a revenit la antrenamente, înaintea derby-ului cu Juventus # Antena Sport
Fundaşul dreapta olandez Denzel Dumfries a revenit miercuri la antrenamentele lui Inter, cu doar câteva zile înainte ca echipa antrenată de Cristian Chivu s-o întâlnească pe Juventus Torino în Derby d'Italia. Denzel Dumfries a fost implicat parţial în antrenamentul lui Inter de miercuri, cu doar trei zile înainte de meciul cu Juventus. Denzel Dumfries a revenit la antrenamentele lui Inter Olandezul nu a mai
Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România a anunțat în cursul zilei de miercuri superlativele sezonului 2024/2025 din fotbalul intern, atât la masculin, cât și la feminin. FCSB-ul a dominat copios la Gala AFAN și a primit cele mai multe premii, bazate, evident, pe voturile a peste 600 de jucători și antrenori, din primele două
Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva” # Antena Sport
Victor Pițurcă (69 de ani) a reacționat, după scandalul uriaș dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a sărit să-l bată pe jucătorul advers, după ce acesta i-ar fi adresat injurii. Cazul a fost analizat de Comisia de Disciplină, însă verdictul final se va acorda săptămâna viitoare. Cristiano Bergodi a
Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România # Antena Sport
O nouă veste cumplită pentru Universitatea Craiova, în aceeași zi în care Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, după incidentul cu suporterul lui Dinamo. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a suferit un accident cumplit la ski în Franța și a fost internat de urgență în
U Cluj – Oțelul LIVE SCORE (20:00). Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României. Echipele de start # Antena Sport
Cupa României continuă miercuri cu o serie de patru meciuri din ultima etapă a fazei grupelor. Capul de afiș este duelul dintre Universitatea Cluj și Oțelul Galați, transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Tot miercuri, CSM Slatina a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2, iar de la 20:00 mai joacă
Lando Norris și Max Verstappen au fost cei mai rapizi piloți în prima zi a testelor pre-sezon de la Bahrain. În sesiunea de dimineață, olandezul de la Red Bull a înregistrat cel mai bun timp, 1:35.443, completând 65 de tururi. Pe locul secund s-a clasat Oscar Piastri, la o diferență de o zecime și 60 de miimi față de Max
Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei a fost operat de urgență, având mai multe coaste fisurate # Antena Sport
O nouă veste cumplită pentru Universitatea Craiova, în aceeași zi în care Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, după incidentul cu suporterul lui Dinamo. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a suferit un accident cumplit la ski în Franța și a fost internat de urgență în
Daniela Toth, după cel mai bun rezultat înregistrat de Team Romania la JO de iarnă: „Ne dă speranțe pentru viitor” # Antena Sport
Daniela Toth (28 de ani) a oferit prima reacție, după ce România a înregistrat cel mai bun rezultat la Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina. Săritoarea cu schiurile s-a clasat pe locul 12 în proba pe echipe, în calificări, alături de Delia Folea, Mihnea Spulber și Daniel Cacina. Locul 12 la proba pe echipe de
Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei a fost operat de urgență, după ce și-a rupt mai multe coaste # Antena Sport
O nouă veste cumplită pentru Universitatea Craiova, în aceeași zi în care Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, după incidentul cu suporterul lui Dinamo. Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a suferit un accident cumplit la ski în Franța și a fost internat de urgență în
Atacantul care a marcat 13 goluri la un singur Mondial și la 27 de ani s-a retras de la echipa națională # Antena Sport
Istoria Cupei Mondiale e marcată de numeroase nume legendare. Unul dintre acestea, adesea uitat, este cel al lui Just Fontaine, singurul fotbalist care a reușit să marcheze 13 goluri la o singură ediție. La Mondialul din 1958, desfășurat în Suedia, francezul a „rupt" plasele și asta în condițiile în care nici măcar nu ar fi
Cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din Cupa României. „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali # Antena Sport
S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și F
Deși este unul dintre cei mai contestați jucători din campionatul Spaniei, Vinicius Junior a făcut un gest de mare clasă față de un rival care evoluează în prezent în tricoul Barcelonei. Presa iberică a dezvăluit că fotbalistul brazilian l-a contactat pe jucătorul lui Hansi Flick și și-a arătat sprijinul într-un moment dificil din viața sa. […] The post Gest superb făcut de Vinicius Junior pentru rivalul său de la Barcelona appeared first on Antena Sport.
