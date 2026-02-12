Farul Constanţa trimite junionorii la meciul cu CS Dinamo

18:20

Istoria Cupei Mondiale e marcată de numeroase nume legendare. Unul dintre acestea, adesea uitat, este cel al lui Just Fontaine, singurul fotbalist care a reușit să marcheze 13 goluri la o singură ediție. La Mondialul din 1958, desfășurat în Suedia, francezul a „rupt" plasele și asta în condițiile în care nici măcar nu ar fi