Arkadag – Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 # Antena Sport
Al-Nassr a făcut un pas important către calificarea în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la Arkadag. Fără Cristiano Ronaldo în lot, gruparea din Arabia Saudită a marcat unicul gol al partidei în minutul 19, prin Al Hamdan. ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DIN LIGA CAMPIONILOR […] The post Arkadag – Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 appeared first on Antena Sport.
Antonio Conte a răbufnit când a fost întrebat despre lupta la titlu cu Cristi Chivu: „Ce e asta?” # Antena Sport
Antonio Conte (56 de ani) a răbufnit atunci când a fost întrebat despre lupta la titlu din Serie A cu Cristi Chivu (45 de ani). Antrenorul lui Napoli nu a înțeles de ce i-a fost adresată această întrebare, mărturisind că Inter „defilează” în campionat. Nerazzurrii sunt pe primul loc, cu 58 de puncte, având un […] The post Antonio Conte a răbufnit când a fost întrebat despre lupta la titlu cu Cristi Chivu: „Ce e asta?” appeared first on Antena Sport.
Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid # Antena Sport
Barcelona va lupta pentru un loc în finala Cupei Spaniei, iar partida tur din dubla cu Atletico va avea loc la Madrid. Hansi Flick a primit o veste proastă cu doar o zi înaintea jocului și anume că unul dintre jucătorii săi s-a accidentat. Este vorba despre Marcus Rashford, care a acuzat dureri la genunchiul […] The post Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid appeared first on Antena Sport.
Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a dezvăluit motivul pentru care a ales să rămână tăcut și să nu ofere un răspuns, după mesajul primit din partea lui Andrei Cordea. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș după CFR Cluj – U Cluj, fiind eliminați după scenele incredibile oferite pe teren. La câteva zile după scandal, Cristiano Bergodi a dezvăluit că a primit un […] The post Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut” appeared first on Antena Sport.
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Hagi, pregătit să renunţe la Farul Gică Hagi este pregătit să renunţe la afacerea sa de suflet, Farul Constanţa. Gică Popescu şi Hristo Stoichkov ar urma să devină acţionari majoritari, în contextul în care “Regele” este aproape de a prelua naţionala. […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie appeared first on Antena Sport.
Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole # Antena Sport
Recentul finalist al turneului Australian Open, Novak Djokovic, a declarat forfait pentru turneul ATP 500 de la Doha (16-21 februarie) din cauza “oboselii semnificative”, au anunţat miercuri organizatorii turneului pe Instagram. Numărul 3 mondial urma să joace primul său turneu în Qatar după finala de la Melbourne, unde liderul mondial, Carlos Alcaraz, l-a privat pe 1 februarie de un al […] The post Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole appeared first on Antena Sport.
FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto # Antena Sport
Meciul dintre FC Porto și Sporting Lisabona, din Liga Portugal, competiție transmisă pe AntenaPLAY, a fost unul cu un final dramatic, oaspeții reușind să restabilească egalitatea în al zecelea minut de prelungire. Ulterior, oficialii clubului au lansat acuzații grave la adresa liderului din Portugalia, precizând că au fost folosite diverse tertipuri pentru a afecta jucătorii […] The post FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto appeared first on Antena Sport.
S-a aflat ce atacant a fost pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei anunțase că a ajuns la o înțelegere cu vârful dorit, însă totul a picat pe ultima sută de metri. În această iarnă, FCSB a efectuat trei transferuri: Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo au semnat cu campioana României. Ce atacant a […] The post Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB appeared first on Antena Sport.
Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos” # Antena Sport
Florentino Perez le declarase război celor de la UEFA, el fiind unul dintre cei care au dorit înființarea ”Superligii”, competiția care ar fi rivalizat cu UEFA Champions League. După ce Barcelona a abandonat acest proiect și clubul Real Madrid a rămas singur în acest demers, „los blancos” au decis să renunțe definitiv la această competiție. […] The post Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos” appeared first on Antena Sport.
Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu # Antena Sport
Rapid continuă să primească vești proaste după ce a fost eliminată din Cupa României încă din faza grupelor. Suporterii giuleșteni au făcut probleme la partida cu Petrolul, iar ambele cluburi au primit sancțiuni consistente din partea Comisiei de Disciplină. Formația patronată de Dan Șucu este cea mai afectată din punct de vedere financiar, amenda aplicată […] The post Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat” # Antena Sport
S-a aflat ce au scris Istvan Kovacs și observatorul de joc în raportul care a dus la suspendarea lui Ștefan Baiaram. Mijlocașul Universității Craiova nu va putea evolua în „dubla” cu FCSB, după scandalul de la finalul derby-ului cu Dinamo, încheiat cu scorul de 1-1. Ștefan Baiaram a avut un conflict cu un suporter, la intrarea pe tunel. […] The post Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat” appeared first on Antena Sport.
Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile” # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o lovitură devastatoare, după ce Comisia de Disciplină l-a suspendat pe Ștefan Baiaram pentru două etape, ca urmare a incidentului de la finalul partidei cu Dinamo, când s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”. Decizia l-a nemulțumit și șocat pe Sorin Cârțu, care a avut o reacție nervoasă în contextul în […] The post Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile” appeared first on Antena Sport.
Integrarea angajaților noi reprezintă unul dintre cele mai importante procese din managementul resurselor umane, având impact direct asupra retenției, productivității și culturii organizaționale. Un program de onboarding bine structurat reduce timpul de adaptare, crește nivelul de implicare și ajută noii colegi să devină performanți într-un interval mai scurt. În contextul actual, în care competiția pentru […] The post (P) 10 strategii pentru integrarea rapidă și eficientă a angajaților noi appeared first on Antena Sport.
Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit declarații despre Dennis Politic, înainte de Dinamo – Hermannstadt, duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul a transmis că mijlocașul de 25 de ani, împrumutat de FCSB la sibieni, a dat totul pentru „câini”, pe vremea când îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a mai afirmat, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu FC Hermannstadt, din Cupa […] The post Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României appeared first on Antena Sport.
PAOK – Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30). Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru calificarea în finala Cupei Greciei # Antena Sport
PAOK Salonic – Panathinaikos, meciul retur din semifinalele Cupei Greciei, va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:30. Echipa lui Răzvan Lucescu porneşte cu prima şansă, după ce a câştigat meciul tur, din deplasare, cu 1-0. Prima semifinală a zilei va începe la ora 17:00, LIVE în AntenaPLAY. Levadiakos şi OFI Crete se […] The post PAOK – Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30). Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru calificarea în finala Cupei Greciei appeared first on Antena Sport.
Arkadag – Al Nassr se joacă ACUM. Echipa lui Ronaldo luptă pentru sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 # Antena Sport
Meciul dintre Arkdag şi Al Nassr, din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2, va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 15:45. Formaţia din Arabia Saudită evoluează în a doua competiţie valorică din Asia şi începe faza eliminatorie în Turkmenistan. Saudiţii pornesc favoriţi şi au preferat să meargă fără […] The post Arkadag – Al Nassr se joacă ACUM. Echipa lui Ronaldo luptă pentru sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 appeared first on Antena Sport.
